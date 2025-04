INE nodrošina vietu G2 2025. gada 50 labāko izglītības programmatūras reitingā

Cary, NC, 2025. gada 25. februāris/CyberNewsWire/--INE, vadošais tīklu veidošanas un kiberdrošības apmācību un sertifikāciju nodrošinātājs, šodien paziņoja par uzņēmuma un mazo uzņēmumu līdera atzīšanu tiešsaistes kursu nodrošinātāju un kiberdrošības profesionālās attīstības jomā, kā arī savu statusu G2 2025. gada labākās programmatūras balvas izglītības produktiem . Šī balvu kategorija ierindo pasaules 50 labākos programmatūras izglītības produktus, pamatojoties uz autentiskām atsauksmēm no vairāk nekā 100 miljoniem G2 lietotāju.





"Esam priecīgi, ka jau otro gadu pēc kārtas tiekam atzīti G2 labākās programmatūras balvās," sacīja INE izpilddirektore Dara Varna. "Tas ir ne tikai apliecinājums INE spēcīgajam izglītības piedāvājumam, bet arī uzsver mūsu apņemšanos sniegt uzņēmumu komandām un profesionāļiem prasmes, kas tām nepieciešamas, lai attīstītu digitālās kvalitātes standartus šajā izaicinājumā. kiberdrošība un tehniskā izglītība, par ko liecina mūsu studentu panākumi."





G2 labākās programmatūras balvas ierindo pasaules labākos programmatūras uzņēmumus un produktus, pamatojoties uz pārbaudītām lietotāju atsauksmēm un publiski pieejamiem tirgus klātbūtnes datiem. Sarakstā ir iekļauti mazāk nekā 1% no G2 sarakstā iekļautajiem piegādātājiem.





“2025. gada labākās programmatūras balvas ieguvēji pārstāv labākos šajā nozarē, izceļoties ar izcilu sniegumu un klientu apmierinātību. Likmes, izvēloties pareizo biznesa programmatūru, ir augstākas nekā jebkad agrāk,” sacīja Godārs Ābels, G2 līdzdibinātājs un izpilddirektors. “Ar vairāk nekā 180 000 programmatūras produktu un pakalpojumu sarakstiem un 2,8 miljoniem pārbaudītu lietotāju atsauksmju G2 tirgū mēs esam lepni palīdzēt uzņēmumiem veikt šīs kritiskās izvēles, izmantojot ieskatus, kas sakņojas autentiskā klientu atsauksmē. Apsveicam šī gada godalgotos!





G2 emblēmas, kas tiek izlaistas reizi ceturksnī, atzīst INE spēcīgo sniegumu salīdzinājumā ar konkurentiem noteiktās jomās, tostarp uzņēmuma kiberdrošības apmācību un sertifikācijas piedāvājumus, tiešsaistes mācību bibliotēkas dziļumu un plašumu un globālo ietekmi. INE ieguva šādas G2 emblēmas 2025. gada ziemā:





Ātrākā ieviešana, tiešsaistes kursu nodrošinātāji

Līderis, kiberdrošības profesionālā izaugsme

Vadītājs, tiešsaistes kursu nodrošinātāji

Vadītājs, tehnisko prasmju attīstība

Uzņēmuma vadītājs, tiešsaistes kursu nodrošinātāji

Mazā biznesa vadītājs, tiešsaistes kursu nodrošinātāji

Līderis, Āzijas tiešsaistes kursu nodrošinātāji

Līderis, Āzijas Klusā okeāna tiešsaistes kursu nodrošinātāji

Momentum vadītājs, tehnisko prasmju attīstība

Momentum vadītājs, tiešsaistes kursu nodrošinātāji

Mazo uzņēmumu augsta veiktspēja, tehnisko prasmju attīstība

Tiešsaistes kursu nodrošinātāji Indijā ar augstu veiktspēju

Augstas veiktspējas, Eiropas tiešsaistes kursu nodrošinātāji

Augsts sniegums, Āzija, tehnisko prasmju attīstība





INE nesen tika nosaukts par Drošības bulvāra 10 labāko hakeru sertifikātu saraksts abiem Sertificēts profesionāls iespiešanās pārbaudītājs (eCPPT) un Tīmekļa lietojumprogrammu iespiešanās pārbaudītājs eXtreme (eWPTX) sertifikāti. Sarakstā ir parādīti daži no labākajiem kiberdrošības profesionāļu ētiskās uzlaušanas sertifikātiem. Pārskatot eCPPT , recenzenti atzīmēja:





Reālistiskā pieredze

Spēcīga apmācības programma

Tās pilnvaras veicināt nodarbinātības iespējas Eiropā (īpaši atzīmēts kā “ievērojams”).

Pārskatot eWPTX , recenzenti aplaudē:

Eksāmena izaicinošais raksturs

Nepieciešamas uzlabotas metodoloģijas un prasmes, lai radītu ekspluatāciju, ko "mūsdienīgie rīki nevar aptvert".





Ar labāko kiberdrošības sertifikātu komplektu un apmācību programmām, kas paredzētas komandām un indivīdiem, INE turpina vadīt kiberdrošības profesionāļus, kuri ir aprīkoti ar reāllaika praktisku pieredzi kiberdraudu un drošības incidentu pārvaldīšanai.





Mūsu godalgotā kiberdrošības programmatūra un visaptveroša apmācība tīkla drošības, mākoņdrošības un riska pārvaldības jomā sagatavo audzēkņus kļūt par sertificētiem ētiskiem hakeriem (CEH), sertificētiem informācijas sistēmu drošības speciālistiem (CISSP) un citiem, nostiprinot mūsu kā uzticama partnera reputāciju kiberdrošības izcilības un draudu izlūkošanas jomā.

Par INE:

INE ir galvenais tiešsaistes tehnisko apmācību nodrošinātājs IT nozarei. Izmantojot pasaulē jaudīgāko praktisko laboratorijas platformu, jaunākās tehnoloģijas, globālo video izplatīšanas tīklu un pasaules līmeņa pasniedzējus, INE ir labākā apmācības izvēle Fortune 500 uzņēmumiem visā pasaulē un IT profesionāļiem, kuri vēlas uzlabot savu karjeru. INE mācību ceļu komplekts piedāvā nesalīdzināmu dziļumu kiberdrošības, mākoņa, tīklu un datu zinātnes jomās. INE ir apņēmusies nodrošināt vismodernāko tehnisko apmācību uz planētas, vienlaikus samazinot šķēršļus visā pasaulē tiem, kas vēlas iekļūt IT karjerā un gūt panākumus tajā.

