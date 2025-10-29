Jauna vēsture

Braukšanas energoefektivitāte: kā Saatwik Gilakattula digitālā rūpnīca pārveidoja sabiedrisko pakalpojumu darbību

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/10/29
featured image - Braukšanas energoefektivitāte: kā Saatwik Gilakattula digitālā rūpnīca pārveidoja sabiedrisko pakalpojumu darbību
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesUzzināt vairāk

KOMENTĀRI

avatar

PAKARINĀT TAGUS

tech-stories#digital-factory-innovation#saatwik-gilakattula#energy-efficiency-technology#microsoft-azure-architecture#utility-peak-load-reduction#demand-side-management#digital-factory-platform#good-company

ŠIS RAKSTS TIKS PĀRSTRĀDĀTS

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories