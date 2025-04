Mawari Pioneers pilsētas mēroga AI pieredze Osakas Nambas rajonā: kā Osaka ienāk nākotnē

Ko darīt, ja jūsu ikdienas brauciens varētu pārvērsties par interaktīvu digitālu pieredzi? Rosīgajā Osakas stacijā, kas ir daļa no jaunas pilsētas iniciatīvas, drīzumā varēs satikties ar reāllaika 3D digitālajiem ceļvežiem. Mawari ir sadarbojies ar Nankai Electric Railway Co., Ltd., Meta Osaka Co., Ltd. un e-stadium Co., Ltd., lai uzsāktu Digital Entertainment City Namba, projektu, kurā tiks integrēti mākslīgā intelekta vadīti 3D iemiesojumi, paplašinātā realitāte (XR) un decentralizētā fiziskā infrastruktūra (DePIN) visā pilsētā. Iniciatīvas ietvaros tiks izvietoti mākslīgā intelekta aģenti, kas spēj nodrošināt tūristu vadību un klientu apkalpošanu publiskās vietās, izmantojot reāllaika 3D straumēšanas un malu skaitļošanas ierīces, kas uzstādītas visā Nankai tīklā.





Projekta mērķis ir pārveidot tradicionālās tranzīta telpas interaktīvos digitālos mezglos. Apvienojot AI, XR un DePIN, jaunā ekosistēma cenšas atbalstīt daudzvalodu palīdzību tūristiem un radīt elastīgas nodarbinātības iespējas attālinātiem darbiniekiem un citiem. Mawari, kam ir pieredze vairāk nekā 50 XR projektos visā pasaulē, izmantos savu patentēto tehnoloģiju, lai pārvaldītu augstas kvalitātes digitālā satura straumēšanu, vienlaikus samazinot joslas platuma prasības.









Vietējās ieinteresētās personas uzsver, ka ir paredzēts, ka projekts uzlabos pilsētvides iesaisti un uzlabos vispārējo sabiedrisko telpu pieredzi. Nankai Electric Railway, viens no Japānas ilgstoši reģistrētajiem transporta pakalpojumu sniedzējiem, pozicionē iniciatīvu kā veidu, kā modernizēt savas stacijas un apkārtējās teritorijas. Meta Osaka un e-stadium sniedz savu pieredzi reģionālās attīstības un digitālās stratēģijas jomā, lai palīdzētu veidot projekta īstenošanu.

Projekts Digital Entertainment City Namba iezīmē ievērojamu eksperimentu digitālās un fiziskās pilsētas pieredzes apvienošanā pilsētas mērogā. Lai gan iniciatīva var uzlabot lietotāju iesaisti un atbalstīt vietējo ekonomiku, izmantojot novatoriskus digitālos pakalpojumus, tā arī aicina rūpīgi pārbaudīt infrastruktūras noturību un digitālo pieejamību visiem iedzīvotājiem. Novērotāji vēlēsies redzēt, kā šī integrētā pieeja darbojas kā paraugs turpmākai pilsētu attīstībai.





Mawari, kas darbojas kā galvenais klients šajā sadarbībā, uzsver savu apņemšanos paplašināt telpiskās skaitļošanas robežas. Pamatojoties uz vairāk nekā 50 XR projektu mantojumu visā pasaulē, Mawari izmanto savus visprogresīvākos skaitļošanas risinājumus un reāllaika 3D straumēšanu, lai veidotu pilsētas ainavu, kas apvieno digitālās inovācijas ar ikdienas dzīvi. Uzņēmuma stratēģisko ieguldījumu decentralizētā infrastruktūrā mērķis ir ne tikai uzlabot sabiedrības mijiedarbību, izmantojot reālistiskus AI iemiesojumus, bet arī izveidot kopējamu modeli viedo pilsētu iniciatīvām visā pasaulē. Šis pasākums vēlreiz apstiprina Mawari vīziju padarīt ieskaujošu digitālo pieredzi pieejamu, efektīvu un pārveidojošu kopienām visā Osakā.





