5 Kebenaran Mengejutkan Tentang AI di Tempat Kerja, Menurut Kajian Enterprise 3 Tahun

Tajuk mengenai Generative AI adalah konstan, masing-masing menjanjikan untuk merevolusi tempat kerja dalam satu malam.Dari mengotomatiskan tugas-tugas yang rumit kepada membuka kreativiti yang belum pernah berlaku sebelumnya, narasi awam melukis imej pengambilalihan teknologi yang lancar dan cepat kilat.Tetapi di dalam dinding syarikat-syarikat besar, kisah sebenar penerimaan perniagaan jauh lebih rumit dan bernuansa. Untuk melampaui anekdot dan memahami apa yang sebenarnya berlaku, The Wharton School dan GBK Collective menjalankan kajian yang komprehensif selama tiga tahun, terperinci dalam "The Wharton School" mereka. Penyelidikan ini menyediakan pandangan berasaskan data tentang bagaimana perniagaan benar-benar berhadapan dengan AI Gen, termasuk mengukur kesan, menghadapi cabaran, dan merancang untuk masa depan. Artikel ini membentangkan penyelidikan ke dalam lima kebenaran yang paling mengejutkan mengenai keadaan AI di tempat kerja hari ini. Mereka mendedahkan bahawa syarikat-syarikat bergerak melampaui fasa awal "penjelajahan" dan "eksperimen" dan telah memasuki era baru kecepatan bertanggungjawab. Dalam fasa yang lebih matang ini, tumpuan telah dipindahkan kepada realiti yang sukar pelaksanaan, ROI, dan pengurusan bakat, mendedahkan jurang kritikal antara strategi dan pelaksanaan, persepsi dan realiti, dan ambisi dan keupayaan. Pandangan dari atas lebih merah jambu daripada realiti di atas tanah Terdapat perbezaan persepsi yang signifikan antara eksekutif yang menetapkan strategi AI dan pengurus peringkat pertengahan yang bertanggungjawab untuk menerapkannya. manakala pemimpin senior (VP dan di atas) sangat optimis mengenai pengenalan AI Gen syarikat mereka, pengurus di garis depan lebih berhati-hati dan realistik mengenai cabaran sehari-hari. Data menunjukkan kontras yang tajam dalam perspektif: \n \n \n Kelajuan pengambilan: 56% daripada pemimpin peringkat VP dan senior percaya bahawa organisasi mereka mengadopsi Gen AI "lebih cepat" daripada pesaing mereka. Return on Investment (ROI): Walaupun 81% eksekutif senior menganggap pelaburan AI Gen mereka mempunyai ROI positif, angka itu turun kepada 69% untuk pengurus. Jarak ini lebih luas apabila melihat tahap kejayaan: 45% VP melihat ROI sebagai "sangat positif," berbanding hanya 27% pengurus. Sebaliknya, pengurus lebih cenderung melihat pengembalian sebagai hanya "sesuatu positif" (42% berbanding 36% VP). Perbezaan ini antara strategi dan pelaksanaan diilustrasikan dengan kuat oleh satu lagi temuan: pengurus pertengahan adalah dua kali lebih cenderung daripada VP (16% berbanding 8%) untuk melaporkan bahawa ia hanya "terlalu awal untuk memberitahu" sama ada inisiatif AI mereka membayar. Syarikat memerlukan kemahiran AI tetapi kurang melabur dalam latihan Semasa Gen AI bergerak daripada alat niche kepada fungsi perniagaan teras, jalan utama menuju kejayaan bukan lagi teknologi, tetapi modal manusia. laporan itu mengidentifikasi pengambilan bakat dengan kemahiran Gen AI canggih sebagai cabaran utama bagi hampir separuh (49%) organisasi. Di sini terletak paradoks utama: walaupun keperluan mendesak untuk tenaga kerja AI-fluent, pelaburan korporat dalam latihan kakitangan menurun.Kajian mendapati bahawa pelaburan dalam latihan telah melembutkan sebanyak 8 mata peratus dari tahun ke tahun, dan kepercayaan pemimpin dalam latihan sebagai penyelesaian utama telah jatuh sebanyak 14 mata peratus. \n \n “Generative AI kini merupakan keperluan bagi semua kakitangan kami yang akan menjadi calon.Ini pasti merupakan satu set kemahiran yang kita cari dan perlukan sekarang.” “Generative AI kini merupakan keperluan bagi semua kakitangan kami yang akan menjadi calon.Ini pasti merupakan satu set kemahiran yang kita cari dan perlukan sekarang.” Perubahan ini ke arah strategi bakat "membeli daripada membina" diperkuat oleh satu lagi statistik utama: bahagian pembuat keputusan yang percaya mereka perlu "menyewa bakat baru sepenuhnya" untuk mencapai kecepatan AI telah meningkat sebanyak 8 peratus kepada 14%.Dengan memberi keutamaan kepada mempekerjakan bakat