Nahoana i PAUL no mila angon-drakitra betsaka hanatsarana ny fihetsiny

Mpanoratra:

(1) Jorge Francisco Garcia-Samartın, Center for Automation and Robotics (UPM-CSIC), Polytechnic University of Madrid — Higher Council for Scientific Research, Jose Gutierrez Abascal 2, 28006 Madrid, Espaina ([email protected]);

(2) Adrian Rieker, Center for Automation and Robotics (UPM-CSIC), Polytechnic University of Madrid — Higher Council for Scientific Research, Jose Gutierrez Abascal 2, 28006 Madrid, Espaina;

(3) Antonio Barrientos, Center for Automation and Robotics (UPM-CSIC), Polytechnic University of Madrid — Higher Council for Scientific Research, Jose Gutierrez Abascal 2, 28006 Madrid, Espaina.