Ik heb op de harde manier geleerd dat de topmanagers van startups winst maken, terwijl de werknemers het moeilijk hebben

Als je bij een startup werkt, is dit iets wat je moet weten.





De loonkloof tussen leidinggevenden en werknemers is niet alleen echt, maar ook enorm. En de meeste mensen realiseren zich pas hoe erg het is als zij zelf moeite hebben om rond te komen terwijl het leiderschap er geld aan verdient.





Ik heb deze les op de harde manier geleerd.

De belofte versus de realiteit

In januari 2022 begon ik aan wat ik dacht dat mijn droombaan was: Talent Services Officer bij een goed gefinancierde startup in de bosbouwsector.





De missie van het bedrijf om lokale boeren te helpen bomen te planten en te verkopen en tegelijkertijd de winst te herinvesteren in de gemeenschap, was inspirerend.





De heldere organisatiestructuur trok bovendien toptalent aan, wat het een interessante plek maakte om te werken.





Mijn rol was gericht op de betrokkenheid van werknemers en het onboarden van nieuwe medewerkers. Alles leek soepel te verlopen, totdat werknemers dezelfde zorgen begonnen te uiten:





Waarom verdienden leidinggevenden hoge salarissen, terwijl de mensen aan de frontlinie het moeilijk hadden?





In eerste instantie verwierp ik het probleem, ervan uitgaande dat de salarissen concurrerend en marktconform waren.





Maar toen het moreel en de productiviteit begonnen te dalen, voelde ik mij genoodzaakt om verder onderzoek te doen.





Om eerlijke feedback te verzamelen, heb ik een anonieme enquête onder mijn medewerkerstevredenheid uitgestuurd.





De resultaten waren verhelderend en bevestigden mijn groeiende bezorgdheid: het salarisverschil was veel groter dan ik had verwacht.





Het werd duidelijk dat het aanpakken van dit probleem niet alleen belangrijk was voor het welzijn van de werknemers, maar ook voor het succes van het bedrijf op de lange termijn.

De wake-up call

Toen ik mijn bevindingen aan mijn manager voorlegde, betwistte zij deze niet.





De leidinggevenden verdienden aanzienlijk meer dan de werknemers die het bedrijf draaiende hielden.





Desondanks bleef het bedrijf financieel stabiel.





Maar in 2023 veranderde alles.





De economie ging achteruit, investeerders trokken hun steun in en in november ging het bedrijf failliet, waardoor alle werknemers, waaronder ikzelf, ontslagen werden.





Vóór de sluiting was ik verantwoordelijk voor het beheer van ontslagvergoedingen.





Toen zag ik de uiteindelijke uitbetalingscijfers.





De leidinggevenden kregen royale gouden handdrukken, terwijl de werknemers met de brokstukken achterbleven.





Het werd pijnlijk duidelijk waarom het moreel zo laag was.





De verschillen waren enorm en het was dan ook geen verrassing dat de werknemers het moeilijk hadden.

Het probleem van de start-upbetalingen en wat CEO's moeten oplossen

Dit probleem is niet uniek in mijn ervaring: het is een systematisch probleem in de startupwereld.





Veel CEO's en leidinggevenden verdedigen hun exorbitante salarissen, terwijl hun werknemers financiële problemen hebben.





Hackernoon duikt er dieper in en laat zien hoe de beloning van leidinggevenden vaak ten koste gaat van het personeel. Hiermee worden de verborgen ongelijkheden binnen de startupcultuur blootgelegd.





Loonverschillen hebben niet alleen gevolgen voor bankrekeningen, ze creëren ook een giftige werkomgeving waarin werknemers zich ondergewaardeerd en overbelast voelen.





Deze onbalans is een belangrijke oorzaak van ontevredenheid, burn-out en uiteindelijk een hoog personeelsverloop. Wanneer leiderschap prioriteit geeft aan hun eigen inkomsten boven eerlijke beloningsstructuren, kweekt dat wrok en verzwakt het de bedrijfscultuur.





Slechte beloningsstrategieën en twijfelachtige leiderschapsbeslissingen leiden vaak tot vijandigheid, waardoor werknemers zich machteloos en ongeïnteresseerd voelen.





Daarentegen benadrukt onderzoek van McKinsey dat bedrijven die investeren in eerlijke beloning een hogere betrokkenheid van werknemers, een hogere productiviteit en sterkere financiële prestaties zien. Wanneer mensen zich gewaardeerd voelen, werken ze harder, blijven ze langer en dragen ze meer bij aan succes op de lange termijn.





Eerlijke beloning is niet alleen een ethische beslissing, maar ook een strategische. Startups die dit erkennen, zullen gezondere werkplekken creëren, toptalent aantrekken en duurzame groei stimuleren.

Mijn advies aan startup-CEO's

Zorg er als CEO van een startup voor dat de salarissen aansluiten bij de markt en de ervaring van de werknemers.





Bij beloning gaat het niet alleen om cijfers. Het is een uiting van respect, zorgt voor personeelsbehoud en verbetert de prestaties.





Laat u inspireren door leiders zoals de CEO van Thumbtack, die prioriteit geven aan het vertrouwen van werknemers en het versterken van de bedrijfscultuur en bedrijfsresultaten.





En als je een werknemer bent?





Blijf op de hoogte van de financiële structuur van uw bedrijf.





Stel vragen.





Eis transparantie.





Een bedrijf dat zijn personeel verwaarloost, is gedoemd te mislukken.





Wat vind jij ervan?





Merkt u dat er bij startups sprake is van salarisverschillen?





Deel uw mening in de reacties!