BYDFi werkt samen met Safeheron om MoonX te lanceren, het ultieme platform voor veilige MemeCoin-handel

**Seychellen, VICTORIA, 12 februari 2025/Chainwire/--**BYDFi, een bekende cryptobeurs, heeft officieel de aanstaande lancering aangekondigd van zijn nieuwe Web3 on-chain handelsplatform, MoonX. MoonX is speciaal ontworpen voor memehandelaren en streeft ernaar een snelle, veilige en intuïtieve on-chain handelservaring te bieden.





Het platform integreert de belangrijkste beveiligingstechnologieën van Safeheron, een platform voor self-custody van digitale activa, en maakt gebruik van geavanceerde technologieën zoals Secure Multi-Party Computation (MPC) en Trusted Execution Environment (TEE). Zo ontstaat een toonaangevend sleutelbeheersysteem dat de hoogste mate van beveiliging voor de activa van gebruikers garandeert.

Meme Coin Surge stimuleert groei van on-chain trading

Het afgelopen jaar is de stijging van Meme Muntenhandel heeft geleid tot een ongekende stijging van het on-chain transactievolume. In 2024 overschreden de transactiekosten van Meme Coin-handel op het Solana blockchain-ecosysteem alleen al de $ 3,093 miljard, wat bijdroeg aan de historische toename van on-chain handelsactiviteiten. Naast deze groei zijn de zorgen over de beveiliging echter duidelijker geworden.





Op 16 november 2024 werd de decentrale exchange (DEX) DEXX aangevallen door hackers, wat resulteerde in de diefstal van de privésleutels van gebruikers en een verlies van $ 20 miljoen aan activa. Deze inbreuk leidde tot ernstige zorgen over de beveiligingskwetsbaarheden van on-chain trading en het belang van bescherming van privésleutels.

BYDFi werkt samen met Safeheron om de beveiliging van on-chain trading volledig te verbeteren

Elke dag verschijnen er duizenden nieuwe Meme-tokens en staan handelaren voor de uitdaging om kwaliteitsprojecten te selecteren terwijl ze door extreme marktvolatiliteit navigeren. Tegelijkertijd blijft de dreiging voor de beveiliging van privésleutels een van de meest urgente problemen in de Web3-ruimte.





Als wereldwijde cryptobeurs legt BYDFi veel nadruk op beveiliging. De samenwerking met Safeheron is bedoeld om geavanceerde beveiligingsfuncties naar MoonX te brengen, gebaseerd op gedecentraliseerde vertrouwensmodellen. Safeheron's gebruik van MPC- en TEE-technologieën is gericht op het verbeteren van sleutelbeheer en transactiehandtekeningbescherming voor MoonX, waarmee belangrijke kwetsbaarheden in Web3-omgevingen worden aangepakt. Het partnerschap omvat:





MPC Multi-Party Computation Architecture: een gedecentraliseerd model dat de risico's van blootstelling van sleutels op één punt elimineert, waardoor veilig sleutelbeheer en activabescherming worden gegarandeerd zonder afhankelijkheid van gecentraliseerde bewaring.

Beveiliging op meerdere apparaten: ingebouwde MPC-knooppunten die naadloos handel op zowel mobiele als webplatforms ondersteunen, en zorgen voor veilige transacties op verschillende apparaten in een vertrouwde omgeving.

Geavanceerde cryptografische protocollen: ondersteunt elliptische curve-algoritmen zoals ECDSA en EdDSA om de verdediging van het systeem tegen potentiële aanvallen te versterken en risico's te beperken die samenhangen met het beheer van cryptografische sleutels.

MoonX: de ultieme on-chain trading arena voor Degen Traders

De hoge volatiliteit van de Meme Coin-markt heeft een golf van Degen-handelaren aangetrokken: speculanten die gedijen op transacties met een hoog risico en een hoge beloning. Deze handelaren zijn voortdurend op zoek naar de volgende 100x Gems. MoonX is speciaal gebouwd voor dit publiek en maakt on-chain trading van activa mogelijk via belangrijke blockchains, waaronder Solana, Ethereum, Base en BNB Chain.





Het platform ondersteunt meer dan 500.000 tokenparen, gecombineerd met krachtige marktanalysetools om handelaren te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. MoonX biedt een scala aan gespecialiseerde, professionele handelsfuncties die zijn ontworpen om de gebruikerservaring te optimaliseren:





Take Profit & Stop Loss: hulpmiddelen om risico's effectief te beheren en winsten vast te leggen in volatiele markten.

Smart Money & Signal Copy Trading: realtime tracking van whale wallets en grote marktbewegers, waardoor gebruikers transacties van vermogende particulieren en institutionele spelers kunnen kopiëren.

Limietorders en kopen/verkopen met één klik: een handelservaring op CEX-niveau, die gemak combineert met gedecentraliseerde functies voor optimale transactiecontrole.

Strategieën voor winstoptimalisatie: behaal winst met slimme strategieën, verdien de initiële investering terug en houd de resterende activa zonder kosten aan.

Michael, medeoprichter van BYDFi, zei:

“MOONX is meer dan alleen een tradingtool: het vertegenwoordigt BYDFi's visie en toewijding aan de toekomst van Web3. Door de geavanceerde beveiligingstechnologie van Safeheron te integreren, streven we ernaar om de veiligste en meest efficiënte Meme Coin-handelsomgeving te leveren, waarmee beveiligingsrisico's in Web3-handel volledig worden geëlimineerd.”





MoonX bevindt zich momenteel in de laatste fase van ontwikkeling en zal binnenkort worden gelanceerd. Updates zullen beschikbaar zijn via de officiële kanalen van BYDFi.

Over Saferon

Veilige reiger is een wereldleider in open-source, transparante oplossingen voor self-custody van digitale activa, opgericht in 2021 en met hoofdkantoor in Singapore. Safeheron maakt gebruik van Secure Multi-Party Computation (MPC) en Trusted Execution Environment (TEE) technologieën en biedt institutionele klanten het hoogste beveiligingsniveau in self-custody van digitale activa en MPC-privatiseringsoplossingen, wat zowel de beveiliging als de beheersefficiëntie verbetert.

Website: https://safeheron.com/ Twitteren: https://twitter.com/Safeheron

Over BYDFi

BYDFi (BUIDL Your Dream Finance) is een door Forbes erkende wereldwijde top 10 cryptobeurs, opgericht in 2020 en vertrouwd door meer dan 1.000.000 gebruikers wereldwijd. Het platform heeft Money Services Business (MSB) licenties verkregen in meerdere landen en regio's en is lid van de Korea CODE VASP alliantie, wat zijn toewijding aan naleving van de regelgeving versterkt. Alle platformactiva worden aangehouden met een reserveverhouding van ten minste 1:1 en Bewijs van Reserves (POR)-rapporten worden regelmatig gepubliceerd om de hoogste normen voor activabeveiliging te handhaven. BYDFi streeft ernaar om elke gebruiker een cryptohandelservaring van wereldklasse te bieden.









