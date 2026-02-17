2025 AI-nieuws verpakt: hoe AI de mainstream werd in engineering

2025 is het jaar dat AI stopte met voelen als een "tool je probeert" en begon te worden behandeld als iets dat engineering teams moeten opereren. In januari, de meeste engineering teams ervaren AI via copilots en chat assistenten. ze waren nuttig, soms indrukwekkend, maar nog steeds gemakkelijk te houden op de lengte van de arm: een tab in uw IDE, een prompt venster aan de zijkant, een helper die versnelde de delen van de taak die je al begrepen. Intelligente intelligentie verscheen minder als een zelfstandige interface en meer als een laag geleid door de hulpmiddelen die ingenieurs al in leven: IDEs, code-review, probleemtracking, incidentenrespons en interne documentatie. chat werd een coördinatieoppervlak, terwijl integraties modellen in staat stonden om context rechtstreeks uit productiesystemen en recordsystemen te trekken - en veranderingen terug in hen te duwen. Die verschuiving verklaart waarom 2025 zal worden herinnerd als het jaar dat AI de kloof heeft overgestoken om ingebed te worden in engineering.Niet omdat teams autonome agenten in de productie hebben gehaald, maar omdat het opereren van AI op schaal een moeilijker vraag blootstelde: hoe kun je AI-gecreëerde code veilig in de productie uitvoeren als de snelheid van het schrijven van nieuwe lijnen van code niet langer de beperking is? Zodra de code-generatie versnelde, gingen de moeilijke problemen naar beneden - intentie, herzienbaarheid, testbaarheid, traceerbaarheid, eigendom en veerkracht. How 2025 Started: Widespread Experimentation, Shallow Integration Hoe 2025 begon: wijdverspreide experimenten, langzame integratie Aan het begin van 2025 was het gebruik van AI in softwareontwikkeling niet langer speculatief. Het was al mainstream. Meer dan 80% van de ontwikkelaars meldde dat ze AI-tools gebruikten in hun ontwikkelingswerkstromen, met grote taalmodellen die stevig zijn ingebed in het dagelijkse technische werk. Stack overflow Wat wijdverspreid was Deze gereedschappen werden gebruikt. Hoe De meeste teams adopteerden AI op de manier waarop ze elke nieuwe productiviteitshulp adopteren: individueel, opportunistisch en met beperkte coördinatie in de hele organisatie. copilots hielpen ingenieurs boilerplate te ontwerpen, code tussen talen te vertalen, onbekende API's uit te leggen of tests te schetsen. chatassistenten behandelden "hoe doe ik..." vragen, snelle debugging sessies en exploratieve prototyping. Individuele ontwikkelaars gingen sneller, terwijl het bredere systeem van hoe software werkte grotendeels ongewijzigd bleef. AI leefde aan de rand van het ontwikkelingsproces in plaats van aan zijn controlepunten. Het was niet diep geïntegreerd in code-review-werkstromen, CI-pijpleidingen, release-gateways of productietelemetrie. AI- gegenereerde outputs stroomden in dezelfde downstream-processen als door de mens geschreven code, zonder toegevoegde context over intentie, risico of verwacht gedrag. Die mismatch creëerde een vertrouwde spanning. code snelheid toegenomen, maar teams nog steeds moeite om met vertrouwen te beoordelen, te valideren en te verzenden wat ze geproduceerd. Een van de duidelijkste signalen dat dit niet alleen een hypecyclus was, kwam van sentiment.Zelfs terwijl het gebruik van AI bleef stijgen, was het algehele gunstige gevoel voor AI-tools. in 2025, af van meer dan 70% in de voorgaande twee jaar. Die verschuiving weerspiegelde geen afwijzing; het weerspiegelde normalisatie. Gedaald tot ongeveer 60% Wanneer een technologie nieuw is, evalueren teams het op basis van het potentieel.Zodra het standaard wordt, evalueren ze het op basis van kosten: betrouwbaarheid, correctheid, beveiligingsblootstelling, onderhoud overhead en de inspanning die nodig is om de output te vertrouwen.Tot begin 2025 hadden veel engineering organisaties dat punt bereikt. The Milestones That Pushed AI Into Engineering Operational Rhythm De mijlpalen die AI in het operationele ritme van engineering duwden Als je terugkijkt op de AI-nieuwscyclus van 2025, waren de belangrijkste mijlpalen niet de luidste demos of de grootste benchmark sprongen. Major Model Releases: From Impressive to Operable Major Model Releases: van indrukwekkend tot operationeel De modellen van 2025 convergeren op een vergelijkbaar thema: minder nadruk leggen op groene capaciteitswinsten en meer