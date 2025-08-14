Ny fanamarinana PCI DSS BingX dia mametraka sehatra vaovao ho an'ny fiarovana ny angon-drakitra ao amin'ny tranonkala3

Panama City, 14 Aogositra 2025 - , orinasa mpitarika cryptocurrency fifanakalozana sy ny Web3 AI orinasa, dia nahatratra soa aman-tsara ny Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) v4.0.1 fanamarinana ho an'ny fiat raharaham-barotra, marika lehibe amin'ny fiarovana ny fiainana manokana sy ny fiarovana ny angon-drakitra. Ny Bing BingX dia iray amin'ireo fifanakalozana cryptocurrency voalohany manerana izao tontolo izao mba hahazoana io fankatoavana io, mampiseho ny fitondran-tena amin'ny fampiharana ny fitsipika momba ny fiarovana manerantany amin'ny sehatry ny Web3. Miaraka amin'ny PCI Security Standards Council - naorina tamin'ny Visa, Mastercard, American Express, Discover, ary JCB - ny PCI DSS v4.0.1 dia mametraka fepetra hentitra amin'ny fiarovana ny angon-drakitra momba ny fandoavam-bola mandritra ny fitehirizana, fandefasana ary fanodinana. Ny fanamarinana dia manamaivana ny fanarahan-dalàna ny BingX amin'ny sehatry ny fiarovana fototra - anisan'izany ny fiarovana ny tambajotra, ny fitantanana ny fahavoazana, ny fiarovana ny angon-drakitra, ny fanaraha-maso ny fidirana, ny fanaraha-maso ary ny fiarovana ny fampahalalam-baovao. Ho an'ny mpampiasa BingX, midika izany fa fiarovana kokoa ny tontolo iainana ho an'ny petra-bola sy ny karatra fandoavam-bola, manome antoka ny fandoavam-bola azo antoka sy tsy tapaka. \n \n Daniel Lai, Chief Business Officer ao amin'ny BingX, dia naneho hevitra hoe: "Ny fiarovana dia foana no fototry ny asa ataon'ny BingX. Ny fanatanterahana ny fanamarinana PCI DSS v4.0.1 dia mihoatra noho ny fandaharam-potoana amin'ny fanarahan-dalàna - ny fanomezan-dàlana ho an'ny mpampiasa antsika fa ny raharaham-barotra rehetra dia mifanaraka amin'ny fitsipika avo indrindra manerantany. Daniel Lai, Chief Business Officer ao amin'ny BingX, dia naneho hevitra hoe: "Ny fiarovana dia foana no fototry ny asa ataon'ny BingX. Ny fanatanterahana ny fanamarinana PCI DSS v4.0.1 dia mihoatra noho ny fandaharam-potoana amin'ny fanarahan-dalàna - ny fanomezan-dàlana ho an'ny mpampiasa antsika fa ny raharaham-barotra rehetra dia mifanaraka amin'ny fitsipika avo indrindra manerantany. Ity fanamarinana ity dia mifototra amin'ny rafitra fiarovana feno an'i BingX, izay ahitana ny rafitra AML mpitarika amin'ny indostria mba hanakana ny vola tsy ara-dalàna, ny fanamafisana ara-potoana ho an'ny fanamafisana tanteraka, ny fanaraha-maso sy ny fampitandremana amin'ny fotoana tena ho an'ny hetsika mahatalanjona amin'ny kaonty, ny fanadihadiana tsy ara-dalàna, ary ny $ 150M ho an'ny fiarovana ny fiarovana amin'ny loza. Miaraka amin'ny fanaraha-maso ivelany avy amin'ny mpiara-miasa, fanavaozana matetika amin'ny rafitra, teknolojia fanamafisana sy fanamarinana avo lenta, ary ny fiaraha-miasa amin'ny manam-pahaizana momba ny fiarovana ambony, BingX dia manohy mampitombo ny sehatra - mampifandray ny fitsipika fiarovana fantatra eran-tany toy ny PCI DSS amin'ny fiarovana mialoha mba hahazoana fiarovana, mazava sy ny mpampiasa voalohany fifanakalozana tontolo iainana. Momba ny BingX Naorina tamin'ny 2018, BingX dia orinasa mpitarika crypto exchange sy Web3 AI, miasa amin'ny fiaraha-monina manerantany mihoatra ny 20 tapitrisa mpampiasa. Miaraka amin'ny vokatra sy ny serivisy mifototra amin'ny AI, anisan'izany ny derivatives, ny fifanakalozan-kevitra, ary ny fifanakalozan-kevitra, ny BingX dia mifanaraka amin'ny zavatra ilain'ny mpampiasa amin'ny sehatra rehetra, avy amin'ny mpikaroka ka hatramin'ny matihanina. Manolo-tena amin'ny famoronana sehatra ara-barotra azo itokisana sy malaza, ny BingX dia manome fahafahana ho an'ny mpampiasa amin'ny fitaovana vaovao natao hanatsarana ny fahombiazana sy ny fahatokisana. Tamin'ny 2024, BingX dia nanjary ny mpiara-miasa ofisialy amin'ny fifanakalozana crypto amin'ny Chelsea Football Club, nanamarika ny fanombohana mahatalanjona tao amin'ny tontolo ny fanomezam-bola fanatanjahan-tena. Ho an'ny fanontaniana momba ny fampahalalam-baovao, azafady mifandray amin'ny: media@bingx.com Ho an'ny antsipiriany bebe kokoa, azafady mitsidika: https://bingx.com/ https://bingx.com/ \n \n Ity tantara ity dia navoakan'ny Btcwire ao amin'ny HackerNoon Business Blogging Program. Ity tantara ity dia navoakan'ny Btcwire ao amin'ny HackerNoon Business Blogging Program. Ny fandaharana