Re: LLM Inference-д Nondeterminism-ийг ялах, Аялал нь урьдчилан сэргийлэх болно

Бизнесийн тохиолдолд урьдчилан сэргийлэх машин, Twin Generated Reply нь Эхний блог бичлэг. Thinking Machine Лаборатори Thinking Machine Лаборатори АИ-ийн зах зээлийн үр дүнтэй систем нь том хэлний загварууд (LLMs) -ийг түлхүүржүүлэхэд хязгаарлагдмал, хэдий ч олон хэрэглэгчдийн алдартай үр дүнтэй шийдэл юм. АИ-ийн зах зээлийн үр дүнтэй үр дүнтэй үр дүнтэй үр дүнтэй үр дүнтэй байдаг. Олон хэрэглэгчид энэ нь бага богино, өндөр үнэ цэнэтэй ажлын үйл явцыг автоматжуулахыг хүсдэг бизнесийн загварыг хамарна. "Creative" загварууд дээр хязгаарлагдмал үр дүнтэй үр дүнтэй бол энэ анализ нь ИИ-ийн салбарт үр дүнтэй үр дүнтэй үр дүнтэй үр дүнтэй үр дүнг бий болгон туршиж байгаа эсэхийг харуулж байна. АИ-ийн түлхүүр үр дүнтэй үр дүнг нь зөвхөн техникийн, "LLM Inference-д Nondeterminism-ийг ялахын тулд" A Synopsis of the "Defeating Non-Determinism" Пост Блог бичлэг Эдгээр хэрэгцээ нь хэрэгцээний хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй байдаг. Бичлэг машин.ai Хэрэв энэ нь AI-ийн урсгал байж болох юм Энэ нь хэрэглэгддэг хэрэглэгддэг алдартай арга хэрэгсэл юм. Энэ нь алдартай арга хэрэгсэл юм. Энэ нь алдартай арга хэрэгсэл юм. Энэ нь алдартай арга хэрэгсэл юм. Энэ нь алдартай арга хэрэгсэл юм. Энэ нь алдартай арга хэрэгсэл юм. Энэ нь алдартай арга хэрэгсэл юм. Энэ нь алдартай арга хэрэгсэл юм. Энэ нь алдартай арга хэрэгсэл юм. Энэ нь алдартай арга хэрэгсэл юм. Энэ нь алдартай арга хэрэгсэл юм. Энэ нь алдартай арга хэрэгсэл юм. Энэ нь алдартай арга хэрэгсэл юм. Энэ нь алдартай арга хэрэгсэл юм. Энэ нь алдартай арга хэрэгсэл юм. Энэ нь алдартай арга хэрэгсэл юм. Энэ нь алдартай арга хэрэгсэл юм. Энэ нь алдартай арга хэрэгсэл юм. Энэ нь алдартай арга хэрэгсэл юм. Хэрэв энэ нь арванхоёрлолгүй байж болох юм: Инженерийн асуудал, олборлолт биш Энэ нь хэрэглэгчдэд хэрэглэгчийн хэрэгцээг ашиглаж буй үр дүнг хамгийн үр дүнтэй юм. Энэ нь хамгийн үр дүнтэй компани юм. Энэ нь хамгийн үр дүнтэй компани юм. Энэ нь хамгийн үр дүнтэй компани юм. Энэ нь хамгийн үр дүнтэй компани юм. Энэ нь хамгийн үр дүнтэй компани нь хамгийн үр дүнтэй компани юм. Энэ нь хамгийн үр дүнтэй компани нь хамгийн үр дүнтэй компани юм. Энэ нь хамгийн үр дүнтэй компани юм. Энэ нь Transformer архитектур, эсвэл backpropagation-ийн шинж чанарыг олборлолт, эсвэл backpropagation-ийн шинж чанарыг хамардаг. Өнгөрсөн температур = 0 нь үр дүнтэй мэдээллийг хамардаг. Энэ нь хамгийн үр дүнтэй инженерийн шийдэл байж болох бөгөөд MoE batching нь мэдэгдэж буй асуудал юм. Бүтээгдэхүүний орчинд чухал шинж чанарыг ол Determinism нь AI Lab Fundraising-ийг хэрхэн холбогдсон вэ АИ-ийн борлуулалтын