focus leggen op hoe modellen zich gedragen binnen echte engineering-systemen. met , OpenAI benadrukte redenering consistentie, controleerbaarheid en ondernemingsbereidheid. de echte verschuiving was niet alleen betere antwoorden; het was meer Outputs werden gemakkelijker om te redeneren, te integreren in bestaande workflows en te beperken binnen organisatorische wachtrijen. dat is belangrijk wanneer modellen niet langer assistenten aan de zijkant zijn, maar bijdragers binnen productiepijpen. GPT-5.1 en GPT-5.1 Pro operationeel Door zich te concentreren op codering-native gedrag en diepere IDE-integratie, Claude Code verminderde de wrijving tussen AI-output en ontwikkelaars workflows.Wanneer modellen leven waar engineering werk al gebeurt - in plaats van in afzonderlijke chatvensters - ze beginnen te functioneren als infrastructuur in plaats van accessoires. De Claude Code van Anthropic Multimodale redenering gecombineerd met een nauwere integratie in het ontwikkelaarsecosysteem van Google versterkte het idee dat AI geen enkele interface is, maar een mogelijkheid die is ingebed in de software-leveringsketen. De Google Gemini 3 Ondertussen worden vrijstellingen als en Deze modellen waren minder belangrijk voor hun ruwe prestaties en meer voor wat ze mogelijk maakten: experimenteren met AI als onderdeel van de interne infrastructuur, niet alleen als een beheerde API. DeepSeek V3.2 Lijst 4 De modellen werden steeds meer ontworpen om betrouwbaar te gedragen in productieomgevingen, niet alleen goed in isolatie. Emerging Categories: Quality, Validation, and Confidence Became the Battleground Opkomende categorieën: kwaliteit, validatie en vertrouwen zijn het slagveld geworden De tweede grote verschuiving in 2025 werd niet gedreven door een enkele modelrelease. Naarmate de generatie van code versneld werd, kwamen nieuwe beperkingen bijna onmiddellijk voorbij. Veranderingen begonnen sneller te worden beoordeeld, subtiele defecten kwamen later voor dan de teams hadden verwacht en toenemende complexiteit maakte het systeemgedrag moeilijker te voorspellen. Als reactie kregen nieuwe categorieën die gericht waren op kwaliteit, validatie en vertrouwen tractie.Dit waren geen incrementele productiviteitsupgrades. Een duidelijk signaal kwam uit de evolutie van agentisch gereedschap zelf. op GitHub Universe 2025, In plaats van een veelbelovende vervanging, behandelde Agent HQ de agentschapsontwikkeling als een orchestratieprobleem, waardoor teams zichtbaar werden op wat agenten over leveranciers deden en waar menselijk toezicht nog steeds van belang was. GitHub introduceert Agent HQ Een soortgelijke verschuiving verscheen in testen en validatie. , gelanceerd op re:Invent 2025, positioneerde UI-automatisering als een infrastructuurprobleem in plaats van een scripting-oefening. op schaal - het signaleerde dat het testen zelf moest evolueren om de AI-gedreven ontwikkelingssnelheid bij te houden. Nieuwe wet van AWS Publicatie van betrouwbaarheidsclaims Tegelijkertijd is een nieuwe golf van aandacht geland op , mislukkingen voorspellen en sneller reageren zodra systemen al in productie zijn. AI SRE – tools ontworpen om anomalieën te detecteren Sommige integreren met bestaande waarnemingsplatforms, logs, metricen en sporen van systemen zoals - het , of Hoewel deze aanpak makkelijker te gebruiken is, erft het de beperkingen van gefragmenteerde waarneming. Veel organisaties hebben geen consistente instrumentatie, erfelijke systemen sturen onstructureerde logs uit en kritische signalen blijven onzichtbaar. In deze omgevingen kan AI alleen redeneren over gedeeltelijke gegevens - en detectie blijft fundamenteel reactief. Datadog Splunk Prometheus Anderen nemen een diepere, inline benadering, telemetrie rechtstreeks van infrastructuur, runtime-omgevingen of netwerkverkeer verzamelen. Hoewel dit rijke signalen en vroege detectie mogelijk maakt, vereist het uitgebreide infrastructuurintegratie: het inzetten van agenten over diensten, toegang tot cloudprovider-API's en het verwerken van grote hoeveelheden ruwe telemetrie. Het detecteren van stijgende latentie of geheugendruk kan tijd kopen om een incident te verminderen, maar het helpt teams zelden om de specifieke codepaden, logische fouten of randgevallen te identificeren die verantwoordelijk zijn voor het falen - laat staan dat vergelijkbare problemen niet opnieuw worden geïntroduceerd. Als gevolg hiervan worden AI SRE-tools gebruikt om betrouwbaarheid aan te pakken