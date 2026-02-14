Ny raharaha ho an'ny injeniera maivana sy maharitra

Miarahaba ny injeniera. Ny rindrambaiko dia tsy tokony hiova amin'ny mijery ny mason'ny masony; dia tokony ho biby mahatsikaiky, ara-potoana izay manatsara hatrany ary mahatonga ny fandrosoana tsikelikely, amin'ny fiovan'ny haingam-pandeha fotsiny rehefa ilaina mba hanampiana ny mpampiasa. Lazaiko izany tsy mba hanamarinana ny dingana ara-barotra, na manoro hevitra fa ny fampiharana dia tokony haharitra lavitra noho ny ilaina, ary azo antoka fa tsy hiady amin'ny fanapahan-kevitry ny tena zava-dehibe, fa hiady amin'ny zava-dehibe ny tsy fahampian'ny fotoana, na amin'ny vahaolana sy ny olana izay voavaha. Ny tetikasa rehetra mendrika ny mitady dia manan-danja tsy amin'izao andro izao, herin Ho an'ny injeniera mahatalanjona, ny rindrambaiko dia tsy mila mivezivezy hatrany amin'ny fahafahana vaovao amin'ny tsena sy ny fomba vaovao; fa afaka manome lanjany maharitra sy mitombo araka izay ilaina. Ny teknolojia vaovao dia manolotra fahafahana ho an'ny fitomboana sy ny fanatsarana, indrindra fa, ary tokony ho voamarina ho an'ny fampihavanana amin'ny tontolo iainana bebe kokoa, izay manompo ny zavatra fototra sy ny fanirian'ny olombelona, fa tsy mila mitady amin'ny vidiny rehetra izy ireo. Ny zavatra tsotra dia ny famolavolana sy ny fanorenana amin'ny fomba izay mametraka ny zavatra ilain'ny mpampiasa voalohany, mamela ny fiovana araka ny fiovaovan'ny tontolo iainana, ary maharitra ny fah Raha ny fanorenana ho an'ny arivo taona dia azo atao aza, inona no miteraka ny orinasa rindrambaiko mankany amin'ny fahombiazan'ny fotoana fohy? Ny valiny dia maro, fa ny valiny iray dia azo jerena ao amin'ny retorika, ohatra, ny fangatahana amin'ny tantara. Manodidina ny 2022, rehefa lasa malaza ny AI, dia nanomboka niseho manodidina ahy ny teny tao amin'ny sehatra injeniera rindrambaiko: "maty". Nolazaina fa ny teknolojia dia niditra tao anatin'ny vanim-potoana ny ady, ary ny "maty" dia tapitra. Rehefa nandre ny olona niteny momba izany amin'ny fomba samihafa: ny sasany nilaza Sundar Pichai sy Tim Cook dia mpitarika tsara indrindra amin'ny fotoana fandriamp Ny ady marina dia fahadisoana mahatsiravina ny ara-moraly, ary tsy misy amin'ireo injeniera rindrambaiko efa fantatro no ho velona ao amin'ny iray, izay mitondra antsika amin'ny fanontaniana: nahoana ny fahatezerana amin'ny ady mahery vaika? Mino aho fa ny valiny tsinika dia mazava: Ao amin'ny fotoana ara-pivavahana tena mahatsiravina, miala amin'ny ady maharitra eo amin'ny firenena, ny olona dia afaka mora romantisy ady ho toy ny ady mahatalanjona, manantena ny fandresena amin'ny mpifaninana mendrika, ary maniry ny voninahitra ny fandresena. Izany dia mahatakatra ny olombelona, ho an'ireo izay tsy mbola nahalala fahoriana dia tsy misy ant Rehefa mandre ny olona izay tsy nahita ny fahavetavetana ny ady maniry ny fifandirana tsy ho velona izy ireo, manantena ny hahatonga ny fotoana fiadanana mahatalanjona kokoa noho ny tena izy, Izaho mahatsikaiky ny hafa mampiasa fiaramanidina fanahy ho toy ny fomba fitantanana. Manoro hevitra ireo rehetra izay mankafy fandriampahalemana sy ny fitiavana samihafa mba hiantoka fa tsy hahita ady tena izy ireo, manontany ny fanentanana ny olona izay mampiasa tantara toy izany mba hahatratra ny tanjona, ary manontany: Iza no mahazo tombontsoa rehefa miady ny olona, ary iza no mandresy rehefa mijaly ny olona? Ny fikarohana dia manondro ny fahatsapana ny ady ny fotoana fiaramanidina miver Tsy misy dikany ny manome tsiny amin'ny mpiasa noho ny manaraka ny retorika ny olona voan'ny tenany, fa ho diso ihany koa ny manome tsiny amin'ireo izay manohana ny tantara, satria izy ireo ihany koa dia tsotra avy amin'ny loharanon'ny tena. Amin'ny farany, ny fitiavana ny fifandirana dia avy amin'ny fitiavana be loatra, tsy voafehin'ny faharetana, ary manatsara amin'ny kolontsaina rehetra izay ny fidirana amin'ny harena dia mihoatra noho ny fitomboana maharitra sy ny fahasambarana. Tsy maintsy heverina izany, satria ny fanorenana rafitra mifandray amin'ny lalàna fototra sy tsy miova ny natiora dia mitaky ihany koa ny manaiky sy hampihenana ny fitiavana izay mitoetra ao amin' Ny fanoherana sy ny famindram-ponenana dia tsy fahombiazana, ary ny hany lalana ho an'ny ho avy dia ny fanesorana. Tsy maintsy mandeha mialoha ny fahantrana sy ny rehetra izay manambady azy, satria tsy miaina eto amin'izao tontolo izao izay tsy ilaina ara-batana. Efa niova avy amin'ny rafitra, ny natiora, izay manao fandrosoana tsy tapaka mandritra ny taonjato, mamorona rafitra izay miova araka izay ilaina, ary miverina avy amin'ny fahasarotana rehetra amin'ny fotoana mety. Tsy misy na inona na inona afa-tsy ny fampihorohoroana ara-tsaina, raha oharina, dia natao, ary manamaivana ny tenany mandra-pahatongan'ny tsirairay isika mba hanatanterahana ny tenantsika manokana mba hanatan Mba mifandray izany rehetra izany indray amin'ny fototry ny voalohany, fa ny rindrambaiko dia tokony ho maharitra, ary ny fahasalamana sy ny fiheverana dia fitaovana ho an'ny fiainana maharitra, dia tsy maintsy mahatsiaro mandrakizay ny antony ho an'ny haingana. Ny fe-potoana ara-teknika sy ny fanerena tokony hatao dia ny mifanohitra amin'ny fampandrosoana maharitra, ary ny fahatezerana izay manome azy ireo dia tsy maintsy ho fantatra sy ho voavonjy. Manoro hevitra ireo injeniera rindrambaiko mba hijerena mazava momba ny tantara izay novolavolain'ny hafa, hijerena ny zavatra hitranga aorian'izy ireo, ary ny mpamatsy ireo tantara ireo, efa lasa vovoka sy naorina. Manontany tena: I Ny tena marina, Ny faharetana