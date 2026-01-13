Трансформирање на надворешните ревизии со анализа на податоци: Power Query, CCH и планирање на ревизија врз основа на ризик

Еден од факторите на финансиското управување кој е важен е надворешната ревизија, бидејќи дава независна гаранција дека финансискиот извештај на една организација е точен и сигурен. Процесот на пронаоѓање на ревизиското планирање традиционално се врши со користење на претходни работни документи, претпоставки и примероци. Општиот пристап усвоен од овие тимови беше искуството и чувството на цревата, што беше неефикасно и често се занемаруваат ризиците. Но ова се менува. Анализата на податоците исто така ги прави ревизорите да го преиспитаат планирањето и спроведувањето на процесот на ревизија. Тие повеќе не ги применуваат претпоставките, туку ги користат податоците за да ги прилагодат ревизиските планови кои се попрецизни, помалку трошат време и From Assumptions to Evidence Од претпоставки до докази Нема потреба сега да се направат тесни примероци или да се користат застарени записи од изминатите години за да се спроведе надворешна ревизија. Аналитиката ќе им овозможи на ревизорите да иницираат целосно ископување на податоци пред да се спроведе теренската работа. Тенденциите претходно скриени се извлекуваат. Варијациите во сметките за трошоци, периодот на признавање на приходите, бројот на трансакции веќе не се оние кои можат да се утврдат рачно. Тие се прават на акутно ниво на младите на автоматска основа. Таквиот план ќе резултира со подобра дискусија со клиентите, повеќе насочени ревизиски планови и проценка на ризикот врз основа на тековните реалности наместо претпоставки. Анализата на податоците им овозможува на ревизорите да се концентрираат на трансакциите со висок ризик или сметките со неправилности во споредба со останатите, наместо случајно земање примероци на трансакциите во регионите. Анализата на податоците ќе им овозможи на ревизорите да се концентрираат на проблемите кои се важни. Power Query: The Quiet Workhorse Power Query: Тивкиот работен коњ Најзначајната работа во врска со транзицијата е алатката за трансформација на податоците која е ефикасна и позната како Power Query од Microsoft. Тоа не конкретно нагласува земање во процесот на ревизија, но тоа е една од клучните алатки кои современите тимови за ревизија треба да ги имаат на ум, бидејќи е флексибилна и можности за работа со неа. Тоа им овозможува на ревизорите да креираат информации со голем број или значителен број извори, да ги сумираат и да ги конвертираат во формат кој е лесен за анализа без многу напор. Постојат пет системи на клиенти, и секој од нив ги извезува своите финансиски податоци поинаку. Power Query ќе му помогне на ревизорот да ги обедини и пристапи податоците од различни системи во една форма и да ги идентификува т Способноста за обработка на целосни збирки на податоци е меѓу најдобрите квалитети на Power Query, бидејќи е ослободена од недостатоците на анализа на мали примероци. Во традиционалното земање примероци, во повеќето случаи, црвените знамиња може да се отфрлат без да се реализираат, бидејќи избраниот примерок не се фокусира на црвените знамиња. Со помош на Power Query, ќе демонстрира опција за истражување на целиот сет на податоци и да не остане фокусиран на сериозните закани. Исто така, ја отстранува субјективноста која секогаш ќе се сретне преку рачниот избор и ова ги прави ревизорите посигурни со нивните наоди. The CCH Advantage in Audit Planning Предностите на CCH во планирањето на ревизија Додека интересот на ревизорите за стекнување на специфично решение прилагодено за надворешни ревизии е висок, пакетот CCH ќе обезбеди интегриран систем кој го поедноставува проценката на ризикот, документацијата и управувањето со ресурси. Тоа не значи само дека контролните списоци ќе бидат автоматизирани. Исто така ги комбинира сите барања за проценка на ризикот, управување со ресурси и контрола на документацијата во една средина. Системот, исто така, им помага на ревизорите во утврдувањето на она што им е потребно за да одговорат на одредени области на ризик во споредба со општи или покривни барања од страна на ревизорите до клиентите. CCH исто така им овозможува на ревизорите повторно да ги користат плановите за ревизија од претходната година и динамично да ги ажурираат со нови информации за клиентите. Ова помага во заштеда на време, новите стандарди се придржуваат и, исто така, методологијата за ревизија е прилагодена на менувањето на профилот на ризиците на клиентите. Историските информации ќе бидат актив, а не поддршка врз основа на динамиката. Системот продолжува да доживува зголемени промени во текот на ангажманот. Заедно со новото воведување на податоците, се случуваат промени во профилите на ризик. Ова е кредитирано со континуираната повратна информација која гарантира дека планот за ревизија не е фиксиран на она што навистина се случува, а не она што првично беше предвидено на почетокот Real Risk, Real Results Реални ризици, реални резултати Сите овие иновации создаваат повеќе рафиниран, прогресивен пристап кон надворешните ревизии. ревизорите сега можат да ги стават своите енергии во друга област, која е во побарувачка, наместо да ја трошат. Тоа може да биде случај на наоѓање на продавач, или клиент, чиј рекорд за купување може да се усогласи со потпишувањето на утврдена измама, или промена во паричниот проток, кој подобро би бил проследен, но заштеден од алатките. Така е и начинот на кој надворешните ревизии се развиваат. Тие повеќе не се карактеризираат со предодредени планови, сосема очигледни примери и назад анализи. Тие се претвораат во сеопфатни, инспиративни и објективни. Таквите придобивки се самообјаснувачки за фирмите кои се подготвени да ја прифатат промената. Крајниот резултат на тоа ќе бидат поефикасни и побрзи ревизии кои ќе бидат повеќе додадена вредност и увидливи за клиентите. Надворешните ревизиски тимови сега се во подобра позиција каде што можат да ги идентификуваат, квантификуваат и одговорат на вистинскиот ризик со помош на релевантните алатки и менталитет базиран на податоци. 