Architecting Precision: Frameworks ny famerenana ny rafitra sy ny angon-drakitra

Ny fametrahana rafitra voajanahary dia lasa zava-dehibe amin'ny fotoana izay ny indostria dia miasa amin'ny rafitra sarotra mba hitazonana ny fahaiza-manao sy ny azo antoka. Shashank Pasupuleti, injeniera rafitra matihanina, dia namolavola rafitra mahatalanjona izay mampitombo ny fomba fitantanana ny fepetra, ny fampidirana angon-drakitra ary ny fanamafisana ny dingana amin'ny milina. Ny famoronana sy ny fampiharana rafitra injeniera rafitra avo lenta izay mampiditra modely fitantanana angon-drakitra dia iray amin'ireo fiantraikan'i Pasupuleti. Ity fanavaozana ity dia nanatsara ny fanaraha-maso ny tetikasa, ny dingana fanamarinana, ary ny fitantanana ny fepetra, manatsara ny fahombiazana amin'ny ankapobeny. Ny famolavolana sy ny famoronana modely fototra ho an'ny fepetra, ny loza ary ny rafitra rafitra dia iray amin'ireo vokatra mahatalanjona nataon'i Pasupuleti. Ireo modely ireo dia nanatsara ny fiaraha-miasa eo amin'ny sampan-draharahan'ny orinasa, mahatonga ny fandehan-dalana mahomby eo amin'ny sehatry ny injeniera samihafa. Ny fitondran-tena ara-teknika ao amin'ny fiaraha-miasa amin'ny angon-drakitra dia nanome fahafahana ho an'ny famaritana modely rafitra sarotra, ny famolavolana tontolo iainana samihafa, ary ny fanamarinana ny famolavolana ara-barotra amin'ny fampiasana rafitra ara-barotra toy ny SysML ho an'ny Amin'ny alalan'ny fampiharana rafitra matanjaka amin'ny injeniera rafitra, Pasupuleti dia nanatsara be ny fahombiazan'ny fampandrosoana vokatra. Ny valin'ny fanehoan-kevitra anatiny dia mampiseho ny fahatarana ambany amin'ny tetikasa sy ny fitantanana ny dingana asa. Ny fampidirany modely mifehy sy ny fitantanana ny loza dia nanatsara ny fahamarinana ny dingana injeniera, manome antoka ny fampifanarahana amin'ny fitsipika ara-barotra sy ny fepetra ara-dalàna. Izany dia nahatonga ny famerenana vokatra mahomby kokoa, miaraka amin'ny fahatarana kely sy ny fiarovana lehibe kokoa. Ankoatra izany, ny ezaka nataony dia nanatsara ny fiaraha-miasa tsara kokoa, nanatsara ny faha Ny iray amin'ireo tetikasa mahery vaika indrindra nataon'i Pasupuleti dia ny famolavolana ny rafitra fitaovana ara-pitsaboana izay niara-niasa tamin'i Abbott. Tao amin'ny Capgemini, Shashank dia nitarika ny fampidirana ny fitaovana famolavolana rafitra miaraka amin'ny angon-drakitra amin'ny fotoana tena izy mba hanatsarana ny fitondran'ny fitaovana ara-pitsaboana, anisan'izany ny insulin pumps, amin'ny toe-javatra samihafa. Amin'ny famolavolana ny fahombiazan'ny sensor sy ny angon-drakitra amin'ny fotoana tena izy, ny ekipa dia afaka mamantatra ny fahasarotana mety sy ny fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny fahombiazan'ny traikefa Nanampy Pasupuleti tao amin'ny Siemens Systems ihany koa ny famolavolana ny rafitra famolavolana ho an'ny Siemens Advanced Imaging System. Amin'ny fampiasana modely mifototra amin'ny SysML, dia nanampy tamin'ny famolavolana famolavolana antsipirihany momba ny rafitra ara-batana sy ara-logika, manome antoka ny fampidirana tsy tapaka amin'ny fanodinana