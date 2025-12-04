Turing Test Tech Evals: Ny fampidirana ny torolàlana ankapobeny indrindra amin'ny Internet momba ny torolàlana Turing

Ny fanontaniana hoe "Mahazo mieritreritra ny milina?" dia nanenjika ny siansa momba ny solosaina hatramin'ny nanoloran'i Alan Turing voalohany ny fitsapana malaza tamin'ny 1950. Amin'izao fotoana izao, 75 taona taorian'izany, rehefa mitombo ny fandrosoana sy ny fampidirana ny fikarohana ara-teknika ao amin'ny fiainantsika andavanandro, tsy mbola sarotra loatra izany fanontaniana izany - na sarotra kokoa ny mamaly. Ny HackerNoon dia nanomboka Ao amin'ny vanim-potoana izay ny rafitra AI dia afaka manoratra code, mamokatra zavakanto, mamaritra aretina, ary mandray anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra izay mahatalanjona ny olombelona, ilaintsika ny fomba tsara kokoa hahatakatra izay afaka sy tsy afaka manao ireo rafitra ireo. Teknika amin'ny alàlan'ny Teknika amin'ny alàlan'ny Nahoana no mamorona izany? Ny indostria AI dia mandeha amin'ny haingam-pandeha haingam-pandeha. Isaky ny herinandro dia mitondra modely vaovao, toro-hevitra vaovao, ary fitarainana vaovao momba ny fahaiza-manao ankapobeny. Fa eo afovoan'ny feo rehetra ity, fanontaniana manan-danja dia matetika tsy misy valiny: Ahoana no fantatsika raha tena miasa ireo rafitra ireo? Ny fitsipika mahazatra dia mifanaraka amin'ny fahaiza-manaon'ny fahaiza-manaon'ny fanontaniana maro, ny fahombiazana amin'ny fanamby, na ny fahombiazana amin'ny asa manokana. Ireo metriky ireo dia manan-danja, fa tsy milaza ny tantara manontolo. Tsy afaka mahita raha ny AI dia mahatakatra tena ny zavatra ataony, na afaka manontany momba ny toe-javatra vaovao, na raha mampiseho zavatra mitovy amin'ny fahalalana tena izy. Tsy mitovy amin'ny fitsipika statika, ny fitsapana Turing dia fanombanana mavitrika sy mifandray izay manadihady ny sisin'ny fahalalana milina. Tsy manontany fotsiny izy ireo hoe "Ahoana ny AI no hanatanterahana ity asa ity?" fa "Ahoana izany amin'ny fomba tsy azo alaina - na mitovy amin'ny olona?" Ny olana dia fa ireo fitsapana ireo dia nosoratan'ny tatitra fikarohana, GitHub tahirin-tsoratra, bilaogy orinasa, sy ny fihaonambe akademika. Ny sasany dia hentitra sy tsara natao. Ny hafa dia fampahalalam-baovao. Ny maro dia tsy azo jerena raha tsy fantatrao efa misy. , mamaha ity olana ity amin'ny alalan'ny famoronana lisitry ny fanadihadiana amin'ny fanombanana ny AI avy amin'ny aterineto. Izy io dia naorina sy voatahiry amin'ny HackerNoon. Ny lisitry ny HackerNoon dia ampahany amin'ny fanoloran'i HackerNoon amin'ny fanolorana ny teknolojia ho mazava kokoa, azo jerena ary mahatakatra. Inona no mahatonga ny fitsapana Turing mahomby? Tsy ny fitsapana rehetra no natao mitovy. Raha mikarakara ity directory ity isika dia mitady fanombanana izay mifanaraka amin'ny fepetra maromaro: Transparency: Ny metody fitsapana dia tokony ho mazava sy azo aseho. Black-box fanombanana izay tsy afaka ny tsy miankina ny fanamarinana dia tsy manampy na iza na iza. Rigor: Ny fitsapana dia tokony hanambara ny rafitra AI amin'ny fomba mahomby, fa tsy fotsiny ny fanombanana ny fahaiza-manao amin'ny fitsipika fampiofanana. Mahasoa: Ny fahaiza-manaon'ny fanandramana dia tokony ho zava-dehibe ho an'ny fampiharana ara-toekarena. Azonao atao ve ny manoratra fanadihadiana ara-dalàna maharitra ity AI ity? Azonao atao ve ny manamarina ny code sarotra? Azonao atao ve ny manazava ny hevitry ny siansa ho an'ny zaza 10 taona? Fahamarinana: Ny fitsapana dia tokony handinika karazana fahalalana samihafa ary tsy hisy fiantraikany ara-kolontsaina na ara-tsosialy izay mankafy rafitra sasany mihoatra noho ny hafa. Evolution: Ny fitsapana tsara indrindra dia mifanaraka amin'ny fanatsarana ny fahaiza-manaon'ny AI. Ny fanamby amin'ny GPT-2 dia mety ho sarotra ho an'ny GPT-4, noho izany ny rafitra fanombanana