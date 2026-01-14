GitGuardian menutup 2025 dengan momentum Enterprise yang kuat, melindungi berjuta-juta pengembang di seluruh dunia

New York, NY, 14 Januari, 2026/CyberNewsWire/--Platform keselamatan rahsia terkemuka melihat pengambilan yang dipercepat di Fortune 500, dengan 60% pelanggan baru memilih komitmen bertahun-tahun. , rahsia terkemuka dan platform keselamatan Identiti Non-Human, hari ini diumumkan , mengukuhkan kedudukan sebagai standard perniagaan untuk melindungi kod, alat kolaborasi, dan infrastruktur awan daripada rahsia dan kredensial yang didedahkan. Penjaga Pertumbuhan rekod dalam ARR dan ekspansi pelanggan sepanjang 2025 Penjaga Pertumbuhan rekod dalam ARR dan ekspansi pelanggan sepanjang 2025 Dengan 70% pendapatan datang dari Amerika Syarikat, momentum GitGuardian di Amerika Utara terus mempercepatkan pada tahun 2025, kerana rantau ini menyumbang lebih daripada 80% daripada ARR baru. Perkhidmatan Enterprise Trust & Adoption Momentum GitGuardian didorong oleh penerimaan yang mendalam di kalangan pelanggan korporat global, termasuk: \n \n \n \n \n \n \n \n Syarikat Deutsche Telekom basf Pembekal platform awan korporat terkemuka dengan 25,000+ pekerja di seluruh dunia yang berpusat di Amerika Syarikat Platform mobiliti dan penghantaran teknologi utama dengan lebih daripada 30,000 pekerja di seluruh dunia yang berpusat di Amerika Syarikat Syarikat farmaseutikal dan bioteknologi global dengan lebih daripada 90,000 pekerja, berpusat di Eropah Pembekal perisian enterprise utama dengan 110,000+ pekerja Kerjasama perkhidmatan kewangan terkemuka dengan 55,000+ pekerja di Amerika Utara Menunjukkan kepercayaan kepada nilai jangka panjang GitGuardian, +60% pelanggan enterprise baru menandatangani perjanjian bertahun-tahun pada tahun 2025. Platform Scale & Penyampaian Platform Keselamatan Rahsia GitGuardian kini melindungi: \n \n \n \n \n Lebih daripada 115K pengembang di seluruh pelanggan enterprise di seluruh dunia. Lebih daripada 610K repository syarikat sentiasa dipantau untuk rahsia yang didedahkan. Lebih daripada 210K sumber alat kolaborasi yang disambungkan, termasuk Slack, Jira, Confluence, dan platform awan utama, ini adalah 7 kali 2024 nombor. Lebih daripada 16 juta repositori pengguna percuma, 40% lebih daripada pada 2024. Platform itu mendeteksi dan membantu syarikat untuk membetulkan 350K pendedahan rahsia baru yang berpotensi pada tahun 2025 sahaja, mencegah insiden keselamatan sebelum mereka boleh memberi kesan kepada pelanggan. Pertumbuhan global & sektor yang kuat Syarikat itu mengukuhkan kepimpinan dalam Teknologi & Telekomunikasi, pasaran teras dan paling matang, sambil mencapai pengambilan yang mendalam di industri yang sangat dikawal termasuk Perkhidmatan Kewangan, Penjagaan Kesihatan, dan Insurans, di mana keperluan keselamatan dan pematuhan yang ketat mendorong nilai platform. Pangkalan pelanggan GitGuardian juga mencerminkan kepelbagaian industri yang kuat, merangkumi sektor Tenaga, Pengeluaran, Media, Retail, dan Perkhidmatan Profesional. Kesuksesan Pelanggan & Pengekalan GitGuardian mengekalkan pengekalan pelanggan terkemuka dalam industri, dengan pelanggan memperluaskan penggunaan keupayaan platform, termasuk: \n \n \n Lautan Digital Oranye \n \n "Platform GitGuardian telah membantu menjimatkan masa yang signifikan bagi pasukan keselamatan dengan menghapuskan keperluan untuk mencari pasukan pembangunan dan bekerja dengan mereka pada rahsia yang didedahkan, kerana banyak daripada ini kini ditangani secara proaktif." - Ari Kalfus, Pengurus Senior, Keselamatan Produk di DigitalOcean "Platform GitGuardian telah membantu menjimatkan masa yang signifikan bagi pasukan keselamatan dengan menghapuskan keperluan untuk mencari pasukan pembangunan dan bekerja dengan mereka pada rahsia yang didedahkan, kerana banyak daripada ini kini ditangani secara proaktif." - Ari Kalfus, Pengurus Senior, Keselamatan Produk di DigitalOcean \n \n Pada skala syarikat besar, kami mahu memastikan pendekatan pengurusan rahsia kami akan memenuhi piawaian peraturan jauh sebelum keperluan masa depan” Grégory Maitrallain, Arsitek Penyelesaian di Orange Business Pada skala syarikat besar, kami mahu memastikan pendekatan pengurusan rahsia kami akan memenuhi piawaian peraturan jauh sebelum keperluan masa depan” Grégory Maitrallain, Arsitek Penyelesaian di Orange Business Melihat ke hadapan "Tim keselamatan korporat menyedari bahawa rahsia tersebar di seluruh ekosistem pembangunan mereka - dari repositori kod kepada alat kolaborasi kepada pembantu pengkodean AI, " kata Eric Fourrier, CEO di GitGuardian. "pelanggan kami bukan sahaja membeli penyelesaian titik, tetapi melabur dalam platform keselamatan Non-Human Identity yang komprehensif yang meluas dengan perniagaan mereka, itulah sebabnya kami melihat komitmen bertahun-tahun yang kuat." Tentang GitGuardian merupakan platform Keselamatan NHI end-to-end yang membolehkan organisasi yang didorong oleh perisian untuk mengamankan Identiti Non-Human (NHI) mereka dan mematuhi piawaian industri. Dengan penyerang semakin menargetkan NHI, seperti akaun perkhidmatan dan aplikasi, GitGuardian mengintegrasikan Keselamatan Rahsia dan Pengurusan NHI. Penjaga Penjaga Pendekatan ganda ini membolehkan pengesanan rahsia yang dikompromikan di seluruh persekitaran pengembang anda sambil juga menguruskan identiti bukan manusia dan kitaran hayat rahsia mereka. platform ini adalah aplikasi GitHub yang paling banyak dipasang di dunia dan menyokong lebih daripada 550+ jenis rahsia, menawarkan pemantauan awam untuk data yang bocor, dan meletakkan honeytokens untuk pertahanan tambahan. Dipercayai oleh lebih daripada 600,000 pengembang, GitGuardian adalah pilihan organisasi terkemuka seperti Snowflake, ING, BASF, dan Bouygues Telecom untuk perlindungan rahsia yang kukuh. Hubungi rakan kongsi Melayu hagerman Pemasaran Connect Pihak berkuasa: hollyh@connectmarketing.com \n