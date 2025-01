Kam jāpievērš uzmanība: 5 obligātie elementi kriptogrāfijās

Vārds “baltā grāmata” noteikti zvana, ja pietiekami daudz laika esat nodarbojies ar kriptovalūtu. Tomēr šis jēdziens nav kriptovalūtu vietējais vai ekskluzīvs. Tas attiecas uz detalizētu ziņojumu vai rokasgrāmatu, kas izskaidro problēmu un piedāvā risinājumu, ko bieži izmanto uzņēmumi vai valdības, lai informētu un pārliecinātu lasītājus par jaunām idejām, produktiem vai stratēģijām. Kripto valodā tas darbojas, lai prezentētu un aprakstītu jaunus decentralizētus projektus un monētas.





Šis dokuments bieži ir garš, un tas ir sagatavots akadēmiskā stilā un satur ļoti tehnisku informāciju. Vidusmēra lietotājiem tas var šķist garlaicīgs vai pārāk sarežģīts, taču ir svarīgi to izlasīt jebkurā gadījumā, ja domājat par ieguldījumu vai kļūt par daļu no jebkura kriptogrāfijas projekta.





Šis pārskats ir katras kriptovalūtas vai decentralizētas platformas sākotnējais avots, aprakstot visu par to iekšējo darbību, iespējamiem lietošanas gadījumiem, drošību un daudz ko citu.





Pat ja neesat inženieris, kodētājs vai zinātnieks, joprojām ir dažas svarīgas lietas, ko varat apkopot no oriģinālā baltā papīra — lietas, kurām tur vajadzētu būt . Ja lielākā daļa no šiem svarīgajiem priekšmetiem nav tur, lai tos atrastu neviens interesents, projektu var uzskatīt par aizdomīgu.

Problēmu un risinājumu paziņojums

Tā kā dokuments bieži ir garš un detalizēts, gandrīz vienmēr pirms visa parādās nedaudz TL;DR. To sauc par “Abstract”, un tajā skaidri un īsi ir jāapkopo projekta galvenais mērķis, problēma, ko tas risina, tā galvenās iezīmes un darbības veids. Tas sniedz lasītājiem ātru pārskatu par projekta mērķi un vērtību.









Tam varētu sekot garāks ievads, lai izskaidrotu projekta pamatojumu, kāpēc tas ir nepieciešams, kā arī plašāku problēmas kontekstu ar statistiku un citiem svarīgākajiem aspektiem. Tas nosaka posmu, detalizēti aprakstot pašreizējās sistēmas problēmas un to, kā projekts plāno tos risināt. Turklāt šajā ievadā varētu iekļaut arī dažas pamata definīcijas, lai pievienotu papildu kontekstu.





Ikvienam ir jāspēj izlasīt un saprast šo baltās lapas daļu, kurai jābūt visskaidrākajai un kodolīgākajai. Tomēr tā garums katrā projektā atšķiras atkarībā no tā, cik garš un detalizēts ir viss pārskats. Bitcoin , piemēram, kopsavilkums un ievads aizņem tikai vienu lapu. Obitā , abas sadaļas aizņem trīs lappuses. Viņi abi veic darbu savās platformās savā veidā.

Tehniskais pārskats

Šī ir visa dokumenta garākā un, iespējams, visgrūtāk saprotamā daļa. Tomēr var arī teikt, ka tā ir arī vissvarīgākā daļa. Tajā jāsniedz rūpīgs skaidrojums par projekta pamatā esošo tehnoloģiju. Tas ietver arhitektūru (piemēram, vai tā izmanto blokķēdi, Režisēts aciklisks grafiks , vai cita sistēma), kā tiek pārbaudīti darījumi, un vienprātības mehānisms (piemēram, darba apliecinājums, likmju apliecinājums vai cits).





