Sanfrancisko, Kalifornija, ASV, 2025. gada 4. decembris / Chainwire / - 54% investoru tagad izmanto ChatGPT tirdzniecības un ieguldījumu lēmumiem.Tikai 11% tic rezultātiem. Viņš tikko savāca 3 miljonus dolāru, lai izveidotu specializēto izlūkdienestu, kas to slēdz. Patiesība Patiesība Pirms sēklu kārta, ko vada CyberFund ar Delphi Labs, SNZ, GSR un Ocular līdzdalību, finansē to, ko komanda sauc par "finanšu izlūkošanas slāni": domēna specifisko AI, kas nav halucinācijas, kad nauda ir uz līnijas. 
 
"Katram vertikālam vajadzētu būt specializētam AI," saka Willy Chuang, TrueNorth līdzdibinātājs. "Legal ir Harvey. Healthcare ir OpenEvidence. bet finanses, augstākās likmes domēns, joprojām izmanto modeļus, kas apmācīti Reddit virzienos un atvērtā tīmeklī. Ģenēriskā AI problēma: ātrie tirgi, lēni modeļi Pamatojoties uz pieredzi visā Meta, Temasek un Goldman Sachs, TrueNorth komanda atpazina no pirmās rokas, kā ģenēriskie modeļi halucinē, izlaiž tirgus kontekstu un trūkst strukturālā pamatojuma, ko profesionālie tirgotāji izmanto, lai pārvietotos ar volatilitāti. 
 
"Ģeneralizētais mākslīgais intelekts finanšu vidē sabrūk," saka Willy Chuang, TrueNorth līdzdibinātājs. "tirgi pārāk ātri pārvietojas, konteksts ir pārāk dziļš, un kļūdas ir pārāk dārgas. Šī ieskats veidoja TrueNorth pamatteoriju, ka finanšu AI ir jābūt specializētam, reāllaikā un balstītam uz ekspertu argumentāciju. platforma pārvērš elites tirgotāju kompetenci AI aģentiem, izmantojot strukturētas mācību grāmatas, reāllaika datu apvienošanu un īpašus modeļus, kas speciāli apmācīti tirgus loģikā. Iekšējais benchmarking parāda 98% precizitāti finanšu specifiskajos uzdevumos, 28% uzlabošanos salīdzinājumā ar vadošajiem vispārējiem modeļiem, vienlaikus samazinot aizkavēšanos par 80%. Eksperti tirgotāji kā digitālie dvīņi Profesionālie tirgotāji katru dienu pavada stundas, skenējot tirgus, apstiprinot līmeņus, pārvaldot risku un reģistrējot lēmumus - darbus, kurus tradicionāli nevar automatizēt bez inženierijas prasmēm. TrueNorth atrisina abas problēmas, pārvēršot ekspertu darba plūsmas AI darbināmajos digitālajos dvīņos.Ar strukturētām mācību grāmatām un aģentu darba plūsmām vadošie tirgotāji tagad var kodēt savas stratēģijas, izmantojot dabisko valodu, savukārt ikdienas tirgotāji var rīkoties, pamatojoties uz ekspertu loģiku un disciplīnu. 
 
"Mūsu platforma ir pirmā, kas modelē, kā profesionāļi faktiski domā tirgos. tā abstraktu sarežģītību, vienlaikus saglabājot disciplīnu, "paskaidroja Alex Lee, TrueNorth līdzdibinātājs. "ar aģentiem, kas identificē tirdzniecības iestatījumus un izceļ riskus reālā laikā, lietotāji var rīkoties ar profesionāļu loģiku, neprasot viņu gadu desmitiem modeļu atpazīšanas un institucionālās zināšanas." Finanšu izlūkošanas jomā aiztur 40 000 lietotāju Ar CyberFund, Delphi Labs, SNZ, GSR un Ocular atbalstu, kā arī stratēģiskajiem eņģeļiem, tostarp Bryan Pellegrino (LayerZero), WeeKee (Virtuālais protokols) un Jordi Alexander (Selini Capital), TrueNorth uzsāk savu publisko beta sarakstu, kurā ir vairāk nekā 40 000 lietotāju. 
 
"AI pārveido to, kā cilvēki mijiedarbojas ar lietojumprogrammām," saka Konstantins Lomashuks, Cyberfund līdzdibinātājs. "Truenorth pārveidos to, kā cilvēki tirgo. Uzņēmums sadarbojas ar agrīniem lietotājiem, lai kopīgi izveidotu aģentu darba plūsmas, kas definēs AI-native ieguldījumus, kur modeļi ne tikai atbild uz jautājumiem, bet arī īsteno stratēģijas, pārvalda risku un reāllaikā pielāgojas režīma izmaiņām. Public beta tiks atvērta šodien. saite, lai reģistrētos zemāk. https://www.true-north.xyz/ Ielūguma kods: ABEAF9 Par TrueNorth izveido domēna specifisku AI infrastruktūru finanšu vajadzībām, pārvēršot profesionālo tirgotāju pieredzi pielāgojamā inteliģencē, ko ikdienas ieguldītāji var ieviest. platforma apvieno strukturētu argumentāciju, reāllaika datus un patentētus modeļus, lai sniegtu precīzu, kontekstu apzinātu un izpildes gatavu finanšu ieskatu. Patiesība Patiesība Kontakti Līdzdibinātājs Viljams Čūns Iepazīšanās ar LTD Media@adventai.io 