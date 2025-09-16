Од ѕиданите градини до светската мрежа: Кратка историја на тоа како го централизиравме интернетот

Заборавената пештера на патот Јас се уште се сеќавам на звукот. Тоа врескање бучава на 56k модем поврзува со нешто големо, неред, и ново. Ако сте го доживеале тоа, знаете што мислам; мелење, врескање бучава што беше и досадно и возбудливо, бидејќи значеше дека сте влегле во раниот интернет. Во тоа време, тоа не се чувствуваше како да одите во корпоративна канцеларија. Се чувствуваше како да одите во карневал, дел гениј, дел ѓумбир. HotBot, ICQ, Napster, GeoCities, IRC соби за разговор; секој беше како свој мал свет, и ги најдовте како истражувачи кои наоѓаат нови пазари, водени од љубопитност наместо алгоритми. Никој не ги „владееше“ овие простори. Вие си го направивте своето место, создадовте веб-страница со GIF-и кои би ги направиле денешните дизајнери да се скршат, и можеби го оставивте вашиот е-пошта во гостинката, надевајќи се дека некој далеку ќе одговори. Брзо напред до денес.Кога ќе го отворите вашиот прелистувач, веројатно веќе не размислувате за да одите "онлајн" повеќе; само одите на Google, Facebook или Amazon. Она што некогаш беше огромен отворен простор сега е поделен на секции, оградени во приватни области со сјајни порти и правила на влезот. Како една мрежа изградена за да избегне централна контрола, дизајнирана така што ниту еден напад не би можел да ја уништи, се претвори во мрежа од корпоративни контролни точки? Потеклото на отворената мрежа Интернетот не започна со видео клипови за мачки и онлајн шопинг. Тоа започна во 1960-тите со ARPANET, американски воен проект за да се создаде мрежа која нема да пропадне ако еден дел падне. Потоа дојде TCP/IP во 1970-тите и 1980-тите, универзалниот јазик за компјутери. За прв пат, компјутерите можеа да комуницираат користејќи ги истите правила, без оглед на нивниот тип. Тоа беше заеднички дигитален простор: ниту една компанија не го поседувала, ниту еден владетел не можел да го контролира и ниту една компанија не можела да го блокира. До 1980-тите и 90-тите, интернетот се прошири над лабораториите за одбрана и универзитетите, станувајќи се повеќе хаотични и човечки. Усенет новинските групи беа полни со отворени дискусии. Листи на е-пошта поврзуваа луѓе ширум светот без никој да контролира кој може да зборува. FTP овозможи споделување на датотеки низ целиот свет. Потоа дојдоа лични почетни страници, шарени сајтови за вашата група, вашата мачка или вашата омилена теорија за X-Files, хостирани на GeoCities, Tripod или некој мал сервер на ISP. Беше збунувачки. Беше хаотично. Беше неверојатно. Раниот веб не беше дизајниран за да заработи пари; беше дизајниран за истражување. Хиперлинк би можел да ве однесе од статијата на професор по физика до џинот на тинејџер во само три кликања. И никој не размислуваше двапати за тоа. Споредете го тоа со алгоритамската исхрана денес; мазна, ефикасна и внимателно курирана. Во тоа време, не ви беше потребна голема компанија за да одлучите што вреди да се прочита. Го откривте сами. Вие се скитавте, истражувавте и создадовте. Отворената мрежа беше помалку како трговски центар и повеќе како граничен град: збунет, ризичен, но полн со потенцијал. Растот на ѕидните градини До средината на 1990-тите, отворената мрежа почна да се затвора. Компании како AOL, CompuServe и MSN нудеа пакувана верзија на интернетот. Кога ќе се најавите, тоа беше како да влезете во нивниот центар наместо отворен пазар. Имавте пристап до е-пошта, соби за разговор, вести и шопинг, сето тоа преку шик интерфејс. Тоа беше погодно, но не и бесплатно. Овие беа раните централизирани системи, учајќи ни да ја гледаме веб-страницата како производ, а не како заеднички простор. Потоа дојдоа порталите како Yahoo, Excite и MSN, кои имаа за цел да бидат „предни врати“ на интернет. Нивната цел не беше да ја креираат целата мрежа, туку да го фатат вашето прво кликнување и да ве држат таму со функции како што се временските ажурирања, хороскопи, акциски ознаки и резултатите од пребарувањето кои доведоа до нивната сопствена содржина. Бумот на