Firenena 5 Crypto Vaovao an-dalam-pandrosoana: Hoavy voatokana?

Efa zatra rafitra sy rafitra sasany izahay, ary mety hihevitra izahay fa tsy azo mihetsika izy ireo, saingy tsy izany foana no mitranga. Ny firenena sy ny toekarena fehezin'ny orinasa dia ohatra amin'ireo rafitra tsy azo ovaina ireo, ary eny, mety hiova tanteraka koa izy ireo. Tamin'ny 2022, ilay mpandraharaha Indiana-Amerikana Balaji Srinivasan dia namoaka ny boky “The Network State: How to Start a New Country,” izay mamaritra ny rafi-piarahamonina vaovao iray manontolo ho an'ny hoavintsika — ao anatin'izany ny fitsinjaram-pahefana sy ny vola crypto. Azo antsoina hoe firenena crypto mihitsy aza izany.





Srinivasan nofaritana toetry ny tambajotra toy izao:





"Ny fanjakana tambajotra dia tambajotra sosialy misy fanavaozana ara-môraly, fahatsapana fahatsiarovan-tena nasionaly, mpanorina eken'ny besinimaro, fahaiza-manao fiaraha-miasa, haavon'ny olom-pirenena, cryptocurrency mitambatra, governemanta marimaritra iraisana voafetra amin'ny fifanarahana ara-tsosialy ara-tsosialy, vondronosy iray misy faritra ara-batana voavolavola, renivohitra virtoaly, ary fanisam-bahoaka eo amin'ny rojo izay manaporofo ny fisian'ny diplaoman'ny mponina, ny fidiram-bola ampy. fanekena.”







Raha lazaina amin'ny teny hafa, azontsika lazaina fa ny fanjakana tambajotra dia vondrom-piarahamonina manana tanjona iraisana, fitantanana ary famatsiam-bola voatokana, izay manana faritany ara-batana ihany koa any ho any — antenaina, satria nanatevin-daharana ny mpikambana rehetra mba hividy izany. Hatramin'ny janoary 2025 dia mbola hevitra fotsiny ihany izany, fa tsy zavatra mivoatra tanteraka na aiza na aiza. Na izany aza, misy andrana maromaro, miaraka amin'ny ekipany sy ny vondrom-piarahamonina manao izay tratry ny heriny mba hanamafisana ny ezaka ataon'izy ireo ho lasa tena tambajotra. Andeha hojerentsika mialoha izy ireo.

Firenena3

Nantsoina ho fiaraha-monina solarpunk, ny Nation3 dia mitsinjo ny ho avy izay iarahan'ny teknolojia sy ny zavaboary mirindra. Ny tolotra fototra an'ny Nation3 dia fari-piadidian'ny Aterineto izay manafoana ny birao nentim-paharazana, ahafahan'ny olom-pireneny—izay mitazona pasipaoro NFT tsy azo afindra—hiditra amin'ny fifanarahana tsy mirindra sy azo ampiharina amin'ny alàlan'ny fifanarahana marani-tsaina .





Amin'ny fametrahana ny cryptocurrency ho antoka, ny mpandray anjara dia miantoka ny tamberin'andraikitra, raha ny fifanolanana dia tsaraina amin'ny mpitsara voafidy, mandrisika ao anatin'ny rafitra mangarahara. Ity tontolo iainana ity dia mampifandray ny fifanarahana marani-tsaina an'i Ethereum amin'ny fitaovan'ny Aragon DAO mba hamoronana firenena nomerika mitsivalana nefa voarafitra.









Amin'ity sehatra ity , ny olom-pirenena dia tsy mponina tsy miraharaha fotsiny fa mpandray anjara mavitrika, mitondra fanapahan-kevitra amin'ny alàlan'ny DAO, izay misy ny maodely fitantanana bicameral mampifandanja ny fahefana. Ny serivisy dia misy fitsarana tsy miankina, miafina, vavahadin'ny fitantanana, fidiram-bola fototra, ary pasipaoro nomerika, miaraka amin'ny fanitarana amin'ny ho avy mikendry ny handrakotra ny habaka ara-batana. Ny Nation3 dia mikatsaka ny hanapariaka ny tolotra tena ilaina, hampihena ny fiankinan-doha amin'ireo firenena-pirenena nentim-paharazana, ary hanolotra safidy hafa izay manjaka ny fizakan-tena sy ny rariny.





