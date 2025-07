Threshold Network-ийн tBTC нь одоо Sui дээр амьд байна: Bitcoin DeFi-ийн шинэ ертөнцийг ашигладаг

Texas, United States, July 9th, 2025, Chainwire

Хамгийн чухал Takeaways:





Bitcoin-ийн хэрэглээний парадокс шийдэх: Sui дээр tBTC нь аюулгүй байдал, хэрэглээний хооронд сонгох боломжтой.

Web3 Web2 Easy ашиглан ашигтай: Sui-ийн өндөр гүйцэтгэлийн сүлжээнд 400ms эцсийн болон ойролцоогоор нунтагтай төлбөртэй Bitcoin DeFi туршлагатай.

Капитал үр ашигтай: Биткойн хөрөнгийн протоколын экосистемыг хооронд үнэ төлбөргүй дамжуулах, хатуу хөрөнгийн хатуу байлгахгүй.

Комплексийн Bitcoin DeFi Suite: 1:1 Real Bitcoin-ийн дэмжлэгтэй TBTC-ийн дамжуулан арилжааны, борлуулалтын, хязгаарлагдмал DeFi стратегийг тавтай морилно.

tBTC Sui-ийг сайжруулдаг: Биткойн нь дижитал хавтгай дөрвөлжинээс сэргээх

Өнгөрсөн Нөхцөл Өнгөрсөн Энэ хамтын ажиллагаа нь Sui-ийн өндөр гүйцэтгэлийн DeFi байгалийн байгаль орчинд 500 сая доллар гаруй Bitcoin хөрөнгийн хангамжийг хангахын тулд Sui-ийн blockchain-д хөгжүүлнэ.

Threshold Network-ийн tBTC нь Bitcoin-ийн төвлөрсөн, найдвартай, найдвартай onchain хувилбар юм. Энэ нь DeFi экосистемыг хооронд хөрөнгийн боломжийг олгодог. Одоо Sui дээр амьдрал, tBTC хэрэглэгчид нь 400-ийн миллисекунд хурдан транзакцийн эцсийн нь аюулгүй, хүрээлэнтэй байгаль орчинд дэвшилтэт DeFi стратегийг арилгах, борлуулах боломжийг олгодог.

Sui нь дэмждэг анхны EVM-гүй цуврал байх болно Зөвлөгөө Тавтай морилно уу, Тавтай морилно уу, Тавтай морилно уу, Тавтай морилно уу, Тавтай морилно уу!

"Bitcoin ашиглах зорилготой байсан, замгүй байна," Threshold Labs-ийн Co-founder болон CPO-ийн Callan "Sap" Sarre гэж хэлдэг. "TBTC-ийн Sui-д, бид ширхэг шифрлийн аюулгүй байдал нь өндөр дамжуулалттай сүлжээтэй нэгтгэсэн бөгөөд Bitcoin-ийн хэрэглээний шинэ стандарт бий болгодог.

Интеграци нь Sui-ийн өсөлтийн Биткойн экосистемыг 4 Sui-ийн оюутны протоколын хооронд өргөжүүлэх болно:

Bluefin: Төлбөрийн tBTC-ийг сонгосон хувцас хооронд арилжаа, нэмэлт APR шагналыг илрүүлэх.

Бакет: Save, spend, and explore Bitcoin-д хөдөлгөөнтэй DeFi хялбар.

АлфаЛенд: TBTC хангах нь дэвшилтэт борлуулалтын багцууд, APR% урамшуулалтай.

AlphaFi: Auto-looping хавтан нь өндөр түвшинд BTC DeFi стратегийг идэвхжүүлэх.

Үүнээс гадна, хэрэглэгчид нь Threshold dApp дээр Sui дээр шууд tBTC-ийг морилно уу, BTCFi-ийг аюулгүй, хялбар хандах тоноглогдсон болно. Sui дээр tBTC-ийн гол ашиг нь:

Саб-Хөргөлтийн Finality: 400 миллисекунд арилжааны үйл ажиллагаа явуулж байна.

Фрагментацийг элсүүлэх: Биткойн нь Null-аас ойролцоогоор төлбөртэй протоколуудын хооронд зөөлөн дамжуулах.

Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр »

Web3 Power, Web2 UX: хурдан, хямд, хэрэглэгчийн хялбар.

Өнгөрсөн, Wormhole нь tBTC-ийн Sui сүлжээнд өргөтгөлтийн гол интероперацийг нийлүүлэгч болгон ажилладаг. TBTC-ийг бусад сүлжээнд Sui-д хуваалцах боломжийг олгодог тусгай мост нь Портал вэбсайт дээр тавтай морилно уу. Энэ интеграци нь хязгаарлагдмал шинж чанарын үйл ажиллагаа нь хялбар байх болно, хэрэглэгчдэд Sui, Ethereum, гэх мэт янз бүрийн байгаль орчинд Bitcoin DeFi-ийг хангахын тулд хялбар байх болно.

"We are excited to support Bitcoin's growth on Sui through Wormhole's cross-chain infrastructure," said Robinson Burkey, Co-Founder of Wormhole. "This integration advances Bitcoin's interoperability and unlocks new DeFi opportunities while preserving the security and decentralization users expect."