dot-com го забрза овој тренд. Многу пари дојдоа, а големите компании станаа уште помоќни. Амазон не само што продаваше книги, туку се прошири во многу други области. Google не само што ја организираше мрежата, туку стана водич на мрежата. Оваа централизација беше водена од венчурниот капитал и ентузијастичката поддршка на Волстрит. Но, слабоста на централните центри беше јасна. Напстер, иновативната услуга за споделување музика, брзо ја промени културата и беше затворен исто толку брзо. Зошто? Бидејќи имаше едно слабо место. Една компанија. Една серверска конфигурација. Една цел за адвокатите да ги однесат на суд и да ги затворат. Музиката не исчезна; таа се прошири во BitTorrent свармс и darknet архиви. Лекцијата беше јасна: централизацијата ги прави работите ефикасни и профитабилни, но исто така и лесни за уништување. Платформа на капитализмот Ако 1990-тите беа за градење бариери, 2000-тите беа за градење тврдини и затворање на нив. „Гугл“ отиде од да биде само пребарувач за да го контролира вниманието на светот преку AdWords и AdSense. „Фејсбук“ не само што ги поврзуваше колеџ кампусите, туку го промени начинот на кој луѓето комуницираат, претворајќи пријателства во податоци за рекламирање. „Амазон“, кој започна како онлајн книжарница, стана главен играч и во онлајн шопинг и во облакот. Потоа дојде мобилната револуција. iPhone на Apple и Android на Google не само што ни дадоа моќни уреди во нашите џебови; тие создадоа доминација на две компании. Повеќе од 90% од луѓето сега користат еден од овие два оперативни системи. Ова е важно затоа што компанијата која го контролира оперативниот систем ги поставува правилата: кои апликации се дозволени, кои податоци се собираат и колку приходи земаат. Зошто оваа консолидација изгледаше како напредок? Бидејќи беше ефикасна. Страниците се вчитаа брзо. Плаќањата се обработуваа во секунди. Милијарди беа инвестирани во инфраструктура, правејќи ја веб-страницата да се чувствува глатка за прв пат. Но, ова полирање имаше цена. Мрежните ефекти, или привлекувањето на сите на едно место, ја претвориле удобноста во заробеништво. Откако вашите пријатели, работа, музика и фотографии беа сите на една платформа, напуштањето не беше само непријатно; тоа беше незамисливо. Платформите не растат со секојдневно натпреварување за вашето внимание; тие просперираат со тоа што го прават животот без нив тешко да се замисли. Вие не "барате интернет"; вие Google. Вие не "поставувате статус"; вие Фејсбук. И Амазон не е само продавница; тоа е 'рбетот на многу сајтови што ги посетувате. Отворената мрежа сè уште постои, но за повеќето луѓе, се скрати во неколку големи платформи. Централизацијата како „прогрес“ Сега е лесно да се критикува централизацијата, но да бидеме искрени: за некое време, тоа се чинеше како напредок. Централните центри ни обезбедија супер брзи пребарувања, шопинг со еден клик и паметен телефон кој можеше да го направи во секунди она што некогаш траеше со часови со бавен интернет. Историјата често го следи овој модел. Селата растат во градови. Градовите нудат иновации, трговија и култура, но тие исто така носат сообраќај, загадување и преполни подрачја. Слично на тоа, „селата“ на интернетот како што се поштенските списоци, таблата за пораки и почетните страници се претворија во „градови“ на Фејсбук, Гугл и Амазон. За компаниите и владите, централизацијата беше тешко да се спротивстави, бидејќи значеше полесна контрола со помалку точки на неуспех. За корисниците, тоа беше примамливо, бидејќи сè беше погодно достапно со само едно копче. Истиот парадокс ги загрижува сите империи: консолидацијата помага на растот, но исто така доведува до стагнација.