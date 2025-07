Nanao Dall-E aho mba hanova ny sarin'ny ankizy ho amin'ny sary tena izy

A Personal Journey Through Childhood Drawing, Imagination, and the Magic of Generative AI

TL;DR: Inona raha ny AI dia afaka manao mihoatra noho ny famoronana sary - ahoana raha afaka mieritreritra izany?·E mba hamodidina ny sarin'ny ankizy, toy ny ankizy - anisan'izany ny sarin'ny ankizy tena izy - ho amin'ny zavakanto maivana sy antsipirihany. Nandritra izany fotoana izany, nahita aho fa ny AI dia tsy mitovy amin'ny fahaiza-manaon'ny olombelona fotsiny; indraindray dia afaka mampitombo izany.





Manomboka amin'ny famantarana ny endriky ny endriky ny "hallucinations" tsy ampoizina izay mahatsapa toy ny fahatsiarovana, ity fialantsasatra ity dia mampiseho ny fomba mety ho lasa ny mpiara-miasa mahagaga indrindra amin'ny rehetra - indrindra ho an'ireo mbola mianatra ny mamaky.

Where does imagination begin - and can a machine ever truly share in it?

Ny ankizy dia tsy mamorona mba hampihetsi-po; izy ireo mamorona mba hampihetsi-po. Ny fandikan-tenany dia voajanahary, mahery vaika, ary matetika tsy azo aseho amin'ny olon-dehibe - nefa mitranga amin'ny fomba iray.





Inona raha ny AI generative, fitaovana miorina amin'ny loha sy ny angona, dia afaka miditra amin'izany tontolo mahantra izany amin'ny lamba andininy sy ny nofy tsy niteny?Ny dikan'ny?

Why Do Kids Love to Draw?

Ny ankizy be dia be dia be dia be dia be dia be dia be no tian'ny sary. dia mahatalanjona, mahavariana ary mahafinaritra. Fa eto ny fanafihana: ny ankamaroan'ny ankizy dia maniry ny fahafaham-po sy ny fankasitrahana avy hatrany noho ny ezaka ataon'izy ireo.





Manandrana manazava amin'ny ankizy kely fa ny fanaovana loko araka ny eritreretiny dia mitaky taona maro amin'ny fampandrosoana ny fahaiza-manao.





Ny ankizy sasany dia tena faly amin'ny famoronana azy ireo - ny fahatsiarovana azy ireo dia mameno ny tsy fahampian'ny. Ho an'ny mason'ny olon-dehibe, matetika dia tsy mitovy amin'ny tsipika, fa ho azy ireo, dia sambo rokety, princess, na unicorn ao amin'ny lamba.





Tahaka ny olon-dehibe, ny ankizy dia mitandrina amin'ny fitsipika samihafa - ary ny sasany dia mpitsikera matanjaka kokoa noho izay heverintsika.

Drawing Is a Superpower for Child Development

Ny tombontsoa avy amin'ny sary ho an'ny ankizy dia fantatra amin'ny ankapobeny - ary manohana ara-tsiansa.





Ohatra nyNy asaNyDr. Richard Jolley and Dr. Sarah Rose, manam-pahaizana momba ny fampandrosoana ny ankizy avy amin'ny Oniversiten'i Staffordshire. Ny fikarohana azy ireo dia ahitana fomba fijery ara-tsaina, ara-tsaina, fanabeazana ary ara-kolontsaina. Ao amin'ny iray amin'ireo lahatsoratra navoakan'izy ireo, dia manoratra:





Ny fikarohana dia mampiseho fa ny fampiasana ny sary ho asa fampianarana dia afaka mampitombo ny fahatakarana ny ankizy amin'ny sehatra hafa, toy ny siansa. " Ny fikarohana dia nanaporofo fa ny ankizy dia manome fampahalalana bebe kokoa momba ny zava-nitranga efa niainana teo aloha rehefa nangataka azy ireo ny mamorona momba izany raha miresaka momba izany. "

Ny fikarohana dia mampiseho fa ny fampiasana ny sary ho asa fampianarana dia afaka mampitombo ny fahatakarana ny ankizy amin'ny sehatra hafa, toy ny siansa. "

Ny fikarohana dia nanaporofo fa ny ankizy dia manome fampahalalana bebe kokoa momba ny zava-nitranga efa niainana teo aloha rehefa nangataka azy ireo ny mamorona momba izany raha miresaka momba izany. "





Rehefa nianatra bebe kokoa ity lohahevitra ity aho, dia nahita fianarana maro mitovy amin'izany aho izay nanamafy fa ny sary dia manatsara ny fahatsiarovana, ny fahatakarana, ny fifantohana ary ny fanambarana ara-tsaina amin'ny ankizy.

