Иан Голдберг нь телевизийн мэдээд харуулсан cypherpunks нэг юм - ямар ч, Джулиан Ассанж шиг том эрх зүйн асуудал биш юм. 1973 онд Канадад орно, тэр жилд түүний математик чадварыг үзэж, тэр ч байтугай International Math Olympiad-д зоо, түүнээс дээш медал, бронзоны медал авч байна. Тэр Waterloo-д суралцаж, цэвэр математик, компьютерийн шинжлэх ухааны градусын олж, дараа нь UC Berkeley-д Ph.D. олж авах, тэр онлайнаар анхааралтай харилцааг төвлөрсөн - энэ нь түүний дараагийн ажил нь ихээхэн загвартай юм.

Goldberg didn’t just stay in academia. He helped build teams and technology at Radialpoint, a Canadian company focused on privacy; took sabbaticals at top universities in Europe, and eventually became a professor at the University of WaterlooӨнгөрсөн жилийн турш, тэр хэд хэдэн алдартай шагналыг олж авсан бөгөөд censorship resistance, anonymous messaging, privacy-preserving systems - бидний өгөгдөл, identity аюулгүй байх зорилготой.

Телевизийн мэдээний талаар, 1995 онд хамгийн алдартай вэб браузер нь энэ нь зүйл байсан.

Netscape vs. Cypherpunks

Өнөөдөр Netscape нэр нь бидний хувьд бага гэсэн үг юм, найдвартай ч Millennials болон Generation Z-ийн гишүүд нь энэ талаар ч гэсэн мэдэгдэж байгаагүй. Гэсэн хэдий ч, энэ нь Google Chrome нь 1994-1997 хооронд доминан вэб браузер юм. Энэ нь дараа нь бидэнд одоо илүү мэдэгдэж байгаа зүйл болгон өөрчлөгдсөн: Firefox.And Ian Goldberg, along with David Wagner, broke its security in 1995, in a few hours. That was quite a big deal back then.





Төгсгөлтэй нэмэхын тулд, тэд энэ нь тавтай морилно уу, ихэвчлэн. cypherpunk хуудсууд Netscape-ийн хязгаарлагдмал тоо генератор нь хэрхэн сайн байсан. Энэ нь маш сайн биш байсан бөгөөд Goldberg болон Wagner нь Secure Sockets Layer (SSL - аюулгүй вэб хуваалтыг ашигладаг шифрлэдэг систем) имплементацийг хуваалцах боломжийг олгодог. Энэ нь Netscape-ийн нэрээр том шүршүүртэй байсан бөгөөд SSL нь онлайн худалдан авах, банкны аюулгүй болгох зорилготой байсан.

Бүх хүмүүс алдартай байсан, түүнээс гадна телевизийн суваг, том медийн брэндүүд Goldberg болон Wagner нь тэдний олборлолт бичсэн дараа тавтай морилно уу. Интервью дээр , Goldberg энэ нь корпораци, хавтгай код байсан юм гэж үзсэн бөгөөд peer-reviewed код (зүүн эх сурвалж) нь үргэлж илүү сайн байна гэж анхааралтай. Хоёр жилийн дараа, Netscape Internet Explorer-ийг хамарсан үед Netscape нь Mozilla Foundation-ийг байгуулагдсан бөгөөд Firefox-ийг бий болгохын тулд нээлттэй эх сурвалж байсан.

Off-the-record бичлэг

Түүний хамгийн алдартай үйл явдлыг хамаарна, Goldberg нь Netscape-ийн гадна маш амттай байсан.One of his most important works is the cryptographic protocol Off-the-record messaging (OTR), designed to provide confidentiality and authentication for instant messaging conversations.Өнгөрсөн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлб

OTR-ийг онцгой болгодог зүйл нь энэ нь ямар ч дижитал давуу тал нь ашиглаж болно гэж нэрлэдэг. Энэ нь "цаасан автентичлал" гэж нэрлэдэг. Чөлөөт чат хооронд хооронд хооронд хооронд хооронд хэлбэрийг мэддэг боловч дараа нь ямар ч хэлбэрийг таныг ирж чадахгүй. Энэ нь "аварсан тайван" гэж нэрлэдэг функцийг ашигладаг. Энэ нь ямар ч хэлбэрийг өөрсдийн цаг хугацааны нууцтай байдаг. Хэрэв нэг нууцтай эсэргүүцэж байгаа бол өмнөх хэлбэрийн аюулгүй байх болно.

Та OTR-ийн нөлөө үзэж байгаа ч та үүнийг шууд хэрэглэдэггүйгээр.The Signal Protocol, used in Signal, WhatsApp, Google Messages, and even Facebook Messenger’s “Secret Conversations,” builds from OTR.Энэ нь Goldberg болон Nikita Borisov-ийн 2004 онд хэвлэсэн бөгөөд энэ нь үнэгүй, нээлттэй эх сурвалжтай програм хангамжтай байдаг. Өөрийн вэбсайт .

Censorship эсрэг

Goldberg нь онлайн цензуруудтай зориулалттай системийг загварладаг. Түүний ажил нь техникийн болон стратегийн ач холбогдол нь асуудалтай ач холбогдолтой юм. Түүнчлэн цензуруудтай хүмүүсийн мотивацийг суралцаж байлгах хэрэгсэл бий болгох. Телефон , бусад хамтран ажилласан, одоо энэ нь нэг хэсэг юм Рефракцийн сүлжээ .

