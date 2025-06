Susipažinkite su „YellowLyfe HQ“, „Sufle“ ir „Green Cross“ Jungtinė Karalystė: „HackerNoon“ savaitės pradžia

Sveikinimai !





Sveiki atvykę į dar vieną savaitės „Startups" seriją!





Kiekvieną savaitę „HackerNoon" komanda atkreipia dėmesį į puikius mūsų startuolius.Metų startasKiekvienas startuolis buvo nominuotas kaip geriausias savo atitinkamoje technologijų kategorijoje ar regione.





Šios savaitės dėmesio centre pristatome Jums:Geltonasis HQ, Dūmų,irDidžiosios Britanijos žaliasis kryžius.

Pasidalinkite savo pradžios istorija šiandien!

Susipažinkite su savaitės pradžia!





YellowLyfe HQyra aLagūnai- patirtimi grindžiama kompanija, kuri specializuojasi komandinio ryšio, žaidimų veiklos, įmonių dovanų ir renginių gamyboje, siekiant padidinti darbo vietų našumą.Žinoma dėl savo kūrybinių, didelės energijos renginių, „YellowLyfe" nuo 2021 m. Padėjo daugiau nei 100 įmonių skatinti ryšius ir bendradarbiavimą per nepamirštamas bendras patirtis.





YellowLyfe HQ paėmėthird placePagrindiniai startuoliai šioje srityjePramogosuž novatorišką poveikį darbo vietų kultūrai. bendrovė taip pat buvo nominuota šiose kategorijose:Renginiaiirrinkodaros.





Sufleyra Stambule įsikūrusi „AWS Advanced Services" partnerė, siūlanti „end-to-end" žinias debesies, „DevOps/DevSecOps", individualizuotos programinės įrangos kūrimo ir atitikties paslaugų srityse. Nuo debesų architektūros ir CI/CD vamzdynų iki „full-stack" programų kūrimo ir pasaulinių atitikties sistemų, „Sufle" suteikia galimybę visų dydžių įmonėms pritaikyti naujos kartos technologijas per pritaikytus sprendimus, valdomas paslaugas ir ekspertų mokymus.









„Sufle" buvo pavadintas aukščiausiu startu ir užtikrintassecond placeStambule. „Startup" taip pat išsiskyrėIT paslaugos,WEB plėtrairVerslo žvalgybair sektorių.





Green Cross United KingdomJungtinė Karalystė yra pasaulinės nevyriausybinės organizacijos, kurią 1993 m. įkūrė Nobelio taikos premijos laureatas Michailas Gorbačiovas, skyrius, veikiantis šešiuose žemynuose, žaliasis kryžius skatina tvarią aplinkosauginę, žmogiškąją ir socialinę plėtrą per įtakingas programas ir pasaulinę gynybą.





Pripažinta dėl savo lyderystės ir visuomeninio poveikio, „Green Cross UK" buvo nominuota„HackerNoon" 2024 metų startuoliaiĮ kategorijas išNe pelno,LyderystėirProduktyvumasužLondonas.

Jei praleidote nugalėtojų skelbimus...





virš4.3 million votesBuvo iškeltas už150,000+ startupsPer visą100+ industriesį„HackerNoon" 2024 metų startuoliaiŠiame pranešime pabrėžiami visi nugalėtojai, pramonės šakos, įgijusios didžiausią visuomenės susidomėjimą, ir puikūs startuoliai, kurie pakilo aukščiau tiek nominacijų, tiek kitų nugalėtojų.





Šis tinklaraštis yra jūsų galutinis vadovas, kaip paversti tą sunkiai uždirbtą pergalę į istoriją, kurią verta šaukti iš stogų! 🎉✨





Sužinokite iš praėjusių metų legendų, tokių kaip Ikius, PennyFly ir Salsa Valley, kurie savo pergales pavertė prekės ženklo kūrimo auksu.





Nepamirškite: vaizdai, socialinė žiniasklaida ir geras pasakojimas yra jūsų slaptas ginklas





Pažymėkite HackerNoon ir leiskite mums padėti sustiprinti savo balsą, nes laimėjimas yra tik pradžia.

Pasidalinkite savo pradžios istorija su mūsų verslo dienoraščių programa!





HackerNoon verslo dienoraščių programaTai vienas išDaug būdųŠi programa leidžia įmonėms skelbti turinį tiesiogiai HackerNoon padidinti prekės ženklo supratimą ir sukurti SEO autoritetą pasinaudojant mūsų.





Here's what you get:

Atgalinės nuorodos į jūsų svetainę (taip, įskaitant CTA)

Asmeninis Tech Company Naujienų puslapis, kuriame yra jūsų logotipas, intro, kvietimas veikti ir socialiniai

Pilna redakcinė parama, kad jūsų istorija spindėtų

Daugybė nuolatinių vietų HackerNoon ir socialinės žiniasklaidos akcijose

Istorijos konvertuojamos į garso formatą ir platinamos per garso RSS srautus

Automatinis vertimas į 12 kalbų

Jūsų prekės ženklas taip pat įgyja domeno autoritetą ir SEO per kanonines nuorodas, o istorija yra paskirstyta per 8 skirtingus atitinkamus raktinius žodžius / žymėtus puslapius, kad būtų galima geriau rasti.