A Lightbulb Moment

Izany hevitra izany dia niteraka hevitra tao an-tsaina.Nisy fanontaniana mahery vaika no niseho:

If drawing is both enjoyable and beneficial - but often frustrating for kids - can I make it more magical? Could I motivate children to draw more often and with greater satisfaction?





Raha afaka manampy ny zanako ho lasa mpanakanto ahoNy fotoana?





Izany dia toa tsara loatra mba ho marina. fa ny valiny dia - eny, izany.AzonaoAoka ny atao.

Enter Generative AI: Magic With a Sketch

Amin'ny alàlan'ny fivoaran'ny fitaovana toy nyNyNandritra izany fotoana izany dia nahatsikaritra zavatra iray aho:





Ny modely dia tokony ho afaka mamerina sary tsotra ho amin'ny kalitao avo sy tena zava-misy - raha mifehy amin'ny torolàlana marina.





Why?Satria ireo modely ireo dia nianatra tamin'ny angon-drakitra goavana izay nampianatra azy ireo ny fomba ahafahan'ny olombelona mahatakatra endrika sy hanome dikany azy ireo.





Ny hany zavatra tsy ampy dia ny torolàlana marina (ohatra, ny torolàlana marina).

My First Experiment - A Sunny Day

Mba hametraka ny hevitra ho amin'ny fitsapana, dia namorona fandikan-teny haingana aho tamin'ny iPad - na dia ny taratasy sy ny taratasy nentim-paharazana aza dia niasa ihany koa.





Ny fandikan-teny dia voafaritra, tsy voafehy, ary tsy misy loko - tena ao amin'ny fanahin'ny sary ankizy. Na izany aza, ity dikan-teny ity dia novokarin'ny ahy amin'ny endrika nomerika, dia mitovy amin'ny karazana vokatra mazava sy fantatra izay hitanao avy amin'ny ankizy madinika.

Mba hanara-maso ny modely, dia nampiasa fangatahana tokana aho - iray izay haharitra amin'ny alalan'ny fanandramana manontolo:

“Generate a realistic image based on this sketch, placing each element exactly where it appears in the original drawing.”





Ny vokatra dia tsy afa-tsy mahagaga.

More Than a Copy

Aoka isika hijery akaiky kokoa ny vokatra mba hahatakatra izay mahatonga azy io mahatalanjona.





Ny singa tsirairay avy amin'ny taratasy voalohany dia tsy misy fotsiny ao amin'ny sary nateraky - fa misy amin'ny fahaiza-manao mahatalanjona.Tahaka ny nangatahanaNy modely dia tsy nahafantatra fotsiny ny singa, fa nankatoavina ny toerana sy ny habeny, ary voatahiry ny fananganana araka ny marina.





Mba hahafantarako tsara kokoa izany, dia nametrahako taratasy iray izay mampiseho ny fifanarahana eo amin'ny taratasy sy ny vokatra farany:

Fa aoka isika handroso bebe kokoa - satria ny DALL-E dia tsy manaraka ny torolàlana fotsiny, faNy fanatsaranaNy azy ireo.





Ny trano amin'izao fotoana izao dia manana varavarankely sy varavarankely - ny antsipirihany dia tsy hita, saingy tena voajanahary ny fanampiny. Ny modely dia nahatakatra ny zavatra tokony ahitana ny "trano" ary nameno ny fahalotoana.





Nampidirina koa ny lanitra mainty sy ny hazo maitso - safidy mahazatra, ara-logika. Raha ny marina, ny loko rehetra dia manana fahatsapana tanteraka: ny masoandro dia maitso, ny rahona dia fotsy, ary ny harato dia maro loko, araka izay heverintsika.





Ny zava-misy dia tsy sary fotsiny noforonina amin'ny AI - dia sary mahafinaritra sy mifanaraka, teraka avy amin'ny sary mahery vaika.