luaran berbanding meningkatkan tenaga kerja semasa mereka, syarikat berisiko mencipta kekurangan kemahiran dalaman jangka panjang dan akhirnya melambatkan penukaran penggunaan AI kepada ROI yang boleh diukur. Ketakutan tersembunyi: Akankah AI Gen menjadikan kita kurang mahir? Pendapat yang berlaku di dalam syarikat-syarikat adalah bahawa Gen AI adalah rakan kongsi, bukan pengganti. Kebanyakan pemimpin (89%) bersetuju bahawa alat-alat ini meningkatkan kemahiran pekerja. Untuk kali pertama, kajian ini mendedahkan ketakutan yang meluas terhadap atrofi kemahiran; penurunan beransur-ansur keupayaan asas disebabkan oleh ketergantungan yang berlebihan kepada teknologi. 43% pemimpin kini bersetuju bahawa bergantung kepada Gen AI akan membawa kepada penurunan kemahiran teras pekerja. Menariknya, ketakutan ini paling dinyatakan di bahagian atas. pengurus pertengahan lebih kurang cenderung daripada pemimpin VP+ (-18pp) untuk percaya Gen AI akan menyebabkan penurunan kemahiran.Ini menunjukkan bahawa eksekutif, yang lebih jauh daripada aplikasi harian alat-alat, lebih bimbang tentang risiko jangka panjang teori atrofi, manakala pengurus di lapangan mungkin lebih memberi tumpuan kepada memanfaatkan AI untuk keuntungan produktiviti segera. The Unexpected Laggards: Pemasaran dan Pengurusan jatuh di belakang Walaupun fungsi seperti IT, Undang-undang, dan Pembelian dengan pesat mengembangkan kepakaran AI Gen mereka, sesetengah jabatan yang dijangka menjadi penerima awal berada di belakang. Sejak kajian dimulakan pada tahun 2023, Pemasaran / Jualan telah secara konsisten menjejaskan fungsi-fungsi lain dalam pengambilan. Laporan terkini mendedahkan pembalikan momentum yang mengejutkan: bahagian profesional Pemasaran / Jualan yang mengidentifikasi sebagai "Pengajar" dalam Gen AI sebenarnya jatuh sebanyak 6 mata peratus berbanding tahun sebelumnya. Fungsi dari penciptaan kandungan dan analisis pelanggan kepada personalisasi kempen dipenuhi dengan kes penggunaan utama untuk Gen AI. Trend ini menunjukkan bahawa walaupun potensi yang jelas, pasukan ini mungkin menghadapi cabaran yang signifikan dalam mengintegrasikan alat AI ke dalam aliran kerja kreatif, strategik dan pelanggan yang kompleks. Small dan Nimble Menang Perlumbaan ROI Walaupun hampir tiga perempat daripada semua syarikat kini melaporkan ROI positif daripada inisiatif AI Gen mereka, syarikat-syarikat yang lebih kecil dan lebih fleksibel menyedari pengembalian itu jauh lebih cepat daripada pesaing mereka yang lebih besar. Syarikat-syarikat saiz pertengahan (250M–2B) dan lebih kecil (<250M) melaporkan pencapaian ROI yang lebih cepat, manakala syarikat-syarikat terbesar "Tier 1" (2B+) lebih cenderung melaporkan bahawa "terlalu awal" untuk menentukan hasil. Sebabnya bukan sahaja bahawa integrasi skala besar adalah rumit.Ia juga bahawa syarikat-syarikat yang lebih kecil menganggap diri mereka sebagai mempunyai "kecepatan yang lebih besar untuk mengubah alat dan proses."Dalam dunia AI Gen yang berkembang pesat, keupayaan untuk berputar dengan cepat, bereksperimen dengan kurang birokrasi, dan melaksanakan perubahan dalam pasukan yang lebih kecil membuktikan menjadi kelebihan yang lebih menentukan daripada skala. Kesimpulan: Umur AI yang Bertanggungjawab Temuan daripada kajian tiga tahun ini membuat jelas bahawa kita telah memasuki fasa baru "kesepakatan yang boleh dihitung", di mana ROI, integrasi praktikal, dan faktor manusia adalah metrik yang paling penting. Cabaran utama zaman ini bukan lagi teori tetapi nyata: kesenjangan persepsi antara pemimpin dan penyelenggara, paradoks kemahiran yang menuntut semasa memotong latihan, ketakutan yang muncul daripada atrofi kemahiran, keterlambatan yang mengejutkan dalam jabatan utama, dan kelebihan kelincahan syarikat-syarikat kecil. Apabila alat-alat ini dimasukkan ke dalam setiap aliran kerja, soalan yang menentukan bagi pemimpin bukan lagi "Apa yang boleh dilakukan oleh teknologi ini?" tetapi, "Bagaimana kita membina budaya, strategi, dan tenaga kerja yang boleh berkembang di sampingnya?" Laporan Lengkap : di sini Podcast daripada Apple: di sini Perkhidmatan Spotify: di sini Perkhidmatan YouTube: di sini