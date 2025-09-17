Mab.io vs. pirmdiena, ClickUp un Asana: atšķirīga pieeja projektu vadībai

The Theme Park Problem Atvērt gandrīz jebkuru un jums varētu būt piedots domāt, ja jūs nejauši pierakstījāties uz Disneilendu. Ir krāsaini instrumentu plāksnes, pielāgojami widgeti, jautras animācijas, kad jūs kaut ko izslēdzat. Asana pat ir vienorgi, kas lido pa ekrānu, kad jūs pabeidzat uzdevumu, kas ir jautri - līdz jūs saprotat, ka termiņš ir nokritis jebkurā gadījumā. Projektu vadības app Mūsdienu PM rīks ir kļuvis mazāk par projektu pārvaldību un vairāk par cilvēku izklaidi, kamēr viņi nespēj pārvaldīt projektus. Tas ir pirmdienas stāvoklis, ClickUp un Asana. tie ir lieli, populāri, smagi tirgoti - un viņi visi konkurē vienādi: solot un elastību. Un tad ir Mab.io, kas sola kaut ko ļoti atšķirīgu. The Flexibility Pitch Lielākajai daļai PM programmatūras pārdošanas pozīcija ir šāda: “Mēs dodam jums bezgalīgu brīvību, lai izveidotu perfektu darba plūsmu.” Jūs varat izveidot pielāgotus statusus. Jūs varat izveidot neierobežotas lomas. Kas nevēlas pielāgot rīku, lai tas atbilstu viņu precīzajām vajadzībām? Tas ir tāpat kā pateikt, ka jūs varat izveidot savu tematisko parku: jūs varat izlemt, kur iet skrejceļi, cik augsti ir braucieni, un vai kokvilnas konfektes ir iekļautas biļešu cenā. Problēma, protams, ir tāda, ka lielākā daļa cilvēku nav ļoti labi, veidojot tematisko parku. un pat tad, ja viņi būtu, viņiem, iespējams, ir labākas lietas, ko darīt, nekā projektēt vienu no nulles, pirms turpināt savu faktisko darbu. Tātad, kas galu galā notiek, ir tas, ka komandas pavada dienas - dažreiz nedēļas - strādājot ar konfigurācijām.Viņi apspriež, vai “In Progress” vajadzētu nākt pirms “Doing”, vai ja “Review” ir atšķirīgs no “Approval”. Rīks kļūst par projektu. Monday, ClickUp, and Asana in Brief Lai būtu skaidrs, šie rīki darbojas. Miljoniem cilvēku tos izmanto. bet katrs nāk ar savu absurda zīmolu. Monday.com: Laimīgs, krāsains. Padomājiet par bērnudārza biļetenu ar uzņēmuma cenu. Tas ir jautri, līdz jūs saprotat, ka krāsu kodētas statusa joslas faktiski nepārvieto darbu uz priekšu. Ja jūs kādreiz esat domājuši: "Ko tad, ja mans PM rīks bija arī mans doc rīks, mans CRM, mans whiteboard, mans Slack aizstājējs, mans kalendārs un, iespējams, mans terapeits?" - ClickUp ir jums. Asana: Vienkāršais. tam ir jauka saskarne, tas ir draudzīgs, tas ir pulēts. bet galu galā jūs saprotat, ka lodziņu pārbaude un animācijas skatīšanās nav tas pats, kas kuģošanas funkcijas. Kopīgais virziens: elastība. Jūs varat saliekt tos jebkurā formā, kas jums patīk. kas nozīmē, ka jūs bieži saliekat tos mezglos. The Paradox of Flexibility Elastība teorijā izklausās labi.Praktikā tas nozīmē: Divpadsmit standarta statusu, kas visi nozīmē “mēs vēl neesam pabeiguši”. Trīs īpašnieki vienā un tajā pašā uzdevumā, kas nozīmē nulle faktisko īpašnieku. Divu stundu sanāksmes par to, vai to vajadzētu saukt par “Backlog” vai “Idejas”. Viens Slack kanāls pilns ar paziņojumiem neviens vairs lasa. Tas ir tāpat kā doties uz restorānu, kur šefpavārs dod jums neapstrādātas sastāvdaļas un saka: "Apsveicam, jūs varat izveidot savu ēdienu!" Kas mūs ved uz Mab.io. Enter Mab.io: The Opinionated Contrarian Mab.io ieņem pretēju nostāju. Tas nav