Ny varotra ara-bola dia efa ela no mpandray anjara amin'ny fanavaozana, fa ao amin'ny crypto dia manomboka miharihary. Ny fametrahana mahazatra matetika dia tonga miaraka amin'ny fihenam-bidy, lockups, ary ny fanomezan-dàlana izay mitazona ireo mpandray anjara isan'andro. Amin'izany fotoana izany, ny rivotra vaovao amin'ny crypto crowdfunding lehibe dia manova izany fihetseham-po izany, miaraka amin'ny fanarahan-kevitra amin'ny fiaraha-monina. Platforms toy ny CoinList, Republic, Kaito, ary Pump.fun efa nahita ny herin'ny crowdfunding ara-tsosialy sy ara-panjakana. Mba hahatakatra izay mitarika ity fiovàna ity - ary izay hitarika azy - dia nipetraka tamin'ny mpanamboatra solana Solana aho. , izay koa ny mpamorona ny SeedList, ny vaovao lehibe crypto crowdfunding launchpad. Ny CryptoSheldon Hello, CryptoSheldon! Can you briefly tell us about yourself and your professional background? Azonao atao ve ny milaza amintsika fohy momba ny tenanao sy ny taonjato matihanina? Nanomboka niasa tao amin'ny crypto aho tamin'ny 2017 toy ny mpamorona sy mpivarotra, fa avy hatrany dia nanomboka niova tao amin'ny tontolo iainana Solana aho. Tamin'ny 2018 dia nihaona tamin'ny olona CoinList tao amin'ny fifanarahana voalohany momba ny crypto aho ary hatramin'izay dia tena liana tamin'ny fampiroboroboana tsy miankina amin'ny alàlan'ny crypto. Efa nanoratra momba ity lohahevitra ity aho, nanadihady vola maromaro ao amin'ny sehatry ny serivisy ara-bola crypto ao amin'ny Binance Global Trading sy Binance Square ary ao amin'ny gazety isan-karazany Solana. Efa nanolotra toro-hevitra maro momba ny tetikasa crypto ao amin'ny tontolo iainana Solana, nandray ny sasany avy amin'ny fampandrosoana Venture capital has dominated tech funding for decades. Why is crypto crowdfunding gaining traction now? Nandritra ny taona vitsivitsy, ny varotra ara-toekarena no nanapaka ny famatsiam-bola ara-teknika. Nahoana ny famatsiam-bola an-tserasera dia mahazo fahatongavan'ny ankehitriny? Ny valiny fohy dia fa ny crypto dia tsy miandry ny fihaonambe. Ao amin'ny VC nentim-paharazana, ny mpamorona dia mandany volana maromaro amin'ny fivarotana, ny fifanarahana, ary ny fandoavam-bola ho an'ny kapitaly. Ao amin'ny Web3, efa hitantsika ny tetikasa toy ny Solana, Filecoin, ary Flow manangona tapitrisa tapitrisa avy hatrany avy amin'ny fiaraha-monina amin'ny alàlan'ny sehatra toy ny CoinList na Republic. Ny fivarotana ao amin'ny fiaraha-monina dia mitranga haingana kokoa ary mifanaraka amin'ny mpampiasa tena avy hatrany. Ny mpandray anjara dia tsy voafetra ao amin'ny fidirana dimy taona, izy ireo dia mandray anjara amin'ny tontolo ia We’ve seen some massive token sales lately. Which ones stand out to you as proof that crowdfunding can rival VC rounds? Efa hitantsika ny fivarotana token be dia be tao anatin'ny fotoana fohy. Inona avy ireo no mifanaraka aminao ho porofo fa ny crowdfunding dia afaka mifanaraka amin'ny VC rounds? WalletConnect ny $ 10 tapitrisa nahazoan-dalana tamin'ity taona ity dia ohatra tsara sy zavatra tiako hahita nandritra ny efa ho 10 taona. Tsy tao amin'ny sehatra iray ihany, dia niely tao amin'ny CoinList, Bitget's Launch X, ary Cobie's Echo. Echo ihany no mahaliana, dia nivarotra $ 500K amin'ny token WalletConnect ao anatin'ny 11 segondra fotsiny amin'ny alalan'ny fampidirana ny mifanaraka amin'ny AI miaraka amin'ny fanentanana ao amin'ny vondrom-piarahamonina ary Kaito nanomboka Espresso amin'ny fametrahana mifototra amin'ny maha-zava-dehibe. Ankehitriny dia mendrika $ 300M ao amin'ny Binance tsy misy farany. Beyond scale, what makes SocialFi crowdfunding so different? Ankoatra ny habetsahan'ny, inona no mahatonga ny SocialFi crowdfunding ho hafa? Izany dia momba ny hoe iza ianao, fa tsy fotsiny ny habetsaky ny fampiasam-bola. Take Kaito - izy ireo dia manome mifototra amin'ny toetra ara-tsosialy sy ny fanadihadiana, fa tsy fotsiny ny habetsaky ny vola. Pump.fun naneho ny faran'ny mifanohitra amin'ny sehatra: meme tokens tonga viraly amin'ny media sosialy alohan'ny nahatsapa