Ho an'ny ankizy, ny famokarana sary amin'ity ambaratonga ity dia ho sarotra be. Ary na izany aza, eto izany - mahatsiravina, feno, ary eny, DALL-E dia afaka mitoetra ao anatin'ny sehatra.

The Science Behind the Magic

Ny DALL-E dia afaka mamorona sary mahatalanjona avy amin'ny taratasy mahery vaika satria efa nianatra tamin'ny angon-drakitra goavana izay ahitana sary an-tapitrisany sy ny famaritana lahatsoratra mifandraika aminy.





Amin'ny alalan'ity fampiofanana ity, ny modely dia nianatra ny hahatakatra ny endrika - tsy amin'ny fomba fijery ny zavatra, fa koa ny fomba fijerin'izy ireo sy ny famaritana azy ireo amin'ny ankapobeny.





Noho izany, rehefa nomena taratasy, na dia taratasy voajanahary aza, DALL-E dia afaka mahatakatra izay anisan'ireo endrika ireo (trano miaraka amin'ny efijery eo ambony dia mety midika hoe "trano") ary mampiasa ny fahalalana nataon'izy ireo mba hamenoana ny antsipirihany endrika amin'ny fomba mifanaraka sy mifanaraka amin'ny kontekst.





(Fa ho an'ireo mahaliana ny fomba DALL-E 3 miasa, dia mandehandeha lalina kokoa amin'ny mekanika ny modely fampiofanana ao amin'nyNy lahatsoratra teo aloha)





Andeha isika hanandrana mampiseho ny fifamoivoizana ao amin'ny saina amin'ny modely AI generative mba hanambarana bebe kokoa ny dingana:

Tamin'izany fotoana izany, tena faly aho - ary te-hanosika ny modely bebe kokoa.

My Second Experiment - Frosty the Snowman

Ny fandikan-teny manaraka dia sarotra kokoa, satria nanolotra torohevitra tsara tarehy: Snowman. Ity singa iray ity dia manondro ny vanim-potoana manokana - ririnina - izay manampy amin'ny sehatra fanadihadiana fanampiny ho an'ny modely.

Ny vokatr'izany dia tsy nankasitraka.





Mety ho afaka nyIndrindra ny fotoana amin'ny taonaavy amin'ny famantarana tsirairay - ny Snowman - ary namaly araka izany amin'ny fanampian'ny ranomandry ho an'ny sehatra. Izany no safidy mazava sy ara-potoana marina, satria ny ranomandry dia fepetra fototra ho an'ny fanorenana snowman.





Tahaka ny amin'ny fandikan-teny teo aloha, ny modely dia niteraka trano feno varavarankely, varavarankely, ary toby miasa. Ny Snowman dia niverina ho velona tamin'ny fitaovam-piadiana roa, kiraro, kapoaka, ary nosy morontsiraka. Ny hazo boribory, voajanahary amin'ny ranomandry, dia tafiditra ihany koa - fanampiny fanampiny mendrika sy mifanaraka.





Ny antsipirihany tsara kokoa ihany koa no voatendry: ny sary dia ahitana ny isan'ny rahona marina avy amin'ny sary voalohany.





Ho an'ireo izay mifantoka akaiky, dia nisy fanampiny iray tsy ampoizina - ny voninkazo. Mahaliana, io voninkazo io dia tena mitovy amin'ny iray avy amin'ny famoronana teo aloha, na dia miaraka amin'ny fiovana loko avy amin'ny loko maitso ho mena aza. Na dia tsy ampahany amin'ny fandikan-teny amin'izao fotoana izao aza, dia tsy fahadisoana tsy ampoizina. Manolotra karazana "fahatsiarovan-tena" avy amin'ny fivoriana teo aloha - mampihetsi-po ny fitondran'ny modely.





Na izany aza, ao amin'ny fandaharam-potoana lehibe ny zavatra, izany dia fahadisoana kely (na izany?) ao amin'ny vokatra mahatalanjona sy mahafinaritra.





Ny fanontaniana mahatalanjona dia nanjary haingana:Ahoana raha niteraka sary faharoa aho ao amin'ny varavarankely DALL-E vaovao -Amin'ny fomba mahomby dia manova ny toe-javatra, toy ny fomba mahazatra ny saintsika rehefa manova ny fifantohana?

My Third Experiment - The Ultimate Challenge

Ankehitriny dia tonga ny fotoana ho an'ny fanamby farany: mampiasa ny sarin'ny zaza tena velona.





