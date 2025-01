Ny fahamarinan'ny mpifindrafindra monina nomerika: Ny lalana lavitra mody sy ny tena ampianariny antsika

Alohan'ny hanombohantsika, raha mbola tsy namaky ny <Fizarana 1> sy <Fizarana 2> amin'ny The Reality of Nomads Digital ianao, dia jereo tsara izany!

<Fizarana 1> Ny zava-misy iainan'ny mpifindrafindra monina nomerika: Manenjika Adventure, Mitady Inona?

<Fizarana 2> Ny zava-misy iainan'ny mpifindrafindra monina nomerika: manohitra ny maso sy ny feo

Fahitana indray ny Trano

Ny ampahany tsara indrindra amin'ny maha mpifindrafindra monina nomerika dia tsy nahavoa ahy raha tsy efa tapitra.





Niverina tany an-trano toa an'i Leonardo DiCaprio aho rehefa tafavoaka velona tamin'ny fanafihana avy amin'ny orsa grizzly. Rehefa nitondra ahy avy tao amin’ny Seranam-piaramanidina Incheon nankany Gangnam ilay fiara fitateram-bahoaka, dia nojereko teo am-baravarankely ny tontolon’ny tanànan’i Seoul. Nandalo ny valan-javaboary nitomany aho indray mandeha taorian'ny ady tsy nisy toa azy tamin'ny taloha, ny trano fandraisam-bahiny raitra izay nipetrahako niaraka tamin'ny namako akaiky indrindra tao amin'ny lisea, ary ny trano avo niatrika ny dinidinika voalohany momba ny asa mahakivy ahy. Ny tantarako rehetra izay adinoko nandritra ny diako dia niverina ho toy ny zavatra iray izay nireharehako fa niaretako. Ary rehefa tonga tany amin’ny faritra nisy anay taloha izahay, dia tsapako ilay fampiononana mahazatra natolotr’izy io, ka nandray ahy mangina indray.





Araka ny nolazaiko tao amin'ny Fizarana 1, ny hevitra hoe "tsy manan-kialofana" dia mampahatsiahy antsika fa ny trano dia mihoatra noho ny tafo eo ambonin'ny lohantsika. Tafiditra ao anatin'izany ny fianakaviana, ny namana, ny endrika mahazatra eo amin'ny manodidina—tahaka ny mpivady izay arahabaiko amin'ny fomba tsy misy dikany isaky ny maraina ao amin'ny gym. Ny fanalavirana sy ny fiatrehana ireo fanamby dia nitondra fahatsapana fankasitrahana lalina noho ireo zavatra tsy nijery izay namolavola ahy ireo. Ary ny fahatsapana fotsiny izany fankasitrahana izany noho ny zavatra mahazatra dia fifaliana lalina.

Fitomboana amin'ny fanamby

Tsy nahatonga ahy hankahala ny kolontsaina sy ny fiaraha-monina namolavola ahy ny fitadiavana ny tenako fony aho lavitra ny trano. Miaraka amin'ny fahatakarana bebe kokoa momba ny maha-izy ahy manokana, dia tsapako fa ny fomba amam-panao noforonin'ny kolontsaiko sy ny fiarahamoniko dia hijanona ho ampahany amin'ny maha-izy ahy. Tany amin'ny fiaraha-monina nisy ahy dia mbola nisy ny saro-kenatra. Talohan'izay, izaho dia karazana tovovavy tia popcorn nefa mandingana izany rehefa any amin'ny teatra irery, manahy ny amin'izay mety ho eritreretin'ny olon-tsy fantatra raha mahita ahy nilahatra irery aho. Niandry mihitsy aza aho mandra-pivoakan'ny teatra mba haka kitapo saro-kenatra teny am-pandehanana, ary tsy nanala tamin'ny fomba mahagaga ny maha-nomad nomerika azy. Saingy nihatsara izany rehefa nianatra momba ny fahaizako mampifanaraka sy ny hatsaram-panahy miseho rehefa ilaina izany. Ny traikefa rehetra dia namela ahy hahita indray ny tanjako sy hamboly vaovao.





Na izany aza, ny lafy ratsiny amin'ny maha mpifindrafindra monina nomerika dia sarotra tsinontsinoavina. Ny adin-tsaina goavana amin'ny fifindrana tsy tapaka mandritra ny fandanjalanjana ny asa manontolo andro no henjana indrindra. Matetika aho no natahotra ny ho very asa noho ny tsy fahombiazan'ny asa. Mampihomehy fa very asa aho efa-bolana taorian'ny nahavitako ny diako—tsy noho ny tsy fahombiazan'ny diako, fa noho ny zavatra tsy voafehiko tanteraka: fanavaozana. (Na izany aza, raha tsoriko aho, dia misy ifandraisany bebe kokoa amin'ny mpitantana ara-barotra vaovao izay toa tsy tia ahy, fa ny fandroahana dia tantara ho an'ny lahatsoratra hafa.)





