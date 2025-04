Populārākie Blazor lietotāja interfeisa komponenti: viss, kas jums jāzina

Jebkurai šodien izstrādātai Blazor lietojumprogrammai ir nepieciešama sarežģīta funkcionalitāte. Tas var ietvert daudzas funkcijas, sākot no efektīvas adaptīva dizaina apstrādes līdz augstākās klases datu vizualizācijai. Blazor ietvars ir populārs .NET izstrādātāju vidū, jo viņi var izmantot HTML, CSS un C# JavaScript vietā, lai izveidotu augstākās kvalitātes tīmekļa saskarnes pieredzi. Tomēr, lai izstrādātu vislabāko lietojumprogrammu, jums ir nepieciešams .NET UI rīkkopa, lai jūsu rīcībā nodotu visas modernās tīmekļa vadīklas — augstākā līmeņa Blazor UI komponentu bibliotēka.

Kas jums vajadzētu meklēt Blazor UI komponentu bibliotēkā?

Jebkuriem vērtīgiem Blazor UI komponentiem jāietver lielākā daļa vai visas tālāk norādītās funkcijas.





Diagrammu veidi un datu vizualizācijas iespējas: datu vizualizācija ir daļa no mūsdienu biznesa vai analītisko lietojumprogrammu pamatiem.

Iespēja izveidot pielāgotus informācijas paneļus: uzņēmumi izmanto pielāgotus informācijas paneļus, lai gūtu ieskatu par savu darbību un pieņemtu pārdomātus biznesa lēmumus.

Plašs ievades un rediģēšanas funkciju klāsts: teksta lauki, kurus var rediģēt, atvieglo lietotāja datu vākšanu un mudina lietotājus iesaistīties digitālajā saturā.

Vadīklas, kas atbalsta Blazor Server un Web Assembly: šīs vadīklas var izmantot gan servera puses, gan klienta puses lietojumprogrammām.

Vienkārša pakotņu pārvaldība: cik viegli ir pārvaldīt atkarības vai izplatīt atkārtoti lietojamu kodu?

Izmantojiet C# kodu gan serverī, gan klienta pusē: C# atkārtota izmantošana ir nepieciešama programmatūras izstrādes efektivitātes uzlabošanai.

Atskaišu veidošanas un dokumentēšanas iespējas: kādi ziņošanas rīki ir bibliotēkai, un vai tie var efektīvi apstrādāt lielas datu kopas?

Pielāgojamas navigācijas un izkārtojuma opcijas: jābūt pietiekami daudz komponentu, lai ērti pielāgotu lietojumprogrammu skatus.

Vietējie Blazor komponenti: vai bibliotēkā tiek izmantoti tikai iesaiņoti JavaScript komponenti? Atkārtoti lietojama koda izmantošana vienmēr ir laba, taču iesaiņoti JavaScript komponenti var padarīt jūsu izstrādi nevajadzīgi sarežģītu, veikt cīpslas darbību un izveidot laiku.

Līdzīgu komponentu pieejamība citās .NET platformās: vai varat izveidot hibrīda Blazor lietotnes?





Mēs izpētījām un izveidojām labāko Blazor UI komponentu bibliotēku sarakstu. Lasiet tālāk, lai redzētu, kā tie ir viens pret otru, un lai noteiktu, kura būtu jūsu vēlamā izvēle.

ComponentOne Blazor UI vadīklas

ComponentOne piedāvā stabilu vietējo Blazor komponentu sarakstu, ko var palaist gan servera, gan klienta pusē. Varat iegādāties tikai Blazor bibliotēku vai ieguldīt premium opcijā ComponentOne Studio Enterprise, kurā ir iekļauta katra .NET platforma.





Galvenās funkcijas un iespējas

FlexGrid, Blazor datu režģa vadīkla, kas var rediģēt, kārtot, filtrēt un grupēt tabulas datus. Tas ietver transponētu skata paplašinājumu, kas atbalsta režģi, kurā tiek transponētas rindas un kolonnas.

Varat izmantot datu filtrus, kas tiek automātiski ģenerēti no datu avota vai izveidoti manuāli, lai nodrošinātu lietotājiem vairākus datu filtrus izpildlaikā.

Datu virtualizācijas iespēja pēc pieprasījuma ļauj automātiski ielādēt lielus datus, kamēr lietotājs ritina reāllaikā.

Lai izveidotu pielāgotus informācijas paneļus, varat izmantot vairāk nekā 50 diagrammu veidus, tostarp Dekarta, sektoru un speciālo diagrammu veidus.

