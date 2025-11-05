Blockchain Futurist Conference kondigt 2026 Toronto Data aan: 21-22 juli 2026

Fort Lauderdale, Florida, 5 november 2025/Chainwire/--Aankondiging live gemaakt op Blockchain Futurist Conference Florida met Eric Trump, Iggy Azalea en Tristan Thompson , Canada's grootste en langstlopende Web3 en cryptocurrency evenement, is officieel terug naar huis in Toronto voor zijn 9e editie op 21-22 juli 2026. Blockchain Futurist Conference Blockchain Futurist Conferentie De aankondiging werd live op het podium gemaakt tijdens de Blockchain Futurist Conference Florida, die plaatsvond op 5-6 november in het Hard Rock Guitar Hotel in Miami. dit jaar Amerikaanse debuut bevat een high-profile line-up waaronder Eric Trump (American Bitcoin), wereldwijde muziek icon Iggy Azalea, NBA Champion Tristan Thompson, en meer dan 250 sprekers van toonaangevende Web3 bedrijven zoals Coinbase, Polkadot en Rarible. Terug naar het iconische Rebel Entertainment Complex en de Cabana Pool Bar, viert de 2026-editie van Toronto de terugkeer van het evenement naar waar het allemaal begon, Canada's hub voor blockchain-innovatie. \n \n “We zijn enthousiast om de Blockchain Futurist Conference terug naar Toronto te brengen in het iconische Rebel Entertainment Complex en Cabana. Deze locatie is onderdeel geworden van onze identiteit, een plek waar innovatie energie ontmoet en de toekomst van Web3, crypto en AI komt tot leven tegen de skyline van Toronto.” “We zijn enthousiast om de Blockchain Futurist Conference terug naar Toronto te brengen in het iconische Rebel Entertainment Complex en Cabana. Deze locatie is onderdeel geworden van onze identiteit, een plek waar innovatie energie ontmoet en de toekomst van Web3, crypto en AI komt tot leven tegen de skyline van Toronto.” — Tracy Leparulo, oprichter, Blockchain Futurist Conference Na de overname door Emerald, een van Noord-Amerika's grootste producenten van business-to-business-evenementen, treedt de Blockchain Futurist Conference in een nieuw tijdperk van groei, terwijl de onafhankelijke, gemeenschap gedreven geest wordt gehandhaafd. Tickets voor de Toronto-editie van 2026 zijn nu officieel te koop, met prijzen voor vroege vogels vanaf $ 199 voor algemene toelating en $ 399 voor VIP-toegang - de laagste tarieven van het jaar. Futurist moedigt de wereldwijde Web3-gemeenschap aan om deel te nemen als spreker, sponsor, perspartner of deelnemer aan deze mijlpaal 9e editie. Blockchain Futurist Conferentie Blockchain Futurist Conference is een van Noord-Amerika's langstlopende en meest immersieve Web3-evenementen.Sinds de oprichting in 2018 heeft het wereldleiders in crypto, blockchain en AI verenigd door middel van programmering, netwerken en entertainment van wereldklasse.Nu deel uitmaakt van Emerald, Blockchain Futurist Conference blijft de toekomst van de gedecentraliseerde economie vormgeven terwijl innovatie, samenwerking en gemeenschap worden gevierd. Voor meer informatie, bezoek: www.FuturistConference.com De toekomst www.FuturistConference.com De toekomst Contact door Laura Leparulo laura@futuristconference.com \n \n Dit verhaal werd gepubliceerd als een persbericht door Chainwire onder HackerNoon's Business Blogging Program. Dit verhaal werd gepubliceerd als een persbericht door Chainwire onder HackerNoon's Business Blogging Program. Het programma Het programma