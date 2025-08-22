ESCAPE pārdošana tiešraidē par Ethereum ar 280 000 ASV dolāriem, Hacken Audited un SolidProof KYC Verified

Zīrihs, Šveice, 2025. gada 21. augusts / Chainwire / - Ar milzīgu 180 000 ASV dolāru pieaugumu 24 stundu laikā, Ethereum pirmspārdošana ir 3. posmā 0 01752 ASV dolāros, virzoties uz gala posma cenu 0 03 236 ASV dolāros. Izbēgt no Izbēgt no ESCAPE, Web3 infrastruktūras žetons, ir uzsācis savu pre-pārdošanu Ethereum un kopīgojis savu ceļvedi jauniem blockchain rīkiem. Misija un vīzija Pēc komandas domām, šobrīd kriptogrāfijas pasaule var justies sajaukta un izkaisīta - cilvēkiem bieži vien ir jāskrien starp daudzām dažādām lietotnēm un rīkiem, lai tirgotu, izsekotu informācijai un paliktu droši. Stratēģija un attīstība Projekta attīstības stratēģija radās no praktiskās tirgus pieredzes, sākotnēji ievietojot Ethereum Layer 2 risinājumu, kur komanda novēroja spēcīgu kopienas pieprasījumu pēc vienkāršotiem, integrētiem rīkiem. Sākotnējā īstenošana divu dienu laikā sasniedza tirgus kapitalizāciju 11,5 miljonu dolāru apmērā, kas liecina par ievērojamu tirgus apetīti konsolidētai kriptonauda tirdzniecības infrastruktūrai. Pēc sākotnējās Layer 2 platformas pārtraukšanas komanda pāriet uz Ethereum Layer 1, lai nodrošinātu ilgtermiņa ilgtspēju un neatkarību. ESCAPE uzsver pārredzamību un pārskatatbildību. Platforma ir veiksmīgi pabeigusi Hacken revīziju, kas arī ir revidējusi zināmas kompānijas, piemēram, Binance, Coinsult verifikāciju, un SolidProof veikta KYC pārskatīšana nodrošina, ka komanda ir Doxxed. Attīstības process tiek izsekots, izmantojot atvērtu kopienas padomi. Pirmspārdošanas laikā un pēc tam ESCAPE piedāvā arī likmju programmu ar ilgtspējīgu 15% APY, dodot agrīniem atbalstītājiem veidu, kā nopelnīt atlīdzības. Šī integrācija ļaus tokenu radītājiem uzsākt identiskas līguma adreses vairāk nekā 15 galvenajās blokķēdēs, tostarp Ethereum, Solana, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum, Base un Avalanche - novēršot nepieciešamību pēc tiltiem vai iesaiņotiem žetoniem. Pakalpojumi un piegādes ESCAPE ekosistēma, ko darbina $ESCAPE žetons, tiek atjaunota un paplašināta, lai ietvertu: \n \n \n \n \n \n \n EscapePad: bezkods token launchpad Ethereum un nākotnes tīkliem DEX skatītājs: reāllaika diagrammas, maku aktivitāte un apjoma analīze Portfeļa inspektors: šķērsgriezuma portfeļa un darījumu analīze Telegram Bots: pielāgojami brīdinājumi par darījumiem un turētājiem Mobilā lietotne: tokenu izvietošana un uzraudzība iOS un Android Token redzamības rīki: ekosistēmas native izvietojuma funkcijas projektiem \n \n "ESCAPE tiek būvēts, lai vienkāršotu Web3 un atjaunotu uzticēšanos caurskatāmību, " sacīja ESCAPE pārstāvis. "Ethereum atsākšana un nākotnes multichain paplašināšanās ir vairāk nekā pārbūve - tie ir spēcīgāks pamats, lai radītāji un kopienas varētu uzsākt un augt bez ierobežojumiem." "ESCAPE tiek būvēts, lai vienkāršotu Web3 un atjaunotu uzticēšanos caurskatāmību, " sacīja ESCAPE pārstāvis. "Ethereum atsākšana un nākotnes multichain paplašināšanās ir vairāk nekā pārbūve - tie ir spēcīgāks pamats, lai radītāji un kopienas varētu uzsākt un augt bez ierobežojumiem." Par bēgšanu ir Web3 infrastruktūras platforma, kas koncentrējas uz tokenu izveidi, analīzi un redzamību vairākās blokķēdēs. Aizbēgt Aizbēgt Sākotnēji uzsākts 2 līmeņu tīklā 2025. gada sākumā, ESCAPE pieauga līdz vairāk nekā 800 īpašniekiem un 11,5 miljoniem ASV dolāru tirgus kapitāla pirms migrācijas uz Ethereum. Papildu informācija Preces apraksts: https://escapehub.ai/presale https://escapehub.ai/presale Solidproof KYC izmantošana: https://github.com/solidproof/Projects/tree/main/2025/ESCAPE https://github.com/solidproof/Projects/tree/main/2025/ESCAPE Hacker pārbaude: Hacken Revīzijas ziņojums Hacken Revīzijas ziņojums Coinsult revīzija: Coinsult Audit & Verification Coinsult audits un verifikācija Baltā grāmata: ESCAPE HUB Whitepaper Izvairīties Hub Whitepaper Mediju kontakts Tīmekļa vietne X (Twitter): https://x.com/ESCAPE_HUB https://x.com/ESCAPE_HUB Kontakti Admins Sam Aizbēgt sam.admin@escapehub.ai \n \n Šis stāsts tika publicēts kā Chainwire paziņojums presei HackerNoon biznesa emuāru programmas ietvaros. Šis stāsts tika publicēts kā Chainwire paziņojums presei HackerNoon's Business Blogging ietvaros . Program Programmas