Хязгаарлагдмал экстерний прокси сервер дээр суурилуулах нь Telex шууд сүлжээний хавтгай дөрвөлжин доор давуу талтай.By tagging encrypted traffic in a way that’s invisible to censors but recognizable to participating Internet Service Providers (ISPs), it silently reroutes users to censored contentБлокинг үйл ажиллагаа нь авторитар режимуудын хувьд маш их хялбар, хялбар болгодог.

\Дараа нь Goldberg-ийн хамтран боловсруулсан чухал төсөл нь Лавин , дижитал өгөгдлийн хангамж байлгахын тулд боловсруулсан систем. Lavinia шифрлэгдсэн баталгаажуулалт, дэмжлэг бүтэц ашиглан серверүүд нь тавтай морилно уу файлуудыг хадгалах, үйлчилгээг хангахын тулд хангахын тулд хэрэглэнэ. Эдгээр арга хэрэгсэл түүхэн хэвлэлийн хэвлэлтийн эрчим хүчтэй байдаг боловч decentralized, дижитал дэлхий даяар тохируулах.

Goldberg-ийн туслалтууд техникийн шинэчлэл, тоглоом-теорийн анализ, эдийн засгийн загварыг хүрч, бүхэн нь политик хязгаарлалыг хамаарнаас харьцуулах, мэдээллийг хуваалцах боломжийг сайжруулдаг.

Програм хангамж

Goldberg нь онлайнаар хувийн мэдээллийг хамгаалах арга хэрэгслүүд боловсруулсан, хэрэглэгчдийн аноним байлгах, хяналт, цензуралыг хоорондоо тусалдаг. Тэдний судалгааны бүлэг нь аноним сүлжээнд шинэчлэл, тэднийг хурдан, илүү масштабируулсан болгохын тулд тусалдаг. Жишээ нь, тэд хэрэглэгчид тэдний вэбсайтыг илрүүлэхгүйгээр сурвалж, харилцаа холбооны боломжийг олгодог систем дээр ажилласан.Goldberg was also once the chairman of the Tor Project’s board, showing his deep involvement in the development of privacy-preserving Internet infrastructure.





Энэ нь бас боловсруулсан Энэ нь Private Information Retrieval (PIR) системийг агуулдаг бөгөөд энэ нь хэрэглэгчдэд өгөгдлийн баазын өгөгдлийг олж авах боломжтой бөгөөд тэдний хайж байгаа зүйлийг харуулсангүйгээр - тэр ч байтугай өгөгдлийн төвөгтэй програм хангамжийн тоног төхөөрөмжүүд дээр ажилласан. Тэрээр хэрэглэгчдэд зүйлсийг баталгаажуулах боломжийг олгодог нуль мэдлэг баталгаажуулалтын систем дээр ажилласан бөгөөд мэдлэггүй холбоо, төлбөрийн илүү практик болгодог.

Ухаалаг хуудсууд: Ethereum үүсгэхийн тулд алдартай байх өмнө, Vitalik Buterin Ватерлоо их сургуульд Goldberg-ийн судалгааны ажилтнуудад ажиллаж байна. Энэ холболт нь Goldberg-ийн шилдэг нөлөөг хамарна, зүгээр л хувийн нууцлалын хэрэгсэл бий болгон биш, криптографийн болон децентрализованы технологийн шинэчлүүлэгчдийн дараагийн генерацийг зөвлөж байна.

Зохиогчийн эрх & Зохиогчийн эрх

Бид тавтай морилно уу, автономийн хэрэгсэл, ямар ч хэзээ ч илүү шаардлагатай байна. commented : "Энэ дуртай оюутнууд ч байтугай тэдний үйл явдлыг хамарна, бусад хүмүүсний компьютерийг хамарна. Миний зорилго нь сайн оюутнууд нь онлайн байгаа үед тэдний хувийн мэдээллийг хангах хэрэгсэл олгох юм." Энэ мэдрэмж нь одоо ч байтугай зөв байна, Гэхдээ өнөөдөр бид олон улсын хяналттай, амархан корпорацид үйл ажиллагаа явуулж байна.Centralized parties are no longer trustworthy enough, and decentralization offers a strong alternative for Internet users around the world.

Үйлчилгээ Энэ нь төвлөрсөн платформ дээр суурилуулахгүйгээр онлайн-д илүү нарийвчлалтай, хяналтыг хүсэж байгаа хүмүүст зориулсан маш сайн сонголт юм. Blockchains нь өөрсдийгөө Obyte Miners эсвэл "Validators" ашигладаггүй - ямар ч орчуулагч үйл явцыг боловсруулсан юм. Үүнээс гадна энэ нь DAG гэж нэрлэдэг бүтэц ашигладаг ( Ациклийн график ), энэ нь Obyte-ийг бусад олон системийг харьцуулахад илүү децентрализовагүй, цензурын эрчимтэй болгодог.

Энэ платформ нь маш их олон төрлийн байдаг. Та дижитал валют арилжаа, аюулгүй мэдээллийг бүртгүүлэх, ухаалаг контракт үүсгэх, өөрчлөн токенов эхэлж, тэр ч байтугай идентификацийг баталгаажуулах боломжтой. Блэкбайт Энэ нь дижитал дэлхийд үнэгүй, хувийн мэдээлэл хүсэж байгаа хүмүүст зориулсан хүчтэй экосистем юм. Энэ нь Goldberg-ийн идеологи, cypherpunk үнэ цэнэтэй тохиромжтой.