FlexReport komponents var ģenerēt ar datiem saistītās atskaites pilnībā C# kodā serverī vai klientā.

FlexViewer ļauj skatīt un drukāt atskaites un PDF dokumentus.

Daudzi ievades redaktori nodrošina tādas funkcijas kā automātiskā pabeigšana, datuma un laika atlase, lappušu maiņa un citas.

Visaptveroša dokumentu apstrāde PDF un Excel formātiem.

Vienkārša pakotņu pārvaldība ar ComponentOne NuGet pakotnēm.

ComponentOne vadīklas var integrēt citās .NET platformās.

Navigācijas un izkārtojuma opcijas, piemēram, akordeons, koka skats, rīka padoms un logs, ļauj pielāgot skatus atbilstoši jūsu lietojumprogrammas vajadzībām.

Mīnusi

Dažas augstākās kvalitātes funkcijas, piemēram, datu savienotāji, kas var integrēt datus no vairākiem datu avotiem, ir pieejami tikai ar visaptverošāku un dārgāku licencēšanas opciju.

Kopsavilkums

ComponentOne Blazor lietotāja interfeisa bibliotēkai ir jaudīgas lietotāja interfeisa vadīklas, kuras var viegli pielāgot un paplašināt, lai apmierinātu konkrētas lietojumprogrammas prasības par pieejamu, zemu cenu salīdzinājumā ar citiem piedāvājumiem. Varat ātri izveidot sarežģītus skatus, iespējot datu vizualizāciju jebkuram lietošanas gadījumam, izmantot dokumentu apstrādi un daudzas citas funkcijas, lai radītu maksimālu lietotāja pieredzi. Ir daudz dokumentācijas un plašs atbalsts, kas palīdzēs jums izmantot visas šīs bibliotēkas sniegtās iespējas.

Infragistics Ignite UI

Infragistics Ignite UI piedāvā ar funkcijām bagātu bibliotēku ar vairāk nekā 60 vietējām Blazor vadīklām, ko izstrādātāji var izmantot, lai nodrošinātu tīmekļa lietojumprogrammu dizainu un izstrādi bez traucējumiem. Tā jaunākais atjauninājums uzlabo diagrammu funkcijas ar vairāk zema koda iespējām.





Galvenās funkcijas un iespējas

Dock Manager komponents izmanto rūtis, lai atvieglotu lietojumprogrammas izkārtojumu.

Kartes komponents parāda ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus no skatu modeļiem vai ģeotelpiskos datus, kas iegūti no formas failiem ģeogrāfisko attēlu kartēs.

Datu režģis ir komponents, ko izmanto tabulas datu attēlošanai rindu un kolonnu sērijās.

Režģa komponenta stāvokļa noturības līdzeklis uzlabo lietotāja pieredzi, ļaujot saglabāt lietotāja preferences vai atjaunot sesijas datus pēc lapas atkārtotas ielādes.

Plaša diagrammu izvēle ar vairāk nekā 65 diagrammām un grafikiem var palīdzēt sasniegt jebkuru lietojumprogrammas lietošanas gadījumu. Visas diagrammas funkcijas, piemēram, animācijas, anotācijas un datu leģenda, ir pielāgojamas.

Izmantojiet iespēju eksportēt uz Excel, CSV un PDF formātiem .

Automātiskās datu vizualizācijas komponents analizē datu avotu vai datu punktu, lai noteiktu vispiemērotāko vizualizāciju attēlošanai.

Mīnusi

Sākotnējās cenas plāns vienam izstrādātājam ir 1095 USD, tāpēc tas ir nedaudz dārgāks nekā citas lietotāja interfeisa komponentu bibliotēkas.

Komponentu efektīvai izmantošanai ir nepieciešama mācīšanās līkne, jo šķiet, ka tās ir JavaScript vadīklu iesaiņotas versijas.

Dokumentāciju un paraugus varētu paplašināt, iekļaujot specializētākus lietošanas gadījumus.

Kopsavilkums

Infragistics vadīklu izvēle un iebūvētā funkcionalitāte var palīdzēt izstrādātājiem ātrāk izveidot labāku lietojumprogrammu pieredzi, vienlaikus nodrošinot lietojumprogrammas prasību izpildi. Plašs diagrammu klāsts ar galvenajām pielāgošanas opcijām var nodrošināt augstas kvalitātes datu vizualizācijas. Lai gan bibliotēkas dokumentācija varētu uzlaboties, šķiet, ka tajā ir iekļauta spēcīga lietotāju atbalsta sistēma pielāgotai palīdzībai.