Vaovao farany manambara fandrosoana tsy mitsaha-mihatra amin'ireo tanjona ireo. Nation3 dia manohy manatsara ny fampiharana azy, ao anatin'izany ny serivisy pasipaoro finday sy ny sehatra fitantanana, manatsara ny fidiran'ny vondrom-piarahamonina mitombo. Na dia mety mbola lavitry ny fahatsapana ara-batana aza izany, ny Nation3 dia maneho ny fijery amin'ny mety ho avy izay tsy voavolavola amin'ny jeografia ny fitantanana fa amin'ny idealy sy fitaovana nomerika iombonana.

CityDAO

CityDAO.tech dia tetik'asa mikaroka ny fihaonan'ny Distributed Ledger Technology (DLT) sy ny trano fonenana, manolotra ireo tompon'ny marika $CITY ny fahafahana miditra amin'ny fifanakalozana fananana, fanofana ary varotra hoavy. Miasa amin'ny rojo Layer 2 mifanentana amin'ny EVM, mifantoka amin'ny fanamafisana ny fananana ara-batana (Real World Assets - RWA) hanatsarana ny liquidity sy ny fidirana manerantany.





raha CityDAO.tech mikendry ny hamorona rafitra fitsinjaram-pahefana ho an'ny fitantanana ny fananan-tany an-tanàn-dehibe, manome ny olom-pireneny koa ny zo hitantana, ahafahan'izy ireo manolotra sy mifidy amin'ny fanapahan-kevitry ny vondrom-piarahamonina fototra. Ity maodely fitantanana ity dia mikatsaka ny hahatonga ny mpandray anjara ho mihoatra noho ny mpampiasa fotsiny, manome azy ireo anjara amin'ny famolavolana ny fitarihana sy ny fanolorana ny sehatra.





Ohatra, ny 'olom-pirenena' dia afaka manao drafitra tanàn-dehibe sy tolo-kevitra momba ny fampandrosoana — izay mety hitarika amin'ny fananganana vondrom-piarahamonina ara-batana.





Ity hetsika ity dia toa mitaona aingam-panahy, na mpandova mivantana (tsy misy fanambarana ofisialy anefa) avy amin'ny CityDAO.io , tetikasa teo aloha izay nanandrana nanangana fanjakana tambajotra tamin'ny fividianana tany ao Wyoming (Etazonia) eo ambanin'ny rafitra ara-dalàna DAO. Nitsahatra tamin'ny 2023 io ezaka teo aloha io, saingy nisarika ny saina izy noho ny fikasany hampiditra ny DLT amin'ny fitantanana ara-batana.





Tahaka ny teo alohany, ny CityDAO.tech dia manolotra ny hevitry ny olom-pirenena itsinjaram-pahefana, izay ny fitazonana mari-pamantarana dia mitovy amin'ny endrika maha-mpikambana azy, miaraka amin'ny fidirana amin'ny fananana, fahefana mifidy, ary mety ho valisoa.





Amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ireo rafi-tanàna tsy miankina, CityDAO.tech dia mahita tambajotra ahafahan'ny mpandray anjara mizara loharano sy miara-miasa amin'ny toerana samihafa. Mampametra-panontaniana ny amin'ny hoe mety ho lasa fototry ny fanjakana tambajotra ve ny rafitra toy izany indray andro any.

Praxis

Naorin'i Dryden Brown sy Charlie Callinan tamin'ny taona 2019, Praxis dia fikambanana iray mikendry ny hamorona ilay antsoiny hoe "fanjakana tambajotra" voalohany, manambatra ny fananganana vondrom-piarahamonina an-tserasera miaraka amin'ny faniriana hanana kolontsaina sy fitantanana iombonana. Ny tetikasa dia mifantoka amin'ny fampiroboroboana fomba fiaina tsy manam-paharoa aingam-panahy avy amin'ny fomban-drazana sy ny hatsaran-toetra tandrefana, miaraka amin'ny tanjona faratampony amin'ny fananganana tanàna ara-batana ahafahan'ireo idealy ireo hiroborobo .





Entanina ny mpikambana handray anjara amin'io vina io amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampivoarana ny andrim-panjakana sy ny kolontsaina, ny fanohanana ny hetsika eo amin'ny fanabeazana, ny haino aman-jery ary ny rafi-pahasalamana, ary ny fiomanana amin'ny fifindrana any amin'ny tanàna nokasaina.









Ny tanàna natolotra dia ho hita ao anatin'ny "faritra acceleration", karazana faritra ara-toekarena manokana natao hanamaivanana ny sakana ara-dalàna ho an'ny indostria manara-penitra toa ny AI, crypto, biotech, angovo ary famokarana mandroso. Ity rafitra ity dia natao hamporisihana ny fandrosoana ara-teknolojia haingana sy hisarihana ireo mpanavao. Miaraka amin'ny fanambarana 525 tapitrisa dolara amin'ny famatsiam-bola tamin'ny Oktobra 2024, Praxis dia nanao dingana lehibe ho amin'ny fanatanterahana io vina io. Ny famolavolana ny tanàna, novolavolain'i Zaha Hadid Architects, dia mikendry ny hampifangaro ny estetika klasika sy futuristic ary manohana ny drafitra an-tanàn-dehibe maoderina.





