10 lietas, kas jādara pēc pirmās uzvaras, lai tā nebūtu pēdējā

Es domāju, ka jaunuzņēmumi mirst, kad nekas nedarbojas. slikts produkts, bez naudas, nekompetenta komanda.





Kādu dienu mēs ieguvām vilkmi. dažas preses hits. DMs pilns ar "mums vajadzētu runāt", Sigma-face investori dara liesās uz priekšu "Man patīk, ko jūs veidojat" lieta.Tikai pietiekami daudz validācijas, lai izstumtu mūs no panikas režīma.





Tas ir tad, kad lietas gāja malā.Es nezaudēšu laiku ar spēli pēc spēles, bet mēs gandrīz izbalējām uz starta šķīstīšanu - atceros tikai pietiekami, lai pareizi aizmirstu.

Jūs redzat, panika bija labākā lieta, ko mēs devāmies. tas padarīja mūs par obsesīvām, neirotiskām, nedaudz atbrīvotām labā veidā. Mēs vajājām visu, jo izdzīvošana neatstāja vietas cieņai. Bet ar vilkmi nāca nāvējošākā starta narkotika: ilūzija par drošību.

Bet ar vilkmi nāca nāvējošākā starta narkotika: ilūzija par drošību.Nekas nogalina impulsu ātrāk, nekā domāt, ka jums ir daži.





Here are 10 things you still need to do after you get traction—or don’t. The internet loves a thoughtful postmortem.





1. Fire the Voice That Says “We’re Past That Now”





Jūs zināt vienu - tieši pēc jūsu pirmā plašsaziņas līdzekļu virsraksta, jūsu pirmā ienākošā ieguldītāja DM, jūsu komanda sāk teikt lietas, piemēram, "vai mums tiešām joprojām ir auksts e-pasts?" vai "mums ir jāsāk rīkoties kā reāls uzņēmums.

Jūs esat ieguvuši vilšanos, darot izmisīgas, necienīgas, nedaudz nenovērtējamas lietas.Un tagad jūs domājat, ka esat nopelnījis savu ceļu no tām?Nē, viss, ko esat nopelnījis, ir garāks uzdevumu saraksts.

Atkritumi mirst tikai tad, kad tie ir pārdzīvojuši savu lietderību.Ne tad, kad jūs esat finansēts.Ne tad, kad kāds jūs sauc par ģēniju X.





2. Stop Performing Founder Theatre





Traction var izraisīt pilnīgu identitātes krīzi. Jūs kļūstat par pieciem dažādiem dibinātājiem atkarībā no tā, kurš skatās. Investora režīms. LinkedIn režīms. Podcast režīms. Team All-Hands režīms.

Jūs kļūstat par karikatūru. zīmola vingrinājums. un jūs pārtraucat pieņemt bīstamus, nepieciešamos lēmumus, jo tie nav labi pārbaudīti ar jūsu iedomāto auditoriju.

Sākotnējie uzņēmumi var izdzīvot no sadedzināta dibinātāja, bet viņi mirst, kad dibinātājs sadalās gabalos - un neviens no viņiem neparādās, lai paveiktu darbu.





3. Shred The Story You Sold To Investors





Pits deks ir pravietojums, un tāpat kā visas pravietojumi, tas lielākoties ir muļķība.





Tas tika uzrakstīts, lai izskatītos iespaidīgi. Sweeping redzējums. Globālais mērogs. Kategoriju izveide. Jūs gleznojat nākotni miljardu dolāru bārstītājos, jo tas ir tas, kas nepieciešams, lai paceltu. Un, kad vilkmes trieciens, tas ir viegli iestrēdzis jūsu pašu prātā. Jūs turpināt mēģināt padarīt stāstu par realitāti, sagatavojot skatuves III likumam, pat ja es nekad neesmu pabeidzis likumu. Komanda veido to, ko deka solīja, nevis to, kas tirgum nepieciešams.





Rīkojieties ar šo klāju kā ar fanu fikciju. Smieklīgi izlasīt, reizēm smieklīgi, bet pilnīgi bezjēdzīgi, lai izlemtu, ko darīt tālāk.





4. Book a Weekly Ego Exorcism





Reizi nedēļā, apsēdieties, aizveriet durvis un cieš. ieelpojiet konkurentu uzvar. Atcerieties par satriekto vaļu, kurš nekad nav teicis, kāpēc.





