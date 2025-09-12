Ethereum Meme Coin Little Pepe pārsniedz 25 miljonus dolāru, paziņo 15 ETH dāvanu

($LILPEPE) ir šķērsojis 25 miljonu dolāru posmu tās pārdošanā un paziņojis par lielu 15 ETH Mega Giveaway, lai apbalvotu savu strauji augošo globālo investoru kopienu. Dubai, UAE, September 12th, 2025/Chainwire/-- Mazā Pepe Mazā Pepe Crypto investoriem un kopienas atbalstītājiem tagad ir iespēja pievienoties, jo projekts apvieno iespaidīgus finansējuma posmus ar atlīdzībām, kas paredzētas, lai stimulētu tās augošo bāzi. Apskates objekti vietā Little Pepe Savā būtībā, Atšķirībā no daudziem meme monētām, kas paļaujas uz tīkla hype, $LILPEPE tiek atbalstīta ar savu Ethereum Layer 2 ķēdi, nodrošinot ātrus, zemas izmaksas darījumus ar pilnīgu EVM saderību. Mazā Pepe Mazā Pepe Apvienojot kultūras ietekmi ar spēcīgiem tehniskajiem pamatiem, Little Pepe veido pilnīgi unikālu teritoriju pārpildītajā kriptogrāfijas telpā.Tā tīkla redzējums garantē, ka turētāji paliek lēmumu pieņemšanas centrā, savukārt tā 2. līmeņa tīkls piedāvā infrastruktūru, lai atbalstītu dinamisku ekosistēmu, kas var augt daudz tālāk par memēm. Vairāk nekā 25 miljoni ASV dolāru, kas savākti $LILPEPE Presale Little Pepe ir piesaistījis vairāk nekā 25 miljonus dolāru un pārdevis vairāk nekā 15 miljardus žetonu, nodrošinot savu pozīciju kā vienu no lielākajiem meme monētu pirmspārdošanas notikumiem gadā. Šis priekšpārdošanas līdzekļu vākšana var izcelties signālu: ieguldītāji vairs vienkārši vajā memes, bet drīzāk meme monētas, kas apvieno kultūras nozīmi ar spēcīgu tehnoloģiju. $LILPEPE 15 ETH Mega dāvana Lai atzīmētu šo panākumu, Little Pepe ir uzsākusi savu , apbalvojot lielākos pirmspārdošanas dalībniekus. Top trīs pircēji iegūs attiecīgi 5 ETH, 3 ETH un 2 ETH, bet 15 izlases laimīgie pircēji katrs saņems 0,5 ETH. Jo lielāks pirkums, jo lielāka iespēja uzvarēt. 15 miljardi dolāru Mega Giveaway 15 miljardi dolāru Mega Giveaway Papildus tam visi $LILPEPE turētāji regulāri ir tiesīgi saņemt Apbalvojot gan vaļu ieguldītājus, gan kriptogrāfijas tirgotājus, projekts nodrošina, ka tā izaugsme paliek iekļaujoša un balstīta uz tīklu. $777K Dāvana $777K Dāvana Ar rekorda pārdošanas pārsniegšanu, kas pārsniedza 25 miljonus ASV dolāru un tās 15 ETH Mega Giveaway uzsākšanu, Little Pepe pozicionē sevi meme monētu telpā. About Little Pepe nākamās paaudzes Layer 2 blockchain, kas paredzēts, lai apvienotu meme kultūru ar augstas ātruma, zemas izmaksas decentralizētu infrastruktūru. Būvēts, lai nodrošinātu mērogojamību, drošību un pieejamību, Little Pepe atbalsta EVM saderīgas lietojumprogrammas un tiek darbināts, izmantojot $LILPEPE žetonu. is Mazā Pepe Mazā Pepe Mazā Pepe Vairāk informācijas : tīmekļa vietne : https://littlepepe.com/ https://littlepepe.com/ Tālruņa numurs: https://t.me/littlepepetoken https://t.me/littlepepetoken Twitter tīmekļa vietne: https://x.com/littlepepetoken https://x.com/littlepepetoken Kontakti COO Džeimss Stīvens Media@littlepepe.com Mājas lapa \n \n Šis stāsts tika publicēts kā Chainwire paziņojums presei HackerNoon biznesa emuāru programmas ietvaros. Šis stāsts tika publicēts kā Chainwire paziņojums presei HackerNoon biznesa emuāru programmas ietvaros. Programmas Programmas