үйлчлүүлэгчдэд харьцуулахад ихэнх үйлчлүүлэгчдэд тавтай морилно уу. АИ-ийн борлуулалтын үйлчлүүлэгчдэд тавтай морилно уу. АИ-ийн борлуулалтын үйлчлүүлэгчдэд тавтай морилно уу. АИ-ийн борлуулалтын үйлчлүүлэгчдэд тавтай морилно уу. АИ-ийн борлуулалтын үйлчлүүлэгчдэд тавтай морилно уу. АИ-ийн борлуулалтын үйлчлүүлэгчдэд тавтай морилно уу. АИ-ийн борлуулалтын үйлчлүүлэгчдэд тавтай морилно уу. АИ-ийн борлуулалтын үйлчлүүлэгчдэд тавтай морилно уу. АИ-ийн борлуулалтын Албан ёсны лабораторийн стратегийн хэрэгцээ & хөрөнгө оруулалт \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Lab \n Latest Funding Round \n Latest Valuation \n Key Strategic Focus \n Relation to Determinism \n \n \n \n \n \n \n OpenAI \n 8.3 billion dollars \n 300 billion dollars \n Stargate Initiative: 500 billion dollars AI infrastructure investment 14 \n Required to justify massive infrastructure investment with high-value enterprise products. \n \n \n \n \n \n \n Anthropic \n 13 billion dollars \n 183 billion dollars \n "Steerable AI" & "Safety research" 4 \n A core component of "reliable" and "interpretable" systems. \n \n \n \n \n \n \n Cohere \n 500 million dollars \n 6.8 billion dollars \n Enterprise B2B / "Sovereign AI" 5 \n A prerequisite for security, compliance, and on-premise solutions for high-stakes industries. Гэсэн хэдий ч, загвар нь "logits" -ийн вектор, нунтагтай нунтаг -ийг тооцохын тулд хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорон Хамгийн хялбар, хамгийн алдартай "детерминист" decoding стратегийн нь алдартай decoding юм. Энэ арга нь, бүр үйл явдлын үед, загвар нь хялбар хамгийн өндөр чадварыг нь токен сонгоно. Энэ нь математик аргмакс чадварын хуваалцах юм. Температур параметр, 0-д тохирсон үед теоретик нь энэ үйл явцыг хүчдэж, үйл явц нь бүрэн deterministic болон reproduktible байх ёстой.2 Гэсэн хэдий ч, судалгааны үзүүлэлтэд харьцуулахад энэ теорийн төгсгөлд практикд хатуу байдаг. Блог бичлэг, холбоотой судалгааны материал нь нягтраллын хоёр үндсэн эх үүсвэрийг харуулдаг. Эхний нь Flowing-Point Non-Determinism юм. LLM-ийн forward-pass-ийн үндсэн тооцоо нь Flowing-Point арифметик дээр суурилсан бөгөөд энэ нь янз бүрийн харьцуулалт, эсвэл өөр өөр parallelization схемуудтай нэг харьцуулалттай харьцуулалт дээр ч баталгаатай биш юм. 3 үйл ажиллагаа нь эцэст нь эцсийн найдвартай түвшинд минутын, хязгааргүй янз бүрийн үр дүнтэй байж болох юм. Хоёр буюу түүнээс дээш токенов нь ойролцоогоор эцсийн P(a) = 0.9999999 болон P(b) = 0.9999998, Эдгээр минутын янз бүрийн argmax нь өөр өөр хэлбэрээр "хүцгэн" "хүцгэн" "хүцгэн" сонгох боломжтой бөгөөд өөр өөр дараагийн токены сонголт болох юм. Дуудлага нь хялбар юм: өөр