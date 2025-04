Izglītības baits: kā ceļošanas noteikums attiecas uz kriptovalūtu (un uz ko tas attiecas)

Tas var izklausīties draudīgi, un tam var būt arī savas negatīvās puses, taču ceļošanas noteikums (kriptovalodā un ne tikai) nav tik ierobežojošs — vismaz ne vidusmēra lietotājiem. Kā vairums noteikumu finanšu pasaulē, tas attiecas uz uzņēmumiem, nevis tieši uz klientiem. Šis regulējums tagad ietver kriptovalūtas, taču tas pastāv jau ilgi pirms Bitcoin. Visticamāk, jūs pat nezinājāt, ka tas tur bija.





Ceļošanas noteikums tika ieviests ar ASV Banku noslēpuma likumu (BSA) 1996. gadā, un vēlāk to pieņēma Finanšu darbību darba grupa (FATF), starptautiska regulējoša iestāde, kā globālu naudas atmazgāšanas apkarošanas (AML) standartu. Šis noteikums, kas pazīstams arī kā FATF 16. ieteikums, nosaka, ka finanšu iestādēm, piemēram, bankām, ir jāapkopo un jādalās ar konkrētu informāciju, apstrādājot pārskaitījumus, kas pārsniedz noteiktu slieksni (parasti ASV — USD 1000).





2019. gadā , FATF paplašināja Ceļojumu noteikumu, lai tas aptvertu kriptovalūtas, pieprasot, lai virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēji (VASP), piemēram, biržas un drošības naudas maka nodrošinātāji, ievērotu līdzīgas vadlīnijas kā tradicionālajām finanšu iestādēm. Šīs paplašināšanas mērķis bija novērst naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu augošajā kriptovalūtu sektorā.





Termins "Ceļojuma noteikums" cēlies no tā, ka nepieciešamajai klienta informācijai ir "jāceļo" kopā ar darījumu, kad tas pārvietojas no vienas finanšu iestādes uz citu. Kad finanšu iestāde apstrādā pārvedumu — neatkarīgi no tā, vai tas ir fiat vai kriptogrāfijas — tai ir jānodrošina, ka galvenā informācija, piemēram, sūtītāja un saņēmēja vārdi, kontu numuri un šifrēšanas adreses, kopā ar līdzekļiem tiek “ceļots” uz saņēmēju iestādi. Tas ļauj iestādēm izsekot un izmeklēt aizdomīgas darbības dažādās iestādēs un jurisdikcijās.





Kurus ietekmē ceļošanas noteikumi?

Kā minēts iepriekš, šis noteikums galvenokārt attiecas uz virtuālo līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem (VASP), kas nozīmē kriptovalūtu biznesu. Tie ietver kriptovalūtu biržas, drošības naudas nodrošinātājus un firmas, kas apstrādā žetonu piedāvājumus. Uzņēmumiem, kas veicina aktīvu apmaiņu, nodošanu vai glabāšanu, ir jāievēro, apkopojot un kopīgojot informāciju par sūtītāju un saņēmēju fiat vai kriptogrāfijas darījumos. Noteikums attiecas uz darījumiem starp VASP vai starp VASP un finanšu iestādi.





Tomēr šādā veidā tiek ietekmēti arī klienti, kas izmanto šīs regulētās platformas. Viņiem ir jānorāda personas dati pārbaudei un uzskaitei, tostarp pilns vārds, adrese un konta informācija, lai nodrošinātu atbilstību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumiem. Darījuma informācija, piemēram, sūtītāja un saņēmēja identifikācija, darījuma summa un mērķis, arī ir jādala starp VASP. Lai gan tas uzlabo pārredzamību, tas rada bažas par lietotāju privātumu, atbilstošu datu apstrādi un darījumu kavēšanos.





Reģioni, piemēram, ES, sākot ar 2024. gada 30. decembri, ASV, Kanāda un Singapūra ir pieņēmušas ceļošanas noteikumu kriptovalūtu darījumiem. Lai gan tā veicina tirgus leģitimitāti, atbilstība var būt dārga un laikietilpīga, jo īpaši mazākiem uzņēmumiem. Lai izpildītu normatīvās prasības, bieži vien ir nepieciešami ievērojami ieguldījumi tehnoloģijā un personālā, kas, iespējams, kavē izaugsmi un inovācijas kriptovalūtu nozarē.





Decentralizēti maki un ceļošanas noteikums

Kā individuāls lietotājs jūs vienmēr varat izvēlēties. Ceļošanas noteikums neietekmē naudas makus, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu, vai vienādranga (P2P) darbības, un tas tiek ieviests tikai tad, ja izmantojat uzņēmumus, lai uzglabātu savus līdzekļus vai pabeigtu darījumus, piemēram, kriptovalūtu apmaiņas vietni. No otras puses, decentralizētie pakalpojumi nepaļaujas uz centralizētiem starpniekiem, kas parasti ir noteikumu mērķis.





Ja lietotāji apmaina kriptovalūtu tieši starp saviem makiem, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu, vai izmanto decentralizētās biržas (DEX), ceļošanas noteikums viņus neietekmēs. Tā kā DEX darbojas bez starpniekiem un nodrošina tiešu P2P tirdzniecību, tiem parasti nav nepieciešama pārbaude, kas ir ceļošanas noteikuma galvenā sastāvdaļa. Tas ļauj lietotājiem tirdzniecības laikā saglabāt lielāku privātumu un anonimitāti. Tomēr dažas jurisdikcijas joprojām var piemērot noteiktus noteikumus attiecībā uz DEX, pieprasot tiem īstenot īpašus pasākumus, taču šobrīd ceļošanas noteikums galvenokārt ietekmē centralizētu apmaiņu un pakalpojumus, kuros iesaistīti starpnieki.





Izmantojot Obaits ekosistēma, ikviens var veikt drošus darījumus bez starpniekiem mūsu populārajā DEX Oswap.io vai tieši starp atsevišķiem makiem caur nosacīti maksājumi . Pēdējā gadījumā darījumi tiek aizsargāti ar viedajiem līgumiem, kas bloķē līdzekļus, līdz tiek izpildīti iepriekš noteikti publiski pārbaudāmi nosacījumi. Šis process nodrošina, ka abas puses pilda savas saistības pirms nodošanas pabeigšanas, veicinot uzticēšanos un drošību bez starpniekiem. Gadījumos, kad līguma izpildi nevar publiski pārbaudīt, Obyte šķīrējtiesas līdzeklis kopā ar ArbStore , piedāvājam vēl vienu uzticamu iespēju decentralizētai, drošai apmaiņai, šoreiz pievienojot profesionālu cilvēku.

Piedāvātais vektora attēls, autors Freepik