Ahoana no nahatonga an'i Eshita Gupta ny fanadihadiana momba ny fandikan-dalàna sy ny fanamafisana ny fitantanana ny loza ara-bola

Ao anatin'ny vanim-potoana izay miatrika fiantraikany mitombo avy amin'ny fandaharam-pahalemana maoderina ny fikambanana ara-bola, ny fanatsarana soa aman-tsara ny fahaiza-manaon'ny iray amin'ireo fikambanana ara-bola mpitarika ao amin'ny orinasa dia mitovy amin'ny fahombiazana lehibe amin'ny fitantanana ny loza sy ny fahombiazana ara-toekarena. Eshita Gupta dia nanjary anjara fototra amin'ny fampitomboana ny rafitra fanamafisana fandikan-dalàna an'io fikambanana ara-bola lehibe io, ny fanamafisana ny rafitra fiarovana ny fikambanana ary ny fametrahana marika vaovao ho an'ny fanamafisana fandikan-dalàna ao amin'ny sehatry ny seriv The Challenge: Proactive Fraud Prevention Across Multiple Business Lines Amin'ny maha-mpanome tolotra ho an'ny mpanjifa isan-karazany ny orinasa dia mila manatsara ny fahaiza-manaony amin'ny fanadihadiana ny fandikan-dalàna mba hahafantarana sy hanakana ny hetsika ara-bola mahatalanjona amin'ny sehatra maro. Ny orinasa nahita fahafahana hanatsarana ny rafitra fiarovana ny fandikan-dalàna miaraka amin'ny fanadihadiana maoderina mba hijanona eo anoloan'ny fitomboan'ny fandikan-dalàna ary hiarovana ny fananana ara-panjakana sy ny tombontsoa amin'ny mpanjifa. Eshita Gupta dia nanampy tamin'ity hetsika manan-danja ity ho an'ny Business Data Analyst ao anatin'ny ekipan'ny Operations Risk Fraud. Izy no tompon'andraikitra amin'ny fanadihadiana ny habetsaky ny angon-drakitra momba ny fifanakalozan-kevitra sy ny fitondran-tena mba hanampiana ny fametrahana modely fanadihadiana avo lenta ho an'ny fiarovana ny fandikan-dalàna. Strategic Analytics Leadership in Risk Management Ny fototry ny fanavaozana dia ny fomba fijerin'i Eshita Gupta amin'ny fanadihadiana fanadihadiana sy ny fiaraha-miasa amin'ny endri-javatra. Amin'ny fampiasana ny fahaiza-manao fanadihadiana amin'ny SQL sy Excel, dia nanatanteraka fanadihadiana feno amin'ny endriky ny fifanakalozan-kevitra sy ny fitondran-tena mba hahafantarana ny fahavoazana mety amin'ny fanadihadiana eo amin'ny sehatry ny raharaham-barotra samihafa ao amin'ny orinasa. Ny fahaiza-manao fanadihadiana dia mihoatra lavitra noho ny fanadihadiana tahirin-kevitra nentim-paharazana mba ahitana ny fiaraha-miasa ara-strategika amin'ny mpandray anjara amin'ny rahar Ny fahasamihafana amin'ny fanadihadiana ny endriky ny fandikan-dalàna maro amin'ny sehatra samihafa amin'ny raharaham-barotra dia mitaky fahaiza-manao ara-teknika mahatalanjona sy fahatsapana ara-barotra. Ny fahafahan'i Eshita Gupta mamerina fifandraisany amin'ny angon-drakitra sarotra amin'ny sehatry ny fiarovana ny fandikan-dalàna dia nahatonga azy ho manan-danja amin'ny fanatsarana ny fitondran'ny fiarovana amin'ny ankapobeny. Innovation in Real-Time Fraud Monitoring Rehefa fantatra fa ilaina ny fanaraha-maso tsy tapaka sy ny fahafahana hamaly haingana ny fiarovana amin'ny fandikan-dalàna, Eshita Gupta dia namorona tabilao intuitive izay ahafahana manara-maso amin'ny fotoana tena izy ireo ny famantarana fototra momba ny fandikan-dalàna. Amin'ny alalan'ny famoronana tabilao intuitive izay manome fahitana avy hatrany amin'ny famantarana manan-danja momba ny fandikan-dalàna, Eshita Gupta nanome fahafahana ny ekipan'ny fiarovana ny fandikan-dalàna mba hamaly haingana amin'ny fandrahonana mitoraka amin'ny fitazonana ny fanaraha-maso manontolo ny loza ara-bola. Measurable Impact on Financial Protection Nandritra ny fitarihan'i Eshita Gupta, ny rafitra fanamafisana fanatsarana dia nanampy mivantana tamin'ny fanesorana ny fatiantoka mety ho faty maherin'ny $ 10,000 amin'ny alalan'ny fandaharam-potoana fanamafisana avo lenta - fandresena mahatalanjona izay nampiseho ny lanjan'ny fanadihadiana matanjaka amin'ny fitantanana ny loza ara-bola. Ankoatra ny fametrahana vola mivantana, ny asa nataon'i Eshita Gupta dia nanatsara be ny fahaiza-manaon'ny fandefasana tatitra an-tserasera, nanorina fanaraha-maso bebe kokoa sy marina kokoa amin'ny hetsika fandikan-dalàna ao amin'ny sehatry ny raharaham-barotra rehetra. Mety ho zava-dehibe indrindra, ny fahaiza-manaon'ny fanamafisana ny fandikan-dalàna dia nanome ny orinasa avo lenta sy ny fanaraha-maso ny loza, manome fahafahana bebe kokoa amin'ny fitantanana ny raharaham-barotra amin'ny fitazonana ny fitsipika avo lenta indrindra amin'ny