Telerik Blazor lietotāja interfeisa bibliotēka

Telerik ievēro “vairāk ir vairāk” filozofiju un koncentrējas uz esošo komponentu uzlabošanu, vienlaikus radot jaunas. Tās Blazor lietotāja interfeisa bibliotēkā pašlaik ir vairāk nekā 110 komponenti — visi vietējie, pielāgojamie Blazor komponenti, nevis jQuery logrīku ietvari.

Galvenās funkcijas un iespējas

Tas atvieglo pielāgošanu, izmantojot Figma spraudni, kas novērš nepieciešamību pēc sarežģīta CSS.

Lietošanai gatavus lietotāja interfeisa motīvus dažādos stilos var izmantot tādus, kādi tie ir, vai pielāgot.

Lapu veidnes ir pieejamas informācijas paneļiem, galvenajām lapām un e-komercijas vai produktu sarakstu vietnēm.

Komponenti ir īpaši izstrādāti darbam ar lielu datu apjomu.

Datu režģa komponents ar vairāk nekā 100 funkcijām ļauj filtrēt, kārtot, grupēt un eksportēt datus režģī.

Dokumentu apstrāde PDF, Word (DOCX, RTF, HTML un TXT), Excel un ZIP arhīviem.

Mērinstrumentu komponenti ļauj vizualizēt datu vērtības, salīdzinot ar skalu, lai tās ātri identificētu kā piemērotas vai zemākas vērtības.

Vairāku platformu iespējas ļauj iegult Telerik lietotāja saskarni Blazor tīmekļa komponentiem .NET MAUI, WPF vai WinForms lietojumprogrammās.

Mīnusi

Iespējams, ka tās trūkst augsti attīstītās un izstrādātās vidēs, kur lietotne ir paredzēta klientiem.

Konkrētos lietošanas gadījumos, kas nav aplūkoti demonstrācijas piemēros, var būt grūti iemācīties ieviest komponentus.

Saskaņā ar klientu atsauksmēm, atjaunināšana var sabojāt esošās sastāvdaļas.

Kopsavilkums

Telerik ir vienkārša izvēle, ja meklējat bibliotēku, kas nodrošina vairāk nekā tikai pamata funkcijas. Bibliotēkā ir plaša rīku kolekcija ar uzlabotām funkcijām, kas var palīdzēt racionalizēt un vienkāršot izstrādes procesu, ietaupot vērtīgo laiku, kamēr veidojat izcilas lietojumprogrammas.

Blazorise

Blazorise nodrošina no CSS ietvariem neatkarīgu izstrādi, izmantojot tikai C#. Tas atbalsta vairākus CSS ietvarus, piemēram, Tailwind, AntDesign un Fluent 2. Ir vairāk nekā 80 komponenti, kas visi ietver atbalstu gan Blazor Server, gan Blazor WebAssembly, padarot to par daudzpusīgu izvēli Blazor lietojumprogrammu veidošanai dažādos izvietošanas scenārijos. Atkarībā no lietojumprogrammas vajadzībām varat izmantot bezmaksas Community Blazorise kodolu vai vienu no trim maksas plāniem. Enterprise un Enterprise Plus plānos jūs varēsiet piekļūt augstākās kvalitātes motīviem un Blazorise blokiem.





Galvenās funkcijas un iespējas

Veidnes, kuru pamatā ir dotnet veidne, sniedz jums priekšrocību jūsu Blazor projektam.

Datu režģa komponents ietver daudzas funkcijas, piemēram, ātru datu apstrādi, lappušu šķirošanu, kārtošanu un daudz ko citu.

Izmantojiet validācijas sistēmu vairākiem lietošanas gadījumiem. Funkcijas ietver validācijas apstrādi un datu anotāciju, kā arī automatizētu un manuālu validāciju.

Plaša diagrammu veidu izvēle ar daudzām funkcijām, piemēram, vairākām asis, datu saistīšana, leģendas, tālummaiņa, animācija, anotācijas un rīka padomi.

Video komponents atbalsta ar DRM aizsargātus videoklipus un gandrīz jebkura veida multividi, kam ir DASH vai HLS kodēts video.

Pārskatu un dokumentācijas iespējas ietver PDF skatītāju. Varat arī pievienot bagātinātā teksta redaktoru.

