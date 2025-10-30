Hetu 3.0 - Deep Intelligence Money - Miverina amin'ny fampahalalam-baovao voaporofo ho an'ny vola madinika

San Francisco, Etazonia, 30 Oktobra, 2025/Chainwire/-- , mpitarika ao amin'ny siansa decentralized (DeSci) sy ny rafitra ara-bola, dia nanambara ny Hetu 3.0, ny AI-Native Monetary Stack mifototra amin'ny Ethereum izay manova ny fampahalalam-baovao voamarina amin'ny serivisy azo programaina - manova ny fampahalalam-baovao voamarina amin'ny serivisy, mampifandray ny vola miditra amin'ny crypto amin'ny toekarena AI, ary mampiseho ny vola IA voalohany, tompon'andraikitra amin'ny fiarahamonina. Ny Ny Ethereum mifototra amin'ny AI-Native Money Stack Miorina mivantana amin'ny Ethereum, Hetu 3.0 dia mampiasa rafitra telo-layer izay manova ny fampahalalam-baovao voamarina amin'ny vola madinika, komposable vola. Ao amin'ny fototry ny $HETU, famoahana ara-drariny, deflationary 21 tapitrisa-bola fototry ny fanomezan-dàlana, izay mampihorohoro ny vidiny sy ny karama manerana ny tambajotra fampahalalam-baovao - ny Bitcoin amin'ny fahalalana ara-dalàna. Mandeha amin'izany dia $ AIUSD, stablecoin tsy misy saram-pandraharahana, milisecond-fanatanterahana mifototra amin'ny fidirana amin'ny rafitra AI ary mahatratra 8-12% amin'ny fandoavam-bola amin'ny sehatry ny olona sy ny mpiara-miasa. Mivezivezy eo amin'izy ireo ny $FLUX, fanaraha-maso amin'ny fotoana tena izy sy ny fanomezam-boninahitra azo avy amin'ny Proof of Causal Work (PoCW), izay mandika ny porofo, ny karama, ary ny toetra ho amin'ny fitsipika iray amin'ny famatsiam-bola amin'ny seranan-tserasera. Amin'ny ankapobeny, ireo vola ireo dia mifototra amin'ny tsindry voafetra azo fanaraha-maso: ny asa voamarina dia lasa $FLUX, miverina amin'ny $AIUSD, ary mifototra amin'ny fototry ny vidin'ny $HETU - ny fototra ara-bola amin'ny toekarena fampahalalam-baovao. Ny orinasa tompon'ny AI Bitcoin - Mankany amin'ny vola fanadihadiana tompon'andraikitra Hetu 3.0 dia mamaritra indray ny vola IA tompon'andraikitra - tsy toy ny vola avy amin'ny fanjakana na orinasa, fa toy ny anisan'ny tambajotran'ny fampahalalam-baovao ihany. Amin'ny fampifandray ny famoahana amin'ny asa voaporofo noho ny tsy fahampian'ny zavaboary, ny Hetu dia mahatonga ny lanjany ho fanehoana mivantana ny fahatakarana voaporofo. Ao amin'ity rafitra ity, ny fampahalalam-baovao dia lasa vola, afaka mamantatra, manatsara ary miaro ny tenany. Ny lanjany dia tsy avy amin'ny fananana, fa avy amin'ny fahatakarana - avy amin'izay fantatra, mifanaraka ary mizara. Noho izany dia mivoaka avy amin'ny fahamarinana epistemic, fa tsy ny fahefana ara-politika - mamorona rafitra ara-bola mifototra amin'ny fanamarinana sy ny fahalalana tsy azo itokisana. Ny famindrana ny Crypto Liquidity amin'ny AI - amin'ny alalan'ny X402 sy EIP-8004 Hetu dia manorina ny vavahadin'ny tsy hita eo amin'ny fototry ny kapitaly Ethereum sy ny fidirana amin'ny AI-native. EIP-8004 dia mampiasa ny mombamomba ny mombamomba ny mombamomba ny mombamomba ny mombamomba ny mombamomba ny mombamomba ny mombamomba ny mombamomba ny mombamomba ny mombamomba ny mombamomba ny mombamomba ny mombamomba ny mombamomba ny mombamomba ny mombamomba ny mombamomba ny mombamomba ny mombamomba ny mombamomba ny mombamomba azy. Ny X402 dia manitatra ity rafitra ity amin'ny fampielezan-kevitra ny ETH sy ny stablecoin amin'ny vokatra mahomby amin'ny AI - izay $AIUSD dia mampiroborobo ny fandoavam-bola amin'ny fotoana tena ary $FLUX dia tokenize ny fidirana amin'ny hoavy. Miaraka amin'izany, ny fitsipika roa ireo dia mamorona famatsiam-bola amin'ny famatsiam-bola amin'ny loharanon-tserasera, mampifandray ny liquidity amin'ny Ethereum amin'ny famokarana ny fahaiza-manaon'ny AI - manova ny varotra ara-bola amin'ny rafitra fifamoivoizana amin'ny toekarena fampahalalam-baovao. Avy amin'ny tsy fahampian'ny vola ho any amin'ny habetsahan'ny vola - manova ny hevitry ny vola Ny toe-karena ara-toekarena dia niorina tamin'ny tsy fahampian-tsakafo - ny fivarotana voafetra, ny fampidirana, ary ny fifanakalozan-kevitra tsy misy vola. Ny fampahalalam-baovao ara-toekarena dia manomboka amin'ny habetsahan'ny, izay ny lanjany dia avy amin'ny fahalalana sy ny fahatakarana voaporofo fa tsy ny fananana na ny famokarana. Ny Proof of Causal Work (PoCW) dia manome tombontsoa ho an'ny famaritana sy ny fandraisana anjara azo itokisana, raha ny Proof of Semantic Alignment (PoSA) dia manome antoka fa ny tanjona sy ny vokatra dia mitohy mifanaraka sy manan-danja. Miaraka amin'izy ireo, dia manova ny vola amin'ny valin'ny valin-teny eo amin'ny fahamarinana, ny fitokisana ary ny fampahalalam-baovao - izay mitondra vola ho amin'ny dikany, fa tsy amin'ny fanadihadiana. Ao amin'ity sehatra vaovao ity, ny fahatakarana dia lasa vokatra, ary ny fandriampahalemana dia lasa vola. Ny rafitra ara-bola vaovao Ny Hetu 3.0 dia mihoatra noho ny fanavaozana ny protocol - manamarika ny fivoaran'ny raharaham-bola vaovao. Eto, ny vola dia navoaka amin'ny alalan'ny fahalalana voaporofo fa tsy amin'ny hery; ny vidin-javatra dia mifantoka amin'ny fahatsapana fa tsy amin'ny tsy fahampian-tsakafo; ary ny fihetsiketsehana tsirairay mifandray amin'ny fahalalana dia lasa vondrona ara-bola. Amin'ny alalan'ny fampifangaroana ny EVM-mifanaraka amin'ny DAG sy ny Proof of Causal Work, Hetu dia mampifandray ny liquidity Ethereum amin'ny toekarena AI, mamela ireo mpiara-miasa tsy miankina hanamarina ny vokatra, manatanteraka ny raharaham-barotra avy hatrany ary manatsara ny asa ho avy. Ao amin'ity paradigma ity, ny vola dia tsy ho fitaovana statika amin'ny fifanakalozana - lasa fiteny velona amin'ny fahalalana: fototry ny fanamarinana ny tenany, ny famatsiam-bola sy ny fampandrosoana ny tenany ho an'ny sivilizasiona ho avy. Amin'ny alalan'ny fampifangaroana ny DAG mifandraika amin'ny EVM miaraka amin'ny Proof of Causal Work, ny Hetu 3.0 dia mampifandray ny vidin'ny Ethereum amin'ny toekarena AI - mamela ireo mpiara-miasa tsy miankina hanamarina ny vokatra, manatanteraka raharaham-barotra avy hatrany ary manatsara ny asa ho avy. " - Jialin Li, Co-founder, Hetu Protocol " - Jialin Li, Co-founder, Hetu Protocol Ao amin'ny Hetu dia mamorona Deep Intelligence Money - ny voalohany AI-Native Monetary Stack izay mampifandray ny fanamarinana, ny fifanakalozan-kevitra ary ny famatsiam-bola ho an'ny toekarena fampahalalam-baovao. Ny Ny Miasa amin'ny PoCW sy PoSA, ary mifototra amin'ny EIP-8004 sy X402, Hetu 3.0 dia mihazakazaka amin'ny EVM mifanaraka amin'ny CAUSAL-DAG ledger afaka ny 210K TPS, 400 ms finality, ary 1 ms tena fotoana fanaraha-maso amin'ny mihoatra ny 1000 IA tsena. Amin'ny alalan'ny fanamafisana ny liquidity amin'ny Ethereum miaraka amin'ny fanadihadiana voaporofo, Hetu dia mametraka ny fototry ny fanamarinana ny tenany, ny famatsiana ny tenany, ary ny fampandrosoana ny fiarahamonina ny vola. 