Bitcoin DeFi нь Sui-ийн TVL-ийн чухал хэсэг нь BTC-ийн дэмжлэгтэй хөрөнгө оруулалттай байдаг. 2025-ийн хоёрдугаар сарын хойш биткойн хэмжээ нь Sui-ийн анхны протоколуудыг орно. tBTC-ийн интеграци нь энэ байгаль орчинд хүчтэй байх болно:

Sui дээр Bitcoin-ийн хязгааргүй хөрөнгийн шилжүүлэх шууд tBTC залгахад.

Децентрализацийг хангахгүйгээр DeFi-ийн түлхүүр стратегийг дэмжих.

Аж үйлдвэрийн түвшний инфраструктурыйг дэмждэг модгүй DeFi интеракцийг хангах.

Дэлхийн хамгийн үнэ цэнэтэй дижитал арилжаа хурдасгаж, хэрэглээн нэмэгдүүлж, Bitcoin decentralized finance (DeFi) хэрэглээг эрчимжүүлэхийн тулд үнэ цэнэтэй хадгалагч гэж үйл ажиллагаа явуулж байна.

3 сарын стратегийн кампанит

Sui-д Threshold-ийн tBTC-ийн эхлэхэд туслахын тулд Threshold болон Sui нь урт хугацааны хэрэглээг хангахын тулд гурван сарын кампанит эхэлж байна. Энэхүү эхлэл нь протокол түвшинд хөгжүүлэгчдийн дэмжлэг, Bitcoin Стандарт нь орчин үеийн DeFi хэрэглээнд хөгжилтэй байхын тулд экосистемийн өргөн идэвхжүүлэлтийг агуулдаг. Энэ нь Бакет, AlphaLend, Bluefin гэх мэт сонгосон Sui DeFi протоколууд дээр хязгаарлалттай хугацааны дэмжлэгтэй.

"BTC нь Sui-ийн анхны туслагч Mysten Labs-ийн суурилсан байгуулагч, бүтээгдэхүүний захирал Adeniyi Abiodun, хэлсэн байна. "Энэ интеграци нь BTCfi-ийг тохиромжтой, алдартай оролцохын тулд өөр нэг доор нээж байна.

Холбоо барих

Биткойн нь хэзээ ч тавтай морилно уу. Sui дээр tBTC нь хэрэглэгчид энэ кампанид оролцож чадна:

Direct Minting of tBTC via Threshold dApp Sui дээр:

https://dashboard.threshold.network/tBTC/mint

Тавтай морилно уу tBTC нь Sui Tutorial:

https://www.youtube.com/watch?v=RZRNV0SJ7kA

Galxe Quest болон бусад хайлт оролцох:

https://app.galxe.com/quest/Threshold / https://app.galxe.com/quest/bluefin

/ Bluefin DEX дээр арилжааны туршлага: https://trade.bluefin.io/deposit/0x86a297256529521b4a5f2b619d4ee94286a52bcdf6bbb2a68f98d0f67221b098

АлфаЛенд дамжуулан tBTC зайлуулах боломжуудыг хангах:

https://trade.bluefin.io/lend

Бусад BTC-ийг Bucket-тэй өдөр тутмын хэрэгслийг өөрчилж

Комплекс Bitcoin стратегийг AlphaFi ашиглан автоматжуулах

Sui and the Threshold Network тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл Тавтай мод Нөхцөл https://threshold.network , эсвэл тэднийг X дээр дараах Үнэгүй Нөхцөл Байгалийн сүлжээ .

Threshold сүлжээний тухай

Threshold Network нь tBTC-ийн дараах децентрализованы протокол юм. tBTC нь Ethereum, Base, BOB, Arbitrum гэх мэт цуврал дээр дамжуулан дамжуулах боломжийг олгодог. TVL-д 500 сая доллар, мост хэмжээтэй 3.6 сая доллартай, Threshold нь DeFi-д хамгийн бодит, найдвартай, найдвартай биткоины инфраструктуру санал болгож байна. Threshold Network-ийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хэрэглэгчид зочилж болно. https://threshold.network.

Sui тухай

Өнгөрсөн Энэ нь First-of-the-Style Layer 1 blockchain болон ухаалаг контракт платформ нь дижитал арилжааны эзэмшигч хурдан, хувийн, аюулгүй, бүх хүмүүст хангах зорилготой юм. Энэ нь Move програмчлалын хэл дээр суурилсан объектын төвөгтэй загвар нь параллель гүйцэтгэлийг, дор-дөрвөн эцэст, цуврал дээр бага арилжааны боломжийг олгодог.

Хоризонтално масштабируемый боловсруулах, хадгалах нь Sui бага зардалтай хурдтай өргөн хүрээний хэрэглээг дэмждэг. Sui нь blockchain-ийн шагналтай дэвшилтэт юм, үүсгэгч, хөгжүүлэгч нь гайхамшигтай, хэрэглэгчдэд зориулсан туршлага бий болгохын тулд платформ хангах болно. Sui-ийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хэрэглэгчид зочилж болно. https://sui.io .

Ангилаагүй байдал: Энэ хэвлэл мэдээллийн бичлэгийн үзүүлэлттэй үзүүлэлттэй үзүүлэлттэй хэлбэрийг агуулдаг. Үнэлгээний үр дүнд харьцуулагддаг. Энэ хэвлэл мэдээллийн бичлэгийн ямар ч зүйл нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө гэж бодож байх ёстой.

Энэ түүх нь HackerNoon-ийн Бизнесийн Блогчлалын хөтөлбөрт Chainwire-ийн хэвлэлдэд бичсэн.

