R0AR Node Sale-ийг санал болгож байна: Layer 2 Infrastructure-ийг демократийг сайжруулдаг, олон нийтийн оролцох нь үнэ цэнэтэй

, Optimism-ийн OP Stack дээр суурилсан тэргүүлэх нэгтгэсэн DeFi супер-апп, Өнөөдөр Node Sale програмуудыг санал болгож, R0ARchain Layer 2 сүлжээнд чухал инфраструктур эзэмшиж, ажиллуулах боломжийг олгодог. 2025-8-25-ээс эхлэн, дэлхий даяар жижигчид, байгууллага R0AR Node лиценз худалдан авах боломжтой, валидаторын шагналыг олж, дараагийн генерацийн санхүүгийн инфраструктурыйн децентрализацийг туслах. Энэ нь decentralized finance-д хавтгай момент гэж нэрлэдэг, R0AR нь бүлэгдсэн зэврэл борлуулалтын хөтөлбөр дамжуулан олон нийтийн эзэмшигч Validator инфраструктурыйг санал болгож, Ethereum-ийн аюулгүй байдал нь олон нийтийн оролцох боломжтой байх нь нэг юм. Solving the Infrastructure Ownership Gap in Layer 2s Layer 2-ийн шийдлүүд хэрэглээнд хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы "Традицийн Layer 2 нь хэрэглэгчдэд төвлөрсөн секвенцырууд, валидаторуудд итгэхийн тулд хүсч байна," Dustin Hedrick, R0AR-ийн Co-Founder & CTO-ийг тайлбарладаг. "Энэ нь ихэнх нь ихэнх санхүүгийн суверенитет чадварыг эрчимтэй инфраструктур нь бидний олон нийтийн гарын авлага дамжуулан энэ загварыг өөрчилж байна. Энэ нь зүгээр л урамшуулал авах талаар биш юм. Энэ нь decentralized finance-ийн долоо хоногийн эзэмшигч юм." Энэ нь decentralized finance-ийн долоо хоногийн эзэмшигч юм." DeFi-ийн 2030-д 231 тэрбум долларын зах зээлийн түвшинд ойролцоогоор энэ протоколуудыг дэмждэг инфраструктур нь төвлөрсөн галт тэрэг нь хэрэглэгчид, валидаторууд, протокол самбар хооронд давуу талтай олон нийтийн сүлжээнд хөгжүүлэх ёстой. Where Technical Innovation Meets Community Empowerment R0AR Nodes нь R0ARchain-ийн валидатор сүлжээний хавтан болгон ажилладаг бөгөөд энэ нь: \n \n \n \n \n Transaction Validation: Бүх нарийн трансакцийг шалгаж, боловсруулах Data Availability: Транзакцийн өгөгдлийг хангах боломжтой, шалгаж болно сүлжээний аюулгүй байдал: консенсус, хөнгөн цагааны эсрэг механизмыг туслах Cross-Chain үйл ажиллагаа: Ethereum болон бусад Superchain сүлжээнд зөөлөн шилжих дэмждэг Комплекс техникийн мэдлэг шаарддаг уламжлалт валидатор суулгах нь, R0AR Nodes нь тавтай морилно уу: Хадгаламжийн хамгийн бага шаардлага \n \n \n \n \n \n \n \n Хадгаламжийн: 250 GB SSD [Энэ нь цуврал өндөр нэмэгдэж болно]. RAM: 16 GB CPU: 8 vCPU 3 үйл ажиллагааны загвар Self-Hosted: Хэрэглэгчийн тоног төхөөрөмж эсвэл VPS ханган нийлүүлэгчид дээр нодууд ажиллуулах Node-as-a-Service (Лиценз баглаа боодол): [NaaS Партнер] гэх мэт мэргэжлийн нийлүүлэгчдэд үйл ажиллагаа явуулах Гибрид загвар: мэргэжлийн баглаа боодол үйлчилгээг өөрсдийн хостинг нэгтгэсэн Node Sale Structure Aethir-ийн $ 60M + нэмэгдүүлэх гэх мэт амжилттай нодоод борлуулалтын талаар суралцах, R0AR-ийн олон нийтийн хангамжийг хангах байнга эртний оролцолтыг шаардах үнэ цэнэгийн бүтэц боловсруулсан: * Өнгөрсөн түвшний бүтэц, нийт хангамж санал