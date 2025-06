Tagad jūs varat runāt ar savu atpūtu, pateicoties GitHub MCP serverim

What Happened - GitHub Released Its Model Context Protocol Server

GitHub ir izlaidis jaunuAtvērtā avotaModel Context Protocol (MCP) serveris kā daļa no tā jaunākā GitHub Copilot atjauninājuma. paziņots 2025. gada aprīlī, izlaišana nozīmē GitHub pirmo īstenošanu MCP standarta, ko izstrādājusi Anthropic. Jaunais serveris ir pilnīgs pārrakstīts Go, saglabājot “100% no vecā servera funkcionalitātes”, vienlaikus pievienojot uzlabojumus, piemēram, pielāgojamus rīku aprakstus, integrētu koda skenēšanu un jaunu get_me funkciju dabiskajām valodas vaicājumiem, piemēram, “parādiet man manu privāto atmiņu”.





Atbrīvojot savu MCP serveri, GitHub nodrošina oficiālu vārtiņu aģentiem, lai mijiedarbotos ar GitHub funkcijām (repos, PR, problēmas utt.).Tādējādi izstrādātāji var automatizēt GitHub darba plūsmas un procesus, iegūt un analizēt datus no repozitoriem, un izveidot AI-powered rīkus un lietotnes, kas mijiedarbojas ar GH ekosistēmu.

Community’s Reactions - Let’s Build!

Ar gandrīz 14 000 GitHub zvaigznēm un vairāk nekā 150 PR, jaunais Copilot aģents + MCP kombinācija tiek aprakstīta kā sava veida“Brīnišķīga mērce”Kopilots vairs neaprobežojas ar koda ierosināšanu; tas faktiski var veikt darbības un iegūt informāciju izstrādātāja vārdā.





Ikdienas darba plūsmās izstrādātāji tagad var lūgt Copilot veikt uzdevumus, kas pārsniedz redaktoru."Atrodiet jebkuru marķējuma failu manā projektā, kuram trūkst autoru pēdas, un izveidojiet GitHub problēmu, lai izsekotu to pievienošanu"Šī evolūcija ir iepriecinājusi izstrādātājus, ne tikai tāpēc, ka Copilot jūtas spējīgāks, bet arī tāpēc, ka viņi var palaist produktīvākas darba plūsmas un deleģēt reālus uzdevumus, atšķirībā no jebkad agrāk.





Our AIND Take - GitHub’s MCP: Context and Workflows Reach New Heights

Lieli valodu modeļi darbojas labi tikai tad, ja tiem ir piekļuve pareizajam kontekstam, kas abiem ir jābūt savlaicīgiem un precīziem.GitHub MCP serveris risina šo pamatā esošo ierobežojumu, nodrošinot strukturētu veidu, kā tieši integrēties ar publisko un privāto repo.





GitHub MCP serveris arī ievieš darba plūsmu, kas atvieglo izstrādātājiem pāreju no problēmu identificēšanas uz PR ģenerēšanu un koda pārskatīšanu.





Šī pāreja no gala līdz gala rada augstāku automatizācijas un struktūras līmeni, kas tradicionāli ir manuāli attīstības dzīves cikla soļi.Uzmanīga tendence ir tāda, ka parādās papildinoši MCP serveri, kas paplašina atbalstu vairākās izstrādes darba plūsmas daļās.Konteksts7kalpo kā atkarību pārvaldības slānis, sadarbojoties, lai veiktu plašākas SDLC darbības.





Kad šie serveri tiek izmantoti kopā, tie ļauj izstrādes rīkiem kļūt par "darba plūsmas apzinātiem" un savstarpēji sadarbojamiem.Tas arī radīs svarīgus jautājumus par precizitāti un uzticamību: kā mēs nodrošinām, ka MCP servera darbības, piemēram, problēmu radīšana vai repo modificēšana, ir precīzas un saskaņotas ar izstrādātāja nodomu?





Arvien vairāk pārpildītā MCP serveru īstenošanas ainavā mēs uzskatām, ka GitHub oficiālais MCP serveris izceļas kā viens no vispazīstamākajiem un praktiski noderīgākajiem. Tā ir arī zīme, ka darbinieki nopietni uztver MCP. Ar gan OpenAI, gan Anthropic, kas tagad spēj mijiedarboties ar GitHub, izstrādātāji iegūst iespēju apvienot savu krātuves kontekstu ar viņiem dažādos modeļos (un platformās).Atvērtā koda kopilots Visual Studio kodam, izstrādātāji iegūst papildu kontroli un pielāgošanu savās elastīgajās darbplūsmēs.





Tas, kas ir aizraujoši, ir tas, ka AI vairs neaprobežojas ar koda ģenerēšanu, izmantojot ielūgumus - tas tagad aptver visu programmatūras izstrādes dzīves ciklu, ieskaitot GitHub repozitoriju pārvaldību.