fiarovana ny mpanjifa sy ny fanarahan-dalàna. Cross-Functional Excellence and Knowledge Transfer Noho ny fahalalana fa miankina amin'ny fampahafantarana anatiny ny fiarovana amin'ny fotoana maharitra, Eshita Gupta dia namolavola drafitra fampiofanana ankapobeny mba hanampy ny ekipa anatiny hahatakatra ny fomba fampiharana ny valin'ny modely amin'ny asany andavanandro. Ny fiantraikany amin'ny fampandrosoana ny fikambanana dia nampiseho ny fahatakarana nataon'i Eshita Gupta fa ny fandrosoana ara-teknika sy ny fahaiza-manaon'ny olombelona dia ilaina amin'ny fampandrosoana mahomby. Ny fandaharam-potoana fampiofanana nataon'i Gupta dia nanome fahaiza-manaon'ny ekipa anatiny ny fahaiza-manao ilaina mba hampiasaina amin'ny fanadihadiana avo lenta ho an'ny fiarovana tsy tapaka, mamorona lanjany maharitra mihoatra noho ny fanatsarana ara-teknika avy hatrany. Industry Recognition and Operational Excellence Ny fahombiazana amin'ity fanatsarana ity amin'ny fanamafisana ny fandikan-dalàna dia nahatonga ity fikambanana ara-bola lehibe ity ho mpitarika eo amin'ny fitantanana ny loza ara-potoana ao amin'ny sehatry ny serivisy ara-bola. Ny fomba fiasan'i Eshita Gupta amin'ny fanadihadiana ny fandikan-dalàna sy ny fanaraha-maso amin'ny fotoana tena dia nametraka fitsipika vaovao amin'ny fomba ahafahan'ny fikambanana ara-bola mampiasa ny siansa momba ny angon-drakitra ho an'ny fiarovana ny mpanjifa sy ny fiarovana ara-panjakana. Ny fahombiazany amin'ity tetikasa ity dia mampiseho ny fomba ahafahana manova ny fahaiza-manaon'ny fitantanana loza amin'ny fanomezana fiarovana ara-bola azo ampiharina. Ny asany amin'ity orinasa lehibe ity dia manompo ho modely ho an'ny orinasa hafa mitady hanatsarana ny fahaiza-manaony amin'ny alalan'ny fanamafisana ara-bola sy ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra samihafa. Setting New Standards for Financial Analytics Ity fiovam-pandrosoana ity dia mihoatra noho ny tetikasa mahomby amin'ny fitantanana ny loza - mampiseho ny fomba ahafahana manamaivana ny fiarovana ara-panjakana amin'ny fanamafisana ny fahombiazan'ny asa. Ny fomba fiasan'i Eshita Gupta amin'ity fandraharahana ity dia mampiseho ny zava-dehibe manan-danja amin'ny fanamafisana ny fahalalana ara-teknika amin'ny fikarohana ara-barotra sy ny fampandrosoana ny fikambanana. Ny rafitra fanaraha-maso amin'ny fotoana tena sy fanadihadiana izay novolavolain'i Eshita Gupta dia manome fototra mahery vaika ho an'ny fampitandremana tsy tapaka sy ny fihavanana amin'ny loza vaovao. Ny fahombiazana amin'ity fanatsarana ity amin'ny fanamafisana ny fandikan-dalàna dia manamarika ny lanjany manan-danja amin'ny fampiasam-bola amin'ny fanadihadiana ambony ho an'ny fitantanana ny loza ara-bola. Amin'ny alalan'ny toro-hevitra avy amin'i Eshita Gupta, ity orinasa ara-bola mpitarika ity dia nahatratra tsy fotsiny ny fanatsarana ny fanamafisana ny fandikan-dalàna fa koa ny fandrosoana fototra amin'ny fahaiza-manao fitantanana ny loza, mametraka fitsipika vaovao ho an'ny fahombiazana ara-panadihadiana amin'ny fampiharana ny fandikan-dalàna ny tolotra ara-bola. About Eshita Gupta Ao amin'ny Eshita Gupta Eshita Gupta dia nitarika hetsika fanadihadiana fandrosoana izay nanome fiarovana ny fananana ara-panjakana ary nanamafy ny fiarovana ara-toekarena mandritra ny fiainany tao amin'ny fitantanana ny loza ara-bola.Mifandray ny MBA avy amin'ny Oniversiten'i Tampa miaraka amin'ny diplôma momba ny siansa momba ny solosaina, dia natsangana fomba fampiharana ny angon-drakitra ho an'ny fanadihadiana sy ny fanadihadiana izay nanome fiarovana an-tapitrisany amin'ny fananana ara-panjakana amin'ny fametrahana protocols matanjaka amin'ny fitantanana ny loza. Ny fahaiza-manao manokana ao amin'ny fanadihadiana ny angon-drakitra ara-bola, ny rafitra fanaraha-maso amin'ny fotoana tena izy, ary ny fiaraha-miasa amin'ny fanadihadiana mifototra amin'ny asa dia nanome vokatra azo ampiharina amin'ny fiarovana ny trosa amin'ny tontolo iainana sarotra. Amin'ny fahaiza-manao amin'ny famolavolana SQL, fampandrosoana tabilao, ary modely predictive, Eshita dia mahatalanjona amin'ny fampidirana fahatakarana ara-panadihadiana amin'ny sehatra ara-barotra azo atao izay mitarika fiarovana sy fandrosoana amin'ny sehatra ara-bola avo lenta. Ity tantara ity dia navoakan'i Echospire Media ao anatin'ny HackerNoon's Business Blogging Program. fampahalalana bebe kokoa momba ny fandaharana eto.