болгож болно ** USD эквивалент хэвлэх үед $ 4,500 ETH үнэ дээр суурилсан Strategic Partner Early Access \n \n \n \n Executive R0AR Society NFT эзэмшигч: 5 Өдөр өмнө хандах R0AR Country Club-ийн гишүүд: 5 хоногийн өмнөх нэвтрэх Early Adopter OG $1R0R Hodlers: 5 хоногийн эхний хандах Multi-Income Node эдийн засгийн R0AR Node операторууд олон хүчин чадалтай арилжааны дамжуулан ашигтай, тогтвортой урт хугацааны давуу талгыг үүсгэхийн тулд: Үндсэн Validator Rewards \n \n \n \n \n \n Бааз Emissions: $ETH токенд төлбөр Ажлын урамшуулал: 1R0R Network Fee Share: Бүх R0ARchain транзакцийн төлбөрний хэсэг Өнгөрсөн: Cross-Chain Хадгаламжийн: Булгах, интероперабилтын төлбөрний хувь Дэлгэрэнгүй Future Ecosystem Integration урамшуулал \n \n \n \n \n DeFi Activity Multiplier: DeFi-ийн цуврал дээр суурилсан урамшуулал AI-ийн хэрэглээний урамшуулал: R0ARacle AI тоног төхөөрөмжийн ажил нь нэмэлт $1R0R NFT Marketplace Charges: NFT Marketplace худалдааны орлогоны зардал Гэрчилгээний оролцох: R0AR Chain-тэй шууд холбоотой идэвхтэй зөвлөгөөний жагсаалтад ирдэг ирдэг нь урамшуулал Early Adopter Benefits (Дараа нь эхний 6 сарын) \n \n \n \n \n \n \n \n Давхар Шагналт хугацаа: Hybrid 1R0R & ETH хуваалцсан зардал. Airdrop Ажлын: Бусад экосистем токены эхлэхэд приоритет хандах Премиум дэмжлэг: үндсэн хөгжүүлэх багтай шууд хандах Exclusive Access: Бета шинж чанарын эхний эрх, протокол шинэчлэл Платформыд хандах: Мөн R0AR экосистем дээр гаргасан апп болон бүх зүйл. Whitelisting: Өнгөрсөн төсөл, апп, NFT цуглуулгад анхны хандах. AI Enabled: R0ARacle AI нь үйл ажиллагаа NFT-Based Node Licenses R0AR Node лицензүүд нь Ethereum mainnet дээр ERC-721 NFT-ийн хэлбэрээр нийлүүлэх болно: \n \n \n \n Verifiable Ownership: Blockchain дээр суурилсан Node оператор эрх хуулиар хамгаалагдсан Composability: DeFi протоколуудыг Node Value-д борлуулах / борлуулахын тулд Integration Metadata Tracking: On-chain гүйцэтгэлийн түүх, шагнал статистик RCNL ERC 721 Smart Контракт: 0xC751CEe4fc803Eb591f4D368E6f6C2e07eEC2FEA Node лицензийн онцлог \n \n \n \n \n Lifetime Access: Өнгөрсөн төлбөр, бүртгэлийн төлбөргүй Upgradeable: сүлжээний шинэчлэл, шинэ шинж чанарыг олж авах Гэрчилгээний эрх: сүлжээний параметрүүд, протоколын сайжруулга Үнэлгээ: R0AR Chain бусад Optimism Superchain сүлжээг нийцдэг. Built for Scale and Security R0ARchain-ийн түдгэлзүүлсэн инфраструктур нь хамгийн тохиромжтой гүйцэтгэлийг хангахын тулд дэвшилтэт технологийг ашигладаг: Stack Integration дээр Оптимизм \n \n \n \n \n Хөнгөн цагаан цагаан цагаан цагаан цагаан цагаан цагаан цагаан цагаан цагаан цагаан цагаан цагаан цагаан цагаан Data Availability Гарантууд: Ethereum-ийн дэмжлэгтэй өгөгдлийн хуваалцах нь транспаренцийг хангах Модуль архитектур: сүлжээний хязгаарлалтгүй шилжих Superchain Compatibility: Base, Zora болон бусад OP Stack цувралтай интерфэйс Strategic Partnerships Enhance Node Value R0AR нь найзын операторууд нь хамгийн их ашигтай болгохын тулд гол хамтын