GreetHammer: Macro Ultimate Outlook ho an'ny mailaka fankasitrahana

Ny mailaka dia ilaina, fa ny asa mahazatra - toy ny fandefasana valiny amin'ny anaran'ny anarana sy ny fanampian'ny fiarahabana mety - dia mety ho sarotra. indrindra raha tianao aho ary mandefa valiny sy valiny mailaka isan'andro.GreetHammer, macro Outlook mahomby mifanaraka amin'ny Outlook 2016, 2019 ary Office 365 izay manatsara tanteraka ny mailaka manokana, mamonjy anao fotoana manan-danja.





Inona ny greethammer?

GreetHammer dia makro tsotra fa mahery vaika ho an'ny Microsoft Outlook izay natao mba hanatsarana ny dingana hamaly ny mailaka amin'ny alalan'ny fametrahana fankasitrahana manokana mifototra amin'ny anaran'ny mpandray azy sy ny fotoana amin'ny andro.

Nahoana ianao no mampiasa GreetHammer?

Ny fahombiazana: Miverena haingana amin'ny fisaorana manokana tsy misy ezaka ara-panahy.

Profesionalisma: Ny valinteny tsy tapaka sy ny valinteny dia manatsara ny sarinao matihanina.

Tsotra ny fampiasana: Ny tsindrio tokana dia mamorona valin'ny mailaka manokana tanteraka.

Ahoana no miasa amin'ny GreetHammer?

Indro ny fihenjanana haingana:

Automatic famantarana ny anarana

Ny GreetHammer dia manangona ny anaran'ny mpandray anjara avy amin'ny antsipirihany.

Fivavahana mifototra amin'ny fotoana

Mifanaraka amin'ny fotoana amin'ny andro ny fankasitrahana:

"Good morning" ho an'ny mailaka alohan'ny hariva.

“Good afternoon” avy amin'ny maraina ka hatramin'ny 4 ora maraina.

Tsara dia tsara ny hariva amin'ny 4 ora hariva.

Mpanao mailaka matihanina

Ataovy amin'ny fanehoan-kevitra izay voasoratra tsara amin'ny fampiasana ny fonosana Calibri Light, miaraka amin'ny loko tsy tapaka mba hifanaraka amin'ny endriky ny valin'ny valin'ny Outlook.

Manome valiny amin'ny asa rehetra

Ny GreetHammer dia mampiasa ny "Reply All" ho an'ny mpandray mailaka rehetra.





Ny fametrahana ny GreetHammer

Ny dingana voalohany dia ny fametrahana ny macro.

Tsindrio ny Outlook.

Tsindrio ny ALT + F11 mba hanokatra ny VBA Editor.

Ao amin'ny sehatra Project, mandehandeha amin'ny Project1 (VbaProject.OTM).

Tsindrio ankavanana ny "Modules", misafidy "Insert", ary avy eo "Module".

Ampidiro ny code GreetHammer nomena ao amin'ny module vaovao.

dingana 2: manova ny fametrahana ny fiarovana

Ensure macros are enabled in Outlook: Go to File > Options > Trust Center > Trust Center Settings > Macro Settings Select Notifications for digitally signed macros, all other macros disabled , or Enable all macros if your policy allows.



Ny dingana fahatelo dia ny famoronana bokotra Ribbon.

Tsindrio ankavanana eo amin'ny Outlook Ribbon ary misafidy Customize the Ribbon.

Ao amin'ny sehatra ankavanana, mamorona vondrona vaovao ao amin'ny rakitra tianao amin'ny alàlan'ny tsindrio New Group.

Hanova ny anaran'ny vondrona (ohatra, "GreetHammer")

Avy amin'ny "Choose commands from" dropdown, misafidy ny "Macros".

Hitady ary misafidy ny makro (ohatra, "AutoReplyAllWithGreeting") ary tsindrio ny "Add >>".