sary, diagnostika ary interface mpampiasa. Ny asany dia nahatonga ny famantarana ny fahasarotana haingana, izay nanampy amin'ny fihenjanana 22% amin'ny vanim-potoana fampandrosoana. Ny fampitomboana ny fiarovana ny rafitra dia nahatonga ny fihenjanana ny fahatarana avy amin'ny 15% ka hatramin'ny 5% ao anatin'ny en Na dia mampitombo ny fahaiza-manaon'i Pasupuleti aza ireo vokatra ireo, dia tsy voatery ho tsy misy olana ny asany. Ny fametrahana sub-systems sarotra ao anatin'ny fitaovana famolavolana an'i Siemens dia mitaky fandaminana sy fanatanterahana tsara. Ny fifandraisana eo amin'ny fanodinana sary, diagnostika, ary ny interface mpampiasa dia nanorina fahasarotana goavana amin'ny fahafahana mahomby. Amin'ny fampiasana ny famolavolana mifototra amin'ny SysML, Pasupuleti sy ny ekipany dia namorona rafitra mifehy. Toy izany koa, ny fampidirana ny angon-drakitra amin'ny fotoana tena ho an'ny famolavolana insulin pump avy amin'i Abbott dia fanamby iray hafa. Ny famerenana ny angon-drakitra amin'ny fotoana tena izy ireo amin'ny modely rafitra dia mitaky vahaolana vaovao mba hahazoana antoka fa ny famolavolana dia maneho ny fivoaran'ny tontolo tena amin'ny toe-javatra samihafa. Ny ekipan'i Pasupuleti dia namolavola rafitra famolavolana manokana izay ahafahana mamela ny famolavolana marina, manome fahaiza-manao tsara indrindra amin'ny fitaovana amin'ny toe-javatra rehetra. Ny fikarohana sy ny fikarohana nataon'i Pasupuleti dia mbola mitondra fiantraikany amin'ny hoavin'ny injeniera rafitra. Ny asa nambaran'i Pasupuleti, azo jerena ao amin'ny ResearchGate, dia mampiseho ny anjara asany mavitrika amin'ny fampandrosoana ny sehatra. Miandry ny hoavy, mino izy fa hitarika ny hoavin'ny injeniera rafitra ny fampidirana tahirin-kevitra, ny famolavolana avo lenta ary ny famolavolana famolavolana mifototra amin'ny AI. Amin'ny fitomboan'ny rafitra, ny fahafahana mampifandray angon-drakitra amin'ny fotoana tena izy ireo amin'ny modely sarobidy dia tena ilaina amin'ny fanatsarana ny fanamafisana sy Ny fahatakarany dia manome torohevitra manan-danja ho an'ny manam-pahaizana injeniera, manamafy ny lanjany amin'ny fiaraha-miasa amin'ny angon-drakitra sy ny famolavolana rafitra. Amin'ny alàlan'ny fametrahana ny famolavolana loza sy ny fampiasana ny fahatakarana mifototra amin'ny angon-drakitra hatramin'ny voalohany, ny injeniera dia afaka manakana ny tsy fahombiazana mety, manatsara ny fandaniana fampandrosoana, ary manome antoka ny fahombiazan'ny rafitra. Ankoatra izany, ny fampiroboroboana ny fiaraha-miasa ara-tsiansa sy ny famolavolana angon-drakitra isan-karazany amin'ny vanim-potoana Amin'ny alalan'ny asany mpitarika, Shashank Pasupuleti dia manohy mamolavola ny sehatry ny rafitra sy ny angon-drakitra integration. Ny ezaka ataony dia tsy fotsiny hanatsarana ny azo itokisana vokatra sy ny fandrosoana ara-barotra, fa manokatra ihany koa ny varavarana ho amin'ny fotoana izay ny fanapahan-kevitra momba ny angon-drakitra sy ny fanatanjahan-kevitra amin'ny marina dia ho ny fitsipika ao amin'ny orinasa. Ity tantara ity dia navoakan'i Kashvi Pandey ao amin'ny HackerNoon Business Blogging Program.