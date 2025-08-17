Izglītības byte: kāpēc jūs nevarat vienmēr uzticēties žetonu cenām CoinMarketCap

CoinMarketCap (CMC), CoinGecko un līdzīgas tīmekļa vietnes ir daži no populārākajiem instrumentiem kriptogrāfijas pasaulē. Jūs ievadiet monētas vai žetona nosaukumu un bumbu: tīru diagrammu un cenu, kas skatās atpakaļ uz jums, bieži līdz centam. Tas jūtas diezgan oficiāli, labi? Tāpat kā cena, ko redzat, ir cena, ko jūs saņemtu, ja jūs pērkat vai pārdodat šo žetonu šajā brīdī. Apskatīsim, kāpēc šīs cenas var maldināt jūs un kā jūs varat aizsargāt sevi un savus līdzekļus. Kā agregatori aprēķina cenas (un kāpēc tas nav ideāls) Tādas vietnes kā CoinMarketCap un CoinGecko nerada cenas no plāna gaisa. platforms that collect data from many different exchanges where the token is traded and , often weighted by how much is being traded (volume). Aprēķiniet vidējo Aprēķiniet vidējo Aprēķiniet vidējo Izklausās pietiekami taisnīgi. Tomēr viņi ne vienmēr apkopo visas biržas, un ne visas biržas vienlaicīgi parāda to pašu cenu. Piemēram, iedomājieties zīmi, kas tirgo tikai vienu reizi reizē, uz dažām mazām apmaiņām.Ja viena persona maksā neparasti augstu cenu uz nelielu apmaiņu, šī tirdzniecība var izkropļot “vidējo” cenu, ko redzat CoinGecko vai CMC. Tas nenozīmē, ka jūs varētu pārdot savus zīmes par šo augsto cenu – tur vienkārši nav pietiekami daudz reālās pieprasījuma. Un dažreiz tirdzniecības paši ziņo par nepareiziem datiem.Daži pat uzpūš tirdzniecības aktivitāti ar viltus darījumiem (saukta par "mazgāšanas tirdzniecību"), lai padarītu žetonu izskatās populārāks un vērtīgāks, nekā tas patiešām ir. Kā noteikt maldinošas cenas un tirdzniecību gudri Tātad, kā jūs varat pasargāt sevi? Ja apjoms ir mazs, tad cena ir daudz mazāk uzticama, jo pat viena tirdzniecība to var ievērojami mainīt. First, always check the trading volume. That’s the total amount of that token traded in 24 hours. Ja tas ir uzskaitīts tikai neskaidros vai aizdomīgos biržās, tas ir skaidra brīdinājuma zīme. mēdz piedāvāt taisnīgāku cenu un labāku likviditāti (kas tikai nozīmē, ka ir vieglāk pirkt vai pārdot, nepārspīlējot cenu pārāk daudz). Reliable exchanges Uzticama apmaiņa Arī pārbaudiet pasūtījumu grāmatu.Tas ir vienkārši saraksts ar pašreizējiem pirkšanas un pārdošanas piedāvājumiem apmaiņā. Vēl viens jēdziens, kas jāsaprot, ir slīpums: atšķirība starp pēdējo tirgoto cenu un cenu, ko jūs faktiski saņemat, kad tirdzniecība ir pabeigta. If there are only a handful of low buy orders compared to the price you saw on CoinMarketCap, chances are you won’t get that high price when you sell. Vairāk padomu Vēl viens praktisks padoms: ja jūs testējat jaunu zīmi vai jaunu apmaiņu, sāciet ar nelielu summu.Nelietojiet visu savu budžetu savā pirmajā tirdzniecībā.Mēģiniet tirgot ļoti nelielu summu, lai apstiprinātu, ka process darbojas un cena atbilst tam, ko jūs gaidījāt. Neuztraucieties, lai izvēlētos pirmo apmaiņu, ko redzat. salīdziniet cenas vairākās platformās, pirms tirdzniecības. Often, the best choice isn’t where the token seems cheapest, but where the market is healthier and safer to use. Tajā ekosistēma, apmaiņa, kas tiks izmantota, būs atkarīga no tokena, kuru vēlaties tirgot. , piemēram, jūs varat droši tirgot 28 Obyte saderīgus žetonus, tostarp WBTC, MATIC, BNB, USDC un nesen pievienoto Tīkla dzimtajai valūtai GBYTE ir arī decentralizētas un centralizētas iespējas. un ir pieejamas centralizētas apmaiņas, un tām ir atšķirīgas prasības un nedaudz atšķirīgas cenas. Apmaiņa Iepazīšanās.io Pilsēta Token Bikonomija Mīlestība.io Apmaiņa Iepazīšanās.io Pilsēta Token Bikonomija Mīlestība.io Vektoru attēls Freepik Freepik Freepik