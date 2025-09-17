Mab.io vs Monday, ClickUp, dan Asana: Tindakan yang berbeza pada pengurusan projek

The Theme Park Problem Terbuka hampir setiap dan anda boleh diampuni untuk bertanya-tanya jika anda mendaftar untuk Disneyland oleh kesilapan.Terdapat papan panduan yang berwarna-warni, widget yang boleh disesuaikan, animasi yang menyeronokkan apabila anda memeriksa sesuatu.Asana juga mempunyai unicorn yang terbang melintasi skrin apabila anda melengkapkan tugas, yang menyeronokkan - sehingga anda menyedari tarikh tamat. Pengurusan Projek App Alat PM moden telah menjadi kurang tentang menguruskan projek dan lebih tentang menghiburkan orang semasa mereka gagal menguruskan projek. Ini adalah keadaan hari Isnin, ClickUp, dan Asana.Mereka besar, popular, banyak dipasarkan - dan mereka semua bersaing dengan cara yang sama: dengan menjanjikan kepada fleksibiliti Dan kemudian terdapat Mab.io, yang menjanjikan sesuatu yang sangat berbeza. The Flexibility Pitch Penjualan untuk kebanyakan perisian PM adalah seperti ini: "Kami memberi anda kebebasan yang tidak terhingga untuk merancang aliran kerja yang sempurna." Anda boleh membuat status tersuai. Anda boleh mencipta peranan yang tidak terhad. Anda boleh membina papan panduan yang menjejaki papan panduan anda. Dan pada mulanya, ini berasa memberi kuasa.Siapa tidak mahu menyesuaikan alat untuk memenuhi keperluan mereka yang tepat?Ini seperti diberitahu bahawa anda boleh membina taman hiburan anda sendiri: anda boleh memutuskan di mana rollercoasters pergi, berapa tinggi laluan, dan sama ada permen kapas disertakan dalam harga tiket. Masalahnya, tentu saja, ialah kebanyakan orang tidak sangat baik dalam membina taman hiburan.Dan walaupun mereka, mereka mungkin mempunyai perkara yang lebih baik untuk dilakukan daripada merancang satu dari awal sebelum meneruskan kerja sebenar mereka. Jadi apa yang berakhir berlaku adalah bahawa pasukan menghabiskan hari-hari - kadang-kadang minggu - berdebat dengan konfigurasi.Mereka berdebat sama ada “In Progress” harus datang sebelum “Doing,” atau jika “Review” berbeza daripada “Approval.” Alat menjadi projek. Monday, ClickUp, and Asana in Brief Untuk menjadi jelas, alat-alat ini berfungsi. Jutaan orang menggunakannya. tetapi masing-masing datang dengan jenama kebodohan mereka sendiri. Monday.com: Yang gembira, berwarna-warni. Berfikir papan buletin taman kanak-kanak dengan harga syarikat.Ia menyeronokkan sehingga anda menyedari bar status yang dikodkan warna tidak benar-benar memindahkan kerja ke hadapan. Jika anda pernah fikir, "Bagaimana jika alat PM saya juga merupakan alat doc saya, CRM saya, papan putih saya, penggantian Slack saya, kalendar saya, dan mungkin terapis saya?" - ClickUp adalah untuk anda. Asana: The Unicorn One. Ia mempunyai antara muka yang indah, ia mesra, ia dipoles. tetapi pada akhirnya anda menyedari bahawa memeriksa kotak dan menonton animasi bukan perkara yang sama dengan ciri-ciri penghantaran. Fesyen umum: fleksibiliti. anda boleh membungkuk mereka ke dalam apa-apa bentuk yang anda suka. yang bermakna anda sering membungkus mereka ke dalam nodus. The Paradox of Flexibility Fleksibiliti terdengar baik dalam teori. dalam amalan, ia bermakna: 12 status biasa yang semua bermaksud "kami belum selesai." Tiga pemilik pada tugas yang sama, yang diterjemahkan kepada nol pemilik sebenar. Mesyuarat dua jam mengenai sama ada kita boleh menyebutnya “Backlog” atau “Ideas”. Satu saluran Slack penuh pemberitahuan tiada siapa yang membaca lagi. Ia seperti pergi ke sebuah restoran di mana koki memberi anda bahan mentah dan berkata, "Selamat, anda boleh merekabentuk hidangan anda sendiri!" Yang membawa kita kepada Mab.io. Enter Mab.io: The Opinionated Contrarian Mab.io mengambil sikap sebaliknya. Ia bukan canvas kosong. Ia bukan taman tema. Ia tidak cuba untuk menjadi semua aplikasi anda. Mab.io lebih seperti