Ny fivoarana vao haingana dia manasongadina ny fiaraha-miasan'i Praxis amin'ireo mpanohana ara-bola lehibe sy ny fanoloran-tenany amin'ny fampiasana DLT, anisan'izany ny fananan-tany tena izy, mba hamatsiana ny tanàna. Tafiditra ao anatin'ny tondrozotran'ny tetikasa ny fifantenana toerana iray amin'ny fiandohan'ny taona 2025, miaraka amin'ireo toerana mety hitranga any Mediterane na Amerika Latina.

Afropolitan

Mihevitra ny tenany ho firenena nomerika ny Afropolitan, mampiasa ny teknolojian'ny fitsinjaram-pahefana mba hampiray ireo diaspora Afrikana maneran-tany. Amin'ny famoronana tontolo iainana tohanan'ny Organisation Autonomous Decentralized (DAO), Afropolitan mamela ny mpikambana handray anjara amin'ny fitantanana sy fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny alalan'ny Afrotoken teratany. Ity rafitra ity dia manamora ny fidirana amin'ny serivisy voarindra toy ny fahafahana fampiasam-bola, hetsika ara-kolontsaina ary fifanakalozana P2P.





Ny ivon'ny fomba fiasa Afropolitan dia ny fivoarany tsikelikely ho lasa fanjakana tambajotra. Mikendry ny hivoatra ho lasa fanatrehana ara-batana izy ireo, tarihin'ny fitsipika iombonana sy tanjona iraisana. Mandritra izany fotoana izany, manolotra fitaovana sy serivisy toa an'i Afropass izy ireo, fampiharana famandrihana traikefa Afrocentric sy fitantanana ny fifanakalozana amin'ny vola crypto na fiat, fanangonana NFT amin'ny Ethereum (misy amin'ny OpenSea), ary Afropolitan One , sehatra maha-mpikambana premium ahafahana miditra amin'ny serivisy mifanaraka amin'izany.









Ny sehatra farany dia mampiditra ireo endri-javatra crypto hanatsarana ny fandraisan'anjaran'ny vondrom-piarahamonina sy ny fampiasana azy. Ankoatra ny fahazoana zo hifidy ao amin'ny DAO, ny mpikambana dia mahazo mari-pankasitrahana amin'ny alàlan'ny famandrihana, staking ary fandraisana anjara amin'ny hetsika, manamafy ny tsatòkany ao amin'ny tambajotra. Ity sehatra ity dia manambatra ny fahafahan'ny tambajotra, ny fampiasam-bola ary ny fidirana amin'ny hetsika Afrocentric voarindra. Ireo hetsika ireo dia manasongadina ny iraka ataon'ny Afropolitan hanome hery ny vondrom-piarahamonina misy azy amin'ny alàlan'ny fitaovana itsinjaram-pahefana eo am-pametrahana ny fototra ho an'ny fiovana ara-tsosialy midadasika kokoa.

Cabin City

Ity dia tetikasa mikendry ny hamorona vohitra maoderina mifamatotra, voarafitra ho tanàna misy tambajotra. Ireo vondrom-piarahamonina itsinjaram-pahefana ireo dia manantitrantitra ireo vondrom-piarahamonina mifanakaiky miaraka amin'ny loharanon-karena iombonana, ny fiainana isan-taranaka, ary ny fifandanjana eo amin'ny fanamorana an-tanàn-dehibe sy ny fidirana amin'ny zavaboary.





Mitantana ny mpikambana ao aminy amin'ny alàlan'ny Organisation Autonomous Décentralisée (DAO), efitra dia mampiasa ny Ethereum hitantana ny tahirim-bolany mangarahara ary ahafahana mandray fanapahan-kevitra iraisana. Amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny fifandraisana amin'ny olona sy ny ezaka fiaraha-miasa, dia mamaly ireo olana ara-tsosialy toy ny fanirery sy ny fihenan'ny fari-piainana izy ary manolotra fomba fiasa vaovao amin'ny fiainam-piarahamonina.









