Fantatrao ve fa ny hafatrao isan'andro amin'ny chat toy ny WhatsApp sy Facebook Messenger dia voasoratra anarana noho io lehilahy io? Heverina ho cypherpunk sy anarchist farany, Matthew Rosenfeld (tantara tsara kokoa amin'ny anarana hoe Moxie Marlinspike) dia Amerikana mahatalanjona kriptografa sy mpanorina fitaovana nomerika ho an'ny olon-drehetra. Marlinspike dia teraka tamin'ny fiandohan'ny taona 1980, niakatra tany Georgia, ary nankany San Francisco tamin'ny fahazazany. Tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-2000, nividy sambo fiaramanidina taloha niaraka tamin'ny namany izy, nametraka azy, ary nandeha nanodidina ny Bahamas raha nanoratra ny fiaramanidina tao amin'ny tetikasa sarimihetsika antsoina hoe 'Hold Fast'. Ny fitiavana ny fiaramanidina dia mifanaraka amin'ny fahafantarany momba ny teknolojia, izay efa nanao anarana ho azy izy amin'ny fanadihadiana ny fahalalahana ao amin'ny rafitra fiarovana Internet. Ny voalohany cypherpunks Ny voalohany cypherpunks Tsy naneho ny fahadisoana fotsiny izy; nanolotra fomba hanatsarana azy ireo ihany koa izy, toy ny amin'ny tetikasa antsoina hoe Na dia namorona tolotra toy ny GoogleSharing aza izy, izay nanome fahafahana ny olona hamantatra ny tranonkala amin'ny fomba miavaka kokoa. Ny asany dia nahatratra ny fiheveran'ny orinasa lehibe, ary tsy ela taorian'izany, dia lasa mpitarika ny ezaka fiarovana tao amin'ny Twitter, anjara izay nanokatra ny varavarana ho an'ny fankatoavana bebe kokoa. By the end of that decade, Marlinspike had already shaken things up with research on SSL, the system meant to keep online browsing secure. Ny fifanarahana Ny fifanarahana Taorian'ny niala tao amin'ny Twitter i Marlinspike dia nanolo-tena bebe kokoa ny heriny tamin'ny famoronana fitaovana ho an'ny fifandraisana. Nandritra ny taona maro, nahazo ny fitokisan'ny olona an-tapitrisany ny tetikasa izay te-hahazo ny fifanakalozan-kevitrao ho miafina. Amin'ny farany, ny ezaka rehetra dia nitarika zavatra lehibe kokoa: ny famoronana ny fampiharana Signal sy ny protocol encryption etsy ambony. Tsy misy fiantraikany amin'ny tambajotra Ny antony mahatonga an'i Marlinspike hanorina fitaovana maro momba ny fiainana manokana dia mety ho vokatry ny Ny "No Network Effect" - na safidy izay tsy tena safidy amin'ny ankapobeny. Tsapako fa manapa-kevitra ianao fa tsy tianao ny smartphone. Amin'ny taratasy, dia safidy izay afaka manao ianao. Fa rehefa ny namanao manoratra taratasy amin'ny hafa fa tsy manao drafitra manokana, rehefa miditra amin'ny fiaramanidina dia mitaky code nomerika, ary rehefa lasa fomba hifandray ny olona ny chat, izany "fifidianana" izany dia mahatsapa tsy toy ny fahalalahana ary mihoatra noho ny fanesorana. Ny fitaovana dia manomboka amin'ny safidy, fa rehefa mandray izany ny olona rehetra, dia midika hoe miala amin'ny fandehan'ny fiarahamonina. Ny faharoa dia Ny faharoa dia Ny finday dia ohatra mazava. Nanolo-tena ny fomba taloha amin'ny fanaraha-maso, toy ny fifanarahana amin'ny toerana fihaonana sy ny fitazonana azy. The illusion of choice is there—you can refuse the device—but the cost is high: missed connections, social isolation, even reduced access to basic services. Izany dia zava-dehibe ho an'ny fiainana manokana satria ny ankamaroan'ireo teknolojia ireo dia mivarotra ny fahafahana ho an'ny fanaraha-maso. Ankehitriny, miady amin'ny tsy fiantraikany amin'ny tambajotra dia tsy midika hoe manakana ny fandrosoana amin'ny ankapobeny, fa mitaky fitaovana izay ahafahanay mandray anjara tsy manala ny fanaraha-maso. Ny rafitra Open Whisper Miaraka amin'io hevitra io momba ny fiainana manokana io, tamin'ny 2010, Marlinspike sy ny robotista Stuart Anderson dia nanomboka fanombohana kely antsoina hoe Ny hevitra azy ireo dia tsotra fa manam-pahaizana: mamorona fitaovana izay ahafahan'ny smartphones ho azo antoka sy manokana kokoa. Nanangana ihany koa izy ireo WhisperCore, rafitra mba hiarovana ny zavatra rehetra voatahiry ao amin'ny finday, ary fampiharana hafa toy ny WhisperMonitor sy Flashback. Ireo tetikasa ireo dia tsy ny fanandramana fotsiny; izy ireo dia natao hanome ny olona mahazatra ny fanaraha-maso ny angon-drakitrao. Ny rafitra antsoina Among their creations was TextSecure, which allowed private text messaging, and RedPhone, which enabled encrypted calls. Ny rafitra antsoina Tsy ela taorian'izany, tamin'ny 2011, Twitter dia nahazo ny Whisper Systems. Ny tombontsoa lehibe indrindra nataon'ny orinasa dia