Vienu stundu bez telefona, tikai sāpes.





Jūs sākat maldināt veiksmi par prognozēm un domājot, ka daži TechCrunch pieminējumi nozīmē, ka esat nepieejams.





Šī ir jūsu deflācijas kamera. Sajūtiet, ka jūs ignorējat. Aiz muguras esošā zarnu trieciens. Apvainojums, ka kāds tur bija, padarīja to ātrāku, lētāku, labāku. Tad atgriezieties darbā, kā kāds, kurš to vēl nav darījis.





Jo jums nav.





5. Approve The Missions, Deny The Means





Jo lielāka komanda, jo lielāki pieprasījumi. vairāk laika. vairāk darbā. vairāk naudas.

“Tikai viens brīvprātīgais.”

“Tikai pāris mēnešus.”

“Tikai pieticīgs budžets... 80 000 ASV dolāru.”





Lūk, kā jaunuzņēmumi kļūst par aģentūrām - ar jaukākiem krēsliem.





Vienkārši sakot: droši. puse no tā laika. $ 500. Iespaidiet mani. Izveidojiet prototipu. Hack galamērķa lapu ar AI, Canva un spit.





Ja ideja darbojas tikai ar sešu cilvēku komandu, piecu skaitļu skrejceļu un samaksātu sabatiku, tas, iespējams, vispār nedarbojas.





6. Make Hiring A Soul Crushing Ordeal





Traction dara kaut ko bīstamu: tas liek jums justies tiesīgiem. palīdzēt. kļūt par šo pieaugušo kompāniju ar onboarding pusdienām un Slack emojis par “#people-culture”.





Tātad, kad kaut kas jūtas grūti, reflekss ir: "Jo acīmredzot problēma nav jūsu process vai prioritātes. Tas ir tikai tas, ka jums nav pietiekami daudz ķermeņu. Diemžēl lielākā daļa darbavietu ir saistības ar LinkedIn profiliem.





1. solis: Ielieciet to kā pirmssēklu kārtas

Jūs vēlaties jaunu nomu? Pārdodiet to tā, it kā tas būtu jūsu starta. Kāda ir dedzinošā problēma? Kāpēc tagad? Kāds ir ROI? Jums labāk ir posmi, rādītāji, galvenie plāni.

Arī, ja ChatGPT rakstīja savu darba aprakstu, uzminēt, ko ChatGPT var darīt darbu.





2. solis: piešķiriet sāpes

Ja šī persona flops, jūs flop.

Jūsu OKRs tiek sadedzināti. Jūsu bonuss iet uz MIA. Jūsu nosaukums paliek iesaldēts laikā. Nav vairs vainu spokiem, kas vēl nav pievienojušies. Jūs vēlaties headcount? Ievietojiet ādu spēlē. Pretējā gadījumā jūs vienkārši spēlējat korporatīvo Sims ar reālu naudu.





3. solis: klusa ārstēšana

Ļaujiet viņiem pacelties. Nod lēnām. Smaidieties silti. ņemiet stingras piezīmes, piemēram, budžets ir ap stūri. Tad pazūd kā VC, kurš teica "super interesants" un nekad neatsauc atpakaļ. Pagaidiet 30 dienas. Ja viņi joprojām nospiež? Varbūt tas ir leģitīms. Ja viņi to atrisināja paši? Vēl labāk. Ja viņi aizmirsa? 5 skaitļu melnais caurums aizbēga.





7. Assemble A Humiliation Panel





Ieguldītāji kļūst pieklājīgi. klienti kļūst iecietīgi. plašsaziņas līdzekļi kļūst iespaidīgi. pēkšņi viss izklausās... iedrošinoši. un iekšēji jūsu komanda sāk ticēt demo dienas propagandai.





Tātad uzstādiet pretspēku. Trīs cilvēki, kas nav parādā jūsu uzsākšanai neko, izņemot patiesību. Ideālā gadījumā tie, kas ir pārbūvējuši jūs, pārsnieguši jūs, vai joprojām domā, ka jūsu uzņēmums ir PDF ar virsgalu. viņu darbs? parādās reizi mēnesī un iznīcina. Viena brīnišķīga stunda stratēģiskās pazemošanas, ar visu savu komandu klāt.