Tajā arī jānorāda, kā tīkls vai platforma nodrošina decentralizāciju un mērogojamību, ja tie to piedāvā. Projektiem ar viedajiem līgumiem šajā sadaļā ir jāpaskaidro izmantotās programmēšanas valodas un visas unikālas funkcijas, piemēram, iespēja automatizēt sarežģītas finanšu operācijas. Kritēriji tīkla mezglu darbināšanai, pielāgotus žetonus ja tādas ir, decentralizētas lietojumprogrammas (Dapps) un decentralizētas finanšu (DeFi) funkcijas; tas viss kopā ar tā iekšējo darbību ir jāapraksta šajā sadaļā, ja tāda ir.









Ja piemērojams, tajā ir arī jāizceļ visi novatoriskie protokoli vai algoritmi, kas projektu atšķir no esošajiem risinājumiem. Mērķis ir sniegt tehniski zinošiem lasītājiem pietiekami daudz informācijas, lai viņi varētu novērtēt projekta iespējamību un efektivitāti, vienlaikus nodrošinot pietiekami skaidru informāciju tiem, kam ir pamata tehniskā izpratne.





No otras puses, ja nevarat izlasīt šo daļu vai pilnībā to saprast, varat paļauties uz dažiem uzticamiem pārskatiem un ceļvežiem, ja vien ir citēts oriģinālais dokuments un šie avoti piekrīt citiem. Vienkārši ņemiet vērā, ka tehniskais pārskats ir obligāta jebkura likumīga dokumenta sastāvdaļa.

Tokenomika

Šajā dokumenta daļā ir paskaidrots, kā darbojas projekta pilnvara un kā tā tiek izplatīta (ja projektam ir pilnvara). Tajā jāiekļauj informācija par to, cik žetonu tiks izveidots (piegādāts), kā tie tiks piešķirti (piemēram, komandai, investoriem, kopienas balvām) un vai turpmāk varēs kalt vairāk žetonu. Šajā sadaļā ir aprakstīts arī marķiera mērķis ekosistēmā, piemēram, to izmantošana darījumiem, pārvaldībai vai noteiktas rīcības stimulēšanai, piemēram, tīkla piesaistīšanai vai nodrošināšanai.





Lai saprastu, vai tokenomika ir dzīvotspējīga, apskatiet kopējo piedāvājumu un izplatīšanu. Ja projekta komandai vai agrīnajiem investoriem tiek piešķirts pārāk daudz žetonu, tas var izraisīt negodīgu kontroli vai cenu manipulācijas.





Taisnīga sadale parasti ietver daļu kopienai vai attīstības fondam, lai veicinātu ilgtermiņa izaugsmi.





Turklāt pārbaudiet, vai ir ieviesti mehānismi, piemēram, piešķiršanas grafiki, lai nodrošinātu, ka komanda nevar nekavējoties pārdot savus marķierus, kas var izraisīt cenu kritumu.





Visbeidzot, dzīvotspējīgam tokenomikas modelim vajadzētu līdzsvarot piedāvājumu un pieprasījumu, lai laika gaitā atbalstītu marķiera vērtību. Piemēram, deflācijai līdzīgi mehānismi, piemēram, žetonu apdegumi (kur žetoni tiek neatgriezeniski noņemti) un fiksēta piegāde var palīdzēt stabilizēt vai palielināt tā vērtību laika gaitā. Vietējā kriptovalūta Obaits , piemēram, ir veidots ar fiksētu piegādi. Meklējiet arī reālās pasaules utilītu, kur marķierim ir nozīmīga loma projekta ekosistēmā, jo tas palielina tā pieprasījumu un ilgtermiņa ilgtspējību.

Drošība un pārvaldība

Tās faktiski varētu būt divas atsevišķas sadaļas atkarībā no dokumenta un projekta, taču tām arī vajadzētu parādīties kaut kur dokumentā. Viņiem jāpaskaidro, kā projekts plāno aizsargāt tīklu no uzbrukumiem un kā turpmāk tiks pieņemti vispārīgi lēmumi par to.





No drošības viedokļa tas ietver informāciju par to, kā sistēma novērš izplatītus uzbrukumus, piemēram, 51% uzbrukumus (kur viena puse vai grupa kontrolē lielāko daļu tīkla), Sybil uzbrukumus (ja viltus identitātes pārpludina tīklu) vai viedo līgumu ievainojamības. . Baltajā grāmatā varētu arī aprakstīt visas koda pārbaudes un to, vai projektā tiek izmantota šifrēšana vai citas metodes, lai nodrošinātu darījumus un lietotāja datus.





