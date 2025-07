Būvējot MVU finanšu nākotni ar AI: saruna ar Andriju Davidčuku

Tā kā reāllaika analīze, AI integrācija un platformu arhitektūra strauji attīstās, tāpat attīstās arī mazo uzņēmumu finanšu pārveidošanas iespējas.Šīs pārmaiņas priekšgalā ir Andrii Davydchuk, CTO, sistēmu arhitekts un produktu vizionārs, kas atrodas aiz tādām platformām kā upSWOT un Graphio.ai – risinājumi, kas tagad veido to, kā visas nozares pievērš uzmanību riskam, aizdevumiem un izpildei.

Mēs runājām ar Davydchuk, lai saprastu, kā viņa idejas un inženierijas filozofija ietekmē MVU infrastruktūras nākotni ASV un visā pasaulē.

Why is the current financial system failing small businesses?

Andrii Davydchuk:“ASV ir vairāk nekā 33 miljoni mazo uzņēmumu, bet līdz 80% aizdevuma pieteikumu tiek noraidīti vai palikuši iesprostoti garā manuālajā pārskatīšanā.Tas ir sistēmiska neveiksme.Tradicionālie aizdevuma modeļi nekad nav izstrādāti atbilstoši mūsdienu reālās ekonomikas tempam un sarežģītībai.Mums bija jāizveido infrastruktūra, kas atspoguļo to, kā uzņēmumi darbojas šodien – savienoti, ātri un vienmēr attīstās.”

So you built that infrastructure — tell us how.

2019. gadā Davydchuk līdzdibināja upSWOT un uzņēma CTO un vadošā arhitekta lomu. viņa mērķis bija drosmīgs: ļaut finanšu iestādēm pieņemt gudrākus, ātrākus lēmumus, izmantojot reāllaika datus no vairāk nekā 200 SaaS platformām, kuras jau izmanto mazie uzņēmumi - no QuickBooks un Stripe līdz Salesforce un Shopify.

Pateicoties stratēģiskajam Sadarbība ar Alkami Technology , viens no vadošajiem ASV digitālās banku pakalpojumu sniedzējiem, upSWOT kļuva pieejams vairāk nekā 350 bankām un kredītiestādēm visā valstī.

"Mana pieeja bija vienkārša, bet nenovērtējama: izveidojiet modulāru, drošu, pašskalojošu arhitektūru, kurā izstrādātājiem nav jāuztraucas par cauruļvadu - tikai integrāciju.

What impact did your system have on real-world SMB lending?

Davydchuk dalās reālajos skaitļos:

Aizdevuma lēmumu pieņemšanas laiks samazinājies no 7-10 dienām līdz tikai 3-6 stundām

Apstiprinājuma likmes uzlabojās par 25–40%

Bankas ieguva redzamību dzīvajās finansēs, nevis ceturkšņa pārskatos

"Mēs esam devuši bankām iespēju rīkoties, nevis gaidīt, un mēs esam devuši uzņēmējiem to, kas viņiem trūkst gadu desmitiem: redzamību, kontroli un taisnīgāku ceļu uz kapitālu," viņš skaidro.

“upSWOT nav tikai analīze – tā ir vadības panelis visam uzņēmumam.”

Bet rezultāti vien nesaka visu stāstu.KāpēcTas darbojās - un tas, kas padarīja to mērogojamu, izturīgu un pielāgojamu - mums ir nepieciešams padziļināt sistēmu arhitektūru, datu dizaina filozofiju un to, kā AI un darbības inteliģence apvienojās, lai šie rezultāti būtu iespējami.

How AI and Operational Intelligence Are Reshaping SMB Finance — In Practice, Not Just in Theory

Andrii Davydchuk"Ļaujiet man sākt ar to: mazie uzņēmumi darbojas reāllaikā - bet lielākā daļa finanšu sistēmu, kas tos novērtē, joprojām darbojas tā, kā tas ir 1995. gadā.

Kad mēs uzsākām upSWOT, mūsu misija nebija tikai radīt rezultātu novērtēšanas rīku.Mēs vēlējāmies atjaunot MVU finanšu datu infrastruktūru no nulles - tā, lai lēmumi netiktu balstīti uz pieņēmumiem vai atpaliekamiem rādītājiem, bet gan uz reālu darbības patiesību.

Integrējot ar vairāk nekā 200 SaaS sistēmām, kuras SMB faktiski izmanto – no QuickBooks līdz Stripe līdz Salesforce – mēs ļāvojām bankām redzēt, kā uzņēmums faktiski darbojas tieši tagad.

"Tas, ko AI ieviesa šajā sistēmā, bija skaidrība: riska prognozēšana, uzvedības modeļi un preventīvi ieteikumi - nevis kā statisks iznākums, bet kā dzīvas iezīmes, kas attīstās ar biznesu."

Bet šeit ir nozvejas: AI bez darbības konteksta ir troksnis.Operatīvā izlūkošana- reāllaika mehānismu kopums, kas saprot ne tikai “ko”, bet arī “kāpēc” un “ko darīt tālāk”.