nadat defecten de productie bereiken. Wat in 2025 steeds duidelijker werd, is dat de moeilijkste problemen oplopen. De kloof tussen "test pass" en "deze code is veilig in de productie" blijft groot. door klanten gerapporteerde problemen komen nog steeds via ondersteuningskanalen, los van de context van de code. code beoordelingen vertrouwen nog steeds sterk op menselijke intuïtie om risico's op te sporen. De opkomende kans is geen betere incidentrespons - het voorkomt dat incidenten in de eerste plaats gebeuren. dat betekent dat intelligentie dichter bij de plaats wordt gebracht waar code wordt geschreven, beoordeeld en samengevoegd, en real-world falen signalen terug te koppelen naar specifieke veranderingen voordat ze de productie bereiken. Samen genomen wijzen deze opkomende categorieën op dezelfde conclusie: de bottleneck in moderne engineering is verplaatst van het schrijven van code naar het veilig valideren en verzenden ervan. Funding and Partnerships: Capital Followed Developer Platforms and Measurement Financiering en partnerschappen: Capital Followed Developer Platforms en Measurement Financieringstrends in 2025 versterkten die verschuiving. - het en voorspellende kwaliteitsplatforms. , ondersteund door oprichters van bedrijven als Vercel en Figma, weerspiegelde de groeiende overtuiging dat voorspellende software-kwaliteit een kernlaag zou worden in moderne engineering stacks. Volgens het jaarverslag van Crunchbase, Voor ingenieursleiders was het belangrijkste signaal echter niet het volume van kapitaal - het was waar dat kapitaal zich concentreerde zodra de aanneming van AI niet langer in kwestie was. Autonoom testen, QA data generatie Autonome testautomatisering PlayerZero’s eigen Serie A (20 miljoen dollar) AI vertegenwoordigt ongeveer 50% van de wereldwijde venture-financiering in 2025 Twee bewegingen illustreren dit duidelijk. Het reflecteerde het vertrouwen in ontwikkelaarsplatforms die AI-native ontwikkeling op schaal ondersteunen: snelle iteratie, productieprestaties, implementatiepijpleidingen en de operationele complexiteit van het snel verzenden van moderne software. Vercel's 300 miljoen Series F Naarmate AI de output verhoogt, hebben leiders betere manieren nodig om te begrijpen of die output de levering verbetert. DX zit vierkant in de categorie engineering intelligence, het meten van productiviteit, bottlenecks en resultaten, en Atlassian heeft de overname expliciet ingesteld om organisaties te helpen de ROI te evalueren naarmate AI-adoptie versnelt. Atlassian koopt DX voor $1B Het kapitaal stroomde naar platforms en meetlagen die organisaties helpen AI binnen echte technische systemen te bedienen. Duurzaamheid, niet experimenteren, werd de prioriteit. Why Agents Haven’t Crossed the Chasm (Yet) Waarom agenten de kloof niet hebben overschreden (nog) Als 2025 het jaar was waarin AI de mainstream in de techniek ging, volgde een natuurlijke vraag: waarom gingen autonome agenten er niet mee mee? De gegevens van de adoptie maken het antwoord duidelijk. Ongeveer de helft van de ontwikkelaars maakt helemaal geen gebruik van agenten of vertrouwt alleen op eenvoudiger AI-tools, en velen melden geen plannen op korte termijn om volledige autonomie te nemen. 2025 Stack Overflow Onderzoek Autonome agenten vereisen context die de meeste engineeringorganisaties nog niet hebben in een betrouwbare, machine-leesbare vorm. Voordat agenten effectief kunnen zijn, moeten ze meer begrijpen dan alleen code. \n \n \n \n \n Hoe systemen zich gedragen onder belasting en wat "normaal" eruit ziet in de productie Dienstenbezit, afhankelijkheden en grenzen van verantwoordelijkheid Welke mislukkingen tellen het meest, en waar wachtrijen en beleidsmaatregelen bestaan De geschiedenis achter incidenten, architecturale beslissingen en release processen die de veilige scheepvaart regelen In veel organisaties leeft die context nog steeds in fragmenten – verspreide documentatie, institutionele kennis, dashboards die niet verbinden en postmortems die moeilijk te operationaliseren zijn. Als gevolg hiervan maakten veel teams in 2025 een bewuste keuze.In plaats van agenten in volledig autonome rollen te duwen, richtten ze zich op copilots, chatinterfaces en orchestratielaag die ingenieurs ondersteunen terwijl mensen stevig in de loop blijven.Deze hulpmiddelen versnelden het werk zonder verantwoording, oordeel of beoordeling te verwijderen - eigenschappen die kritisch blijven in productiesystemen. Voordat