pengurus yang ketat yang melihat anda di mata dan berkata: "Anda tidak begitu baik dalam merancang aliran kerja seperti yang anda fikir. Empat peranan tetap: Pemilik, Penasihat, Penasihat, Pengikut. Sepuluh status tetap.Dari perancangan kepada selesai, dengan langkah-langkah terstruktur di antara mereka. Satu tugas, satu pemilik.Tidak banyak-banyak yang tidak masuk akal. Anda tidak boleh mengubah perkara-perkara ini. anda tidak boleh berdebat tentang mereka. Pada mulanya ini terdengar mengehadkan. dan itu kerana ia. tetapi ia juga membebaskan. kerana alih-alih menghabiskan seminggu membina versi palsu proses anda sendiri, anda hanya ... bekerja. The Side-by-Side Comparison It helps to see the differences in black and white. Perbezaan adalah jelas: di mana orang lain mengatakan ya kepada segala-galanya, Mab.io berkata tidak kepada kebanyakan perkara. The Philosophy Behind It Terdapat perbezaan yang lebih mendalam di sini. ClickUp, Asana: Alat-alat ini menganggap pasukan adalah pemain rasional.Jika anda memberi mereka kebebasan, mereka akan menganjurkan diri dengan cekap.Mereka adalah ahli ekonomi dunia PM, membayangkan manusia sebagai mesin produktiviti tanpa geseran. Mab.io: Mab.io menganggap pasukan adalah manusia.Mereka menangguhkan, mereka berdebat, mereka melupakan perkara-perkara.Mereka memerlukan sempadan, bukan kebebasan yang tidak terhingga. Ia adalah perbezaan antara makan malam potluck dan restoran dengan menu set. potluck boleh menjadi menyeronokkan, tetapi ia sering berakhir dengan tiga orang membawa chip dan tidak ada yang membuat hidangan utama. Who They’re Really For Isnin: Untuk pasukan yang menikmati papan panduan, warna, dan stiker hampir sama seperti melakukan kerja sebenar. ClickUp: Untuk pengurus yang mahu membina empayar di dalam satu aplikasi - dan tidak keberatan menghabiskan hujung minggu menyesuaikannya. Asana: Untuk orang yang memerlukan unicorn untuk menghiburkan mereka. Mab.io: Untuk pasukan yang bosan berpura-pura mereka pandai dalam reka bentuk proses. Digression: Complexity Is the Default Terdapat satu pelajaran di sini yang melampaui pengurusan projek. dalam kewangan, produk sering gagal kerana mereka menjadi terlalu kompleks. telah mengikuti laluan yang sama. Setiap tahun, ciri-ciri baru ditambah. Setiap tahun, teras menjadi lebih sukar untuk melihat. Setiap tahun, kemasukan mengambil masa yang lebih lama. Perisian Pengurusan Projek Ia seperti ETF yang cuba untuk menjejaki segala-galanya sekaligus - secara teknikal mengesankan, tetapi praktikal membingungkan. Mab.io ialah dana indeks alat PM. Why Less Might Be the Future Ironinya ialah bahawa semakin sedikit Mab.io memberi anda, semakin banyak ia sebenarnya boleh membantu anda.Dengan memadamkan pilihan, ia memadamkan pertikaian.Dengan mengunci dalam peraturan, ia membuka aliran. Ini adalah sebaliknya daripada apa yang kebanyakan syarikat SaaS lakukan, yang banyak pada ciri-ciri sehingga produk kelihatan seperti pisau tentera Swiss. tetapi seperti sesiapa yang pernah cuba menggunakan pisau kecil pada pisau tentera Swiss tahu, anda tidak benar-benar memerlukan sebahagian besarnya. Apa yang anda perlukan ialah pisau. The Punchline Berikut ialah perbandingan sebenar: Isnin, ClickUp, Asana - pisau tentera Swiss. Fleksibel, berwarna-warni, penuh dengan ciri-ciri, tetapi sering tidak selesa. Mab.io — tajam, lengan tunggal. kurang menyeronokkan untuk bermain dengan, mungkin, tetapi jauh lebih berkesan apabila anda benar-benar perlu memotong sesuatu. Masa depan alat PM mungkin bukan milik pasukan yang membina kilang pisau terbesar. Dan jika ia terdengar terlalu mengehadkan, jangan risau. ClickUp masih akan membolehkan anda membina kilang pisau di dalam papan panduan anda. Kisah ini telah didistribusikan sebagai rilis oleh Kashvi Pandey di bawah Program Blogging Perniagaan HackerNoon. Kisah ini telah didistribusikan sebagai rilis oleh Kashvi Pandey di bawah Program Blogging Perniagaan HackerNoon.