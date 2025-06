Alus 2.0: Meme monēta, kas alus kaut ko lielāku uz Solana

Viktorija, Seišeles, 20 maijs, 2025/Chainwire/--Alus 2.0 mērķis ir būt vairāk nekā nostalģisks pieskāriens savam priekšgājējam. Tas ir svaigs meme kultūras, kopienas spēka un reālas lietderības plūsma - kalpoja auksts uz Solana.

Mazāk nekā 48 stundu laikā kopš oficiālā paziņojuma, vairāk nekā 10 000 cilvēku ir reģistrējuši savu interesi par alus 2.0 pirmspārdošanas, izmantojot oficiālo tīmekļa vietni.

Oriģinālais Beercoin bija gadījumu pētījums par to, kā vienkāršība un kopiena var veicināt eksponenciālu izaugsmi. bet alus 2.0 nav apmierināts tikai ar labām vibrācijām un ieguvumiem. Tā mērķis ir attīstīt meme monētu modeli ar integrācijām NFT, spēļu un nākotnes DApps, liekot uz galda konkrētus lietošanas gadījumus - vienlaikus saglabājot humoru.

Kopējais piedāvājums ir ierobežots līdz 888,8 miljardiem žetonu, no kuriem 20% tiek piešķirti sabiedrībai, izmantojot 48 stundu iepriekšēju pārdošanu, sākot ar 2025. gada 21. maiju plkst.

Galvenie piešķīrumi: 35% galvenajam veidotājam 30% likviditātei 20% publiskajai pārdošanai 10% mārketingam 4% konsultantiem un atbalstītājiem 6% sadalījums starp divām filiāļu grupām Šis žetonu sadalījums uzsver komandas uzmanību gan ilgtspējībai, gan kopienas atalgojumam, ar pietiekamu likviditāti un stimuliem, lai veicinātu ilgtermiņa izaugsmi.

Pirmās 30 minūtes pirmspārdošanas ir aprīkotas ar līmeņu prēmijām, lai apbalvotu agrīnus atbalstītājus, lai gan precīzi procenti ir laikietilpīgi. Dalība ir pirmie, pirmie, tāpēc laiks un sagatavošana ir svarīgi. Interesantiem dalībniekiem ir nepieciešams: Iestatiet Solana maku (piemēram, Phantom) Pērciet SOL, izmantojot galvenās biržas, piemēram, Binance vai KuCoin Pārbaudiet tīmekļa vietni un oficiālos sociālo mediju kanālus pirmspārdošanas uzsākšanas, lai pārbaudītu Pārdošanas adresi Sūtiet SOL uz adresi 48 stundu logā Saņemt BEER 2.0 žetonus pēc pārdošanas - izsekojams, izmantojot Solscan

“Bier 2.0” ir ilgtermiņa redzējums, ko atbalsta pakāpeniska ieviešana, kura mērķis ir apvienot kultūru, reālās pasaules mijiedarbību un Web3 paplašināšanos.

Phase 1: Setting the Table

Phase 2: Strengthening Infrastructure

Stratēģiskās Web3 partnerības ļauj Beer 2.0 paplašināt savu darbības jomu – integrācijas, kolāžas un kopienu aktivizācijas ar citiem protokoliem vai NFT projektiem.

Phase 3: Real-World Use Cases Meet Culture

Real-world $BEER payments in bars are being explored. Because what better utility for a beer-themed token than buying an actual pint?

A merch drop helps transform Beer 2.0 from a coin into a cultural symbol, with community members repping the brand IRL.

Exclusive prizes for holders keep the traction going and reward long-term commitment.

Phase 4: Global Takeover (With a Side of Chaos)

More listings and expanded adoption campaigns help Beer 2.0 move beyond niche communities into the broader crypto space.

Meme partnerships — collaborations with creators and communities that shape crypto culture — to fuel another wave of social virality.