Кога компаниите стануваат доминантни, тие не треба да продолжат да иновации за да ја заработат вашата лојалност. Наместо тоа, тие ве фаќаат, ги зголемуваат трошоците и го искористуваат системот. Трошоци за централизација Зависноста е првата цена. Кога многу луѓе се најавуваат преку Google, пазаруваат на Амазон и користат Мета за социјализација, губите "опции" и стекнувате зависности. Ако една од овие големи компании прави промена, големи делови од дигиталната економија можат да бидат погодени. Сетете се кога AWS падна и зеде многу од мрежата со него? Интернетот не треба да има "отворен копче", но централизацијата создаде неколку. Тогаш постои надзорниот капитализам, кој е вистинскиот бизнис модел на интернет. Вие не сте клиент на Фејсбук, вие сте негов производ. Секој како, кликнете и прелистете се собираше во складиштата на податоци каде што алгоритмите ве анализираа. Централизацијата го направи интернетот кршлив на начинот на кој неговите креатори никогаш не го замислувале. Системот изграден за да издржи нуклеарна војна сега може да пропадне затоа што една компанија прави грешка на серверот. Една судска наредба може да затвори цела платформа. Напстер покажа колку брзо може да исчезне централизирана услуга, а модерната мрежа само ја зголеми таа слабост. И можеби најужасната цена од сите е постепеното исчезнување на кориснички сопствените простори. Независни форуми исчезнаа. Личните блогови се намалија. Уникатната креативност на раниот веб; оние неонски GIF-и, рачно кодирани гостувачки книги и хаотични заедници; беа проголтани од унифицирани извори. Наместо илјада уникатни мали градини, завршивме со неколку добро чувани травњаци, кои бесконечно се тркалаат, сите изгледаат исто. Централизацијата го направи веб-страницата поглатка, сјајна и полесна за користење, но исто така ја направи помала. Централизацијата го направи веб-страницата поглатка, сјајна и полесна за користење, но исто така ја направи помала. Семето на отпорот Под сјајната површина на централизираната мрежа, секогаш постоеше движење против неа. софтверот со отворен код никогаш не исчезна; тивко ги напојуваше големите компании кои велат дека го замениле. Linux, Apache, MySQL, Firefox: проекти изградени од волонтери кои ни покажаа дека заедничките ресурси се уште се активни, работат на сервери и лаптопи ширум светот. Напстер беше затворен, но BitTorrent се појави, ширење на датотеки низ милиони компјутери, наместо да се потпираат на еден сервер.Gnutella, LimeWire, eDonkey: тие не беа совршени, но секој ја оспори идејата дека информациите може да се контролираат. И тогаш, во 2009 година, Биткоин се појави. Тоа беше бела книга, псевдоним и мрежа која никој не ја поседуваше, но секој можеше да ја провери. Тоа не беше само за пари. Тоа беше за доверба без посредници и доказ без потреба од дозвола. Биткоин покажа дека децентрализацијата не е само нешто од минатото; тоа беше иднина која се уште вреди да се создаде. Во меѓувреме, структурата на отпорот стана понапредна. IPFS вети систем на датотеки што не може да се избрише. Arweave обезбеди трајно складирање, како библиотека во Александрија што цензорите не можеа да ја допрат. Овие не беа само алатки; тие беа примери кои покажуваат дека мрежата не мора да биде контролирана од големите компании.Централизацијата ги изгради високите згради, но во позадина, нов начин на работа почна да расте. Заклучок: Поставување на сцената Она што започна како тест на отпорност, мрежата ARPANET, дизајнирана да издржи нуклеарни напади, полека се претвори во нешто покрсто: Светска мрежа.Тој е елегантен, ефикасен и глобален, но исто така е централизиран, контролиран и ранлив.Отворениот пазар се претвори во неколку затворени простори. Тоа е контрадикцијата на нашата дигитална ера.Централизацијата му помогнала на веб да расте, но и да го задржи.Ние требаше големи згради, центри за податоци и огромни компании за да го прошириме интернетот на милијарди луѓе.Но, во процесот, се откажавме од слободата за погодност, контрола за алгоритми и креативност за курирани содржини. Но, историјата не е завршена.Новите идеи се појавуваат.Отворени протоколи, мрежи на врсници, блокчејн, децентрализирано складирање и федерализирани социјални платформи ни покажуваат дека интернетот отсекогаш бил наменет за споделување, а не за поседување. Еден пат веќе е преземен, Светската мрежа во која живееме сега. Друг пат е уште пред нас: децентрализирана мрежа која им ја враќа моќта на луѓето, а не на платформите. \n \n Затоа што вистинското прашање не е како ја изгубивме отворената мрежа, туку дали имаме храброст да ја обновиме. Затоа што вистинското прашање не е како ја изгубивме отворената мрежа, туку дали имаме храброст да ја обновиме.