Par pārvaldību , šajā sadaļā ir izklāstīts, kā tiek pieņemti lēmumi par izmaiņām protokolā. Dažos projektos tiek izmantota ķēdes pārvaldība, kurā pilnvaru īpašnieki var balsot par priekšlikumiem, savukārt citi paļaujas uz galveno izstrādes komandu vai kopienas virzītiem procesiem .





Baltajā grāmatā būtu jāpaskaidro, kā tiek skaitītas balsis, kādus priekšlikumus var izteikt un kam ir tiesības ieviest izmaiņas. Spēcīgi pārvaldības mehānismi palīdz nodrošināt, ka projekts var attīstīties un laika gaitā novērst problēmas, necentrējot kontroli.





Lai uzzinātu, vai viņu apraksti par šiem jautājumiem ir dzīvotspējīgi, meklējiet pārredzamību un decentralizāciju. Drošība ir jāatbalsta ar rūpīgām revīzijām vai testēšanu, un pārvaldības modelim ir jānovērš nevienai pusei no pārāk lielas kontroles.





Sliktas pazīmes

Pārskatot kriptovalūtu dokumentu, ir jāievēro vairāki sarkani karodziņi, kas var norādīt, ka projekts nav uzticams vai dzīvotspējīgs. Viena no galvenajām brīdinājuma zīmēm ir solījumi par augstu atdevi ar nelielu skaidrojumu par to, kā tie tiks sasniegti. Likumīgi projekti ir vērsti uz reālu problēmu risināšanu un stabilu tehnoloģiju izveidi, nevis garantējot peļņu. Ja dokumentā ir uzsvērta ātra iedzīvošanās vai tiek izmantota spilgta, mārketinga stila valoda, kas bagātīgi papildināta ar jaunākajiem modes vārdiem, tas bieži vien ir vairāk vērsts uz ažiotāžu, nevis ilgtermiņa vērtības nodrošināšanu.





Vēl viena slikta zīme ir neskaidri apgalvojumi un skaidru detaļu trūkums. Ja dokumentā nav paskaidrots, kā tehnoloģija darbojas, kā projekts plāno sasniegt savus mērķus, vai izlaiž svarīgas tehniskas detaļas, tas ir sarkans karogs. Likumīgi projekti ir pārredzami un sniedz pietiekami daudz informācijas gan tehniskiem, gan netehniskiem lasītājiem, lai saprastu galvenos jēdzienus.





Uzmanieties no tādiem populāriem vārdiem kā “revolucionārs” vai “spēli mainošs” bez konkrētiem paskaidrojumiem — tas var norādīt, ka projekts balstās uz ažiotāžu, nevis stingru pamatu.





Turklāt brīdinājuma zīme var būt arī papīra lapa, kas ir pārāk spilgta vai pilna ar mārketinga elementiem, piemēram, spilgtām krāsām, trekniem fontiem vai pārāk emocionāliem rakstiem. Lai gan daži dizaini ir piemēroti, dokumentam jābūt profesionālam un koncentrētam uz projekta tehniskajiem un biznesa aspektiem.





Ja tas šķiet vairāk kā pārdošanas prezentācija, nevis informatīvs dokuments, ir prātīgi iedziļināties un meklēt papildu informācijas avotus. Uzticamam projektam vairāk jākoncentrējas uz būtību, nevis stilu.





Labi balto grāmatu piemēri ir Bitcoin, Ethereum un Obyte. Piemēram, šīs likumīgās baltās grāmatas bieži sākas ar tehnisko nosaukumu, autora vārdu vai pseidonīmu un abstraktu.





Tāpat tie beidzas ar atbilstošām atsaucēm, lai atbalstītu lielāko daļu viņu prasību un piešķirtu atzinību iepriekšējiem svarīgiem darbiem, kas saistīti ar to. Atcerieties, ka, paturot prātā šīs pazīmes, jūs varat nošķirt daudzsološus projektus no tiem, kas ir zibenīgi un bez būtības.