дараагийн токены сонголт өөр дараагийн контекст, дараа нь бүх цуврал нь өөр output руу cascades. Хоёр дахь, илүү комплексны, ямар ч тодорхойлолт нь Mixture-of-Experts (MoE) Routing юм. MoE загварууд дээр, токеноос янз бүрийн мэргэжилтнүүдтэй маршрутизатор нь тооцооны гол хэсэг юм. Гэсэн хэдий ч, энэ маршрутизатор нь зөвхөн токеноос дээр суурилсан биш бөгөөд энэ удаа боловсруулсан токеноос бүх тооны дээр суурилсан юм. Тавтай морилно уу, токеноос бүлэг нь янз бүрийн цувралүүдээс input-ийг агуулдаг үед, "тавтай морилно уу, энэ нь хооронд өөр өөрчлөн мэргэжилтнүүдийн ач холбогдолтой ач холбогдолтой байх болно."1 Энэ нь нэг удаа өөр өөр өөрчлөн хэрэглэгчийн асуултуудтай багтааж, энэ нь Өнгөрсөн Өнгөрсөн Өнгөрсөн Өнгөрсөн Өнгөрсөн Өнгөрсөн Өнгөрсөн Өнгөрсөн Өнгөрсөн Өнгөрсөн Өнгөрсөн Өнгөрсөн Энэ хэсэг нь урьдчилан сэргийлэх, технологийн хөгжил, хүний элемент, ялангуяа бидний дижитал дэлхий даяар үүсгэдэг үзэсгэлэнтэй хослол дээр суралцаж байна. ЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭд "Emergent Paradigms" -ийн санаа нь энэ үйл явцыг анхаарлаа хандуулахын тулд чухал линз юм. Энэ термин нь технологийн дэвшилтэт талаархи тусгай арга хэмжээтэй юм: \n \n \n \n \n \n Амбициозтай урт хугацааны виз: Ямар ч, хэзээ ч алдартай, урт хугацааны зорилго, дараагийн зах зээлийн шинж чанарыг дагаж, хүний интеракци, туршлага дахь үндсэн өөрчлөлтийг төвлөрөг. Энэ нь нийгмийн медиа дамжуулан дэлхий даяар холбох нь виртуал дэлхий даяар бий болгосон. Iterative Development and Risk-Taking: Өнгөрсөн Iteration, хурдан прототипинг, чухал ризик авах хүсэл, тэр ч байтугай хэцүү, скептицизм мэдэгдэх гэсэн үг юм. Мантра "түү хурдан ирдэг, зүйлсийг бөмбөг" (хэдийгээр дараа нь тоноглогдсон) энэ эхний философийг хамарсан. Экосистемийн барилга: Тохиромжтой платформ, байгаль орчны систем үүсгэх, өргөн хэрэглээг дэмжих, third-party хөгжүүлэх боломжийг олгодог, энэ нь технологийн хүрээ, хэрэглээг нэмэгдүүлэх. Connection and Experience: Технологийн эрчим хүчтэй итгэл, харилцаа холбоо, хөгжил, эсвэл шинэ хэлбэрүүд дамжуулан хүмүүсийг холбох, тэдний туршлагаг сайжруулах. Адаптив стратегийн: Технологийн дэвшилтэт, хэрэглэгчийн хаяг, зах зээлийн өөрчлөлтийг хангахын тулд стратегийг өөрчлөх, тохируулах боломжийг олгодог. Иймээс, ирээдүйн барилгын "Emergent Paradigm" нь технологийн дэвшилтэт цуврал харьцуулахад хялбар биш юм. Үнэндээ, энэ нь бүрэн шинэ дижитал хэлбэрийн зориулалт, барилга, популяризийг зориулж шаардлагатай стратегийн мэдрэмжийг хамарна. Энэ нь техникийн алдартай байдал, хүний-компьютерийн харилцааны насос тухай харин философ хэлбэрийн итгэлтэй нэгтгэсэн юм. Энэ талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаар With