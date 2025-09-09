Mampiasa Smart Home Analytics mba hanatsarana ny traikefan'ny fiainana sy ny fandriampahalemana

Ny sehatry ny PropTech dia nahita fitomboana goavana, mampifangaro ny fananana amin'ny teknolojia maoderina toy ny IoT, AI, ary data analytics. Ity fifangaroana ity dia tsy momba ny fitaovana maoderina na ny herinaratra tabilao, fa ny fiovana ara-tsosialy amin'ny fitantanana trano, ny fanorenana traikefa, ary ny fitantanana trano. Ny fototry ny fiovan'ity fiovana ity dia ny fanamafisana mitombo amin'ny fanapahan-kevitra momba ny angon-drakitra izay mifantoka amin'ny fandriampahalemana, ny fahombiazan'ny asa, ary ny fahafaham-po amin'ny mpampiasa. Ny fiaraha-miasa amin'ny Kepler Consulting mifantoka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fandriampahalemana dia nanangona ny fahatakarana mifototra amin'ny AI sy ny fanamby amin'ny sehatra ara-barotra. "Ny tanjona dia tsy ny fanodinana fotsiny," hoy izy, "fa ny fanavaozana fototra ny fomba fikarohana sy ny valin'ny trano. Ny fitondran-tenany tamin'ny fampandrosoana ny Smart Home Energy Monitoring Platform dia nahatonga ny famoronana angon-drakitra end-to-end izay afaka mamaritra ny fanadihadiana momba ny sensor IoT miaraka amin'ny valin'ny mpampiasa. Ny fahatakarana amin'ny fotoana tena momba ny fampiasana angovo dia nanjary fiantraikany tamin'ny departemanta maromaro, izay nahatonga ny famoronana vahaolana mifototra amin'ny mpampiasa. Izany dia nahatonga ny fahafinaretana avo lenta, ny vidin'ny fitaovana avo lenta ary ny modely azo ampiharina ho an'ny fampiharana an-trano bebe kokoa. Nihena ny vidin'ny fandraharahana, eo anelanelan'ny 5-10%, ary ny fitomboan'ny 10-15% amin'ny fanavaozana ny fifanakalozana dia mampiseho ny fiantraikany ara-bola amin'ny hetsika fanamafisana azo avy amin'ny angon-drakitra. Ny fametrahana ny tsy fahampian'ny fandaharana amin'ny HVAC sy ny rafitra fanadiovana dia nahatonga ny fampiasàna mivantana, manampy amin'ny famonjena isan-jato isan-jato amin'ny vidin'ny herinaratra isam-bolana. Ny fanadihadiana maharitra natao ho an'ny Kepler Consulting dia nitarika ny fampandrosoana lalana feno. Nanamafy ny fitantanana ny KPI, ny fampidirana nomerika amin'ny fivarotana sy ny asa, ary ny fampiofanana ny mpiasa. Ny vokatra dia rafitra mahery vaika izay mampifanaraka ny tanjona ara-barotra amin'ny andraikitra ara-toekarena. Toy izany koa, ny ezaka ataony amin'ny fanadihadiana an-trano maoderina dia nahatonga ny modely retrofit azo aseho, ka mampitombo ny tombontsoa avy amin'ny teknolojia vaovao ho an'ny trano trano trano tranainy. Nanamafy ny angon-drakitra voafetra ao amin'ny rafitra tranainy izy amin'ny alàlan'ny sehatry ny integration modular sy ny rafitra KPI tsy tapaka, izay ahafahan'ny fanadihadiana isan-karazany. Ny fiovana haingana amin'ny teknolojia dia nifanena tamin'ny tsingerin'ny tetikasa sy ny fanaraha-maso matetika, manome antoka ny fampidirana haingana raha tsy manolo-tena ny fiarovana ny sehatra. Ireo fanavaozana ara-toekarena ireo dia mifanaraka amin'ny asa nosoratana azy. (IJFMR, 2023) dia manolotra protocols ho an'ny fanitsiana ny angon-drakitra tompon'andraikitra amin'ny tontolo mifandraika. (IJIRMPS, 2023), manandrana ny fifandraisana amin'ny fanadihadiana sy ny fiarovana ny fitaovana ao amin'ny trano fonenana. Ny fitantanana ny angon-drakitra ao amin'ny rafitra an-trano maoderina: ny rafitra S.H.I.E.L.D. “Ny fanamafisana ny fikojakojana ao amin'ny tontolo IoT amin'ny fampiasana Machine Learning” Maro ny fivoaran'ny fivoaran'ny tranga efa voamarina mifototra amin'ny traikefa ara-toekarena ao amin'ny sehatra. Ny fikojakojana fikojakojana azo avy amin'ny AI dia heverina fa handray anjara lehibe kokoa amin'ny famaritana sy hanakana ny tsy fahombiazan'ny mekanika sy HVAC. Ny fandriampahalemana, fotoana faharoa, amin'izao fotoana izao dia miasa ho toy ny fahasamihafana lehibe, indrindra fa ho an'ny trano izay mampiseho tahirin-kevitra amin'ny fampiasana fotoana tena izy sy ny fihenan-tsakafo ambany. Ny fanentanana mitombo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpampiasa dia mampiseho fa ny sehatra an-trano maoderina amin'ny hoavy dia ahafahan'ny mponina handray Ny asa nataon'i Sethi ao amin'ny PropTech analytics dia ohatra amin'ny fiovana mankany amin'ny sehatra ara-tsaina sy adaptive. Amin'ny alalan'ny fanamafisana ny marina ara-teknika amin'ny fahalalana ny mpampiasa, dia afaka manolotra vahaolana izay mahomby, maharitra ary mifanaraka amin'ny zavatra ilain'ny olombelona. Ity tantara ity dia navoakan'i Kashvi Pandey ao amin'ny HackerNoon Business Blogging Program. Ity tantara ity dia navoakan'i Kashvi Pandey ao amin'ny HackerNoon Business Blogging Program.