Cabin dia manambatra sosona ara-batana sy nomerika, izay manamora ny fiantraikan'ny tontolo iainana ny fitantanana an-tserasera. Ny manodidina azy, fehezin'ny token'ny ₡ABIN, dia manohana ny fahaleovan-tena amin'ny alalan'ny habaka iombonana, ny hetsika eo an-toerana, ary ny fifandraisana amin'ny tontolo iainana. Ny maodely fitsinjaram-pahefana an'i Cabin dia mifanaraka amin'ny fitsipiky ny fizakan-tena sy ny fitantanana marindrano, ka mahatonga azy io ho mihoatra noho ny andian-tanàna—fa rafitra iray ho an'ny fiaraha-miaina sy maharitra, natao hifanaraka amin'ny filan'ny vondrom-piarahamonina misy azy rehefa mandeha ny fotoana.





Fitondrana ao amin'ny Cabin dia ahitana dingana fandraisana fanapahan-kevitra iombonana izay mangarahara sy azo ampifanarahana. Ny mpikambana dia manolotra hetsika ary mifidy amin'izany amin'ny fampiasana rafitra tsy binary, quadratic mba handanjalanjana ny fiantraikan'ny mpandray anjara lehibe sy kely. Ny fandraisana andraikitra ankatoavina dia mamorona pods mpandray anjara, izay manatanteraka ny asa amin'ny fomba tsy miankina ary tompon'andraikitra amin'ny vondrom-piarahamonina midadasika kokoa. Ny tahirim-bolam-panjakana, tantanana amin'ny alalan'ny kitapom-bola misy sonia maro, dia atokana amin'ireo vato ireo. Ireo hetsika sy ny manodidina dia efa misy ny fisiany, ka ny Cabin dia azo antsoina koa hoe fanjakana tambajotra mivelatra ankehitriny.

Sehatra iray itsinjaram-pahefana ho an'ny Fanjakana Tambajotra

Tokony hilaza isika fa ny Ethereum sy ny safidy blockchain hafa, miaraka amin'izy ireo rakitsoratry ny sivana , tsy ireo safidy ifanakalozan-kevitra indrindra mba hamoronana fanjakana tambajotra tena mahaleo tena sy mahatohitra ny sivana. Etsy ankilany, Obyte manome fototra mampanantena ho an'ireo vondrom-piarahamonina zaraina ireo amin'ny fampifangaroana ny fitsinjaram-pahefana miaraka amin'ireo fitaovana azo ampiharina amin'ny fitantanana sy ny fiaraha-miasa.





Ny rafitra Directed Acyclic Graph (DAG) dia miantoka ny tontolo iainana mahatohitra ny sivana izay ahafahan'ny fandraisana fanapahan-kevitra sy ny fandraisana anjara amin'ny vondrom-piarahamonina. Tsy toy ny blockchain izay miankina amin'ny “validators” mahery vaika na ireo mpamokatra fanakanana, ny famolavolana an'i Obyte dia manafoana ireo mpanelanelana ireo ary ny mpampiasa mihitsy no miandraikitra ny fanekena ny fifampiraharahany amin'ny fandefasana azy ireo fotsiny. Izany no mahatonga azy io ho mety indrindra ho an'ny fanjakana tambajotra, izay mikendry ny hanome hery ny isam-batan'olona sy hanaparitahana ny fanaraha-maso sady mitazona ny mangarahara sy ny fahatokisana.









Obyte dia manome endri-javatra ilaina mifanaraka amin'ny filan'ny vondrom-piarahamonina maoderina. Fanohanany ny smart contracts SY Agent Autonomous mamela ny fifanarahana manatanteraka ny tenany, manala ny filana mpanelanelana amin'ny fifampiraharahana sy ny fitantanana. Afaka mamorona ihany koa ny fiarahamonina ny famantarana azy manokana , namboarina ho an'ny tanjona manokana, na ara-toekarena, na ara-tsosialy, na ara-pitantanana.





Ankoatra izany, Ny fifanarahana nataon'i Obyte tamin'ny arbitrage mitondra fitaovana ilaina amin'ny fampifangaroana ny escrow decentralisé miaraka amin'ny rafi-pitsarana mahaleotena. Raha misy fifandirana, ny antoko dia afaka mandray anjara amin'ny arbiter matihanina avy amin'ny ArbStore , miantoka ny fanapahan-kevitra tsy mitanila nefa tsy manao sorona ny fiainana manokana. Ity rafitra ity dia manolotra rafitra mahomby amin'ny fananganana fitokisana sy famahana ny fifandirana eo amin'ny fiaraha-monina nomerika iraisam-pirenena.





Amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fiarovana, ny fiainana manokana ary ny fahaleovantenan'ny mpampiasa, Obyte dia manome ny hazondamosina ara-teknolojia amin'ny fanandramana sy ny fananganana vondrom-piarahamonina miorim-paka sy itsinjaram-pahefana.