dia mila mijanona. Ny toe-javatra amin'ny fanombanana AI amin'ny 2025 Manana rafitra AI mahery vaika kokoa noho ny teo aloha isika, saingy ny fahafahantsika manamarina azy ireo amin'ny fomba mahomby dia tsy mbola mitohy. Eritrereto ny fahadisoana manodidina ny teny toy ny "inteligence artificielle générale" na "reasoning". Mpikaroka samihafa mampiasa ireo teny ireo mba midika zavatra samihafa. Ny "AGI" amin'ny ekipa iray dia ny ekipa iray hafa "inteligence mahazatra miaraka amin'ny PR tsara." Amin'izany fotoana izany, mitombo hatrany ny tombontsoa. Ny rafitra AI dia ampiasaina amin'ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny lalàna ary ny fiarovana nasionaly. Tsy mila mahafantatra fotsiny fa miasa amin'ny fotoana sasany ireo rafitra ireo, fa ny fomba tsy fahombiazan'izy ireo, ny toerana misy azy ireo, ary ny fetran'izy ireo amin'ny alàlan'ny fanerena. Rehefa afaka mifototra amin'ny asa samihafa ny mpikaroka - raha afaka mampitaha ny vokatra amin'ny fitsapana samihafa sy ny rafitra samihafa - dia mahatonga antsika ho haingana kokoa ny fandrosoana amin'ny fahatakarana izay azontsika atao sy tsy azontsika atao. Avy amin'ny laboratoara fikarohana mankany amin'ny tontolo tena izy Tsy ho an'ny mpikaroka AI ihany izany. Teknika amin'ny alàlan'ny Ireo mpamorona izay mila manamarina raha misy rafitra AI manokana dia mety amin'ny toe-javatra fampiasany. Aoka ianao hampifandray an'i Claude na GPT-4 amin'ny fampiharana? Inona avy amin'ny safidy open-source? Ny fanandramana samihafa dia mampiseho fahasamihafana sy fahalemena samihafa. Rehefa milaza ny mpivarotra fa ny rafitra dia mahatratra "fanatanjahantena amin'ny sehatry ny olombelona", inona no dikan'izany? Inona no fitsapana ampiasainy? Tsy miankina amin'ny fampahalalam-baovao momba ny orinasa fotsiny izy ireo, dia afaka hijery ny angon-drakitra momba ny fanombanana tena izy ireo ary mahita ny fomba fiasa amin'ny rafitra samihafa amin'ny fitsapana voajanahary. Ny mpianatra dia tsy mila mahatakatra fotsiny ny fomba miasa ny rafitra AI, fa ny fomba handrefesantsika ny fahaiza-manao sy ny fetran'izy ireo. Tsy afaka manara-maso izay tsy azonao ampitahaina ianao. Ny rafitra fanombanana tsara kokoa dia mitarika amin'ny politika tsara kokoa. Ny lalana mankany Manasa mpikaroka, mpikaroka ary fikambanana izahay mba hanolotra ny rafitra fanombanana sy ny fitsapana Turing ho any amin'ny directory. Izany dia, amin'ny lafiny maro, ny fanandramana. Isika milalao fa misy tombontsoa amin'ny famoronana trano fonenana ho an'ny fomba fiasan'ny AI. Isika milalao fa ny fahazavana sy ny fanamafisana dia hitarika amin'ny rafitra AI tsara kokoa sy ny fanehoan-kevitry ny vahoaka bebe kokoa momba ny zavatra afaka manao ireo rafitra ireo. Isika koa dia milalao fa ny vondrom-piarahamonina teknolojia - ny HackerNoon 45,000 + mpanoratra sy ny 4 tapitrisa + mpamaky isam-bolana - dia hanampy antsika hanangana zavatra manan-danja. satria amin'ny farany, ny fahatakarana ny AI dia tsy olana teknika fotsiny. Ny fanontaniana tena marina dia mbola tsy voafaritra kokoa: Inona no dikan'ny milina mieritreritra? Ahoana no ahafahanay milaza ny fahasamihafana eo amin'ny fahalalana marina sy ny fitsipika mahomby mifanaraka amin'ny endrika? Ary rehefa mahatratra ny fahaiza-manao ireo rafitra ireo, ahoana no ahafahantsika miantoka fa mifanaraka amin'ny zavatra ilain'ny olombelona izy ireo fa tsy ny mitovy amin'ny fitondran'ny olombelona fotsiny? Tsy manana valiny rehetra isika, fa miaraka amin'ny TuringTest.tech dia mamorona sehatra iray izay ahafahan'ny orinasa miara-miasa amin'ny fikarohana azy ireo. Ataovy tafiditra Ny fitsidihana Raha efa namorona rafitra fanombanana AI ianao, nanao fitsapana Turing, na fantatrao momba ny fitsapana mahery vaika izay tokony ho tafiditra, te-hihaino avy aminao izahay. Ny hoavin'ny AI dia tsy miankina fotsiny amin'ny famoronana rafitra maoderina, fa amin'ny fahatakarana ny rafitra efa namorona.