Rehefa niverina tany an-trano aho rehefa tafavoaka velona sy nandresy ny adin-tsaina mafy teny an-dalana, dia tsy nahataitra ahy akory ny vaovao ratsy. Fampahatsiahivana indroa kosa izany mba tsy hanantitranterana ny zavatra tsy voafehiko. Natanjaka ara-tsaina aho noho ny fanerena mafy. Io fahaiza-manao vaovao io amin'ny fiatrehana ny adin-tsaina amin'ny fahatoniana dia mety ho lasa hery lehibe indrindra ho ahy.

Mety amin'ny ho avy.. (Tsy maninona)

Miasa lavitra amin'ny orinasa blockchain hafa aho izao, ary mbola maniry ny hiaina toy ny mpifindrafindra monina indray aho. Na izany aza, raha miainga indray aho, dia te-hijanona ao amin'ny tanàna tsirairay mandritra ny telo volana farafahakeliny . Ny fiainana amin'ny tahan'ny Airbnb, na dia any Azia atsimo atsinanana aza, dia niafara tamin'ny fandaniana kely. Amin'ny maha-zatovovavy tia zavatra mahafinaritra ahy dia nipetraka tao amin'ny trano malalaka misy dobo sy toeram-pisakafoanana any amin'ny faritra mandroso indrindra aho. Rehefa narary tamin'ny Airbnbs aho dia nankany amin'ny hotely. Ny hofan-tranoko fotsiny isam-bolana dia 1.600 dolara, fara fahakeliny. Raha handeha indray aho dia aleoko mampihena ny fandaniana amin'ny fifanekena fanofana fotoana fohy fa tsy Airbnbs.





Ankoatra izany, miaraka amin'ny fijanonana lava kokoa, te-hanandrana ny hifangaro amin'ny fiarahamonina eo an-toerana aho fa tsy ho vahiny fotsiny. Ankehitriny rehefa manana fahatsapako mazava kokoa momba ny maha-izaho ahy aho, dia te-hampahafantatra ny tenako amin-toky amin'ny namana vaovao aho ary hizara amin'ny antsipiriany izay ampahany amiko avy amin'ny kolontsaiko ary inona no ampahany amin'ny maha-izy ahy. Tiako koa ny hampihena ny adin-tsaina amin'ny fifindra-monina tsy tapaka amin'ny toerana iray ary haka ny manodidina ahy amin'ny hafainganam-pandeha milamina kokoa.

(Aza Mieritreritra) Ny fahasarotan'ny asitrika

Raha ny marina, na dia mety nanao fehin-kevitra tsara ho an'ity lahatsoratra ity aza ny fehintsoratra farany, dia tsy marina izany. Mahafinaritra ahy ny mitokana; izay no antony hanoratako ireo blaogy ireo. Amin'ny maha-introvert ahy dia io no hetsika mampiala voly ahy indrindra. Tany am-boalohany dia nikasa ity lahatsoratra ity aho mba hampisehoana ny slowmads ho fironana lehibe manaraka, mikendry ny hamolavola lahatsoratra mendrika. Saingy ny marina dia ny fandehanana miadana — mijanona amin'ny toerana iray mandritra ny roa ka hatramin'ny enim-bolana — dia mety hanaisotra ny fahafaham-po sy ny fientanam-po ary ny lesona momba ny fomba fiaina mpifindrafindra monina haingana.





Ny fipetrahana mandritra ny fotoana maharitra dia misy lafy ratsiny. Manomboka mahita ny triatra amin'ny kolontsaina ianao. Rehefa nijanona fahafito tao Tokyo aho—nanangona roa volana tamin'ny fitambarany—dia tsapako fa nisy fanamby ny kolontsainy feno fitandremana sy mifototra amin'ny fitsipika. Toa nisy fomba “ara-drariny” hanaovana ny zava-drehetra, ary fantatro haingana fa matetika aho no nanao zavatra “tsy mety”. Zavatra tsy dia mampidi-doza toy ny fandraisana servieta mando amin'ny tanana iray dia faux pas.