verantwoordelijkheid kan worden gedelegeerd aan software-agenten, erkenden leiders de noodzaak van sterkere fundamenten: betrouwbare kwaliteitssignalen, waarnembaarheid die verklaart Als AI dichter bij de productie kwam, werden die gaten moeilijker te negeren en dringender te sluiten. Waarom From Shipping Code to Shipping Quality: The Leadership Shift That Defined 2025 Van verzendcode tot verzendkwaliteit: de leidinggevende verschuiving die 2025 definieerde Tegen het einde van 2025 was AI-codegeneratie niet langer het moeilijke deel. copiloten, chat-gebaseerde assistenten en agent-gedreven implementaties waren normale delen van de ontwikkeling, maar productie-implementatie werd de bottleneck. Deze hervorming is nauw in lijn met de manier waarop beleggers en exploitanten de markt in 2025 beschreven. beschrijft een verschuiving van "systemen van records", die informatie opslaan, naar "systemen van actie", die resultaten orchestreren en valideren.Voor engineering organisaties is de implicatie duidelijk: het snel genereren van artefacten is niet genoeg.Teams hebben systemen nodig die veranderingen verbinden met real-world gedrag, beperkingen opleggen en het vertrouwen bieden dat outputs veilig zijn om te verzenden. Bessemer Venture Partners ‘State of AI rapport’ Die realisatie kwam tot uiting in drie leiderschapsprioriteiten die uitdagender – en waardevoller – bleken te zijn dan de code-generatie zelf. Preventing Defects Before They Reach Production Defecten voorkomen voordat ze de productie bereiken Naarmate de snelheid toeneemt, worden downstream-oplossingen duurder en disruptiever. Teams leren dat alleen vertrouwen op monitoring na de inzet niet langer voldoende is. Leiders begonnen te investeren in pre-fusie-checks die echte mislukkingsmodi weerspiegelen, continue evaluatie tegenover productie-achtige scenario's en regressie-detectie die risico's oppervlakken vóór de release. Measuring AI by Operational Outcomes, Not Usage AI meten op basis van operationele resultaten, niet gebruik Het gesprek verschuilde van "brengen we AI?" naar "verbeterde AI de resultaten die we konden verdedigen?" AI-investeringen moesten steeds meer worden gekoppeld aan metrische leiders die zich al zorgen maakten over: MTTR, defectherhaling, incidentfrequentie en engineeringcapaciteit herwonnen. Hoewel slechts een minderheid van de organisaties een betekenisvolle EBIT-impact van AI rapporteert, hebben degenen die dat doen de neiging om adoptie te koppelen aan rigoureuze KPI-tracking, herontwerp van de workflow en validatiediscipline. McKinsey’s State of AI voor 2025 Coordinating AI Across the Engineering System Coördinatie van AI over het technische systeem Aangezien AI overal verscheen, in de chat, in de IDE, in de code-examen en in QA, moesten leiders ervoor zorgen dat deze systemen samenwerkten in plaats van een gefragmenteerde verzameling "hulprijke" hulpmiddelen te vormen. Voor engineeringleiders benadrukten deze prioriteiten de echte verschuiving van 2025: AI is niet langer een manier geworden om meer code te schrijven en werd een test van hoe goed hun organisaties kwaliteit, coördinatie en schaalmeting konden beheren. Turning Mainstream Adoption Into a Durable Advantage Mainstream adoptie veranderen in een duurzaam voordeel Tegen het einde van 2025 was AI niet langer iets waar engineeringteams mee hadden geëxperimenteerd. het was iets geworden waar ze moesten werken. copiloten, chatassistenten en AI-gedreven tools werden ingebed in ontwikkeling, beoordeling en testen, waardoor AI een permanent onderdeel was van hoe software wordt gebouwd en verzonden. Wat de vooruitgang van pijn scheidde, was niet de toegang tot betere modellen, maar operationele volwassenheid. Teams die zich richtten op het voorkomen van defecten vóór de release, het meten van de impact van AI via echte technische metricen en het coördineren van AI over systemen konden sneller bewegen zonder vertrouwen te verliezen. Teams die AI behandelden als een dunne laag toegevoegd aan bestaande workflows worstelde met review vermoeidheid, regressie, en toenemende operationele risico. Agenten zullen alleen echte hefboomwerking leveren zodra teams betrouwbare context, kwaliteitssignalen en evaluatielopen hebben. Voor ingenieursleiders is de kans nu duidelijk: verander AI van een verzameling nuttige hulpmiddelen in een strategisch hefboompunt - een punt dat de kwaliteit versterkt, de besluitvorming verbetert en de organisatie voorbereidt op wat er volgt.