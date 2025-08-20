5 Најдобри крипто претпродажба на 2025: Зошто BlockchainFX е поставен да ги надмине сите

Во брзиот свет на криптовалутите, некои пред-продажба се издвојуваат како златни можности, токени кои првите купувачи гледаат назад со задоволство, додека подоцнежните купувачи би сакале да дејствуваат порано. Во моментов, проекти како што се BlockchainFX, Best Wallet, WeWake, Snorter Token и Bitcoin Hyper го фаќаат вниманието за нивниот потенцијал за испорака на импресивни враќања откако ќе го погоди отворен пазар. Меѓу нив, Со предпродажна цена далеку под нејзината прогнозирана стартна вредност, великодушни дневни награди и рана привлачност која се натпреварува со некои од најголемите размена токени во нивното детство, не е изненадување што многу аналитичари го нарекуваат еден од најдобрите крипто предпродажба на 2025 година. БлокчејнFX BlockchainFX: The Presale Dominating Early Investor Watchlists BlockchainFX: Препродажбата доминира на ранните инвеститори BlockchainFX не е само уште еден токен - тоа е 'рбетот на супер-апликација за тргување од следната генерација која ги спојува крипто, акции, форекс, ETFs и стоки во една децентрализирана платформа. Наградена со Најдобра нова апликација за тргување со крипто од 2025 година, веќе е подигната над $ 5.3 милиони од 5.000 учесници по сегашната претпродажна цена од $ 0,019. Она што го прави BlockchainFX толку атрактивен за најдобрите баратели на крипто пред-продажба е неговата комбинација на дневни пасивни награди, овозможувајќи им на сопствениците да заработат и BFX и USDT, до $ 25.000 USDT, и социјален доказ од големите поддржувачи на влијание. Веќе е регистрирање на илјадници дневни корисници и милиони во дневен трговски обем, и покрај тоа што е во пред-продажба. Кралската математика која го гори бубачката Инвестицијата за пред-продажба од 2.500 долари во вредност од 0,019 долари обезбедува 131,578 BFX токени. На лансирањето ($0.05), тоа е 6.578 долари, што е 163% добивка пред било какви награди. Ако BFX ја достигне својата прогнозирана цел од 1 долар по лансирањето, истата акција станува 131.578 долари. Користејќи го бонус кодот BLOCK30, бројот на токени се зголемува за 30% до 171.051 BFX, што на 1 долар би значело 171.051 долари. Со прогнозите на аналитичарите кои сугерираат долгорочен потенцијал од 8-10 долари по токен, бројките стануваат уште попривлечни за оние кои сега дејствуваат. Купи $ 100 + во BFX и веднаш сте квалификувани да влезете во , давајќи им на инвеститорите уште една причина да ја обезбедат својата позиција пред да заврши предпродажба. $500,000 Глеам дарувања Best Wallet: Self-Custody Made Simple Најдобар паричник: Самоодржување направено едноставно Најдобриот паричник е апликација за самостојно чување на паричникот дизајнирана да им даде на корисниците целосна контрола врз нивните дигитални средства. Со отстранување на потребата да им веруваат на централизираните платформи, таа им служи на инвеститорите кои се свесни за безбедноста кои сакаат директно управување со нивните акции. Иако тоа е солидна инфраструктурна игра, нејзината жалба е повеќе за долгорочни корисници фокусирани на безбедноста, наместо оние кои го бараат видот на експлозивен потенцијал за раст пронајден во фазата на пред-продажба на BlockchainFX. WeWake: Streamlining Blockchain for Everyone WeWake: Streamlining Blockchain за сите WeWake е Layer-2 решение фокусирано на тоа да се направи блокчејн усвојување беспрекорно за не-технички корисници. Тој нуди социјално најавување, трансакции без гас и SDK за програмери за бизниси. Иако аголот на пристапност на WeWake е ветувачки, неговиот пат на раст е повеќе зависен од постепеното усвојување на екосистемот, за разлика од BlockchainFX, кој веќе генерира голем обем на ангажман на корисниците пред лансирањето. Snorter Token: Trading Edge in the Solana Meme Market Snorter Token: Тргување на работ на пазарот на Solana Meme Snorter Token ($SNORT) поддржува Snorter Bot, алатка за крипто базирана на Telegram за тргување со Solana meme монети. По цена од $0.1013 во предпродажба, нуди намалени трошоци за тргување, награди за залагање и напредна детекција на измами за своите корисници. Иако е корисен во својот сегмент, тој не го носи истиот потенцијал на широк пазар или мултисекторска интеграција што го прави BlockchainFX истакнат меѓу најдобрите крипто пред-продажба во моментов. Bitcoin Hyper: Supercharging Bitcoin’s Capabilities Bitcoin Hyper: Преоптоварување на можностите на Bitcoin Bitcoin Hyper има за цел да донесе скоро инстант трансакциски брзини и модерна паметна договор функционалност на Bitcoin екосистем. Сепак, неговиот успех зависи од постигнувањето на значајни технички пробиви и усвојување на мрежата.Во споредба со веќе функционалната платформа на BlockchainFX и растечката корисничка база, останува повисок ризик, подолг хоризонт. Кој го води пакетот? Врз основа на тековната анализа на пазарот, јасниот лидер меѓу најдобрите крипто претпродажба е Таа ги комбинира опипливите метрики за усвојување, ниската влезна цена, високите дневни награди, кредибилитетот управуван од влијателите и способноста да ги преклопи двете DeFi и традиционалните пазари. Дознајте повеќе информации тука: : на Website https://blockchainfx.com/ : на X https://x.com/BlockchainFX.com : на Telegram Chat https://t.me/blockchainfx_chat Оваа приказна беше дистрибуирана како објава од Kashvi Pandey во рамките на Програмата за бизнис блогирање на HackerNoon.