Noho ny fisakaizana nataoko nandritra ny nijanonako ihany no nahalalako izany. Japoney antsasany, antsasa-Amerikana izy, ary nanitsy ahy mangina teo am-pofoany: “Tsy tokony hanao izany ianao.” Tsy ela dia nanjary nahatsiaro tena ho sahisahy aho. Japana, toeram-pisakafoanako amin'ny udon, tempura, ary yakiniku, dia nanomboka tsy dia nampionona sy nitsaratsara kokoa. Tsy nahazo aina intsony aho teo.





Tamin'izay no nanomboka naniry mafy ny hody aho—tsy ny toerana ara-batana fotsiny, fa ny fahatsapana ho any amin'ny toerana nahatsikaritra ahy nefa nekena ho azy. Ity dia ity, mampihomehy, dia nitarika ahy ho amin'ny fankasitrahana vaovao momba ny tokantrano sy ny fomba rehetra nanabeazany ahy ary namela ahy ho eo amin'ny endriny voajanahary indrindra.





Miaraka amin'ny adin-tsaina be dia be avy amin'ny fampifandanjana ny asa manontolo andro sy ny fampifanarahana amin'ny tontolo vaovao, dia tsy aleoko koa ny tsy maintsy miaina ny lafy ratsin'ny kolontsaina samihafa izay mahatonga ahy hahatsapa ho ambany. Saingy momba ny fomba fijery daholo izany - angamba vao nianatra aho fa tsy i Japana no toerana mety hipetrahana maharitra, satria trano vaovao no notadiaviko tany am-boalohany.

Nahoana no mbola manao antso avo ny dia haingana

Avy amin'ny zavatra niainako, ny maha-mpifindrafindramonina nomerika no fotoana tonga lafatra hahatongavana ho mpiasa an-tendrony, tarihin'ny fanirery sy ny fitokanana amin'izay mety ho fiaraha-monina. Na izany aza, raha ny mifanohitra amin'izany, dia manome fahafahana lehibe ho an'ny fitomboana ara-panahy koa izy io. Ny traikefa amin'ny kolontsaina samihafa sy ny tontolo tsy mahazatra dia manosika anao hiala amin'ny faritra mampionona anao, mampiseho ny ampahany amin'ny tenanao efa nalevina ela tao ambanin'ny fomba fisainana mahazatra.





Nandritra ny fotoana naha-nomad nomerika ahy, dia nahita toerana hitiavana ny tenako indray aho rehefa feno 28 taona. Nandroso tamin'ny asako aho, nitsoraka tany amin'ny asa ary niaritra fanerena ara-tsaina goavana. Raha mieritreritra ny hiditra amin'ity fomba fiaina ity ianao, dia tena manoro hevitra ny fomba haingana aho. Manome illusion hoe manomboka indray izy io — fisiana vaovao tsy misy tantara — ary mitazona anao handroso haingana ka tsy hovesaran'ny filana hamorona iray. Ambonin'ny zava-drehetra, ny fandehanana irery dia ahafahanao manamafy an'io feo kely ao anaty io mandra-pahatonga azy ho mafy be ka ho re.

Hevitra farany

Raha fintinina, ny fifindra-monina nomerika haingana dia manome fiainana amin'ny endriny faran'izay ratsy indrindra. Ny hetsika juggling mikoropaka amin'ny fampifanarahana amin'ny tontolo vaovao sady mitazona ny enta-mavesatry ny asa manontolo andro dia manorina faharetana ary manatsara ny fahaizanao mitantana ny adin-tsaina . Ny fisehosehoana amin'ny kolontsaina isan-karazany, miaraka amin'ny fahalalahana amin'ny etikety tamin'ny lasanao, dia mikolokolo ny fitomboana ara-panahy . Ary ny maha-irery—tsy misy namana, tsy misy yoga na trano fanaovana fanatanjahan-tena mahazatra—dia mamorona fahafahana tokana hifantoka mafy amin'ny asanao sy ny tenanao .





Rehefa tsy maintsy mitondra anao hody ny dia, dia hahita fahatsapana fankasitrahana vaovao ianao. Hahita ny tontolonao taloha amin'ny maso vaovao ianao ary hahita fifaliana tsy ampoizina amin'ny mahazatra.





Fantatro fa miavaka ny dian'ny tsirairay amin'ny maha mpifindrafindra monina nomerika azy. Tiako ny mandre momba ny anao ao amin'ny fanehoan-kevitra—ny fomba nandehananao, nitantana ny lozisialy, ary ny zavatra azonao na mety very teny an-dalana.

Misaotra anao namaky ny tantarako, ary misaotra an'ireo izay nanatona. Manantena aho fa hanome fanazavana tsara ho anareo rehetra :)