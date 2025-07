Agents Unleashed Podcast: Binnen de gedecentraliseerde AI-revolutie die grote technologieën uitdaagt

De grootste verschuiving in kunstmatige intelligentie komt niet van Big Tech - het komt van bouwers, ontwikkelaars en onderzoekers verspreid over de hele wereld, die werken aan open infrastructuur, collaboratieve hulpmiddelen en mede-eigende agenten.

Dat verandert met de lancering van deAgenten ontslagenPodcast, gemaakt doorOlasen georganiseerd door Thomas Maybrier, brengt deze wekelijkse show het gedecentraliseerde AI-ecosysteem samen in één aanhoudend gesprek.Elke aflevering verbindt de punten tussen crypto, autonome agenten en mede-eigende inlichtingen.De podcast is niet alleen een recap van wat er gebeurt; het is een front-end zitplaats voor een beweging die de normen van Big Tech uitdaagt en AI naar onbekend gebied duwt.

Als je je zorgen maakt over de toekomst van AI-agenten, is dit misschien de belangrijkste podcast die je op dit moment luistert.

From Global Gatherings to Ongoing Conversation

De podcast volgt in de voetsporen van Olas's succesvolle Agents Unleashed-evenementserie, die is uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. Sinds begin 2024 heeft de serie in zes grote steden - Denver, Berlijn, Brussel, San Francisco, Singapore en Bangkok - meer dan 2.500 deelnemers van over de hele AI- en crypto-ruimte bijeengebracht. Elk evenement heeft deskundigenpanelen, alpha-drops en grensverleggende demo's die iedereen trekken, van protocolingenieurs tot venture capitalisten.

Het meest recente evenement, gehouden tijdens ETHDenver, zag meer dan 1.700 inschrijvingen en bewees dat de eetlust voor gedecentraliseerde AI geen niche is; het is enorm.

Zelfs met de buzz lieten deze gebeurtenissen echter een merkbare kloof achter: er was geen manier om de momentum tussen hen levend te houden. Gesprekken op het podium of in breakout kamers hadden nergens te gaan nadat de lichten werden verduisterd. The Agents Unleashed Podcast is Olas's antwoord op die uitdaging. Het is ontworpen om de splinter uit te breiden, inzicht en verbinding week na week te leveren.

“De podcast behandelt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI (gecentraliseerd en gedecentraliseerd) en benadrukt de oprichters van de Web3 space building AI-agenten”, aldus David Minarsch, CEO van Valory en oprichterlid van Olas.

Not Just Noise; Substance You Can Build With

In een AI-medialandschap vol hype, hot take en platformmarketing is Agents Unleashed verfrissend anders.De show richt zich op de delen van AI die het belangrijkst zijn, maar vaak worden over het hoofd gezien: hoe gedecentraliseerde systemen werken, hoe gebruikersagenten interageren en waarom coördinatie net zo belangrijk is als computation.

De tweede aflevering, "User-Owned AI: Where We're At, Where We're Going," bevat David Minarsch bespreken waarom de volgende fase van AI is niet alleen slimmer modellen; het is slimmer eigendom.

De podcast vult een ernstige leegte in het agent-ecosysteem. Tot nu toe is er geen enkel mediakanal geweest dat uitsluitend gericht was op autonome agenten, coördinatieprotocollen en agent-to-agent-interacties.

Ook is Agents Unleashed niet alleen voor ingenieurs of onderzoekers - het is ontworpen voor de crypto x AI nieuwsgierige. "AI-vooruitgang is zo snel dat het moeilijk is om bovenaan te blijven wat hype is en wat substantie heeft," merkte David op. "De podcast probeert het af te breken door opmerkelijke aankondigingen te dekken en live producten te testen."

Elke aflevering biedt technische diepte en context, maar zonder duidelijkheid te verliezen.Of u nu uw eigen AI-agent bouwt of gewoon leert over de mogelijkheden, dit is waar het gesprek begint.

The Infrastructure Behind the Mic

Het Olas-protocol heeft al meer dan 7 miljoen transacties in de keten gecoördineerd, 3,8 miljoen agent-to-agent-interacties aangedreven en ondersteunt momenteel 500 dagelijkse actieve agenten.

Een groot deel van deze adoptie is gebonden aanPearl, Olas's vlaggenschip desktopapp waarmee iedereen AI-agenten kan runnen en bezitten. Elke nieuwe Pearl-gebruiker wordt onderdeel van het Olas-ecosysteem. Deze agenten hebben toegang tot een gedecentraliseerde marktplaats (MechProducten zoals Predict en BabyDegen helpen gebruikers al om markten te voorspellen en met crypto-activa te communiceren met behulp van intelligente coördinatie.

Elk van deze agenten werkt op een gedecentraliseerde manier, beheerd door gemeenschapsdeelnemers die helpen vorm te geven aan hoe mede-eigend AI er eigenlijk uit kan zien.

Via deze show is Olas niet alleen het uitzenden van updates.Het bouwt een archief van de gedecentraliseerde AI-beweging - een lopende, publieke roadmap die ontwikkelaars en denkers helpt in lijn te blijven terwijl ze vooruit duwen.

Het stuurt ook een signaal: het tijdperk van gecentraliseerde, zwarte doos-intelligentie wordt niet alleen in code, maar in cultuur uitgedaagd.Deze podcast wordt een venster in een wereld waar AI niet langer iets is wat je huurt.

Dit is slechts het begin.Naarmate de agenteconomie zich uitbreidt, zal coördinatie belangrijker zijn dan ooit. AI-agenten beheren al portfolio's in de keten, voeren onderzoekspijpleidingen uit en fungeren als autonome medewerkers in digitale systemen.

De Agents Unleashed Podcast is een vroege knoop in dat netwerk. Het is een plek om technische doorbraken, governance-uitdagingen, real-world gebruiksgevallen en de mensen erachter te bespreken.

Dit is geen contentplay of een promotiestunt, het is een langetermijninvestering in het connectiviteitsweefsel van een gedecentraliseerde toekomst.

Dus, of je nu een agentontwikkelaar bent, een investeerder in crypto-infrastructuur, of iemand die gewoon nieuwsgierig is naar waar intelligentie is gericht, Agents Unleashed is de podcast die je aan de grens houdt - niet van de zijlijn kijkt.





Tune in naar de Agents Unleashed Podcast opop YouTubeSpotify en Apple.