determinism now a solved problem, AI labs can begin building a new class of products. The most immediate application would be "auditable agents" that not only automate tasks but also provide a verifiable, step-by-step trace of their "reasoning," much like the explicit logic of deterministic AI.6 This would enable LLM-powered systems to be used for automated legal contract review, medical diagnosis support, and financial compliance checks.7 These systems would combine the vast knowledge and generative power of an LLM with the reliability and auditability of a traditional, rule-based system. Энэ эволюцийг "хибрид систем" -ийг бий болгож болно.6 Ийм системд, бүтээлч, үр дүнтэй LLM-ийн санааг өргөн хүрээтэй бий болгож болно. Энэ нь deterministic LLM-ийг баталгаажуулахын тулд эцсийн олборлолт нь тохиромжтой, найдвартай бөгөөд урьдчилан тодорхойлолтгүй нөхцөл, схемуудын багцтай байдаг. Энэ нь аж ахуйн нэгжийн зах зээлд хүлээгдэж буй "дүүнээс хамгийн шилдэг" юм. Энэ нь тэргүүлэх AI лабораторийн томоохон хөрөнгө оруулалтын хамгийн үр дүнтэй арга юм. Үйлчлүүлэгчид метаверзийн талаар хэлж байна, тэд нийгмийн талаар хэлж байна, тэдгээр бүх зүйлс талаар хэлж байна, гэхдээ үндсэн үр дүн нь бид дараагийн генерацийн хүн болон машин харилцаа холбооны инфраструктуру бий болгож байна. Түүнээс дээш цаг хугацаанд, генератив AI энэ гайхалтай бүтээлч хүч байсан боловч энэ нь хязгаарлалттай байсан юм. Энэ нь хүн шиг байсан бөгөөд та зүгээр л ... хязгаарлалттай зүйл дээр найдвартай бизнесийг үүсгэх болно. Судалгааны бүлэг нь харьцуулагдсан гэж хэлсэн, "Идэвхжүүлэх формат нь хязгаарлалт нь доорх ансарны хязгаарлалт болох юм."2 Та хязгаарлалттай платформ үүсгэх талаар юу биш юм. Бид OpenAI-ийн бидний найз нөхөд "$ 8.3 тэрбум $ 40B-ийн хөрөнгө оруулалттай" 14 болон Anthropic-ийн бидний найз нөхөд "$ 13B Series F" 4 -ийг олж авахын тулд олж үзсэн. Энэ нь хэрэглэгчдийн хязгаарлалт тухай биш юм. Энэ нь бодит дэлхийд зориулсан "инфраструктурад аж ахуйн нэгжийн түвшинд AI" 13 бий болгох тухай юм. Энэ нь AI-ийн ажилтнууд нь найдвартай, урьдчилан сэргийлэх, аудитор байх ёстой ажилны дараагийн тухай юм. Бид илүү том загварууд бий болгох нь зөвхөн төвлөрсөн биш юм. Бид шинэ суурь бий болгож байна. Эдгээр суурилсан, танд нэг тусламжтай байдаг. Энэ нь энгийн юм. Энэ нь түүнээс дээш урт юм. Эдгээр нь дараагийн өсөлтийн үе шат нээж, бид бүгд ашиглаж байгаа хэзээ ч байтугай хөрөнгө - OpenAI-ийн $ 500B Stargate эхлэлт 14 гэх мэт зүйлсийг хөрөнгө оруулалтын төрөл бүрийн хөрөнгө оруулалт нь үнэхээр тавтай морилно уу гэж бодож байна. Бид зүгээр л чадварын хайрцаг бий болгодог биш юм; бид мэдлэг машин бий болгодог. Тэгээд энэ нь найдвартай байх болно. 