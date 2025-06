Plutons uzsāk PLUS vairāk uz bāzes: jauns lojalitātes atalgojuma laikmets

**Londona, Apvienotā Karaliste, 2025. gada 13. maijs/Chainwire/- **Plutus kļuva par pionieri ķēdes integrētās finanšu jomā kā pirmais, kas tokenizēja reālos aktīvus (RWA) ar ķēdes lojalitātes balvām ar Plutons (PLU) 2015. gadā Kopš tās ieviešanas blockchain agrīnā laikmetā, PLU ir turpinājis sniegt uz ķēdes lietojumprogrammu un pēdējo desmit gadu laikā ir atmaksājis vairāk nekā 58 miljonus ASV dolāru in-app ietaupījumos.





Šodien Plutons paziņo par PLUS More go-live — jaunu, mūžīgu papildinājumu PLU stackers cenšas maksimāli ietaupīt savu izdevumu ar Plutona karti. Būvēts uz bāzes, Ethereum Layer 2 inkubēts Coinbase, PLUS More atzīmē jaunu nodaļu evolūcijā tradicionālo atlīdzību, ieviešot tos atklātā, bez atļaujas pasaule decentralizētās finanses.

Plus ir vairāk nekā atalgojuma sistēma - tā ir kustība.

Viens, kas pārvieto kontroli no korporācijām uz patērētājiem, no slēgtām ekosistēmām uz atvērtu infrastruktūru un aizstāj aizmirstos punktus ar žetoniem, kas paredzēti praktiskai lietošanai.

Katru gadu miljardi lojalitātes atlīdzību, sākot no aviokompānijas jūdzēm līdz atpakaļatdošanai, netiek pieprasīti.Tradicionālās lojalitātes sistēmas ir fragmentētas, grūti izsekojamas un gandrīz neiespējamas pārsūtīt – tās ir salauztas. PLUS More pārveido lojalitāti, pārveidojot šos mantotos modeļus par sadarbspējīgiem, pašuzglabātiem žetoniem, kurus var izmantot visā Plutusa lietojumprogrammā un tālāk.





Lai sāktu, Plutus Karšu klienti Lielbritānijā un ES varēs tokenizēt savas balvas lietojumprogrammā un pieprasīt maksājumus Base tīklā, kamēr tiks apstiprināta attiecīgā licencēšana, kas pašlaik notiek.





Šī ekosistēma tiks atbalstīta ar FUEL, jaunu ķēdes tīkla maksu (līdzīgu GAS par Ethereum), kas tiks uzsākta kopā ar PLUS žetonu.

No pirmās tokenizētās lojalitātes atlīdzības uzsākšanas pirms desmit gadiem līdz mērogojamas atlīdzības infrastruktūras izveidei visā Apvienotajā Karalistē un ES, Plutons ir visvairāk pieredzējis spēlētājs, kas inovē un vada nākamo reālās pasaules uz ķēdes lietojumprogrammu vilni.





Izmantojot RaaS, uzņēmumi var izveidot savienojumu ar PLUS More tīklu un uzsākt savas zīmola lojalitātes programmas, kas veicina izaugsmi, vienlaikus dodot saviem klientiem lielāku kontroli un reālo lietderību no atlīdzībām.

Tas viss ir uzbūvēts uz bāzes.





Tās Read more from Founder & CEO, Danial Daychopan:

Kas ir nākamais

PLUS More tīkls tagad ir dzīvs uz bāzes. Pašlaik atlīdzības tiek izsniegtas kā lietojumprogrammas punkti un nav pieejamas ķēdē, un žetoni nav pārsūtāmi. Izplatīšana atbilstīgajiem Plutus karšu turētājiem sāksies pēc licencēšanas apstiprinājuma piešķiršanas. Papildu funkcijas, tostarp paplašinātas RaaS iespējas zīmola partneriem, tiek izstrādātas un tiks uzsāktas pēc licencēšanas nodrošināšanas: Pilnīgas detaļas .

Par Plutonu

Plutons pionieris reālās pasaules aktīvu (RWA) tokenizāciju 2015. gadā ar Plutona (PLU) uzsākšanu, pasaulē pirmo uz ķēdes lojalitātes atlīdzības žetonu.





Šodien Plutons atklāj savu lielāko lēcienu uz priekšu: PLUS More, nākamās paaudzes ķēdes atlīdzības sistēma, kas piedāvā vismaz 3% atmaksu par karšu izdevumiem ar Plutona karti, dodot klientiem un PLU kaudzēm reālus ietaupījumus, patiesu īpašumtiesību un ķēdes lietderību.

Šis stāsts tika izplatīts kā Chainwire izlaišana HackerNoon biznesa emuāru programmas ietvaros.

