3 совети за да станете интервјуер на ниво на Шон Еванс

Еј хакери! Ако сакате да бидете добро заоблен писател, ќе треба да научите некои вештини кои одат подалеку од пишувањето. SEO истражување, социјални медиуми и - интервјуирање. Замислете дека имате можност да интервјуирате некој кој е од клучно значење за една од вашите приказни.Што правите?Какви прашања поставувате?Како да не ја искористите вашата шанса? За да станете одличен интервјуер, ајде да земеме некои лекции од еден од најдобрите интервјуари денес, домаќин Шон Еванс. Шон има кој е кој на познати личности на неговата емисија, и тој секогаш ги вади со своите прашања и интервју стил. Топлите луѓе 1.Истражување на вашата тема Ова е еден од најважните аспекти на тоа да се биде добар интервјуер, и тоа е една од првите работи што треба да ги направите. Во зависност од тоа колку е познат вашиот предмет, ова може да биде комплицирано. Ако тие се добро познати и имаат направено други интервјуа во минатото, погледнете ги сите нив. Сите интервјуа, статии или видеа што можете да ги најдете за нив се нијанси на информации кои треба да ги користите за да научите колку што можете за нив. Дознајте за нивната професионална позадина, нивните интереси и какви било посебни чудни работи за нив. На пример, дознајте каде оделе на училиште или каде претходно работеле. Откријте што сакаат да прават во текот на нивното време: голф, одат на филмови, итн Ако спомнат смешни приказни или анегдоти, забележете ги. Но, ако сте интервјуирани не е точно добро познат, не грижете се. сè уште има истражувања што можете да ги направите. Погледнете ги нивните LinkedIn / било кој социјален медиум. Користејќи го ова, се уште ќе можете да научите доволно за нив. P.S. Една од најважните работи за истражување е како да го изговарате своето име.Ако се појавите на интервјуто и го изговарате нивното име погрешно, тие ќе мислат дека сте направиле апсолутно нула истражување. Останете ладни, смирени и собрани Не е важно дали разговарате со локален човек на улица или разговарате со Том Круз; интервјуирањето на некој може да биде нервозно. Тие зедоа време од нивниот ден за да одговорат на вашите прашања, и не само тоа, тие ја ставија својата вера во вас дека знаевте што правите. Но, обидете се да не го покажете тоа на вашиот субјект, бидејќи тие очекуваат од вас да бидете професионалец, дури и ако ова е вашиот прв пат да интервјуирате некого. Плус, постои добра шанса дека и тие се нервозни.Ако и двајцата паничите, кој ќе го води бродот? \n \n Ако сакате да вежбате да бидете интервјуирани, зошто да не го пополните овој шаблон за интервју за технологија? Ако сакате да вежбате да бидете интервјуирани, зошто да не го пополните ова ? Технички интервјуи template 3 Бидете флексибилни Добро, го направивте вашето истражување, ги подготвивте сите ваши прашања и ја сокривте вашата нервоза длабоко во вас. Сето тоа, во право? Не. Еве го најважниот совет од сите нив. Ако не се сеќавате ништо за оваа статија, барем запомнете го ова: бидете флексибилни. На пример, да речеме дека имате 4 прашања што сакате да ги поставите на вашата тема: Q1, Q2, Q3 и Q4. Ако, додека одговараат на Q1, тие исто така одговараат на Q2 и Q3 во исто време, само продолжете.Немојте да бидете толку цврсти што се уште ги прашувате Q2 и Q3. Друг добар пример е ова: Ако тие одговараат на Q1 и почнуваат да зборуваат за нешто што лесно би можело да премине во Q4, прескокнете го Q2 и Q3, и само скокнете право во Q4. Понекогаш, вашиот субјект ќе почне да зборува за нешто што воопшто не сте се подготвиле. Вашата добро истражена листа на прашања треба да биде водич, а не затвор. \n \n За пример на добар интервју, погледнете го ова интервју на извршниот директор на HackerNoon, Дејвид Смук, спроведено со Ави Шифман, извршен директор на Friend.com. За пример на добар интервју, проверете го ова Главниот извршен директор на HackerNoon, Дејвид Смук, го водеше со Ави Шифман, извршен директор на Friend.com. Интервјуа Шон Еванс ги имплементира овие 3 совети беспрекорно во секое интервју, а вие исто така можете. Тоа е за следната недела. до следниот пат! Тимот на хакерите