CryptoAutos iegādājas 20 miljonu dolāru nomas autoparku Dubaijā, veicinot reālās pasaules aktīvu (RWA) pārņemšanu

CryptoAutos, pionieris Real-World Asset (RWA) jomā, ir iegādājies transportlīdzekļu parku 20 miljonu ASV dolāru vērtībā Dubaijā, iezīmējot nozīmīgu soli uz priekšu digitālo aktīvu savienošanā ar fiziskajiem aktīviem. Šī iegāde uzsver CryptoAutos apņemšanos no jauna definēt transportlīdzekļu īpašumtiesības un ieguldījumus, izmantojot blokķēdes tehnoloģiju.

RWA izvirzīšana priekšplānā

Real-World Assets (RWA) ir kļuvuši par vienu no daudzsološākajiem blokķēdes stāstījumiem, kas ļauj lietotājiem nemanāmi tokenizēt, tirgoties un ieguldīt fiziskajos aktīvos. Iegādājoties augstvērtīgu transportlīdzekļu parku, CryptoAutos pierāda, ka tokenizācija nav tikai teorētiska — tas ir taustāms, mērogojams biznesa modelis, kas digitālo līdzekļu turētājiem paver jaunu likviditāti un pieejamību.





“Mūsu darbības pamatā ir reālu aktīvu iegūšana un padarīšana par tiem pieejamu, izmantojot tokenizāciju,” sacīja Vakass Nizams, Crypto Autos dibinātājs. "Šī flotes iegāde par 20 miljoniem ASV dolāru ir vēl viens solis ceļā uz to, lai indivīdi varētu izmantot savus digitālos aktīvus jēgpilnā un praktiskā veidā. Skatīsimies perspektīvā — mēs šai flotei esam iztērējuši 20 miljonus USD, kas ir ievērojami vairāk, nekā lielākajai daļai RWA projektu ir izdevies savākt.





CryptoAutos panākumi tiek nodrošināti ar 60 000 000 USD un 7 500 000 USD, kas savākti vairākās finansēšanas kārtās.

Kā tas darbojas

CryptoAutos radīs investīciju iespējas savā autoparkā, ļaujot lietotājiem potenciāli nopelnīt USDT gan no luksusa transportlīdzekļu nomas, gan pārdošanas. Investori gūs labumu no aplēstā gada īres ienesīguma USD 15 000 000 apmērā, padarot to par ienesīgu reālās pasaules ar aktīviem nodrošinātu ieguldījumu.





Izmantojot CryptoAutos platformu, lietotāji var:





Ieguldiet augstvērtīgu transportlīdzekļu daļējā īpašumā.

Saņemiet potenciālos ienākumus, kas balstīti uz nomu.

Iegūstiet eksotisko automašīnu atpazīstamības un tālākpārdošanas vērtības ekspozīciju.





Apvienojot blokķēdes efektivitāti ar reālām ienākumu plūsmām, CryptoAutos nodrošina, ka digitālo līdzekļu turētāji var piedalīties stabilā, augsta ienesīguma investīciju modelī.

Dubaija kā stratēģiska vieta

Dubaija ir strauji pozicionējusi sevi kā globālu blokķēdes inovāciju centru, piedāvājot tālredzīgu normatīvo vidi un plaukstošu luksusa automašīnu tirgu. CryptoAutos lēmums izveidot cietoksni Dubaijā atbilst reģiona pieaugošajam kriptovalūtu ieguldījumu un digitālā finansējuma pārņemšanai.





"Ar savu progresīvo nostāju blokķēdes un finanšu jomā Dubaija ir ideāla vieta mūsu pirmajai iegādei," piebilda Waqas. "Pilsēta nodrošina ideālu ekosistēmu RWA uzplaukumam, un mēs esam priecīgi virzīt šo kustību uz priekšu."





Luksusa autoparka galvenās iezīmes

CryptoAutos jauniegūto autoparku veido daži no pasaulē pieprasītākajiem augstas veiktspējas transportlīdzekļiem, tostarp:

Lamborghini

Huracan EVO

Huracan EVO melns

Huracan Tecnica

Aventador

Urus

Urus Mansory





Ferrari

Purosangue

296 GTB

F8 zirneklis

Roma

Portofino





Mercedes-Benz

G63 AMG

G63 AMG Brabus

G63 AMG raķete

G63 Zaļš

S680 balts matēts

E300 melns





Porsche

911 Carrera S

911 Turbo S

911 GT3 RS

GT3 RS dzeltens

GT3 Mango/Nardo Grey

Turbo S Sudraba

Turbo dzeltens





McLaren

720S





Rolls Royce

Kulinana melnā nozīmīte

Cullinan Mansory

Rītausma

Spoks





Bentley

Lidojoša Spur White

Bentayga Mansory Grey





Aston Martin

DBX melns

Land Rover

Defender Black

Range Rover SVR melns





Citi ievērojami transportlīdzekļi

Nissan Patrol Grey

Tesla Cybertruck





Šī superauto, luksusa sedanu un augstas veiktspējas SUV kolekcija pozicionē CryptoAutos kā dominējošu spēlētāju augstākās klases transportlīdzekļu tirgū, piedāvājot gan investīciju iespējas, gan piekļuvi pasaules līmeņa automobiļu pieredzei.

20 miljonu ASV dolāru flotes iegādes ietekme

Šī iegāde stiprina CryptoAutos ekosistēmu:

Tirgus likviditātes uzlabošana — jaunu, simbolisku ieguldījumu iespēju nodrošināšana lietotājiem.

Īpašumtiesību pieejamības paplašināšana — ļaujot personām piedalīties augstvērtīgu transportlīdzekļu tirgos bez tradicionāliem šķēršļiem.

Reālās pasaules utilīta veicināšana — piedāvājot automašīnu entuziastiem un investoriem nevainojamu veidu, kā sazināties ar luksusa transportlīdzekļiem, izmantojot blokķēdi.

Next nākotne for CryptoAutos

Uzņēmumam turpinot paplašināšanos, CryptoAutos ir gatavs ieviest papildu ar aktīviem nodrošinātas iespējas, vēl vairāk mazinot plaisu starp Web3 un tradicionālajām nozarēm. Jaunākā iegāde ir tikai sākums plašākai stratēģijai, lai integrētu RWA ikdienas darījumos, padarot digitālo līdzekļu lietojamību praktiskāku nekā jebkad agrāk.





Sīkāka informācija tiks atklāta nākamajās nedēļās un mēnešos, jo CryptoAutos turpina ieviest jauninājumus un paplašināt savus piedāvājumus.

Par CryptoAutos

CryptoAutos ir novatoriska platforma, kas izmanto blokķēdes tehnoloģiju, lai iezīmētu transportlīdzekļu īpašumtiesības un ieguldījumu iespējas. Apvienojot digitālo līdzekļu ekosistēmu ar automobiļu nozari, CryptoAutos ļauj lietotājiem nevainojami piekļūt augstvērtīgiem transportlīdzekļiem, tos iegādāties, nomāt, ieguldīt un tirgot.