ny varotra. Amin'ny ankapobeny, ireo fanandramana ireo dia nanaporofo zavatra roa: ny fiantraikany no loharanom-bola. Ny fahatsiarovana ihany koa dia mety ho milina fampiasam-bola. SocialFi dia mahatonga ny famoahana token kokoa organika, mandray anjara kokoa, ary amin'ny toe-javatra sasany, viraly kokoa noho ny zavatra rehetra VC That leads us to your project, SeedList. What gap are you trying to fill in this new landscape? Izany dia mitondra antsika ho any amin'ny tetikasao, SeedList. Inona ny fahasamihafana ataonareo amin'ity sehatra vaovao ity? Raha ny sehatra tahaka an'i Kaito sy Pump.fun dia nanaporofo fa zava-dehibe ny laza sy ny virality, ny SeedList dia manontany: nahoana isika dia mila VCs amin'ny ankapobeny? Miorina modely izay ahafahan'ireo fametrahana passive ireo halefa ho any amin'ny KOLs, fifanakalozana foibe, fototry ny ekosystems, ary na dia ireo mpandray anjara amin'ny varotra madinika aza. Ny modely fametrahana dia mampiasa AI mba handrefesana zavatra toy ny: Technical contributions, Social reach and influence, Engagement avy amin'ny faritra tsy any Etazonia izay matetika tsy voafehy. Some people argue VCs provide more than just money, mentorship, connections, governance. Can crowdfunding really replace that? Ny sasany dia milaza fa ny VC dia manome bebe kokoa noho ny vola, ny torohevitra, ny fifandraisana, ny fitantanana. Nandany taona maro aho nahita ny mpamorona mandany herinandro tao amin'ny efitrano sy ny fanavaozana ny banky. Ao amin'ny crypto, dia tsy ilaina izany. Ny sehatra toy ny SeedList dia afaka manome tetikasa ny fifandraisana amin'ny indostria, ny varotra toy ny Bybit na Binance, ny mpiara-miasa amin'ny tontolo iainana toy ny Solana na Avalanche, ny mpandray anjara toy ny Mr. Beast izay mahatratra an'arivony - fa tsy misy mpamorona manafoana ny fitantanana. Araka ny efa nolazaiko teo aloha: ny orinasa VC tranainy dia tsy ny safidy ihany intsony. Afaka manome ny renivohitr'i, ny fiaraha-monina, ary ny marika maneran-tany amin'ny ampahany amin'ny fotoana. How does this affect retail investors? Aren’t they still at a disadvantage compared to insiders? Ahoana no mahatonga izany ho fiantraikany amin'ireo mpampiasa vola madinika? Tsy mbola manana fahasamihafana izy ireo raha oharina amin'ny mpampiasa vaovao? Ny Crowdfunding, rehefa vita tsara, dia midika fa ny varotra dia mahazo fidirana haingana kokoa ary amin'ny fepetra ara-drariny kokoa. Ohatra, Echo sy Kaito efa nahita fa azonao atao ny mamorona modely fametrahana mazava izay mankasitraka ny mpandray anjara, fa tsy ny mpitsidika. Ao amin'ny SeedList, ireo mpandray anjara amin'ny varotra - na dia ireo mpandray anjara mikro aza - dia mahazo asa voajanahary, fametrahana mivantana, ary mifandray tsara kokoa amin'ny tetikasa. What’s your long-term vision for SeedList and the broader crowdfunding movement? Inona no fikasanao maharitra ho an'ny SeedList sy ny hetsi-panoherana lehibe kokoa? Hatramin'ny 2026, mino aho fa ny crowdfunding dia ho ny fanapahan-kevitra ho an'ny tetikasa Top-100 CoinMarketCap. Ny VC dia tsy hiala amin'ny alina, fa ny monopoliany amin'ny serivisy voalohany dia mifarana. Ho hitantsika ny Launchpads izay mampifandray ny fanarahan-dalàna, ny fanadihadiana ary ny vidiny, ny modely SocialFi izay mampitombo ny fiaraha-monina tena izy ireo, ary ny fototry ny mpandray anjara iraisam-pirenena sy mandray anjara kokoa, fa tsy vitsy ihany ireo vola ao amin'ny Silicon Valley. Final thought: Is this the death of venture capital in crypto? Fanontaniana farany: Moa izany no fahafatesan'ny varotra ara-bola ao amin'ny crypto? Angamba tsy fahafatesana, fa mazava ho azy ny fanesorana. Ny VC dia mbola hisy, fa tsy hanara-maso intsony izy ireo izay mahazo vola ary izay tsy. Thanks Sheldon or sorry, CryptoSheldon. Any last words? Misaotra Sheldon na miala tsiny, CryptoSheldon. Ny teny farany? Tsara, azonao atao ny mivantana ahy Shels, toy ny Machine Gun Kelly, izy ireo antsoina hoe Kells. Misaotra noho ny nanana ahy androany. Ny volana 12 ho avy dia ho tena mahafinaritra.