Fanamafisana ny bokotra macro ho an'ny fahamarinana (ohatra, "GreetHammer") amin'ny alàlan'ny tsindrio ny bokotra "Rename".

Azonao atao ny misafidy ny icon ary tsindrio OK.

Ny makro dia mora azo jerena avy amin'ny taratasy Outlook!

dingana 4: mandeha amin'ny Macro

Tsindrio ny mailaka ao amin'ny Inbox anao.

Tsindrio ny bokotra novolavolaina na tsindrio ny ALT + F8, misafidy AutoReplyAllWithGreeting, ary tsindrio ny "Run".

Ny valin'ny mailaka dia hanokatra automatically miaraka amin'ny fiarahabana manokana vonona.





Mifototra amin'ny greethammer

Azonao atao ny manova bebe kokoa ny script mifototra amin'ny safidinao:

Reply Colors and Fonts : Modify the replyColor or font settings within the macro to match your preferences. (I chose the shade of blue that represents replies)

Greeting Times: Adjust the hours in the "Determine the greeting based on the time of day" section for your working hours.



Ny tombony amin'ny fampiasana GreetHammer

Personalized Communication: Mifandraisa amin'ny mpandray anjara tsirairay amin'ny anarana.

Time-saving: Manakana ny fametrahana ampy, manamaivana ny mailaka workflows.

Fahafaham-po: Manome antoka ny fankasitrahana sy ny formating matihanina ao amin'ny mailaka tsirairay.

GreetHammer dia manampy anao hanatanterahana ny fifandraisana Outlook haingana kokoa, mahomby kokoa, ary amin'ny matihanina. Automatize ny mailaka fiarahabana sy mahazo ny fotoana mahafinaritra miaraka amin'ity fitaovana tsotra nefa mahery vaika ity!





Faly ny mailaka!





Sub AutoReplyAllWithGreeting() Dim originalMail As MailItem Dim replyMail As MailItem Dim recipientName As String Dim currentHour As Integer Dim greeting As String Dim indent As String Dim replyColor As String ' Define the color code for standard Outlook reply blue replyColor = "#1F497D" ' Check if an email is selected If Application.ActiveExplorer.Selection.Count = 0 Then MsgBox "Please select an email to reply to." Exit Sub End If ' Get the selected email Set originalMail = Application.ActiveExplorer.Selection.Item(1) ' Create the "Reply All" Set replyMail = originalMail.ReplyAll ' Simply extract the sender's first name for the greeting recipientName = GetFirstName(originalMail.SenderName) ' Get the current hour currentHour = Hour(Now) ' Determine the greeting based on the time of day Select Case currentHour Case 0 To 11 greeting = "Good morning." Case 12 To 16 greeting = "Good afternoon." Case Else greeting = "Good evening." End Select ' Set indentation, using HTML for proper email formatting indent = " " ' 5 non-breaking spaces for indentation in HTML ' Insert the personalized greeting into the reply with color styling and Calibri Light font replyMail.HTMLBody = _ "<p style='color:" & replyColor & "; font-family: Calibri Light; font-size: 11pt;'>" & _ recipientName & "," & _ "</p>" & _ "<p style='color:" & replyColor & "; font-family: Calibri Light; font-size: 11pt;'>" & _ indent & greeting & _ "</p>" & _ replyMail.HTMLBody ' Display the reply email replyMail.Display End Sub ' Function to extract the first name from the full name Function GetFirstName(fullName As String) As String Dim nameParts() As String ' Check if the name is formatted with a comma (e.g., "LastName, FirstName") If InStr(fullName, ",") > 0 Then ' Split by comma and trim any extra spaces nameParts = Split(fullName, ",") GetFirstName = Trim(nameParts(1)) ' Use the second part, which is the first name Else ' Otherwise, split by space and return the first part (assumed to be first name) nameParts = Split(fullName, " ") GetFirstName = nameParts(0) End If End Function