tukšs audekls. tas nav tematiskais parks. tas nemēģina būt jūsu viss app. Mab.io ir vairāk kā stingrs menedžeris, kurš skatās jums acīs un saka: "Jūs neesat tik labs darba plūsmu projektēšanā, kā jūs domājat. Četras fiksētas lomas: īpašnieks, pārstāvis, padomdevējs, sekotājs. Desmit fiksētu statusu. no plānošanas līdz pabeigtai, ar strukturētiem soļiem starp tiem. Viens uzdevums, viens īpašnieks.Nav vairāku piešķīrēju muļķības. Jūs nevarat mainīt šīs lietas. Jūs nevarat strīdēties par tām. Sākumā tas izklausās ierobežojoši. un tas ir tāpēc, ka tas ir. bet tas ir arī atbrīvojošs. jo tā vietā, lai pavadītu nedēļu, veidojot savu viltus procesa versiju, jūs vienkārši... strādājat. The Side-by-Side Comparison It helps to see the differences in black and white. Kontrasts ir skaidrs: kur citi saka jā visam, Mab.io saka nē lielākajai daļai lietu. The Philosophy Behind It Šeit ir dziļāka šķelšanās. Pirmdiena, ClickUp, Asana: Šie rīki pieņem, ka komandas ir racionāli spēlētāji. ja jūs viņiem dodat brīvību, viņi organizēs sevi efektīvi. Mab.io: Mab.io pieņem, ka komandas ir cilvēciskas.Tās aizkavē, tās strīdas, tās aizmirst lietas.Tām ir nepieciešamas robežas, nevis bezgalīga brīvība. Tas ir atšķirība starp potluck vakariņām un restorānu ar iestatītu izvēlni. potluck var būt jautri, bet tas bieži vien beidzas ar trim cilvēkiem, kas atnesa čipsi un neviens neveic galveno kursu. Who They’re Really For Pirmdiena: komandām, kurām instrumentu plāksnes, krāsas un uzlīmes patīk gandrīz tikpat daudz kā faktiskais darbs. ClickUp: vadītājiem, kuri vēlas izveidot impēriju vienā lietotnē - un neuztraucieties pavadīt nedēļas nogalēs, lai to pielāgotu. Asana: Cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams vienkrāsains, lai tos uzmundrinātu. Mab.io: komandām, kas ir nogurušas no izlikšanās, ka tās ir labas procesu projektēšanā. Digression: Complexity Is the Default Finanšu jomā produkti bieži neizdodas, jo tie kļūst pārāk sarežģīti. ir sekojis to pašu ceļu. Katru gadu, jaunas funkcijas tiek pievienotas. Katru gadu, kodols kļūst grūtāk redzēt. Projektu vadības programmatūra Tas ir kā ETF, kas cenšas izsekot visam uzreiz - tehniski iespaidīgs, bet praktiski neskaidrs. Mab.io ir PM rīku indeksa fonds. Why Less Might Be the Future Ironija ir tāda, ka jo mazāk Mab.io dod jums, jo vairāk tas faktiski var jums palīdzēt. Tas ir pretējs tam, ko lielākā daļa SaaS uzņēmumu dara, kas ir funkciju kaudze, līdz produkts izskatās kā Šveices armijas nažs. bet, kā ikviens, kurš kādreiz ir mēģinājis izmantot mazo zobu piku uz Šveices armijas naža, zina, jums patiesībā nav nepieciešams lielākā daļa no tā. Viss, kas jums nepieciešams, ir nažs. The Punchline Lūk reālais salīdzinājums: Pirmdiena, ClickUp, Asana - Šveices armijas naži. Elastīgs, krāsains, ar funkcijām, bet bieži vien neērti. Mab.io - asas, viena asmeņa.Varbūt mazāk jautri spēlēt, bet daudz efektīvāk, ja jums patiešām ir nepieciešams kaut ko sagriezt. PM rīku nākotne var nepiederēt komandai, kas būvē lielāko naža rūpnīcu. Un, ja tas izklausās pārāk ierobežojoši, neuztraucieties. ClickUp joprojām ļaus jums izveidot naža rūpnīcu jūsu rokasgrāmatā. Šis stāsts tika izplatīts kā Kashvi Pandey izlaidums HackerNoon biznesa emuāru programmas ietvaros. Šis stāsts tika izplatīts kā Kashvi Pandey izlaidums HackerNoon biznesa emuāru programmas ietvaros.