Navigācijas un izkārtojuma komponenti, piemēram, rīvmaize un sānjoslas, ir īpaši izstrādāti tā, lai tie būtu ļoti elastīgi.

Mīnusi

Nav funkcionalitātes datu eksportēšanai uz Excel failu.

Dažiem uzlabotajiem komponentiem var būt ierobežojumi.

Kopsavilkums

C# izstrādātājiem Blazorise šķitīs vienkārši lietojams, lai izveidotu pielāgotus komponentus. Jebkurām lietotāja saskarnes prasībām ir daudz iebūvētu funkciju. Tomēr daži izstrādātāji var uzskatīt, ka nespēja eksportēt datus uz Excel failiem ir ļoti neērta.

Sinhronizācija

Syncfusion vietējā Blazor komponentu bibliotēkā ir vairāk nekā 90 komponenti Blazor servera un klienta puses projektiem. Saskaņā ar kopienas licenci jūs varat izmantot visu produktu līniju bez maksas, ja vien atbilstat noteiktai kvalifikācijai.





Galvenās funkcijas un iespējas

DataGrid komponents nodrošina daudzas funkcijas, tostarp rediģēšanu, datu saistīšanu, pielāgotu kārtošanu, atlasi un rindu apkopošanu.

Diagrammas komponentam ir vairāk nekā 50 diagrammas un diagrammas ar augstas veiktspējas punktiem, kas ļauj ātri apstrādāt lielus datu apjomus. Ir arī daudz pielāgošanas iespēju, piemēram, rīka padomi un izcelšana.

Izveidojiet pielāgotus un interaktīvus informācijas paneļus, izmantojot izkārtojuma komponentu.

Dokumentu apstrādes iespējas ļauj lietojumprogrammām pievienot Excel, PDF, Word un PowerPoint skatīšanas un rediģēšanas iespējas. WYSIWYG redaktors nodrošina rediģēšanas iespējas, kas ir līdzīgas Microsoft Word iespējām.

Pasākumu kalendāri nodrošina sinhronizāciju ar Outlook un Google kalendāriem un nodrošina adaptīvu izkārtojumu, lokalizāciju, iebūvētos skata režīmus un daudz ko citu.

Tiešsaistes dokumentācija ir visaptveroša.

Mīnusi

Dažu komponentu pielāgošana var prasīt vairāk laika un pūļu.

Šķiet, ka komponenti ir to JavaScript vadīklu iesaiņotās versijas, tādēļ, lai tās konfigurētu, var būt nepieciešams uzzināt vairāk par JavaScript.

Licenču pārvaldība ne vienmēr ir nemanāms process; jauna licences atslēga ir nepieciešama katru reizi, kad lietojumprogrammā atjaunināt Syncfusion.

Tiešsaistes dokumentācija ir diezgan plaša, taču tās var pietrūkt.

Kopsavilkums

Syncfusion nodrošina vērtīgu rīku komplektu modernu .NET lietojumprogrammu izstrādei un izstrādei programmā Blazor. Tā datu vizualizācijas rīki ļauj viegli prezentēt lielas un sarežģītas datu kopas.





Lai gan tiešsaistes dokumentācija var būt nepietiekama, it īpaši specializētiem vaicājumiem, jūs, iespējams, atradīsit vajadzīgo informāciju emuāros, forumos, zināšanu bāzē un atbalstā.

DevExpress

DevExpress Blazor lietotāja interfeisa bibliotēka ar vairāk nekā 70 vietējiem Blazor komponentiem var palīdzēt paātrināt izstrādes procesu. Tās jaunākajā laidienā tika iekļauti vairāki Blazor uzlabojumi, tostarp AI integrācija.





Galvenās funkcijas un iespējas

Datu režģa komponents var viegli apstrādāt lielas datu kopas un izveidot savienojumu ar attāliem datiem.

Varat izmantot tikai datu redaktorus vai rediģēt šūnu vērtības, lai grupētu vienumus, padarot sarakstus lasāmākus.

Dokumentu apstrāde ietver eksportēšanu PDF, XLS, XLSX, RTF, DOCX, MHT, HTML, TXT, CSV un attēlu formātos.

Vairāku platformu iespējas ļauj izstrādāt Blazor Hybrid mitināšanas modeļus.

Ir pieejami AI atbalstīti tērzēšanas, HTML un RTF redaktora paplašinājumi.

Tiešsaistes dokumentācija un apmācības ir visaptverošas.

