Bitunix CoinTracking-ийг ашиглан хэрэглэгчдэд хялбар арилжаа, файлын төлбөр удирдах туслах

Bitunix exchange is pleased to announce a new partnership with CoinTracking, one of the most trusted tools for crypto tax reporting and portfolio tracking. This integration is now live, allowing Bitunix users to easily sync their trading data and manage their entire crypto portfolio with greater accuracy and convenience.

CoinTracking нь дэлхий даяар 1.9 сая хүн хэрэглэдэг бөгөөд 300-аас дээш бирж, утас нь өгөгдлийн импортын дэмждэг. Энэ нь крипто хөрөнгө оруулагчид нь тэдний арилжааны түүх, зардал, арилжааны үр дүнг, ихэвчлэн гүйцэтгэлийн талаар дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Энэ интеграци нь Bitunix нь борлуулалтын туршлага нь бүх хүмүүст илүү хялбар, найдвартай болгохын тулд үргэлжлүүлэн үйл явц нь нэг хэсэг юм. Crypto төлбөр нь ихэвчлэн борлуулалт, гарын авлага, арилжаа, биржүүд хооронд хуваалцаж, хамардаг. CoinTracking энэ нь бүтэцтэй өгөгдөл болгон өөрчлөхэд туслах, хэрэглэгчид нь борлуулалт дээр илүү төвлөрөг, харьцуулалт дээр бага байдаг.

Зөвхөн хэд хэдэн клик, Bitunix хэрэглэгчид одоо API-ийг ашиглан CoinTracking-д өөрийн данс холбох, эсвэл худалдааны түүхээр манджуулахад болно. Энэ үйл явц нь аюулгүй, аюулгүй бөгөөд хэрэглэгчийн найдвартай байх болно.

"Bitunix-д бид үргэлж хэрэглэгчдэд дуудлагатай байна."хэлсэн KX Wu, Bitunix COO."Энэ хамтын ажиллагаа нь хялбар асуултанд эхлүүлсэн байна: бид үйл ажиллагаатай худалдааны хүмүүст амьдралыг хялбар хийх вэ? CoinTracking интеграци нь ягаан тусламж байсан юм."

CoinTracking нь Bitunix хэрэглэгчид одоо тэдний бүрэн портфолионы түүх үзүүлэх тавилгатай болно. Энэ нь холдинг дээр нарийвчлалтай аналитик, мэдэгдсэн болон мэдэгдэжгүй арилжааны, арилжааны хуваалцах. Энэ нь хэрэглэгчид илүү сайн тэдний санхүүгийн байршуулахад туслах, илүү мэдлэгтэй шийдэл хийхэд туслах болно.

Тавтай морилно уу, Тавтай морилно уу, Тавтай морилно уу, Тавтай морилно уу Үйлчилгээний мэдээлэл Зөвхөн минутын дотор аюулгүй API түлхүүр ашиглан, энэ нь хэрэглэгчдэд транзакцийн өгөгдлийг хялбар экспортын, импортын боломжийг олгодог хамгийн их бирждийн дэмждэг энгийн формат юм.

Энэ хамтын ажиллагаа Bitunix-ийн крипто худалдааны хязгаарлагч, хэрэглэгчдэд өдөр тутмын туршлагад үнэхээр янз бүрийн нөлөө хийх хэрэгсэл олгодог үйл явцын хэсэг юм.

Bitunix тухай

Bitunix нь 2021-д байгуулагдсан олон улсын крипто derivatives бирж юм. Bitunix нь хэрэглэгчдэд хялбар, аюулгүй, транспарентны, үнэ цэнэтэй худалдааны үйлчилгээг санал болгож байна. Bitunix нь 800 гаруй худалдааны хуудсуудтай, 125x хүртэлх түвшингтай spot худалдааны болон perpetual фьючерс дээр мэргэшсэн.

Өндөр түвшин хөрөнгийн, 24/7 хэрэглэгчийн дэмжлэг, зохицуулалтын тохиргоог баталгаатай зэрэг онцлог нь Bitunix дэлхий даяар криптовалютаар арилжааны туршлага нь найдвартай санал болгож байна. Bitunix 100 гаруй улс орнуудад 2,000,000-аас дээш хэрэглэгчдэд зориулагдсан бөгөөд түүний платформ дээр өдөр тутмын арилжааны хүчин чадал нь 5 тэрбум доллар гаруй юм.

CoinTracking тухай

CoinTracking таны крипто аялал хялбар болгохын тулд хамгийн тохиромжтой шийдэл юм. Хилийн бирж, гарын үсэг, блокчейн дэмжлэгтэй манай платформ нь автоматаар таны арилжаа импорт, анализ, тавтай морилно уу тавтай морилно уу, тавтай морилно уу. Тавтай морилно уу Crypto үнэ төлбөр stress-free. Plus, бидний Бүх үйлчилгээ опц нь танд хурдан олборлолт хийхэд туслах цахилгаан мэргэжилтнүүдтэй холбогдсон байна. CoinTracking нь танд бүх зүйлийг хийж чадах үед тавтай морилно уу. CoinTracking .