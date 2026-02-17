Public Masterpiece paziņo PMT ķēdi, 1. slāni, kas izveidots reālās pasaules aktīvu ekonomikai

Karavas, Kipra, 2026. gada 17. februāris / Chainwire / -- Laikā, kad liela daļa blockchain nozares joprojām atgūst no vienas no tās visgrūtākajām lejupslīdes, neliels skaits uzņēmumu klusi virzās pretējā virzienā: paplašinot, veidojot un pozicionējot sevi nākamajam pieņemšanas laikmetam. , Kipras reālās pasaules aktīvu tokenizācijas uzņēmums, ir paziņojis par PMT Chain, savu mērķtiecīgi izveidoto Layer 1 blockchain. Līdztekus paziņojumam uzņēmums apstiprināja stratēģisku repozīciju: PMT, reiz saīsinājums Public Masterpiece Token, tagad būs public Masterpiece Technology. Sabiedriskais šedevrs Crypto ne tikai piedzīvoja korekciju, bet arī $1,1 triljona stresa testu, kas izjaucis uzpūstu stāstus un atklāja vājus žetonu modeļus. Public Masterpiece pozicionē sevi kā vienu no izņēmumiem. pat pirms izpaužot savas 1. līmeņa ambīcijas, uzņēmums izveidoja vilcienu ar savu 2. līmeņa klātbūtni BNB ķēdē. Pēdējo 12 mēnešu laikā PMT cena, kā ziņots, ir palielinājusies par 75%, pārsniedzot 86% no top 100 kriptogrāfijas aktīviem, tostarp Bitcoin un Ethereum, vienlaikus tirgojoties virs 200 dienu kustīgā vidējā un paliekot tuvu visu laiku augstākajam līmenim. Public Masterpiece Token Chart ekrānšāviņš līdz 2026. gada 13. februārim CoinMarketCap pārdošana PMT ķēde ir īpaši izstrādāta reālās pasaules aktīvu tokenizācijai, un uzņēmums pozicionē tīklu kā infrastruktūru starptautiski pazīstamiem muzejiem, galerijām, privātiem kolekcionāriem un globāliem zīmoliem, kas meklē drošus un pārredzamus sertifikācijas risinājumus. Ekosistēmas centrā būs sertifikācijas centrs AAE, kurā darbosies novērtētāji, mākslas eksperti un vēsturnieki.Mērķis ir izveidot starptautisku sistēmu fizisko mākslas darbu autentificēšanai un novērtēšanai ķēdē, risinot ilgstošas problēmas, piemēram, viltošanu, izcelsmes manipulāciju un nelikumīgu mākslas, artefaktu, kolekcionāru un vēsturisko priekšmetu tirdzniecību. CEO Viņš skaidri aprakstīja misiju: Kamaniņu arki \n \n "Pēdējais tirgus cikls pierādīja vienu lietu: stāstījumi sabrūk, kad pamati ir vāji. PMT ķēde tika izveidota reālās pasaules vērtībai un ilgtermiņa uzticībai. muzejiem, kolekcionāriem un zīmoliem ir nepieciešama pārredzamība, drošība un pastāvīgums. Public Masterpiece atklāja, ka PMT ķēde ir būvēta septiņus gadus, ar pieciem gadiem, kas veltīti tikai pētniecībai un attīstībai, laika grafiks, kas ir asā kontrastā ar blockchain nozares strauji uzsākto kultūru. COO uzsvēra projekta plašāko atbildību: Garen Mehrabiāns \n \n "Web3 nesasniegs masveida pieņemšanu, ja tas jūtas kā kazino. Būvētājiem ir pienākums radīt sistēmas, kurām cilvēki var uzticēties un saprast. Mēs neesam izveidojuši PMT ķēdi, lai brauktu ar viļņu. Public Masterpiece Keynote prezentācija RWA BUILDERS SUMMIT 2025 galvenajā posmā Lai gan māksla joprojām ir kultūras pamats, Public Masterpiece apstiprināja, ka PMT ķēde ir paredzēta, lai pārsniegtu to, ieskaitot nekustamā īpašuma tokenizāciju un plašāku RWA izvietošanu. Varbūt vissvarīgākais, Public Masterpiece apstiprināja, ka vairākas valdības jau ir diskusijās par PMT ķēdes īstenošanu. nav atklāti ne vārdi, un uzņēmums nav paziņojis par izlaišanas datumu. Tirgū, kur spekulācijas ir sodītas un uzticēšanās ir trūcīga, Public Masterpiece der, ka nākamo blockchain pieņemšanas laikmetu noteiks infrastruktūra, nevis hype. Par sabiedrisko meistarību ir reālās pasaules aktīvu tokenizācijas uzņēmums, kas izveido blockchain infrastruktūru, kas paredzēta, lai atbalstītu tokenizāciju, sertifikāciju un fizisko vērtību visā mākslā un plašākos reālās pasaules aktīvu tirgos. Sabiedriskais šedevrs Noderīgas saites : \n \n \n \n \n Vietne: https://www.publicmasterpiece.com/ X (Twitter): https://x.com/pm_token LinkedIn: https://www.linkedin.com/public-masterpiece/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Instagram: https://www.instagram.com/public_masterpiece/ Kontakti Kamaniņu arki Informācija@publicmasterpiece.com 