Mīnusi

Izmantojot nedaudz vairāk nekā 20 diagrammu veidus, datu vizualizācijas iespējas var būt ierobežotākas salīdzinājumā ar citām bibliotēkām.

Dažas funkcijas nav raksturīgas vadīklām; dažos gadījumos dažas funkcijas var būt jāpievieno manuāli.

Kopsavilkums

Lai gan komponentu skaits var būt mazāks nekā dažās citās bibliotēkās šajā sarakstā, DevExpress joprojām ir pieejams pilns elastīgu Blazor UI komponentu komplekts, kas var vienkāršot izstrādes procesu. Īpaši datu režģa komponents var ietaupīt izstrādes laiku. Tas ietver visas modernai tīmekļa lietojumprogrammai tipiskās funkcijas, pat ja iespējas, piemēram, diagrammas atlase, var nebūt tik plašas kā citas.

Radzen Blazor komponenti

Radzen Blazor komponenti ir bezmaksas atvērtā koda opcija .NET izstrādātājiem. Ir vairāk nekā 90 vietējo Blazor komponentu. Radzen nodrošina arī maksas plānus, tostarp vienu, kas nodrošina zema koda opciju, un otru, kas nodrošina piekļuvi premium funkcijām.





Galvenās funkcijas un iespējas

Radzen Blazor for Visual Studio paplašinājums integrē komponentus tieši pazīstamajā Visual Studio 2022, lai izveidotu savienojumu ar datiem, izstrādātu, nemanāmi kodētu un strādātu ātrāk.

Datu vizualizācijas iespējas ietver diagrammas, mērierīces, GoogleMaps, sparkline, laika skalu un SSRS skatītāju (kas parāda SQL Server Reporting Services izveidoto pārskatu).

Pielāgojiet navigāciju, izmantojot tādas iespējas kā akordeons, karuselis, kontekstizvēlne, saites un citas.

Veidojiet lietotāja interfeisu, norādot motīvus, krāsas, apmales un citus atribūtus.

Pro plānā ir iekļauti lietotāja interfeisa bloki, kartītes, aicinājumi uz darbību, līdzekļi, kājenes un lapu virsraksti.

Varat pielāgot veidlapas, cita starpā izmantojot automātiskās pabeigšanas, sarakstlodziņa, pogas un krāsu atlasītāja komponentus.

Mīnusi

Ierobežotas ziņošanas un dokumentācijas iespējas (SSRS).

Ierobežots diagrammu veidu un datu vizualizāciju skaits salīdzinājumā ar maksas piedāvājumiem.

Šķiet, ka lielākā daļa sniegto piemēru ir vērsti uz bezmaksas komponentiem.

Pašreizējās veidnes nodrošina pamata, noderīgas funkcijas, taču tām ir nepieciešama plaša pielāgošana, lai tās būtu noderīgas lietojumprogrammām.

Kopsavilkums

Radzen's Blazor komponentu bibliotēka ir salīdzinoši jauns produkts, salīdzinot ar citām bibliotēkām šajā sarakstā. Tā nepietiekamā dokumentācija ir vājums. Piedāvājuma paraugu varētu arī uzlabot, iekļaujot piemērus maksas plānos. Tomēr tas ir spēcīgs rīks, kas palīdzēs izstrādātājiem ietaupīt laiku.

Secinājums

Starp šajā sarakstā iekļautajām bibliotēkām ir daudz līdzību. Piemēram, tie visi atbalsta .NET 9.0. Tomēr, ja uzskatāt, ka jums ir pastāvīgi jāizvērtē projekta prasības pret Blazor komponentu bibliotēkas efektivitāti, ComponentOne no MESCIUS izceļas kā labākā izvēle.





ComponentOne ir plaši komponenti, kas nodrošina izcilu izstrādātāja pieredzi par saprātīgu, zemu cenu. Bibliotēkas uzmanības centrā ir gan ērta lietošana, gan pielāgošana. Tas efektīvi izmanto kodu, nodrošinot migrāciju uz citām platformām. Tādi komponenti kā FlexGrid vadība var viegli un ātri apstrādāt lielas datu kopas. Ir pieejams plašs ļoti pielāgojamu diagrammu klāsts datu vizualizācijām, lai izveidotu pielāgotus informācijas paneļus, kas atbilst lietojumprogrammas vajadzībām. Papildu iespējas, piemēram, pārskatu veidošana, dokumentācija, ievades redaktori un daudz kas cits, nodrošina augstas kvalitātes tīmekļa lietojumprogrammu izveidi.