ажиллагааг хангахын тулд нэмэгдэж байна: Node-as-a-Service ханган нийлүүлэгч \n \n \n \n \n Профессионал Менеджмент: Enterprise-класс хостинг шийдэл Garanted Uptime: SLA-д дэмжлэгтэй гүйцэтгэл баталгаажуулалт Техникийн дэмжлэг: Комплекс үйл ажиллагаа нь мэргэжлийн дэмжлэг Хязгаарлалт Оптимизаци: Зөвлөгөөний инфраструктур үйл ажиллагааны зардал багасгадаг Инфраструктур нийлүүлэгч \n \n \n \n Cloud ханган нийлүүлэгч: AWS, Digital Ocean, бүс нутгийн ханган нийлүүлэгчдийн хамгийн тохиромжтой үнэ Мониторинг үйлчилгээ: Integrated Alerting & Performance Tracking Аюулгүй байдлын шалгах: Регуляр ухаалаг контракт, инфраструктур аюулгүй байдлын шалгах The Market Opportunity of Infrastructure Growth Infrastructure Growth-ийн зах зээлийн боломжууд Validator инфраструктур үзэсгэлэн нь шилдэг OP-Stack цуврал дээр гүйцэтгэлийг илрүүлэгч нь хэт авианы эрчим хүчтэй байна: \n \n \n \n \n \n \n Layer 2 TVL Growth: Бааз 2024 онд TVL-д 500 сая долларээс 2 тэрбум долларээс дээш хүрсэн бөгөөд 2024 оны зургадугаар сарын хүртэл 8 тэрбум долларээс дээш хүргэсэн. On-Chain Activity: Base нь 2025 онд өдөр бүр 50 сая трансакцийг боловсруулдаг бөгөөд Arbitrum гэх мэт байгуулагдсан L2-ийг дээш байна. Үүний зэрэгцээ, Zora ~ 100,000-ийн өдөр тутмын транзакцийг бүртгүүлэх, хэрэглэгчдийн хүчтэй оролцохыг харуулж байна. Developer / Creator Adoption: 2025 оны зургадугаар сарын Base-ийн token-creation хоолой нь ойролцоогоор 6,600 шинэ token-аас хоёр хоногийн дотор ойролцоогоор 100,000-ээс Zora-ийн удирдах SocialFi-ийг олж авсан. Зөвхөн 29 оны зургадугаар сарын, Zora нь ~49,989 токейн зайлсхийж, 63% -ийн зах зээлийн түвшин санал болгож байна. Base App-ийн шинэчлэх хойш Zora 1.6 сая Creator Coins идэвхжүүлэхийн тулд 3 сая өөрчлөн худалдаачдыг харуулсан бөгөөд 470 сая доллар гаруй худалдааны хэмжээ үүсгэсэн. Cross-Chain (Bridge) Хэмжээ: Base-ийн мост агрегатор нь өдөрт 14.8 сая доллар, өдөрт 360 сая доллар дамжуулах болно. Энэ нь R0AR Chain ашигтай юу вэ: \n \n \n \n \n TVL & Liquidity Потенциал: R0AR Chain энэ хязгаарлалттай хэрэглээний хязгаарлалттай хэсгийг олж чадна бол энэ нь хурдан хязгаарлалттай хүчин чадал олж чадна. Өндөр Transaction Throughput: Base-ийн 50M+ сарын tx баазны жагсаалт нь инфраструктурын түлхүүрүүдийг харуулсан бөгөөд R0AR Chain-ийг өндөр түлхүүр хэрэглээнд тохиромжтой, нэг OP Stack дээр суурилсан байна. Creator Экосистем: Зора тохиолдолд үүсгэгч нь цайрдсан агуулгыг хүчин чадалтай инфраструктурыйг олж болно. R0AR Chain нь өндөр давхаргатай байгалийн байгалийн системийг бий болгож болно. Cross-Chain Composability: мост хэмжээ нь сая сая гаруй, зөөлөн инфраструктур оролцох санал болгож буй хөрөнгө оруулалт, томъёо нь үнэ цэнэтэй дамжуулах. R0AR Node операторууд энэ өсөлтийн төвд байрладаг, байгаль орчны систем хооронд бүх арилжааны, swap, акциз, NFT арилжааны зарцуулах боломжийг олгодог. Өнгөрсөн \n \n \n \n \n \n \n 2025-8-5: Node борлуулалтын зар сурталчилгаа, документын хуваалцах 2025-8-19: Эхний 1R0R adopter болон NFT хавтан эртний хандах эхлэх 2025-8-25: Худалдааны борлуулалт 10:00 AM UTC дээр эхэлнэ IMMEDIATE UPON MINT: Node лицензийн NFTs оролцогчдад хуваалцах Q4 2025: Node клиент програм хангамжийн шинэчлэл, суулгах эхэлсэн Q4 2025: Шагналт хуваалцах эхэлсэн Холбоо барих \n \n Тавтай морилно уу: Тавтай морилно уу MetaMask эсвэл харьцуулахад тавтай морилно уу харьцуулахад харьцуулахад харьцуулахад харьцуулахад харьцуулахад харьцуулахад харьцуулахад харьцуулахад харьцуулахад харьцуулахад харьцуулаарай. \n \n \n \n \n \n \n 1R0R, USDC, USDT Бүртгүүлэх KYC: Үнэлгээний баталгаажуулалт (шуудангийн хувьд шаарддаг) Тавтай морилно уу. Тавтай морилно уу. Тавтай морилно уу. Худалдах Лиценз: Хэвлэсэн борлуулалтын ширээний үед трансакцийг гүйцэтгэхийн тулд NFT хүлээн авах: NFT-ийн Node лицензийг ETH цуврал дээр татаж авах. Setup Node: Клиент програм хангамж татаж авах, баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа эхлэх худалдан авах шаардлага \n \n \n \n \n Үнэлгээний түвшин: Шагналт оролцохын тулд 18+ жил Географын хязгаарлалт: Нэгдсэн улс орнуудад болон OFAC-ийн баталгаатай улс орнуудад тусгаарладаг Payment Method: ETH, USDC, USDT, 1R0R (10% тавтай морилно уу худалдан авах үед r0ar native token) Газны төлбөр: Транзакцийн төлбөрт зориулсан тусгай ETH The Future Belongs to Community-Owned Infrastructure R0AR Node Sale нь суулгах механизмээс дээш юм. Энэ нь олон нийтийн хөрөнгө оруулалттай санхүүгийн инфраструктурын хувьд парадигмуудыг өөрчлөх юм. Хэвийн санхүүгийн blockchain технологийг нэмэгдэж байгаа тул, эдгээр сүлжээг хангах баталгаажуулагч нь шифрлэдэг үндсэн децентрализованы принципейг харуулсан байх ёстой. \n \n "Энэ нь зүгээр л нодорын лицензийг борлуулах биш юм," R0AR-ийн хамтран байгуулагч Дастин Хедрик үздэг. "Энэ нь сүлжээний аюулгүй байдал, олон нийтийн дэмжлэг, урт хугацааны тогтвортой байдал хооронд хамгийн хүчтэй харьцуулалт бий болгодог. " "Энэ нь зүгээр л нодорын лицензийг борлуулах биш юм," R0AR-ийн хамтран байгуулагч Дастин Хедрик үздэг. "Энэ нь сүлжээний аюулгүй байдал, олон нийтийн дэмжлэг, урт хугацааны тогтвортой байдал хооронд хамгийн хүчтэй харьцуулалт бий болгодог. " Загварын гадна: \n \n \n \n \n New Revenue Streams: Emerging DeFi болон AI протоколуудтай интеграц Governance Evolution: Community-Driven протоколын сайжруулах, шинэчлэл Partnership Growth: стратегийн экосистемийн интеграцид ашиг хуваалцах Access: Бүх R0AR экосистем, Whitelists, Airdrops руу хандах. About R0AR R0AR нь Optimism OP Stack ашиглан өөрчлөн Layer 2 цуврал дээр суурилсан дараагийн DeFi экосистем юм. Энэ нь Self-Custody, AI-ийн дэмжлэгтэй худалдаа, Staking, NFTs, бодит дэлхий даяар арилжааны дэмжлэг нэг платформ дээр нэгтгэсэн. $1R0R токенаар дэмжлэгтэй, түүний олон нийтийн дагуу удирдах, R0AR нь бүх хүмүүст аюулгүй, ухаалаг, суверен финансийг илрүүлэх зорилготой. Дэлгэрэнгүй . r0ar.io Нөхцөл Холбоо барих CTO Дастин Хедрик Хөнгөн цагааны Холбоо барих@fiercelabs.io