Tas nav par to, lai redzētu, ka naudas plūsma ir samazinājusies - tas ir par to, vai tas ir saistīts ar sezonalitāti, nesamaksātu rēķinu vai neveiksmīgu mārketinga kampaņu.

Tas bija paradigmas maiņa, un tas darbojās – bankas sāka apstiprināt aizdevumus 5 reizes ātrāk, ar 25–40% labāku precizitāti.Mazie un vidējie uzņēmumi sāka pārvietoties proaktīvi, nevis reaktīvi.

Tagad, izmantojot Graphio.ai, es pielietoju tos pašus principus - bet uzņēmuma iekšienē. Mēs sniedzam dibinātājiem, operatoriem un komandai redzamību par to, kā stratēģija sabrūk izpildes laikā: kur procesi zaudē uzmanību, kur veidojas nesaskaņošana un kur klusā berze apstājas izaugsmei.

"Tas ir tāpat kā dot jūsu uzņēmumam savu autopilotu diagnostiku - nevis aizstāt cilvēka vadību, bet uzlabot to ar precizitātes signāliem, kurus jūs citādi neredzētu."

AI un operatīvās inteliģences krustojumā ir kaut kas lielāks par programmatūru - jauns MVU darbības modelis, kas galu galā atspoguļo to, kā viņi patiešām dzīvo, veido, cīnās, pielāgojas un uzvar.

How did you lead the team through the invasion of Ukraine?

Kad Krievija 2022. gada februārī uzsāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, upSWOT galvenais attīstības centrs joprojām atradās Kijevā, aktīvi piegādājot produktu demonstrācijas ASV finanšu iestādēm.

"Mēs nereaģējām - mēs to gaidījām. divas nedēļas pirms invāzijas es izsaucu zvanu, lai sāktu komandas pārvietošanu.

Viņš iepriekš bija izstrādājis pilnu nepārtrauktības plānu, tostarp spoguļa infrastruktūru, starptautiskās rezerves, parakstīja pārcelšanas līgumus, nodrošināja mājokļu un aprīkojuma loģistiku un strukturētus komunikācijas protokolus.

Šo izcilību atzīmējaWall Street žurnālsSavā rakstā "Ukrainas tehnoloģiju uzņēmumi meklē stabilitāti ārpus valsts" , kur upSWOT pārcelšana tika uzsvērta kā proaktīvas vadības piemērs ģeopolitiskās krīzes laikā.

“Labās sistēmas ne tikai izdzīvo haosu – tās to absorbē un turpina darboties.

Šī epizode kļuva par spēcīgu reālās pasaules apstiprinājumu viņa uzskatiem, ka arhitektūra nav tikai par kodu - tas ir par cilvēkiem, paredzamību un dizainu nedomājamajam.

After the acquisition — why not retire?

2024 gadā, UpSWOT iegādājas UPTIQ.AI Tā vietā, lai vienkārši integrētu, Davydchuk platforma kļuva par loģisku papildinājumu UPTIQ vadošajam produktam, AI Workbench.

"Tas ir tas, ko mēs atnesām uz galdu - reāllaika ieskatu no MVU darbības pamata. AI Workbench vajadzīga degviela, un upSWOT kļuva par kritisko datu dzinēju."

What is Graphio.ai and why is it different?

Davydchuk jaunais uzņēmums, Graphio.ai, ņem reāllaika analītikas modeli un piemēro to iekšēji – nevis klientiem, bet pašu uzņēmumu izpildes slānim.

"Katrs uzņēmums šodien ir digitāls, bet lielākā daļa nezina, kas patiesībā notiek viņu pašu darba plūsmās, " viņš saka. "Graphio.ai savieno ar tādiem rīkiem kā Jira, GitHub un Slack, un virsmas, kurās izpilde novirzās prom no stratēģijas - pirms tas ietekmē skaitļus."

Sistēma ne tikai izseko; tā iesaka koriģējošas darbības reāllaikā.

What’s the end goal?

"Es gribu izveidot sistēmas, kas padara mūsdienu uzņēmumus patiešām pārvaldāmus - ne tikai pēc instinkta, bet pēc signāla.

"Ja upSWOT bija tilts starp bankām un uzņēmumiem, Graphio.ai ir pašas uzņēmuma kokpits."

Jūsu platformas ir kļuvušas par modeļiem - kas padara jūsu pieeju atšķirīgu?

“Es būvēju platformas, kas mērogojas, kas izdzīvo karu un kas dod vērtību pirmajā dienā un piektā gadā.

Kad jūsu sistēma spēj pieņemt miljonus ikdienas lēmumu, tā vai nu darbojas, vai arī tā nedarbojas.

Andrijs Davydčuks ir vairāk nekā CTO – viņš ir sistēmu arhitekts, kura platformas katru dienu palīdz tūkstošiem uzņēmumu pieņemt ātrākus, gudrākus lēmumus.

Šis raksts tika rakstīts HackerNoon biznesa blogošanas programmas ietvaros.