ny fametrahana ny fahaiza-manaon'i Marlinspike ho ao amin'ny ekipa fiarovana azy manokana, ary raha ny sasany amin'ireo fampiharana dia niala vitsivitsy, Twitter haingana dia namoaka ny TextSecure sy RedPhone ho loharanom-baovao misokatra. Tamin'izany taona izany dia nanorina ny Open Whisper Systems izy, amin'ity indray mitoraka ity ho toy ny tetikasa fiaraha-miasa miara-miasa amin'ny mpilatsaka an-tsitrapo sy ny fanampiana kely. Avy eo dia nanomboka nanatona mpijery lehibe kokoa ny tantara. It carried forward the development of TextSecure and RedPhone, eventually in November 2015 under a single new name: Signal. Mifandray amin'ireo Mifandray amin'ireo Mifandray amin'ireo Ny Protocol ny famantarana Signal nitombo avy amin'ny rindrambaiko taloha toy ny TextSecure, fa ny fototry ny dia avy amin'ny cypherpunk hafa fandrosoana: Off-the-Record Messaging (OTR), natao tamin'ny 2004 amin'ny Ny OTR dia nanolotra hevitra toy ny tsiambaratelo etsy ambony sy ny fanamafisana ny fanamarinana, ary ny Marlinspike dia nanova azy ireo ho protocols izay mifanaraka amin'ny zava-misy amin'ny tambajotra finday, ny fifandraisana intermittent, ary ny fampiasana fitaovana maro, izay mahatonga ny hafatra voasoratra tena mahomby amin'ny smartphones. Ny vadin'i Goldberg Ny vadin'i Goldberg Ao amin'ny fototra, ny mampifandray fomba maro ambony ho an'ny encryption - anisan'izany ny Double Ratchet Algorithm sy efemera prekeys - mba hahatonga ny fifanakalozan-kevitra ho an'ny manokana na dia misy olona mahomby mba handrava ny tsipika taloha. Torohevitra Protocol The protocol became the backbone of the Signal app, which offers encrypted calls, texts, and media sharing across mobile and desktop. Torohevitra Protocol Tamin'ny 2018, Marlinspike dia nanorina ny Signal Foundation miaraka amin'i Brian Acton, nahazo vola 50 tapitrisa dolara mba hahazoana antoka fa ny tetikasa dia mbola tsy miankina sy malalaka. 70 tapitrisa mpampiasa mavitrika ary mihoatra ny 220 tapitrisa downloads, famantarana ny fidirana maneran-tany. Nandritra ny Nandritra ny Ankoatra izany, ny fiantraikany amin'ny Signal dia mihoatra lavitra noho ny fampiharana manokana. WhatsApp, Google Messages, Skype, ary Facebook Messenger "Secret Conversations" dia nandray ny Signal Protocol, nanome fifandraisana azo antoka ho an'ny miliara olona manerana izao tontolo izao. Nisy ihany koa ny fiantraikany tamin'i Edward Snowden. toy ny fitaovana azo itokisana ho an'ny mpanao gazety sy mpanao hetsi-panoherana, raha ny fitondran'ny governemanta sasany dia nanakiana ny fanamarihana matanjaka ho fandrahonana ho an'ny fahefana fanaraha-maso. Manoro hevitra izany Manoro hevitra izany Ny fifanarahana amin'ny Web3 Marlinspike koa dia nanome Web3 dia mety ho fehezan-teny maloto, mazava ho an'ny rindrambaiko mifandraika amin'ny crypto amin'ny ankapobeny, fa Marlinspike dia mety manana dikany amin'ny fampiasana azy, na dia miresaka manokana momba ny Ethereum aza. Ny vola roa Ny vola roa Izany dia mitarika amin'ny fitokisana amin'ny mpiara-miasa, na dia ao amin'ny rafitra tsy miankina aza. Ethereum dia mampiseho ny olana: ny ankamaroan'ny mpampiasa sy ny apps dia mifandray aminy amin'ny alalan'ny orinasa vitsivitsy toy ny Infura sy Alchemy. He noted that while the idea of returning to a decentralized Internet is attractive, in practice, many people don’t want to run their own infrastructure Izany dia midika fa ny fanaraha-maso dia mifototra amin'ny serivisy maromaro, izay manimba ny fampanantenan'ny Web3. Na dia ny saribakoly toy ny MetaMask aza dia miankina amin'ireo mpamatsy ireo, ka rehefa manova na manova zavatra ny sehatra, dia mety ho very avy amin'ny endriky ny saribakoly, na dia mbola misy aza ny on-chain. Na izany aza, tsy maintsy mieritreritra isika fa tsy noho ny fahafahana ihany fa noho ny fomba fiasan'ny tambajotra ihany koa ny famolavolana. Ny rafitra dia mamolavola ny habetsahan'ny herinaratra izay tena manana ny mpampiasa. Ao amin'ny tranga Ethereum, ny fetra ara-teknika dia mampihetsi-po ny olona hiverina ho any amin'ny mpizara azo itokisana. Izany dia manome ny olona ambaratonga avo lenta kokoa ny fahaleovantena sy ny fanoherana ny censorship. , for instance, is built on a Directed Acyclic Graph (DAG) and has no miners, “validators”, or other middlemen deciding what transactions go through Ny fifanakalozana Ny fifanakalozana Ny fifanakalozana Amin'izao fotoana izao, tsy misy rafitra mahatratra ny fanesorana tanteraka, na izany aza. 