Soa ihany, ny zanakavavin'ny namako tsara indrindra, Naomi, dia faly hanampy - ary haingana no namorona ny sary manaraka araka ny fangatahako.

Fantatro fa natahotra kely aho. Ny sary dia mazava sy malalaka, miaraka amin'ny fomba kely amin'ny endrika betonina na endrika mahazatra. Tonga tanteraka avy amin'ny fahatsiarovana an'i Naomi - ireo karazana ireo dia tsy misy ao amin'ny tontolo tena izy, ka ny modely dia tsy afaka miankina amin'ny endrika malaza izay hitany tamin'ny fampiofanana.Izany dia tany tsy voafaritra.

Izany dia tany tsy voafaritra





Na izany aza, fantatro fa io no fitsapana tena izy. Raha DALL-E dia afaka mamaritra ny famoronana an'i Naomi sy hamerina ny sarin'izy ireo ho velona, dia tsy hisy afa-tsy ny mahagaga - fotoana iray izay ny teknolojia dia tena mifanaraka amin'ny fahaiza-manaon'ny zaza.





Ny vokatra avy amin'ny DALL·E dia mihoatra noho ny zavatra rehetra azoko eritreretina:

Tsy ny modely ihany no namorona ny endrika sy ny endrika avy amin'ny endriky ny Naomi - izanyNy famindranaVokatr'izany, ny endriky ny endriky ny endriky ny endriky ny endriky ny endriky ny endriky ny endrika.Izany dia nanorina zavatra avy amin'ny tsy misy.





Izany no tena famoronana: fanehoana endrika ny hevitra izay teo aloha dia nisy teo amin'ny fahatsiarovana an'i Naomi. Ireo olon-tsotra ireo dia tsy nisy fanehoan-kevitra, tsy nisy loza - fotsiny ny fipoahana ny fahaiza-manaon'ny zazakely, izay efa natsangana tamin'ny fiainana amin'ny AI.





Ao amin'ny tontolo amin'ny AI generative, rehefa mamorona zavatra iray izay tsy nomena mazava mazava, matetika isika no antsoina hoe "hallucinationNy teny dia mitondra fahatsapana ratsy - miteraka fahadisoana, fanapahan-kevitra ratsy, na fandikan-teny amin'ny tanjon'ny mpampiasa.





Omeo, ohatra, ny voninkazo tsy ampoizina izay niseho tao amin'ny toeran'ny Snowman. Technically, izany dia mety ho voasoratra ho toy ny halacination tsotra: kely, tsy nangataka antsipirihany izay niditra avy amin'ny fifandraisana teo aloha.





Fa miaraka amin'ny sarin'i Naomi, DALL-E dia nanorina zavatra tena mahatalanjona - zavakanto izay tsy manam-paharoa sy mampihetsi-po - amin'ny alalan'nyNy halalin'nyTsy nanoratra izany, tsy nanamarika izany; dia nanamafy izany.





Izany dia miteraka fanontaniana goavana kokoa:Ao amin'ny kontekstNy zavatra antsoina hoe fanahy dia mety ho zavatra hafa amin'ny maha-olona kokoa - toy nyNy fahatsiarovana?

A Final Reflection

Ny zavatra nanombohan'ny fanandramana tsotra dia lasa zavatra tena mampihetsi-po: fotoana iray izay nahatratra ny teknolojia tao amin'ny fahatsiarovana ny ankizy - tsy mba hanolo azy, fa hankalaza azy.





Nandritra ny fivoaran'i Naomi ny endriky ny endriky ny fiainana, ny feon'ny olona dia mihoatra noho ny mahatalanjona fotsiny - nahatsapa mahagaga izany.





Ao amin'ny tontolo izay mbola mianatra ny fomba hanehoana ny zavatra hitany sy mahatsapa ny ankizy, ny AI dia afaka manomana ny fahatsiarovana sy ny zava-misy, manome endrika ho an'ny nofinofy lehibe loatra noho ny tanana kely mba hanorina irery. ary angamba izany no ampahany tsara indrindra - mahatakatra fa rehefa ampiasaina amin'ny fahasalamana, ny AI dia tsy mampihetsi-po ny fahaiza-manaon'ny olombelona; manamafy izany, dingana iray amin'ny fotoana.