Jūsu ceļvedis ir idiots.

Jūsu skaitļi? uzliesmojums

Jūsu atvainošanās? Ļaunprātīgi





Tas nav nežēlība, tas ir kalibrēšana, jo, ja vienīgā atgriezeniskā saite, ko jūsu komanda saņem, ir aplausi, nākamais produkts būs eļļa.





8. Give Every Idea a Shot at the Throne





Veiksme rada augstprātību. MVP tiek izturēti kā šedevri. Pēkšņi viņi ir pelnījuši aizsardzību. process. politika. Trīs slāņi apstiprinājumu tikai, lai ierosinātu kaut ko jaunu.





Tātad pārtrauciet komandas ķēdi. Vienu reizi mēnesī ikviens - inženieris, stažieris, operators - var tieši piesaistīt dibinātāju (jūs). jaunas produktu līnijas, viltus izaugsmes hack, batshit zīmola stunt.





Bet ne daļēji vērtētie pīšļi. Ikvienam pīšam ir jāizturas pret to kā pret haizivju tvertni.Ja tas ir labs, viņi to vada.Ja tas ir lieliski, varbūt jūs atstājat to, ko darāt, un pievienojieties.Un, ja tas sūkā?





Visticamāk, ka jūsu MVP ir vienreiz lietojams, un nākamā lielā ideja, iespējams, ir iestrēdzis aiz kāda darba nosaukuma.









Trauksme dod jums jaunu slimību: gaidiet, kamēr esat "gatavs".





Jūs izmantojāt, lai uzsāktu nedēļas nogalē. Tagad jums ir divpadsmit jēdziena cilnes, kas dziļi apspriež fontu svārstības un ceļvedi. Tātad, pirms jums ir plāns, izvēlieties datumu - ieguldītāju atjauninājumu, funkciju uzsākšanu, jaunu pilsētu paplašināšanu, neatkarīgi no tā, kas izklausās svarīgi. Ievietojiet to kalendārā. Izveidojiet to publiski. Skaļi. Uzrakstiet to asinīs uz tabulas.





Tagad jums ir reāls plāns: neuztraucieties. Skatīties, kā prioritātes saasina, funkcijas krīt, un cilvēki pārtrauc debates un sāk piegādāt.





Vilkšana dod jums ilūziju, ka jums ir vairāk laika, bet patiesībā viss, kas jums ir, ir vairāk cilvēku, lai atlaistu, un lielāks posms, lai to izdarītu.





10. Start Every Month With A Funeral





Pirms vilkšanas viss bija aizskarošs, jo jums nebija ko aizstāvēt, jūs bijāt salauzti, neesat svarīgi un jums bija alerģija pret piesardzību.





Un pēkšņi katram lēmumam ir iedomāts trūkums: ko darīt, ja mēs sajaucam ieguldītājus? ko darīt, ja mēs kaitējam agrākajiem lietotājiem? ko darīt, ja mēs pieskaramies vienai lietai, kas kaut kā darbojas?





Jūs pāriet no “Kas, ja mēs nekad to neizdosies?” uz “Kas, ja mēs zaudēsim to, kas mums ir?” Tas ir, kā ēka pārvēršas par bērnu aprūpi, saglabājot aizvietotājus, un impulss kļūst par uzturēšanu.





Tātad spēka kustība. Katru mēnesi, nogalināt kaut ko. Kaut kas nedaudz nepilnīgs, neskaidri noderīgs, un, iespējams, ir sentimentāls halo. „Tas nedarbojas”, „Tas nekaitē nevienam”, „Mums bija vajadzīgi mēneši, lai izveidotu.”





Sagatavojiet apbedīšanu. Ļaujiet komandai skatīties. Atgādiniet viņiem, ka nekas nav pastāvīgs - pat neveiksme.





Final Thoughts: The Beginning Of The End Often Looks Like Progress





Vilkšana ir vienādas daļas degvielas un anestēzijas. Komplimenti, kapitāls, klusums - tas viss nomāc jūs no realitātes, ka jūs joprojām esat viena kļūda no nepiemērotības. Rīkojieties ar to kā ar dāvanu, kuru neesat nopelnījis - un cīnās kā ellē, lai pierādītu, ka esat pelnījuši to saglabāt.





Vienīgais reālais trieciens šajā posmā ir produktīva paranoja.

